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Труппа Псковского театра драмы выехала на гастроли в Ижевск

С 22 по 27 октября состоятся обменные гастроли Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина и Русского драматического театра Удмуртии (Ижевск). Театры проведут шесть показов спектаклей на больших сценах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Псковская драма выбрала для гастрольного тура разножанровые спектакли – яркие постановки последних лет: «Морфий» Михаила Булгакова (режиссер Антон Федоров), «Пигмалион» Бернарда Шоу (режиссер Дамир Салимзянов) и «Влюбленные» Карло Гольдони (режиссер Александра Пайчадзе).

Режиссер и художник Антон Федоров объединил в спектакле «Морфий» одноименный рассказ Булгакова и его цикл «Записки юного врача». Спектакль Псковского театра драмы в 2023 году стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова), «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло). Спектакль отмечен призом зрительских симпатий международного театрального фестиваля «Балтийский дом».

Режиссер спектакля «Пигмалион» хорошо известен зрителю Удмуртии: мелодраму с элементами комедии по пьесе Бернарда Шоу поставил в Пскове Дамир Салимзянов, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, главный режиссер Глазовского драматического театра «Парафраз». Дамира Салимзянова по праву считают одним из самых успешных российских режиссеров, работающих для широкой публики: в нише развлекательного театра Салимзянов находит место и для авторского высказывания, и для хорошего вкуса, и даже для интеллектуального парадокса, отметили в театре. Художник спектакля – Александр Стройло, главный художник Псковского театра драмы.

«Влюбленные» – свежий спектакль псковского театра. Режиссер переносит действие классической комедии Гольдони в Италию 1960-х – эпоху больших надежд и глобальных перемен, расцвета кинематографа и высокой моды (художник – Сергей Илларионов).

Стоит отметить, что ранее в Ижевске был запланирован показ спектакля «Лягушки» по роману современного китайского писателя Мо Яня (режиссер – художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев), но в связи с болезнью исполнительницы главной роли театр был вынужден отменить «Лягушки» и назначить дополнительные показы других спектаклей. Накануне Анна Мигицко попала в больницу с аппендицитом и была срочно прооперирована.

Напомним, Русский драматический театр Удмуртии покажет в Пскове спектакли: «Дама Пик» Александра Пушкина (режиссер Яков Ломкин), «Только для женщин» Энтони МакКартена и Стефана Синклера (режиссер Яков Ломкин), «Ножницы» Пауля Портнера (режиссер Владимир Золотарь), «Король Лир» Уильяма Шекспира (режиссер Петр Шерешевский).

Выступление театров вызвало большой зрительский интерес и в Пскове, и в Ижевске – спектакли пройдут при аншлагах.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Русский театр Удмуртии выступит в Пскове в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли», Псковский театр драмы – в рамках направления «Ведущие театры».