Сцена / Обзоры

Камера, мотор, золото

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера побывала на открытии второго кинофестиваля «Западные ворота». Там она прошлась по красной дорожке, поняла связь ворот на Запад с Александром Невским, увидела живую легенду Светлану Немоляеву на сцене и в только что смонтированном фильме и получила от губернатора разрешение оборзеть.

#сюрпризыбудут

У входа в филармонию, где 22 июля открывали фестиваль, совершенно неожиданно оказалась расстелена красная дорожка чисто символической длины. Однако собравшиеся по ее бокам зрители к происходящему относились вполне серьезно. Путь в филармонию был открыт, несмотря на это обладатели пригласительных заходить не спешили. Выстроившись вдоль ковра, они кого-то напряженного ждали. Как потом окажется, дорожка была положена именно для зрителей. Дорога на фестиваль вообще очень короткая, все площадки в историческом центре, а вход абсолютно везде бесплатный.

Журналисты, между тем, окружили продюсера кинофестиваля Эдуарда Пичугина. «Очень правильно, - ответил он на вопрос о длине дорожки. - Людей-то много, но вход у нас не такой широкий».

В самом деле, такой же символический, как дорожка, портал в филармонию открыт был только наполовину. Зритель, внимательно изучавший программку, и в этом мог бы увидеть символизм. Отдельная секция посвящена 800-летию Александра Невского. Организаторы, кажется, вознамерились показать все фильмы, что за сто последних лет сняли про князя. Проходящее с аншлагом в Кремле лазерное шоу тоже посвящено ему. Да и фильмом открытия фестиваля должна была стать картина Эйзенштейна. И это все при том, что ворота на Запад Александр Невский не просто закрыл, а еще и замок на них повесил. Так что и в XXI веке вторая створка может стремительно захлопнуться.

«Мы делаем акцент на роль исторической личности, роль человека в судьбе страны, тем более в момент сложной эпохи и становления. Серьезная была веха. Те решения, которые он принес, то, чего он добился где-то талантом, смекалкой, хитростью, мечом, привели к тому, что мы можем радоваться сегодня развитию государства, радоваться тому, что мы россияне, ходить на кинофестиваль и смотреть хорошее кино», - ловко собрал пазл Эдуард Пичугин.

В стиле фирменного хештега филармонии #сюрпризыбудут продюсер сообщил, что приготовил несколько интриг, а «кое-что интересное» ждет зрителей уже на открытии.

Снимать и снимать

Фестиваль наполнен старым добрым и новым дискуссионным отечественным кино. В основной конкурсной программе несколько фильмов - лидеров проката из Евросоюза (Дания, Польша, Германия, Латвия, Швеция) и «Серебряные коньки» из России. Главный приз вручат по итогам зрительского голосования, свой отдельный вердикт вынесет жюри под председательством Алексея Учителя. Также проходит зрительское голосование в программе детских фильмов. Приз губернатора Псковской области получит лучшая короткометражка.

Востребованность фестиваля в этом году сложно оценивать по наполненности залов. Коронавирус перечеркнул привычное понимание нормы, аншлаг сегодня - это 50%. Да что там говорить, даже Алексей Учитель оценивать конкурсные работы будет на расстоянии. На фестиваль он приехать не смог, судя по прозвучавшим от ведущих пожеланиям здоровья, заболел тем самым. Зато прислал видеообращение:

«Я вас всех поздравляю с открытием фестиваля. К сожалению, по моим обстоятельствам не смог приехать, очень жалею, потому что люблю Псков и Псковскую область. Замечательные места, в которых надо снимать и снимать новое кино. Думаю, отчасти, этот фестиваль организован, чтобы посмотрели хорошее кино, талантливое. Но еще и для того, чтобы привлечь сюда кинематографистов, снимать фильмы. Потому что и природа, и архитектура, и люди - все располагает к этому. Снимал последний фильм «Цой» здесь же. Дорогие псковские зрители, желаю вам много эмоций, будем ждать на следующий фестиваль фильм, который полностью снят на псковской земле».

Во время трансляции записи произошло маленькое чудо, крохотный приветик передал вселенский разум. Мимо экрана пролетели четыре кусочка золотистой фольги. Несколькими минутами ранее облако таких конфетти спустилось на стоявших на сцене с Эдуардом Пичугиным и губернатором Михаилом Ведерниковым гостей фестиваля: режиссеров, продюсеров, кинокритиков, артистов (среди них Светлана Немоляева, Анастасия Мельникова, Сергей Барковский, Андрей Носков, Светлана Чуйкина, Ольга Хохлова и ведущие церемонии открытия Владимир Ярош и Татьяна Колганова). А во время речи Алексея Учителя появились последние прямоугольнички - в эпоху всеобщей дистанционки председатель жюри может находиться за сотни километров, но быть здесь и сейчас.

Как здесь был Эдуард Пичугин, который спускался со сцены только для того, чтобы вновь на нее подняться. Обещанные сюрпризы выстреливали не хуже, чем конфетти. В какой-то момент Татьяна Колганова, стоя среди этой фольги, даже оговорилась, назвав фестиваль «Золотые ворота». Оговорочка оказалась по Фрейду, как станет позже понятно.

Толика любви

О чем-то таком публика начала догадываться и аплодировать, когда на экране замелькала нарезка кадров со Светланой Немоляевой. А уж когда Эдуард Пичугин рассказал о «доброй традиции самых лучших фестивалей мира обязательно начинать с красивого сюрприза» и объявил о вручении народной артистке приза за вклад в кинематограф, зал взорвался криками «Браво!» и вскочил на ноги.

«Спасибо большое, - начала было Светлана Немоляева, но аплодисменты и две слезинки не сразу дали продолжить. - Спасибо большое. Извините меня за сентиментальность. Потрясена встречей, потрясена аплодисментами, тем, что желают сфографироваться и запомнить. Потому что фильмы, которые мне принесли такую известность, снимались очень давно, в прошлой жизни. И я была молодая и другая. Кино быстро устаревает, я знаю. Такая память, что меня не забыли, что меня помнят и так по-доброму относятся. Спасибо вам огромное».

Она посетовала, что проехав с театральными гастролями всю страну, не бывала до этого в Пскове:

«Сегодня увидела маленькую толику. Восхищена городом, его красотой, его историей, тем, что губернатор так содержит его, чтобы он был наполнен духом той России, которая нам так интересна и бесконечно дорога».

Сюрпризы на этом не закончились. Эдуард Пичугин объявил, что прямо в эту минуту стартует конкурс «Псков-Любовь» для всех, кто хоть раз бывал в городе. Итоги в номинациях «Текст», «Видео», «Песня» подведут 27 августа в День российского кино. А киноменеджер выразил надежду, что уже зрители следующего фестиваля увидят родившийся благодаря конкурсу кинопродукт: «Хотелось бы найти золотиночку».

Часть зрителей еще до начала церемонии перешептывались о том, что уйдут сразу после торжественной части. Ну, в самом деле, наследие Эйзенштейна - великое, и все такое, но тратить на него поздний вечер рабочего дня многим казалось непосильной задачей. И они остались на своих местах, когда Эдуард Пичугин объявил, что прямо сейчас состоится премьера только что смонтированной и еще не выпущенной в прокат ленфильмовской картины «Золотые соседи» про питерскую коммуналку. Актерский состав - услада для глаз и мед для ушей: Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Шнуров, Ольга Хохлова, Анастасия Мельникова, Анвар Либабов, Семен Стругачев. Пятничным вечером показ в филармонии повторят. Пятница и суббота вообще очень насыщенные дни фестиваля, когда хоть порвись, а везде все равно не поспеешь.

Остался на премьеру и губернатор, значит, мероприятие для него непротокольное. Только что он со сцены рассказывал о том, как с Эдуардом Пичугиным и Федором Бондарчуком «сообразили на троих», придумывая к Ганзе фестиваль, самобытный и непохожий на другие. Когда после показа зрители начали расходиться, оказалось, что с Михаилом Ведерниковым можно запросто перекинуться парой слов на пешеходном светофоре. Шанс упускать было нельзя.

«Можно я вконец оборзею и обеспечу эксклюзив своему изданию?»

«Можно, - разрешает губернатор и делится впечатлениями от премьеры, приглашая в короткую прогулку по улице Некрасова. - Хороший фильм, легкий. Как Эдуард Анатольевич сказал, фильм настроенческий. Взахлеб не смеешься весь фильм, но все время сидишь с улыбкой. Мне понравился. Очень интересное сочетание актеров, мэтры даже не российского - советского кино. Любопытная идея, все-таки питерская коммунальная квартира - отдельная история».

И внезапно раскрывает главный секрет происходящего:

«Фестиваль призван показать Псков, локации, где можно снимать. Надеюсь, кинематографисты пропитаются духом нашего прекрасного города, области. Как раз система рибейтов - в прошлом году пять миллионов рублей предусмотрели, но она полноценно не заработала - думаю, в этом году заработает. Скорее всего, первыми будут претендовать Игорь Угольников с фильмом "Учености плоды" и Вадим Барыкин с фильмом "Плакать нельзя"».

То есть помимо зрелищ будет еще и хлеб. Рибейты - это возмещение создателям фильма части затрат на съемки в области. Не только и не столько поддержка кинодела. Тратят-то на наши гостиницы, на местный общепит, заказывают транспорт, оплачивают массовку. Да плюсом еще и обеспечивают типично псковским далям всероссийскую известность. Так это было после кассового успеха фильма «Холоп», когда возник взрывной интерес к кинодеревне в Новоржевском районе. Такой способ с помощью одной удочки накормить сразу всех. Если он сработает, западные ворота станут для нас и впрямь золотыми.

Юлия Магера