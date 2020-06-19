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Сцена / Проекты

Благотворительный концерт «Спасибо Медикам!» переносится на 18 июля

19.06.2020 12:47|ПсковКомментариев: 0

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо Медикам!», запланированный на 21 июня, переносится на 18 июля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Концерт пройдет на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска в формате кинопаркинга. Начало в 16.00.

На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течение нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», Квартет Аркадия Галковского и Екатерина Андреева, «Постоянные» и другие.

Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Стоимость машиноместа – 1000 рублей. Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет» https://orbilet.ru/event/6021

Напомним, что концерт на автомашинах с участием известных псковских музыкантов станет завершающим мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятие переносится на более поздний срок, 18 июля, но сама акция продолжается», - подчеркнули в ТКД.

Основная ее цель – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Театрально-концертная дирекция приглашает всех неравнодушных людей стать участниками благотворительной акции, сказать: «СПАСИБО!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой медицинских работников Псковской области.

Как пожертвовать:

Для физических лиц:

  1. Оплата через Сбербанк:

Перечисление через банкомат:

— Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата

— Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций»

— Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»

— Укажите ФИО, назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить»

Платежи с помощью мобильного приложения:

— Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам»

— Заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить»

— Внесите в строку назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение:

— Перейдите в раздел «Платежи», нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана

— Выберите «Оплата по QR или штрих коду»

— Направьте камеру на QR-код, расположенный на сайте https://tkd-pskov.ru/

— Введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить»

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

— Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680

Теги: #концерт #культура #ТКД #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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