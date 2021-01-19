В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу

Лазерное мультимедийное шоу стартует в Пскове сегодня, 21 июля. В течение семи дней псковичей и гостей город ждут показы 20-минутного анимационного ролика о жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Демонстрация пройдет на территории Довмонтова города Псковского кремля. Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии.
«Этот уникальный светолазерный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», - отметили в ТКД.
При посещении лазерного шоу организаторы просят соблюдать следующие правила:
Начало показов лазерного шоу:
«Билеты, приобретенные на показы лазерного шоу в апреле, необходимо поменять в кассе псковской филармонии на новую дату и время», - подчеркнули в ТКД.
Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными). Возрастное ограничение: 6+.
Время работы кассы: вторник — пятница: 11.00-19.00, суббота: 11.00-18.00, воскресенье — понедельник: выходной. Технический перерыв: 15.00-16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.
Организаторы проекта: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Международный кинофестиваль «Западные ворота», Театрально-концертная дирекция и ПРОМО «Равные возможности».