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В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу

Лазерное мультимедийное шоу стартует в Пскове сегодня, 21 июля. В течение семи дней псковичей и гостей город ждут показы 20-минутного анимационного ролика о жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Демонстрация пройдет на территории Довмонтова города Псковского кремля. Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии.

«Этот уникальный светолазерный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», - отметили в ТКД.

При посещении лазерного шоу организаторы просят соблюдать следующие правила:

Масочный режим, как взрослым, так и детям на протяжении всего времени продолжения шоу.

Социальное дистанцирование 1,5 м.

Место для просмотра обозначено светящейся меткой на земле.

Не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места.

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Начало показов лазерного шоу:

21 июля 22:20, 23:00

22 июля 23:00

23 июля 23:00

24-27 июля, по два показа в день - в 22:20 и 23:00

«Билеты, приобретенные на показы лазерного шоу в апреле, необходимо поменять в кассе псковской филармонии на новую дату и время», - подчеркнули в ТКД.

Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными). Возрастное ограничение: 6+.

Время работы кассы: вторник — пятница: 11.00-19.00, суббота: 11.00-18.00, воскресенье — понедельник: выходной. Технический перерыв: 15.00-16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.

Организаторы проекта: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Международный кинофестиваль «Западные ворота», Театрально-концертная дирекция и ПРОМО «Равные возможности».