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Сцена / Проекты

Оксана Федорова и Гоша Куценко посетили стенд Псковской области на выставке «Россия»

01.12.2023 17:42|ПсковКомментариев: 0

Телеведущая Оксана Федорова и актер Гоша Куценко посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Гости выставки смогли задать известной телеведущей Оксане Фёдоровой интересные вопросы и взять автограф у Мисс Вселенной.

Оксана Фёдорова не только посетила стенд Псковской области, но и дала интервью прямо на выставке «Россия». В ходе интервью Оксана рассказала о своих любимых местах в Псковской области.

Встреча с Гошей Куценко также прошла сегодня, 1 декабря, на стенде Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия».

Для всех поклонников была уникальная возможность лично встретиться с известным актёром, сделать с ним фотографии и получить его автограф.

Как отметили в ТКД, живая очередь вела к стенду Псковской области, где Гоша Куценко радушно делился с гостями выставки своими воспоминаниями о многочисленных поездках в Псков.

Теги: #ТКД #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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