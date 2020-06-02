Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале

Минусинский драматический театр представит на Пушкинском театральном онлайн-фестивале работу режиссера Сергея Потапова - сценическую версию пьесы М. А. Булгакова «Последние дни».
Это совместный показ с сайтом «Петербургского театрального журнала», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.
В ТКД напомнили, что дуэль между Пушкиным и Жоржем де Геккереном (Дантесом) состоялась 27 января 1837 года. В результате дуэли Александр Сергеевич был смертельно ранен. Какими были последние дни жизни поэта? Кто его окружал? И что же способствовало трагическому исходу? Всем этим вопросам посвящена пьеса Михаила Булгакова, написанная в 1935 году, накануне столетней годовщины злосчастной смертоносной дуэли. Не лучшее и далеко не самое известное произведение выдающегося писателя. Известный якутский режиссер Сергей Потапов предложил свою сценическую версию редко воплощаемой в театре пьесы – заостренную, фарсовую и поэтичную.
Лауреат краевого фестиваля «Театральная весна» в номинации «Лучшая работа режиссера в драматическом театре» (2017); участник XV фестиваля театров малых городов России (Тобольск, 2017) – диплом от Ассоциации театральных критиков России; победитель конкурса «Полюс. Золотой сезон» (2017); участник XV Всероссийского фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург, 2017); лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (2017).
«…Спектакль, в сущности даже хулиганский, на самом-то деле выдает серьезного знатока русской истории и литературы, внимательного читателя оригиналов. Именно на таком солидном фундаменте Потапов сочиняет свой образный и темпераментный сценический текст», - Наталья Каминская, «Петербургский театральный журнал».
Показ спектакля на сайте Пушкинского фестиваля и в официальной группе театра в ВКонтакте во вторник, 2 июня, в 19.00 и в среду, 3 июня, в 13.00.
Премьера – 28 октября 2016 года
Продолжительность – 1 час 45 минут
Для зрителей 16+