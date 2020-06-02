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Сцена / Спектакли

Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале

02.06.2020 12:29|ПсковКомментариев: 0

Минусинский драматический театр представит на Пушкинском театральном онлайн-фестивале работу режиссера Сергея Потапова - сценическую версию пьесы М. А. Булгакова «Последние дни».

Это совместный показ с сайтом «Петербургского театрального журнала», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД. 

В ТКД напомнили, что дуэль между Пушкиным и Жоржем де Геккереном (Дантесом) состоялась 27 января 1837 года. В результате дуэли Александр Сергеевич был смертельно ранен. Какими были последние дни жизни поэта? Кто его окружал? И что же способствовало трагическому исходу? Всем этим вопросам посвящена пьеса Михаила Булгакова, написанная в 1935 году, накануне столетней годовщины злосчастной смертоносной дуэли. Не лучшее и далеко не самое известное произведение выдающегося писателя. Известный якутский режиссер Сергей Потапов предложил свою сценическую версию редко воплощаемой в театре пьесы – заостренную, фарсовую и поэтичную.

Лауреат краевого фестиваля «Театральная весна» в номинации «Лучшая работа режиссера в драматическом театре» (2017); участник XV фестиваля театров малых городов России (Тобольск, 2017) – диплом от Ассоциации театральных критиков России; победитель конкурса «Полюс. Золотой сезон» (2017); участник XV Всероссийского фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург, 2017); лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (2017).

«…Спектакль, в сущности даже хулиганский, на самом-то деле выдает серьезного знатока русской истории и литературы, внимательного читателя оригиналов. Именно на таком солидном фундаменте Потапов сочиняет свой образный и темпераментный сценический текст», - Наталья Каминская, «Петербургский театральный журнал».

Показ спектакля на сайте Пушкинского фестиваля и в официальной группе театра в ВКонтакте во вторник, 2 июня, в 19.00 и в среду, 3 июня, в 13.00.

  • Режиссер – Сергей Потапов
  • Художник – Светлана Ламанова
  • Ассистент по художественному оформлению – Яна Кокконен
  • Музыкальное оформление – Михаил Миронец
  • Художники по свету – Сергей Гаевой, Николай Ужва
  • В спектакле заняты: заслуженные артисты России Лариса Корнева, Сергей Быков, артисты Константин Русанов, Анна Понибрашина, Ирина Вахранева, Ольга Смехова, Любовь Любецкая, Елена Идиатуллина, Александр Никандров, Игорь Фадеев, Илья Леонов, Анатолий Кузьмин, Виктор Бубенков, Владимир Кадоло, Денис Целуйко, Сергей Поспелов, Борис Любимов, Антон Чернов, Дмитрий Трапезников.

Премьера – 28 октября 2016 года

Продолжительность – 1 час 45 минут

Для зрителей 16+

Теги: #спектакль #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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