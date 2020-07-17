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«Отелло» покажут псковским медработникам 8 сентября

8 сентября в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина будет организован показ спектакля «Отелло» для медработников. Об этом сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции 19 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ольга Тимофеева напомнила, что благотворительная акция «Спасибо Медикам» была придумана для сбора денежных средств на реабилитацию медработников, переболевших коронавирусом. В рамках первого концерта было собрано более 600 тысяч рублей.

«29 августа состоится не последний концерт», - заверила Ольга Тимофеева. По ее словам, 8 сентября в рамках показа спектакля «Отелло» планируется огласить официальную конечную сумму сбора, после чего он будет официально закрыт.