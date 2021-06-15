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«Невидимый театр» покажет в Пскове спектакль о Геннадии Шпаликове

Спектакль «Я шагаю по Москве» по дневникам и стихотворениям советского сценариста, кинорежиссера и поэта Геннадия Шпаликова вошел в программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

9 и 10 сентября «Невидимый театр» из Санкт-Петербурга представит во дворе Псковского театра драмы спектакль-путешествие «Я шагаю по Москве».

«Невидимый театр» – независимое театральное объединение, основанное режиссером и артистом Семеном Серзиным в 2017 году в Санкт-Петербурге. Псковский зритель уже знаком с работой Семена Серзина – в прошлом театральном сезоне режиссер выпустил в Пскове детектив «Свидетельские показания», отметили в пресс-службе театра.

Спектакль «Невидимого театра» — ностальгическое путешествие в прошлое, спектакль о Москве 1960-х, о той Москве, в которой жил сценарист, кинорежиссер и поэт Геннадий Шпаликов. Это камерная история, в которой, как и в текстах Шпаликова, нет пафоса, зато есть аккордеон и несколько артистов, честно переживающих и судьбу поэта, и его ощущение родного города, рассказали в театре.

Геннадий Шпаликов, автор сценариев к культовым кинокартинам о поколении шестидесятников («Я шагаю по Москве», «Долгая счастливая жизнь») и военной драмы «Я родом из детства», был как «оттепель», был, как время, в котором он жил. «И он растаял вместе со своим временем, отказавшись от лицемерия, моральной амбивалентности и цинизма, чье время шло вслед за исчезающими шестидесятыми», - подчеркнули в пресс-службе театра.

«Весь часовой монолог — калейдоскоп из тем (любовь, творчество, счастье, молодость, детство, смерть, природа, город) и ситуаций, которые на головокружительной скорости безостановочно “прокручивает” Евгений Серзин, — это секунда проносящейся перед глазами жизни, флэшбек, где смешиваются вымысел, реальность, диалоги и монологи», - отмечала Елена Алдашева в журнале «Театр».

В спектакле играет Евгений Серзин – театральный и киноактер, певец, фронтмен петербургской группы «Не'Мой Фронт». Российскому кинозрителю актер известен по ролям в фильмах «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, «Лето» Кирилла Серебренникова, артист снимался в сериалах «Казанова», «Обитель», «Мажор-3», «Хороший человек» и других.

Узнать подробности и купить билеты на спектакль можно на сайте Псковского театра драмы.

Напомним, что XXVIII Пушкинский театральный фестиваль откроется 2 и 3 сентября спектаклем Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле.

Организаторами XXVIII Пушкинского театрального фестиваля выступают Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.