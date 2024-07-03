Сцена / Спектакли

Калининградский театр кукол покажет в Пскове спектакль «Храбрый портняжка»

В октябре Псковский областной театр кукол отправится в Калининград в рамках программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли», где выступят с тремя спектаклями. Коллеги из Калининграда в свою очередь совершат ответный визит в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 8 по 13 октября на сцене Калининградского областного театра кукол пройдут показы спектаклей «Терем-Теремок», «Красная шапочка» и «Фауст».

В это же время артисты Калининградского областного театра кукол выступят в Пскове со своим репертуаром — спектаклями «Храбрый портняжка», «Сказки наоборот» и «Сказки из разных карманов».

Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ. План реализуется на всей территории России, способствуя формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья. План включает две масштабные федеральные программы — «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов).

«Большие гастроли» стартовали в 2014 году. Благодаря программе зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, что обеспечивает доступ к достижениям современного театрального искусства всем жителям России в равной степени. Так, осенью 2022 года псковичи смогли увидеть спектакли театра «Сказка» из Санкт-Петербурга, а осенью 2023-го — постановки театра кукол из Архангельска. В свою очередь псковские артисты в этих регионах представили свои лучшие спектакли.