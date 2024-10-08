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Спектакль «Фауст» стал визитной карточкой Псковского театра кукол — Татьяна Ааб

Псковский областной театр кукол представил свой обновленный гастрольный репертуар в рамках программы «Большие гастроли», в который вошел спектакль «Фауст». Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка» рассказала рассказала директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб.

В этом году театр представит на гастролях спектакли «Красная шапочка», «Терем-теремок» и «Фауст». Татьяна Ааб отметила, что спектакль «Фауст» является любим спектаклем.

«У каждого театра есть своя карточка, вот это наша визитная карточка», - пояснила гостья студии.

Напомним, на сцене Псковского областного театра кукол 8 октября прошли первые показы спектаклей Калининградского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». Псковский областной театр кукол в свою очередь отправился в Калининград.

Подробнее о «Больших гастролях» слушайте в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) завтра, 9 октября, в 12.00.