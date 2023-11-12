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Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия»

День профориентации проводит Псковская область во вторник, 19 декабря, на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятие предваряет день региона, который состоится на площадке уже завтра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Комитет по труду и занятости Псковской области, молодежный кадровый центр и кадровый центр города Пскова организовали для гостей обширную разновозрастную программу.

Посетители стенда могут принять участие в увлекательных квизах на знание профессий известных персонажей фильмов, артистов и героев сериалов. Увлекательные профориентационные игры — еще один вид полезных развлечений на площадке. Подростки смогут узнать больше о самых разных профессиях, а также самостоятельно определиться с образовательным и карьерным путем.

Специалисты кадрового центра проводят тестирование участников выставки с возможностью получить обратную связь. Предложено несколько вариантов тестов: «Выбери себя», «Я — предприниматель» и «Риск — это дело благородное» по методике диагностики степени готовности к риску Шуберта. По итогам общения прошедшие опрос получат полезные трекеры.

Гостям выставки также предлагается вытянуть карточку с мотивационной фразой и посланием, связанной с самоопределением, построением карьерного пути или шуточными высказываниями, например: «Твоя возможность для роста намного ближе, чем кажется», «Прислушайся к себе и услышь свое сердце», «А может быть пора сменить работу?», «Бросай все и переезжай в Псков».

Уникальность дня профориентации состоит в нетипичном подходе специалистов службы занятости к участникам мероприятия, открытости перед аудиторией и желании показать свою работу с иной стороны.

День Псковской области пройдет на Международной выставке-форуме «Россия» 20 декабря.

Псковская область готова удивлять посетителей выставки презентациями туристических и инвестиционных возможностей, новыми туристическими маршрутами, дегустацией псковских деликатесов, интересной концертной программой. Кроме того, зрителей выставки ждет насыщенная деловая и образовательная программы.