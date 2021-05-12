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Реплика Донецкого: Охранители и «охренители»

«Я не горела желанием вернуться, но согласилась», - так прокомментировала свое возвращение на пост председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры известный псковский архитектор и искусствовед Ирина Голубева. «Не горела», - это понятно, должность председателя общественной организации, занимающейся защитой культурного наследия в таком непростом регионе, как наш, - дело неблагодарное.

У нас ведь как: куда ни плюнь, попадешь в зону охраны, на которую готовы покуситься кто ни попадя: строители то визуальные связи нарушат, то высотность, то вторгнутся в особо охраняемый природный ландшафт, как это случилось недавно в Изборске. А виноваты почему-то общественники, хотя в областной администрации существует целый комитет, прямая обязанность которого, как явствует из его названия, объекты культурного наследия охранять. А шишки и «каменья брани» все равно валятся преимущественно на общественников из ВООПИиК.

И понятно, почему. Потому что чиновники в специальном комитете (кстати, созданном сравнительно недавно) сидят тихо, лишний раз никуда не высовываются, такая у них, чиновников, понимаешь, планида, не высовываться. А вот общественники, наоборот, высовываются из всех щелей: ВООПИиК-то, в отличие от комитета, существует давно, несколько десятилетий, эта общественная организация с традициями, в ней 73 члена, которые высовываются и шумят где только можно, в СМИ, а в последнее время все больше в соцсетях, и, надо признать, часто создают резонанс, который слышит власть.

Опять же, вернемся к православной купальне на Словенских ключах в Изборске. Губернатор Ведерников, надо признать, быстро возмущение общественников услышал и сказал свое веское слово: «Не будет этого ужаса». И все, купель уже начали разбирать, хотя все нужные согласования объект прошел, и возводился, как выясняется, на законных основаниях. А вот всё трудно и ой как непросто в нашей особой богоспасаемой исторической и культурой насыщенной местности. Ты можешь получить все разрешения на купель, а какому-нибудь малахольному общественнику не понравится вновь и вдруг открывшийся вид на типично псковские дали, воопиковец завопит благим матом на всю губернию, поднимет вселенский хай и хайп, и пиши-пропало, не будет тебе купальни на фоне лебедей. А где тут истина, и надо было ли вопить, поди разбери. Вот потому и важны специалисты на таких постах, как областное отделение ВООПИиК, организации, которая бдит и контролирует деятельность (или бездеятельность) властей.

Поэтому, всячески желаю Ирине Голубевой успехов на ее новом старом поприще, прекрасно понимая, насколько трудно отбивать от всех алчущих законные параметры наших охранных зон, и прошу не обижаться, когда мы иногда все-таки наших общественников критикуем. Пусть и они нас поймут: критиковать ведь есть за что. Не такие уж они, общественники, белые и пушистые, как сами себя иногда изображают. Во-первых, часто они вопят совершенно не по делу, только потому, что какие-то новшества не вписались в их личный эстетический вкус. Есть охранители, а есть «охренители».

Взять, к примеру, всю эту историю с инсталляцией на набережной реки Великой «Россия начинается здесь». При бывшем теперь уже председателе Андрее Лебедеве и дела у воопиковцев другого не было, как биться со светящейся в темноте инсталляцией, хотя буквы давно и удачно вписались в живописный ландшафт. Никакого эстетического вреда в этих буквах на набережной 1970-х годов постройки нет, и быть не может, а вот прям, видишь, как бревно в глазу застряла эта инсталляция у некоторых общественников. Зато по многим другим объектам, которые и надо бы защитить, шум возникает непростительно поздно, как говорится, постфактум, и спрашивается: а где вы раньше были, если все такие из себя специалисты? Вот этот самый «постфактум» и есть главная претензия, получается, что защищать что-то и вопить уже поздно – у нас весь центр и половина Запсковья в руинах лежит. А еще, замечают наблюдатели, подчас вопли общественников как-то странно избирательны: тут вопим, а тут не очень, молчим в тряпочку.

Опять же, не желая никого обидеть, спишем все эти странности на сложность историко-культурного ландшафта Пскова и окрестностей, на неизбежное столкновение интересов: общества, которое жаждет аутентичности, строительного бизнеса, инвесторов и власти. Слишком уж сложно тут все у нас завязано, и общественники в этой завязке играют отнюдь не последнюю роль. Я вот все думаю об этой купели в Изборске. А может, того… Может, зря ее разбирают. Погорячились и общественники, и власти? Может, привык бы глаз и к этой купели? Я это всё к тому, что не все так однозначно. Представьте на минуту: а если бы в Михайловском не было макета знаменитой мельницы, построенной в шестидесятые годы директором музея-заповедника Семеном Степановичем Гейченко? Вот не построил бы он ее, и пушкиногорские дали сохраняли бы свою непривычную нам аутентичность, без хрестоматийного ныне силуэта? Лучше бы было бы, красивей, а?...

Александр Донецкий