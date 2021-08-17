Общество

Великолучанина оштрафовали за строительство часовни-купели в Изборске

Жителя Великих Лук оштрафовали за строительство часовни-купели в акватории Городищенского озера в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура во время проверки соблюдения водоохранного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях установила, что инициативная группа в нарушение требований закона с 3 по 7 мая возвела часовню-купель в акватории озера.

Смотрите также Ключевой скандал

В результате в отношении руководителя этой инициативной группы возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.48 КоАП РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Кроме того, незаконную постройку демонтировали.