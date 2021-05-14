Общество

Скандальную часовню в Изборске полностью демонтировали

Скандальную часовню-купель на Словенских ключах в Изборске полностью демонтировали. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«При постройке не использовали никакой тяжелой техники, все собиралось вручную, поэтому ущерба природе нанесено не было», - отметила Наталия Дубровская.

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По ее словам, на месте постройки пока ничего возводить не планируют. «Это охранная зона», - подчеркнула Наталия Дубровская.

Сруб часовни разобрали, сейчас бревна находятся на хранении в музее-заповеднике. О дальнейшей судьбе часовни известно немного. «Скорее всего, ее отдадут владельцу», - сказала директор музея.

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Фото из архива