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Блоги / Александр Савенко

«Я к вам пишу...»

19.03.2019 17:56|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Обзор событий общественно-политической жизни региона за минувшую неделю начинаем с истории Таси Перчиковой. В последние дни редкое российское СМИ не сообщило об этой девочке, написавшей письмо Путину. В выходные сообщения о семье, переехавшей из Петербурга в деревню Томсино Себежского района, заняли первые строчки новостных топов, обойдя на время и тему 5-летия присоединения Крыма, и очередные неоднозначные высказывания российских чиновников, и все остальное.

Псковская область вновь оказалась на устах у всех — можно сказать прогремела на всю России, дав повод для горячих дискуссий о жизни в глубинке.

Как отметил губернатор Михаил Ведерников, эта «история беспокоит всю страну» и она «глубоко ранила всех, кто оказался в нее вовлечен».Если этот сюжет вдруг каким-то непостижимым образом прошел мимо вас, то вкратце расскажу, в чем там суть. В декабре прошлого года 12-летняя школьница написала президенту Владимиру Путину письмо. Она пожаловалась на различные жизненные трудности и попросила помочь ее матери в приобретении мини-трактора. Из Кремля не ответили, зато помощь пришла от участливых соотечественников. За семью можно было бы порадоваться, однако, по словам мамы девочки Елены Перчиковой, после этого у них резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве и прочих грехах. Семья девочки столкнулась с травлей со стороны соседей. По сообщениям журналистов, Елена Перчикова заявила, что ей пришлось уволиться с работы, сейчас семья намерена покинуть регион и переехать в Ленинградскую область. Вот так обо всем этом рассказали масс-медиа.

После шквала публикаций и различных комментариев была создана спецкомиссия, на место отправился чиновничий десант, свою проверку провел следственный комитет и признал сообщения об угрозах в адрес семьи фейками, то есть не соответствующими действительности. Правда, по сообщениям СМИ, сама девочка вроде бы утверждает, что все-таки заявляла следователю об угрозах.

Фото: «Медуза»

В общем, дело это неоднозначное, в чем-то противоречивое, даже «мутное», громкое и резонансное. Как апогей - заявление по теме не кого-нибудь, а самого пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Комментируя по просьбе журналистов сложившуюся ситуацию, господин Песков сказал, что этот вопрос - «никак не прерогатива Кремля» — и, стало быть, никаких комментариев не будет. Но вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что было бы правильно детально и по-человечески, на месте разобраться в ситуации вокруг семьи Перчиковых.

«Оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можно чем-то помочь. Здесь очень важно уйти от примитивистских подходов в освещении», - добавил Дмитрий Песков. Постараемся уйти от подобных подходов и мы. И, прежде всего, отметим, что Псковская область вновь привлекла к себе внимание в связи с негативным информационным поводом. В определенном смысле эта история стала продолжением череды негативных событий последних месяцев. Напомню, что всё последнее время один за другим следуют громкие инфоповоды — у нас то вице-губернатора Александра Кузнецова задерживают по подозрению в получении взятки, то возбуждают дело в отношении директора особой экономической зоны «Моглино» Ольги Торбич и увольняют ее, то проводят обыск в офисе «Яблока», то... На самом деле список тем, с которыми Псковская область попадала в последние месяцы в федеральную повестку, получится весьма внушительный.

Всё это бьет по региону, у которого уже давно сформировался, прямо скажем, далеко не идеальный имидж - тут вам и социальная депрессия, и вымирание жителей, и алкоголизация, и отток молодежи и многое другое. Этим проблемам не то что не один год — не одно десятилетие.

Практически все псковские губернаторы с 1990-х отмечали, что это представление о регионе является серьезным барьером для развития области, отрицательно влияет на общественно-политические настроения, социально-экономическое положение и инвестиционную привлекательность. Как неоднократно писали мои коллеги — обозреватели, власти придумывали массу разных программ и мероприятий, которые по идее должны были способствовать исправлению сложившейся ситуации. Причем, отыгрывать каждое очко в этой «гонке за имиджем» удавалось с огромным трудом и затратами. И постоянно как мантра повторялось: современный, динамично развивающийся регион... инвестиционная привлекательность... туристическая мекка и т. д. Намерения были благие, при этом руководителям области в любой период новейшей истории приходилось сталкиваться с негативными моментами, из-за чего Псковщина несла репутационные потери. Порой косяки допускала сама власть, в других случаях «помогала» оппозиция, в третьих — «прилетало» из-за пределов региона, происходило без всякого участия местных и не имело прямого отношения к политике.  Нынешняя история — вроде бы тоже не имеет прямого отношения к политике, она могла произойти где угодно на просторах России, однако случилось всё это у нас. ЧП отнюдь не районного масштаба вызвало широкий общественный резонанс и потребовало от властей принятия срочных мер.

Как отметил губернатор Михаил Ведерников, юридическую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, но в остальном руководство Псковской области будет держать ситуацию под пристальным контролем. Комиссия продолжит свою работу до полного решения конфликта.

Кроме того, глава области призвал всех быть терпимее и внимательнее друг к другу, особенно к своим и чужим детям, и отметил, что Елена Перчикова до сих пор имеет прописку в Санкт-Петербурге и отказывается даже от временной регистрации, поэтому не все можно сделать за счёт бюджета региона. К решению вопроса подключится Фонд развития Псковской области, также будет обсуждаться возможность помощи семье с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Так или иначе, продолжение истории наверняка последует. Впрочем, предположу, что по законам информационного жанра прежнего ажиотажа уже не будет. Журналисты, блогеры, политики — словом, все, кто посчитали необходимым высказаться по данному поводу или откровенно хайпануть найдут новые темы и новых героев.

До Ганзейского фестиваля в Пскове остается ровно 100 дней. А раз так - впору объявлять обратный отсчет и подбивать бабки, то бишь подводить итоги работы по подготовке к этому событию.

Событию, отмечу, весьма значимому — как ранее постоянно подчеркивалось псковскими властями, Ганза должна была дать импульс общему развитию, привлечь в город и регион сотни тысяч туристов если не со всего мира, то со всей Европы. Это уж не говоря про внимание всей России — недаром же по просьбе псковских властей указом президента Ганзе-2019 был придан федеральный масштаб. Город должен был преобразиться и, по определению главы муниципалитета — «отца» и идейного вдохновителя нашей ганзы Ивана Цецерского, Пскову надлежало превратиться в конфетку. Так это виделось несколько лет назад.

Однако сейчас всё иначе. Никаких завышенных ожиданий у многих уже давно нет, и чем ближе к часу Х — тем всё более очевидно с этим «громадьем планов». Про степень готовности областного центра к приему гостей и его общее состояние распространяться не буду — об этом мы много говорили. Отмечу лишь последние известия. На прошлой неделе в администрации области обсудили концепцию ганзейского форума — при этом главу города на совещание не позвали.

В связи с этим господин Цецерский обратился к губернатору с письмом, в котором просит, тут процитирую, «в целях продуктивного взаимодействия, координации действий, ускорения решения вопросов, касающихся муниципального образования «город Псков» и контроля за их реализацией, если возможно, приглашать и меня…» Посмотрим, какой будет реакция.

И в заключение - об утрате. На минувшей неделе область простилась с бывшим главой Псковского района Владимиром Шураевым. Напомню, что ему выпало возглавлять на протяжение порядка 10 лет один из крупнейших муниципалитетов Псковской области, где традиционно переплетены интересы многих политических и бизнес-групп. То есть работать там всегда было достаточно непросто.

Да, к его деятельности предъявлялись и претензии, в целом у него была сложная политическая биография, но в целом это был достаточно сильный муниципальный руководитель — причем, один из последних сильных и влиятельных глав муниципалитетов.

С учетом изменения всей политической системы таких влиятельных и самостоятельных глав сейчас практически не осталось. Наша программа выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Васильевича... На этой печальной ноте приходится заканчивать сегодняшний выпуск нашей программы. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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