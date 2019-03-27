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Блоги / Александр Савенко

Конфликт интересов

27.03.2019 10:30|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодняшний выпуск предлагаю посвятить, пожалуй, самому громкому и резонансному событию в общественно-политической жизни региона за минувшую неделю. В субботу в Пскове прошел очередной, уже второй по счету, митинг против строительства на территории особой экономической зоны «Моглино» завода «Титан-Полимер».

Как по мне, так подобные проявления общественно-политической активности — публичные массовые выступления по социально важным темам — практически всегда заслуживают положительной оценки. Так и надо показывать свою позицию по вопросам, которые действительно значимы. Кстати, полагаю, что и с пенсионной реформой всё у нас могло быть иначе, выйди народ массово на улицы и продемонстрируй свое отношение к этой властной инициативе еще летом прошлого года. Но — чего не было, того не было: в Пскове на митинги приходили те же сто пятьдесят человек, что и обычно, схожая картина наблюдалась и в целом по стране — результат всем нам известен. Так или иначе, публичные акции - это законный и действенный метод заявить о своей позиции, шанс быть услышанным. И это в полной мере касается субботней акции.

Мы наконец-то видим, что региональные отделения целого ряда политических партий не занимаются, уж простите, ерундой, а откликаются на тему, которая сейчас реально волнует людей.

К тому же в этот раз всё было неплохо организовано, проходило нескучно, даже рождало воспоминания о тех уже весьма далеких годах, когда в псковской общественно-политической жизни было место ярким экшнам и перфомансам. Вот и в субботу перед митингом на площади Ленина под памятником Ильичу выступал какой-то приглашенный организаторами бард, были отпечатаны банеры, организованно шел сбор подписей против строительства завода, активисты раздавали листовки. А что до самих выступлений, то были тут весьма яркие и запоминающиеся — я бы особо отметил спичи двух депутатов областного Собрания - первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко и особенно — «крик души» лидера областных профсоюзов Ульяны Михайловой.

Ульяна Михайлова: Сейчас я хочу сказать о своей личной позиции. Мне 41 год, у меня четыре ребенка. Мы, моя семя — все живем здесь. На Завеличье живет моя свекровь со свекром, заслуженным учителем. Там живет моя семья, там живут мои братья. И я в принципе против, чтобы там был хотя бы тысячный шанс, чтобы их жизнь была подвергнута опасности, рискам и негативным воздействиям. Лично я, лидер регионального профсоюзного движения, против строительства этого завода.

Впрочем, по части живого отклика собравшихся на сказанное в микрофон вне конкуренции среди тех, кто против строительства завода, в этот раз оказался представитель ЛДПР. Напомню, что после отъезда из региона в Белоруссию бывшего предводителя элдэпээровцев Александра Христофорова обозреватели долгие годы искали ответ на вопрос: есть ли у нас свой «псковский Жириновский». И не находили положительного ответа. Настоящих буйных как-то не было заметно, и с вожаками — известный дефицит. Координаторы регионального отделения партии от этого высокого статуса наотрез отказывались: мол, Жириновский он один такой, а быть пародией — незачем. Но вот, оказывается, такой человек в псковском отделении ЛДПР есть — по крайней мере, на митинге в амплуа «псковского Жириновского» попытался выступить член партии, депутат Псковского районного Собрания Валерий Колтаков. Чего стоит только нетривиальное сравнение из его уст заявлений о безопасности будущего предприятия с рекламой контрацептивов.

Валерий Колтаков: С экранов телевизора нам каждый день говорят: «Покупайте презервативы, они предотвратят вас от болезней. Покупайте презервативы, они будут предохранять вас от нежелательной беременности». Но все мы с вами знаем, что презервативы рвутся и не выполняют своих функций!

Короче, было заметно, что участники митинга подготовились и «зажигают». Как говорится, они расправили плечи - тем более, что никто и не мешал. Власти в этот раз согласовали акцию в центре города, не запрещали. Некоторых, правда, удивила и позабавила установка ограждений по периметру площади Ленина. Но если вдуматься — то тоже правильно поступили: во-первых, обеспечили безопасность собравшихся, а во-вторых, отсекли случайных прохожих — так что можно достаточно уверенно говорить о реальном количестве участников митинга, без тех, кто просто в субботний день шествовал по площади, остановился, зазевался, заслушался.

- Да шел мимо, дай, думаю, зайду..

- Ну и иди. Шел - и иди. Мимо (фильм «Афоня»)

Так или иначе, количество участников составило что-то около 500 или 550 человек — и это вполне сопоставимо с численностью первого митинга в начале марта и значительно больше, чем привычное количество участников протестных акций в псковском гайд-парке на Четырех углах (напомню, что там собираются, как правило, человек 150-200). Это свидетельствует, что напряжение сохраняется. В основе всего — опасения, страхи, фобии — относительно будущего химпредприятия.

Виктор Широбоков: Точно также как мука. Мы все из нее пирожки печем, она точно безопасна, но мы все знаем, что она взрывается, еще в школе учат.

Вдобавок ко всему экологическая тема дополняется еще и аргументами о несправедливости: мол, нас, местных жителей, никто ни о чем не спросил — и это неправильно. Эта мысль звучала в ряде выступлений, некоторые для пущей убедительности использовали тут  образ самогонного аппарата, устанавливаемый кем-то в их квартире.

Страхи горожан — это во многом следствие проваленного властью и бизнесом стартового этапа, когда никакого диалога с обществом не было, и не было, считай, никакой информации об этом проекте ни от самого «Титана», ни от регионального руководства. И это притом, что времени на подготовку было предостаточно — напомню, что впервые тема грядущего открытия под Псковом химпредприятия прозвучала в феврале прошлого года, когда на Сочинском инвестиционном форуме была достигнута договоренность о приходе «Титана» в регион.

Однако время было упущено. Сейчас бизнесменам и властям надо переламывать ситуацию, работать с общественном мнением, и эта задача непростая. В субботу «Титан» продемонстрировал, что вроде бы готов идти на диалог и объяснять, убеждать, демонстрировать, что, как говорилось когда-то в популярной телерекламе, «намерения как воздух гор чисты».

Алексей Ермаков, представитель ГК «Титан»: Самое главное, что группа компаний «Титан» готова к диалогу. А диалог у нас всегда отличается тем, что когда одна сторона отвечает, другая сторона готова слышать. Если мы на сегодняшний день не слышим друг друга, то это уже не диалог.

И вот тут следует особо отметить реакцию значительной части пришедших на митинг на позицию бизнеса. Это было не просто неприятие точки зрения противоположной стороны, а оскорбительные выкрики, вырывание микрофона и даже попытка физического воздействия на представителя «Титана». Вот это — хамство и провокации - никуда не годится. Мы же не дикари, живем в правовом государстве. Вы выражаете свою точку зрения, но проявляйте уважение и к другой, слушайте оппонента. Если нет, если не готовы этого делать — то какое моральное право вы будете иметь для заявлений о том, что вас самих кто-то не слушает? Кроме того, в ряде выступлений прямо-таки бросалась в глаза намерение использовать острую тему и людей в собственных политических целях.

В нескольких выступлениях тема «Титана», по сути, была лишь предлогом для широких обобщений и наездов на власть — в духе «это банда», «власти считают, что в Псковской области нет людей», «эти власти должны уйти» и т. д.,

В том числе звучали какие-то совсем уж оскорбительные личные характеристики. В очередной раз наблюдаем, что для определенной части псковской оппозиции совсем не важен повод — важно просто пнуть власти.

- Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу (фильм «Мимино»).

Как бы там ни было, митинги прошли, уже проанонсированы новые акции - и на повестке вопрос: что дальше? Самое важное и интересное, безусловно, впереди. Какая динамика будет у этого протестного движения? Сумеет ли требующая референдума оппозиция не только сохранить показатели количества акций, но и привести на площади новых людей — или же активность пойдет на спад? Какие аргументы представит «Титан» и насколько они будут убедительны для псковичей? Какой будет позиция областной власти и ее кураторов на федеральном уровне? Всё это очень важные вопросы, от которых зависит развитие этого сюжета. Мы продолжим внимательно наблюдать за событиями — и обязательно будем держать слушателей и читателей ПЛН в курсе происходящего.

Это была главная тема недели — в программе «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч.

Источник: Псковская Лента Новостей
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