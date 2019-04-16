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«Гонки по вертикали»: Новый ректор ПсковГУ и смена лидера в рейтинге 100 псковских миллионеров

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте. Сегодняшний выпуск нашей программы начинаем с беглого обзора основных событий минувшей недели.

В Пскове отметили 25-летие областного Собрания депутатов. На торжественное мероприятие съехался весь местный политбомонд, включая губернаторов — действующего и трех бывших, представителей региона в парламенте, депутатов Собрания всех шести созывов. Все тут вспоминали историю, произносили поздравительные слова. Ряд законодателей, в том числе спикер псковского регионального парламента Александр Котов, были отмечены наградами и благодарностями.

Между тем областные отделения партий и отдельные активисты продолжают подготовку к сентябрьским выборам в муниципалитетах. Напомню, что в единый день голосования будут избраны главы шести районов. В Пскове пройдут довыборы депутата гордумы по тринадцатому избирательному округу. Ранее его представлял второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, перешедший в областное Собрание. Конкретики относительно планов оппозиционных объединений пока немного, а вот «Единая Россия» уже проводит праймериз.

На процедуру предварительного голосования выдвинулась целая группа участников. Особо отмечу тот факт, что на праймериз по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы наряду с другими претендентами заявлена главный врач городской поликлиники, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта и экс-доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах Галина Неваленная.

Что до исполнительной власти, то глава администрации области Михаил Ведерников за минувшую неделю побывал в обеих российских столицах. В Петербурге он участвовал в работе международного арктического форума, и там губернатор представил опыт Псковской области по поддержке и сохранению народа сето, а также заключил соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках. А накануне Михаил Ведерников в Москве докладывал на расширенной коллегии в Минприроды о реализации так называемой «мусорной реформы» и нацпроекта «Экология». При том, что значительная часть рабочего графика губернатора прошла в столицах, все-таки самые значимые и интересные для нас события с его участием состоялись в регионе.

Так, в Пушкинских Горах он вместе с советником президента Владимиром Толстым, митрополитом Тихоном и рядом представителей культуры обсуждал новый формат пушкинского праздника поэзии — хотя теперь эту «визитную карточку» региона правильно называть так: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Впрочем, тут не только новое название, но и иное содержание, в том числе очень широкий круг участников — от пушкинистов до легенды смешанных боевых искусств Федора Емельяненко (на фото слева). Выглядит это необычно - так что ждем июня, чтобы сделать первые выводы об очередной попытке перезагрузки пушкинского праздника поэзии.

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Также на минувшей неделе Михаил Ведерников - уже в Пскове - представлял нового ректора нашего госуниверситета, и это тема заслуживает отдельного разговора. Должность руководителя ведущего образовательного учреждения региона, безусловно, политическая. Собственно говоря, еще в советские времена ректоры вузов входили в партийно-государственную номенклатуру, иначе говоря — в круг лиц, занимавших ключевые позиции в политической системе и являвшихся опорой существовавшего тогда общественного строя. Всё это верно и сейчас.

Более того — с вхождением псковских образовательных учреждений в университет и созданием вуза, объединяющего тысячи студентов и преподавателей и включенного в число опорных в стране, значение ректора стало еще выше.

Напомню, что по итогам масштабного исследования, проведенного ПЛН в конце прошлого года, в число ста самых влиятельных псковичей вошли и бывший ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко (42-я позиция в рейтинге), и временно исполнявшая обязанности ректора Марина Махотаева (69-е место). При этом было очевидно, что Марина Юрьевна — это руководитель на переходный период. Что, кстати говоря, подтверждали и многочисленные источники в органах власти, как региональной, так и федеральной. Так и вышло. На прошлой неделе госпожа Махотаева сложила с себя полномочия врио ректора, она продолжит работу в университете в другом качестве.

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Возглавила Псковский государственный университет профессор, доктор биологических наук Наталья Ильина. Ранее она работала на посту проректора Ульяновского государственного университета по инновационному развитию. До этого — в Ульяновском педагогическом университете, где занимала должность проректора по научной и учебной работе.

Нового руководителя профессорско-преподавательскому составу псковского вуза на заседании Ученого Совета представил губернатор Михаил Ведерников. По его мнению, главное - правильно расставить приоритеты в работе, совместно провести ревизию имеющихся ресурсов, подходов и выработать оптимальную структуру работы. Как считает губернатор, вузу необходимо провести серьезную работу с предприятиями региона, чтобы определить основные специальности, которые будут востребованы у нас в будущем. Это позволит выпускникам не покидать область в поисках трудоустройства и быть востребованными в своем регионе, а работодателям искать стоящие кадры еще на этапе обучения.

В свою очередь Наталья Ильина поблагодарила министра науки и высшего образования и губернатора за оказанное доверие. И заявила, что готова работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Что невольно рождало воспоминание об одном из основных условий, которые губернатор предъявляет к кадрам, - работать в режиме 24/7. В целом здесь можно говорить об усиление позиций Михаила Ведерникова. Пока рано делать какие-то далекоидущие выводы, но на данный момент Наталья Ильина выглядит членом команды губернатора.

Кроме того, мы наблюдаем появление условного треугольника: губернатор — ректор университета — митрополит Псковский и Порховский Тихон, у которого, как известно, есть проекты, ориентированные на молодежь, в частности на студентов вуза.

Отметим, что всё это в духе времени, актуально, можно сказать - тренд, когда «патриоты-государственники», сторонники курса Владимира Путина ведут борьбу за молодежь. И как тут не вспомнить, что основу аудитории на массовых акциях прозападно ориентированных оппозиционеров составляет как раз молодежь. Вот это направление я бы тоже не стал сбрасывать со счетов, говоря о новом периоде в истории ПсковГУ. Что там будет происходить при новом ректоре, покажет время. Псковская Лента Новостей и радио «Эхо Москвы в Пскове», как и прежде, будут внимательно следить за жизнью универа.

Теперь от вопросов высшего образования и патриотического воспитания молодежи переходим к вещам более приземленным — денежным знакам. Поговорим на любимые обывателями темы «Чтоб я так жил» и «Ничто человеческое им, слугам народа, не чуждо». Иначе говоря, заглянем в карманы псковских чиновников и депутатов различного уровня. Такую возможность вот уже почти десять лет нам дает родное правительство. Самые разные категории служащих обязаны декларировать свои доходы и имущество, эти сведения выкладываются в открытом доступе на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления. Журналисты информируют общественность, кто сколько заработал и каким добром оброс, а ПЛН ежегодно составляет рейтинг ста псковских миллионеров. Этот проект неизменно вызывает большой интерес читателей и широкий общественный резонанс.

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В разные периоды список 100 миллионеров возглавляли известные бизнесмены — бывшие депутаты областного Собрания Михаил Гавунас и Игорь Савицкий, в последние годы пальму первенства удерживал малоизвестный в масштабах области пустошкинский предприниматель и депутат Сергей Сизов, занимающийся транспортными перевозками. И вот в этом году происходит смена лидера. Господин Сизов, хотя и увеличил почти на 12 миллионов рублей свои доходы по сравнению с прошлым годом и задекларировал более восьмидесяти «лямов», тем не менее уступает первое место. На данный момент среди тех, чьи сведения находятся в открытом доступе, уже есть человек, который превзошел прежнего лидера. Это депутат из Стругокрасненского района, предприниматель Александр Амосов.

Новому лидеру списка 100 миллионеров немногим более шестидесяти. Судя по информации в интернете, бизнесмен занимается лесом и транспортными услугами.

В Стругокрасненское районное собрание он пришел только в августе прошлого года, и вот впервые отчитался о доходах. В целом, анализируя первые данные, отмечаем ту же тенденцию, что наблюдается все последние годы. Имею в виду нашествие муниципальных депутатов в топовую часть рейтинга. Здесь целый ряд предпринимателей — депутатов районных собраний и городских дум.

Как отмечалось ранее, предприниматели из глубинки всё увереннее «оккупируют» верхнюю часть списка миллионеров. И это, как нельзя лучше, свидетельствует о том, что для деловых людей мандат депутата городской Думы или районного Собрания ныне более весом, чем удостоверение депутата областного Собрания.

Да, статус регионального парламентария выше - но для тех, кто знает толк в муниципальных контрактах и зависит от глав районов, выгоднее быть муниципальным депутатом. По крайней мере, очередная декларационная кампания вновь подталкивает нас к такому выводу. На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До свидания.