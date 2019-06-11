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«Гонки по вертикали»: Пятый вице-губернатор, визит Гордеева и финиш Ганзы

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Это «Гонки по вертикали», программа о псковской региональной политике. Кто взлетел по «вертикали власти», кто с нее упал, а кто затормозил – об этом мы традиционно говорим по вторникам. Центральные темы сегодняшнего выпуска:

Кто он, новый заместитель губернатора? Что известно о новом кураторе сфер ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта Василии Осипове.

Главный по селу. В Псков приехал вице-премьер правительства России Алексей Гордеев.

Финишная прямая. До Ганзейского фестиваля осталось чуть больше двух недель.

Об этом и многом другом - в ближайшие 12 минут. У микрофона — автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. Поехали!

Редкая неделя в последнее время обходится без того, чтоб кто-нибудь из местных чиновников или депутатов не покинул свой пост и, соответственно, кого-то нового не назначили. У нас то скоропостижная отставка главы Пскова, то неожиданный и загадочный уход из Собрания регионального парламентария – крупного бизнесмена, то очередные кадровые перемены в администрации области. Всё это называется ротация политических и административных элит – процесс в общем-то естественный, связанный с приходом нового губернатора, который не только возглавляет администрацию, но и в целом определяет всю конфигурацию региональной политической модели. В общем, избранный главой области осенью прошлого года Михаил Ведерников продолжает формировать свою команду. И сталкивается при этом с кадровым дефицитом.

Говоря об этой извечной проблеме, принято использовать образ скамейки — мол, очень уж она короткая — однако, как показывает практика, всё еще хуже: по большому счету, никакой кадровой скамейки-то и нет.

Найти грамотных и опытных специалистов, да еще готовых работать в заявленном губернатором режиме 24/7 – оказывается делом архисложным.

- Кто хочет сегодня поработать? А? (фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

Скажем, еще в конце прошлого года освободилось кресло заместителя главы региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Прежний вице-губернатор Александр Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки и ныне находится в питерском СИЗО. Более полугода позиция главного по ЖКХ была вакантной. То есть важнейшее направление деятельности оставалось без куратора. Не сомневаюсь, что поиски кандидатуры шли, в администрации присматривались к потенциальным претендентам внутри области, однако всё без видимого результата.

И только в конце мая стало известно, что — ура! - нашли. Причем, как и в ряде других случаев, при подборе госменеджеров — достойного нашли за пределами области.

Поначалу имя не называлось, но было ясно, что новый вице-губернатор приедет из Питера, где работал под началом врио губернатора Александра Беглова.

Михаил Ведерников, 30 мая: Кадровый дефицит не только в Псковской области. Не отпускает его Питер. Мы вчера с Александром Дмитриевичем Бегловым разговаривали, договорились, что отработает человек две недели и приедет. Если получится раньше, то отпустят раньше. Он на чемоданах - готов ехать.

Получив такую подсказку, псковские журналисты и блогеры принялись решать это уравнение с одним неизвестным. Достаточно быстро появилась версия, согласно которой на чемоданах в Питере сидит Василий Осипов – глава жилищного комитета северной столицы, проработавший в этой должности всего пару месяцев, а ранее служивший в органах МВД и затем занимавший пост главы администрации города Выборга. Как написала Псковская Лента Новостей, вероятно, именно в тот период, в 2000-е, Михаил Ведерников (в то время депутат в том же Выборге) и Василий Осипов могли составить мнение о деловых качествах друг друга. Такова была основная версия – и не далее как в понедельник она подтвердилась. Новый вице-губернатор - куратор сфер ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта приступил к работе в администрации Псковской области.

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Таким образом, начинается традиционный для нового чиновника период погружения в региональную проблематику - пучину ЖКХ с его общим кризисом, изношенностью жилищного фонда, огромными долгами муниципальных предприятий и качеством их работы, а также множеством других накапливавшихся десятилетиями болевых точек. Причем, наряду с текущими задачами – обеспечением комфортных безопасных условий для проживания людей и бесперебойного функционирования инфраструктуры, стоит и сверхзадача. Имею в виду необходимость реформирования всей системы ЖКХ Псковской области, о чем неоднократно заявляли власти. Должна быть разработана программа развития теплоснабжения Псковской области и выработаны предложения по оптимизации работы муниципальных предприятий сферы.

На фото: Михаил Ведерников и Василий Осипов

Как следует из недавнего отчета-послания губернатора, важнейшее направление работы - сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Власти рассчитывают дополнительно привлечь, помимо национальных проектов, до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей, канализации и водоочистных сооружений. Всё это задачи и вызовы для нового вице-губернатора, причем не на какую-то отдаленную перспективу, а на самое ближайшее время – с учетом положения дел в ЖКХ времени на раскачку действительно нет.

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Так или иначе, имевшуюся вакансию вице-губернатора заполнили, команда вице-губернаторов сформирована — по крайней мере, в прежней комплектации. Как и раньше, у главы области 5 заместителей. Наряду с Василием Осиповым это первый вице-губернатор Вера Емельянова, главный финансист области Татьяна Баринова, заместитель по экономическому развитию и инвестициям Нинель Салагаева и политический вице-губернатор Николай Цветков.

Между тем для Михаила Ведерникова неделя прошла под знаком встреч в российских столицах. Во главе псковской делегации он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Впервые область была представлена там специальным стендом. С него на угощение участников форума ушло более 60 литров сбитня и 20 кг сыров. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Впрочем, есть мнение, что для таких небольших и небогатых регионов как Псковская участие в подобных форумах - это по большому счету не экономический проект, скорее он носит медийно-политический характер. Это своего рода рода пиар-акция, ориентированная не только и даже не столько на свой регион и потенциальных инвесторов, сколько на федеральный центр. Это следует учитывать, говоря об итогах участия в петербургском форуме. А в Москве губернатор провел ряд встреч в правительстве. Накануне прошла аудиенция у первого заместителя главы кабмина – министра финансов Антона Силуанова. Это вторая встреча вице-премьера и губернатора за последнее время. Вначале планировалось, что она состоится 5 июня, однако затем перенесли на более поздний срок. Обсуждали вопросы исполнения областного бюджета и финансирования программ социально-экономического развития региона – конкретику обещают позже, но, по словам Михаила Ведерникова, всё тут «очень позитивно и результативно». Также состоялась встреча главы области с вице-премьером Ольгой Голодец. Тут тема, естественно, Ганзейский фестиваль, до которого остается чуть больше двух недель. Говорю: «естественно», т.к. госпожа Голодец – глава оргкомитета по подготовке и проведению Псковской Ганзы, неоднократно приезжала в наш регион и планирует побывать на фестивале в конце июня.

За последние годы Ганза в Пскове стала значительно больше, чем просто международным фестивалем. Это уже и феномен общественной жизни, и политика - вспомним хотя бы что под знаком подготовки к Ганзе на выборы шла и партия власти, и ее отдельные представители.

Впрочем, как уже неоднократно заявлено, создавать у людей завышенные ожидания – неправильно, никакой «мини-олимпиады» и сотен тысяч гостей, на что понаслушавшись властей видимо рассчитывали задравшие цены менеджеры псковских гостиниц — не будет.

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Всё значительно скромнее: на данный момент зарегистрированы делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности порядка 1600 человек. Опубликованная накануне программа фестиваля воображения не поражает – что-то среднее между ярмаркой выходного дня и традиционными городскими праздниками. Ганзейский рынок, историческая реконструкция, концерты. Еще выставки, форум приграничного сотрудничества, ремесленная ярмарка, шествие участников — отыскать в программе что-то яркое непросто.

- Всё, кина не будет - электричество кончилось (фильм «Джентльмены удачи»).

Даже чего-то просто нетривиального, выбивающегося из общего ряда - вроде участия клуба байкеров «Ночные волки» - в программе нет. Не то, чтобы мы этого ждали, своих мотоциклистов хватает — но, помнится, это хоть обсуждали, когда экс-глава города - «отец» псковской Ганзы Иван Цецерский анонсировал в Инстаграме приезд мотоколонны во главе с Александром Залдостановым (по прозвищу Хирург).

Кстати, про Цецерского — вслед за креслом главы города, он покинул и два других - секретаря Псковского городского отделения «Единой России» и регионального координатора партийного проекта «Городская среда». Решение связано с тем, что дальнейшая деятельность Ивана Николаевича в должности председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления требует переезда в Москву. Кто сменит Цецерского в руководстве партийной организации — пока неизвестно.

И в заключение - о визитах в регион медийных персон. На минувшей неделе их побывало немало. Помог пушкинский праздник поэзии в новом формате, теперь это еще и дни русской культуры. Заявленный кинорежиссер Федор Бондарчук не доехал, но и без него випов хватало — писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, кинопродюсер Игорь Угольников, олимпийский чемпион Алексей Немов, многие другие.

Впрочем, победу в условной номинации «Визит недели» лично я отдал бы в этот раз все-таки не им, а вице-премьеру Алексею Гордееву — по оценкам экспертов, самой влиятельной персоне в аграрной отрасли России. На прошлой неделе он встречался в Москве с псковским губернатором, и уже сегодня побывал в нашем городе.

На месте обсуждал вопросы развития агропромышленного комплекса региона, реализации национального проекта «Экология» и другие актуальные темы. Подробнее о визите вице-премьера читайте на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.