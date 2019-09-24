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Блоги / Александр Савенко

О ремонте политической системы

24.09.2019 13:56|ПсковКомментариев: 1

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Приступаем к обзору событий региональной политики за неделю. Вопреки традиции и формату нашей программы, сегодня предлагаю начать разговор не с региональной повестки, а с федеральной. Однако то, о чем мы будем говорить, по моему мнению, может иметь для псковской политической жизни большее значение, чем многие местные события и явления - причем, вместе взятые.

На минувшей неделе президент Владимир Путин согласился на ремонт политической системы России - по крайней мере, так это было заявлено во всех ведущих федеральных масс-медиа.

Произнесены эти, растиражированные СМИ, фразы были на встрече президента с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Естественно, вскоре после единого дня голосования говорили в Кремле об итогах выборов. Помимо прочего от лидера российских коммунистов прозвучала мысль: требуется ремонт выборной системы. В связи с чем председатель компартии предложил собрать лидеров партийных фракций в Госдуме и вместе с ними найти решение, которое, по определению Зюганова, «укрепит страну и политическую систему». Путин на это сказал «хорошо», а затем продолжил в том духе, что да - необходимо поправлять, совершенствовать, делать этот живой политический организм более эффективным.

Владимир Путин, президент России: Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа.

Вот что было сказано на встрече в Кремле. А теперь о том, почему это, конечно же, отнюдь не сенсационное, скорее наоборот - вполне ожидаемое и даже дежурное заявление президента вызвало у меня интерес, и я решил именно с этого начать еженедельную программу. Более того - почему я считаю, что оно важное и имеет отношение в том числе к псковской политической жизни. Конечно, не по той причине, что президент соберет лидеров парламентских фракций, обсудит с ними выборную и политическую систему, о чем-то они там договорятся - и станет всем хорошо. Произойдет это перед парламентскими выборами 2021 года и в целом перед стартом нового большого избирательного цикла - ну и слава богу. Не будет такого обсуждения - так не смертельно. На самом деле речь о другом. Не дожидаясь этих встреч, возможно, просто протокольных и по сути утверждающих предложенные Кремлем изменения в политическую систему (если они будут), можно отфиксировать, что Владимир Путин сделал свое заявление сразу после завершения избирательной кампании 2019 года, а она, как мы помним, ознаменовалась и повышенной протестной активностью в столицах, и жестким ответом Системы на массовые несанкционированные акции, и большим количеством вопросов по поводу проведения избирательных кампаний, и победой оппозиционных кандидатов в ряде регионов страны, в том числе в Псковской области - где, напомню, на выборах глав районов и депутата регионального парламента победили кандидаты от оппозиции.

В этой ситуации, весьма непростой, требующей грамотной тонкой работы, Владимир Путин делает явный и ясный месседж всей вертикали власти - а понятно, что вопросы развития политической системы, ее функционирования или «ремонта», как было сказано, во многом зависят от действующих руководителей - исполнительных органов, законодательных, партии власти.

Совершенно очевидно, что прежде всего для них президент Путин обозначает этот вектор - и говорит: политическая система - живой организм, необходимо смотреть как инструменты работают в реальной жизни, необходимо поправлять систему, делать ее более эффективной, работающей на благо общества. Ибо если этого не делать - то политическая система будет только деградировать, проще говоря - ухудшаться, упрощаться, ни у кого из нормальных людей не будет желания участвовать во всем этом, как следствие - мы будем наблюдать еще более низкую вовлеченность общества в политическую жизнь в целом и низкую явку на выборах в частности, а еще - протесты, кадровый дефицит, специфические избирательные технологии и прочее. Если возвращаться к разговору о прошедших выборах, то как мы уже неоднократно отмечали, в Псковской области низкие результаты кандидатов от власти объяснялись не только какими-то внешними, лежащими за пределами избирательной кампании, причинами - скажем, общим ухудшением социально-экономической ситуации в стране и непопулярными реформами, которые привели к падению рейтинга «Единой России». Хотя справедливости ради следует отметить, что в целом по стране результаты у «медведей» оказались лучше, чем в Псковской области, что и дало основания секретарю Генсовета ЕР, экс-губернатору Андрею Турчаку сделать заявление, уже ставшее мемом: дескать, «партия жахнула всех».

На исход голосования повлияли и методы ведения избирательной кампании. Выбор в качестве даже не основной, а по сути единственной избирательной технологии - снятия кандидатов от оппозиции - это шаг крайне рискованный. Тем более когда кроме этого ничего толком и не предлагается. Помимо прочего, эта «голая» технология как раз свидетельствует о деградации политической системы, которая, если обратиться к науке, определяется как целостная и упорядоченная совокупность институтов, процессов, отношений, принципов политической организации общества, которые подчинены социальным, политическим, идеологическим, юридическим, культурным нормам, историческим традициям и т.д. Всё это я к тому, что материи тут тонкие, без понимания того, как всё это функционирует и что надо делать - ничего не получится, простые модели тут не сработают. Вот обо всем этом, как мне представляется, имеет смысл задумываться, приступая к наведению порядка и ремонту политической системы, о чем сказал президент Владимир Путин.

На фото: губернатор Михаил Ведерников, его «политический» заместитель Николай Цветков и спикер регионального парламента Александр Котов на заседании с главами районов. 19 сентября

В продолжение разговора о необходимости чего-то такое менять и ремонтировать в нашей политике отмечу, что это актуально не только для всей системы и власти, но также для оппозиционных партий и их региональных отделений. Тут я обращусь к псковским соратникам уже упомянутого сегодня Геннадия Зюганова - местным коммунистам.

На днях в областном центре прошло заседание бюро Псковского обкома КПРФ, на которое были приглашены первые секретари местных отделений партии из городов и районов. Главным вопросом заседания, разумеется, было подведение итогов выборов 8 сентября.

Как коммунисты понимают причины своего поражения, готовы ли извлечь уроки и провести работу над ошибками?

И тут самый интересный момент - как в партии в принципе оценивают результаты кампании, в ходе которой часть ее кандидатов сняли с дистанции по искам оппонентов, а те, кто дошли до дня голосования - проиграли. Проще говоря: уд или неуд - вот в чем вопрос. Обком вышел из ситуации весьма нетривиально. В принятом коммунистами постановлении работа областного избирательного штаба и комитетов местных отделений КПРФ в период выборов признана удовлетворительной, а вот итоги выборов - неудовлетворительными. В общем - тут уд, тут - неуд, тут - косяки признаем, но чтоб в целом - неа! И что-то подобный ход мыслей мне напоминает.

- Тут помню, тут...ничего.

- Так не бывает: тут помню - тут не помню! (кинофильм «Джентльмены удачи»)

Как бы там ни было, посыпать всю голову пеплом коммунисты не стали - признали лишь «отдельные ошибки, не все партийные отделения приняли активное участие в выборной компании. Не выдвинули своих кандидатов на должности глав районов Новоржевский, Пушкиногорский и Усвятский райкомы КПРФ. Менее 4% голосов избирателей получил кандидат от КПРФ на должность главы Дновского района», так об этом информирует пресс-служба обкома. Уверенности в том, что причины поражения коммунистами проанализированы и будут учтены перед более значимыми кампаниями следующих лет, лично у меня нет. А без такой работы над ошибками и соответствующих выводов перспектива потери КПРФ статуса партии №2 в Псковской области становится еще более реальной. Напомню, что с этой позиции коммунистов уверенно смещают яблочники, которые завоевывают район за районом. Кстати говоря, на минувшей неделе в Новоржеве, Дно и Пустошке - то есть в тех районах, где победили соратники крайне активного председателя псковского «Яблока» Льва Шлосберга - прошли инаугурации, иначе говоря - церемонии вступления избранных глав в должности.

Все мы привыкли, что, как правило, это такие торжественные мероприятия, на которые съезжаются многочисленные гости, в том числе первые лица области. Так бывает обычно, но не в этот раз. На праздник на улице оппозиционеров первые лица региональной власти не поехали. Разве что следует отметить здесь участие в инаугурации главы Дновского района Михаила Шауркина первого вице-спикера областного Собрания депутатов Виктора Антонова и руководителя аппарата администрации региона Сергея Дмитриева. Последний от имени губернатора Михаила Ведерникова передал свежеиспеченному главе района настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

И еще несколько слов о выборах. Спустя две недели после голосования появилась возможность отнести к числу победителей яблочника, заместителя председателя регионального отделения партии Дмитрия Пермякова. Он получит мандат своего однопартийца Артура Гайдука, который победил на довыборах в областное Собрание. Так что новичков в гордуме двое - это единоросс Галина Неваленная и яблочник Дмитрий Пермяков.

Время нашей программы подходит к концу. Напоследок остается добавить, что уже в эту пятницу пройдет сессия Псковской городской думы - мундепы начинают новый парламентский сезон. Пожалуй, главную интригу тут таит вопрос избрания главы города из числа депутатов. Напомню, что после отставки Ивана Цецерского исполнение полномочий главы было возложено на Елену Полонскую. Впрочем, как спела когда-то «Машина времени», еще не все дорешено, еще не все разрешено. Вопросы, безусловно, остаются. Кто будет претендовать на пост высшего должностного лица Пскова? Какой будет позиция регионального руководства, от которого в этом вопросе зависит если не всё, то очень многое? И когда в этом процессе, протекающем пока под ковром, наступит развязка?

Радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковская Лента Новостей внимательно следят за развитием событий и обязательно будут держать вас в курсе происходящего. На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго!

Источник: Псковская Лента Новостей
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