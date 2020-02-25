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Пробить Дно. Разогнать секту

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Сегодняшний выпуск начинаем сообщением о том, что избранный в прошлом году от «Яблока» глава Дновского района Михаил Шауркин намерен стать сторонником партии «Единая Россия». Очевидно, что эта новость не районного масштаба: лишь оторванный от реальной повестки человек может посчитать, что это — только о дновской жизни. На самом деле, это актуальная региональная политическая повестка. Всё это касается и областной власти, и псковской оппозиции.

Символично, что о решении Михаила Шауркина стало известно в день, когда в Дновском районе находился губернатор Михаил Ведерников.

Собственно, на его встрече с активом района и прозвучали слова Михаила Шауркина. Как сообщает Псковская Лента Новостей, глава района не просто принял решение, а уже написал заявление о вступлении в число сторонников «Единой России».

Причем, по моей информации, заявление было написано не вчера, а чуть ли не месяц назад. Так или иначе, «Яблоко» фактически лишилось одного из «своих» глав районов. Михаил Шауркин был избран почти полгода назад, в сентябре 2019-го. Победил кандидата от партии власти — общественную советницу губернатора Татьяну Пахомову, а в ходе кампании в суде при поддержке лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга Шауркин отбился от «Юристов Партии Роста». Те пытались снять его с выборной дистанции за якобы допущенное нарушение закона об авторском праве — использование мелодии итальянского композитора Даниеле Динаро.

Вообще Единый день голосования в прошлом году стал днем победы псковского «Яблока»: мандат депутата областного Собрания получил Артур Гайдук, а главами районов, помимо Шауркина, стали Софья Пугачева (в Новоржеве) и Светлана Василькова (в Пустошке). Если учесть, что осенью 2017-го на выборах в Гдовском и Плюсском районах победили также кандидаты от «Яблока» Юрий Павлов и Виталий Аршинов, можно было говорить о появлении на карте «Псковской яблости». Правда, как отмечали обозреватели, при всей схожести ситуации в формате взаимоотношений региональной власти с муниципальными руководителями есть весьма существенные различия. Если с одними главами (Пустошкинского и Новоржевского районов) Дом Советов действует жестко и диалога нет, то с тремя другими яблочными руководителями областное начальство пытается выстроить рабочие отношения и даже перетянуть их на свою сторону. Как видим, делает это не без успеха. Мы помним, что Аршинов, который в 2018-м был кандидатом на пост губернатора от «Яблока», сошел с дистанции. То есть вначале согласился на выдвижение, но потом дал задний ход. Снимаясь с выборов, господин Аршинов сообщил, что принятию решения предшествовала встреча с главой области: «Мы нашли взаимопонимание и он поддержал основные положения моей программы». Мы уже отмечали, что и тогда (в ходе избирательной кампании), и позднее наблюдатели находили подтверждение тому, что с Шауркиным, Павловым и Аршиновым Дом Советов пытается договориться, найти к ним ключик, чем-то дополнительно помочь районам, а сами главы, не порывая с лидером псковского «Яблока», поглядывают в сторону власти.

Как сообщалось ранее со ссылкой на функционеров Дома Советов, Юрий Павлов написал заявление о вступлении в число сторонников ЕР. Шауркин поступил также. Тенденция, однако.

Таким образом, решение было вполне предсказуемо. В условиях вертикали власти, когда местное самоуправление встроено в общую систему, по-другому — сложно. Это уже давно так. И в Псковской области еще десять лет назад мы наблюдали, как главы Гдовского, Пушкиногорского и Новоржевского районов, избранные от «Справедливой России», вскоре дружно ушли под знамена «Единой России». Потом был дедовичский глава Игорь Гуменюк, избранный от «Яблока», потом дрейфовавший в сторону власти и в результате пошедший перед следующими выборами на праймериз «Единой России». Теперь вот — новые примеры. Всё ожидаемо: главе района нужно каждый день работать с реальными проблемами. В целом события в Дно имеют не только политическое значение, но и скажем так — политико-символическое. На той же встрече с местным активом губернатор обсуждал с общественниками, представителями муниципальных органов исполнительной и законодательной властей вопросы развития территории и заявил о том, что поддержит Дновский район в решении актуальных проблем, в том числе в сферах ЖКХ, культуры, спорта. Состоялась и встреча губернатора с главой района — как сообщается в релизе, подготовленном пресс-службой администрации области, «особое внимание стороны уделили реализации национальных проектов и достижению целевых показателей их реализации».

Короче, работа команды губернатора Ведерникова увенчалась успехом, и это особенно важно в контексте разговора о предстоящих в сентябре муниципальных выборах. Ранее наблюдатели прогнозировали, что именно в этих, яблочных, районах (где региональный административный ресурс столкнется с другим админресурсом - муниципальным), следует прогнозировать наиболее жаркие «битвы за МСУ». Таких проблемных зон становится меньше, но это не означает, что будет легко. Не будет.

Между тем в псковском «Яблоке» ситуацию с Михаилом Шауркиным комментировать не спешат. Заявлений на этот счет нет. Вчера, когда пришли новости из Дно, я позвонил Льву Шлосбергу, однако он не ответил, на СМС - тоже. Повторюсь, комментариев до сих пор нет. И это весьма странно для политика, который заявляет об открытости во взаимоотношениях с обществом и СМИ. Лев Маркович, надо комментировать, даже тогда, когда ситуация неприятная, такая - как сейчас. К сказанному добавлю, что на днях «Яблоко» проигнорировало выборы главы Печорского района. Вышло странно: единоросс есть, коммунист есть, даже та самая «Партия Роста» выдвинула кандидата, в поддержку которого еще и свежеиспеченный партиец Шнуров может приехать. На минувшей неделе скандально известный музыкант, лидер группы «Ленинград» вступил в «Партию Роста» и, по словам руководителя ее псковского регионального отделения Игоря Романова, ответил согласием на приглашение побывать в Псковской области. Даже не исключил, что приедет в самое ближайшее время — еще до 5 апреля, то есть до дня голосования в Печорах.

В общем, все там есть, а представителя «Яблока» (партии, которая в последние годы на муниципальных выборах в Псковской области, является главным оппонентом «Единой России) - нет.

Впрочем, у яблочников хватает своих внутрипартийных проблем. На днях федеральное бюро политического объединения приняло решение об исключении из своих рядов активиста московского отделения «Яблока» Максима Каца и пятнадцати его сторонников.

На первый взгляд кажется невероятным, но в официальном релизе партии об исключении этой группы заявляется следующее: «Кац пытается организовать внутри партии секту с собой во главе».

Секту — о как! Господина Каца и его окружение обвинили едва ли не во всех грехах - интриганстве и умышленном разжигании конфликтов для достижения собственных карьерных целей, эскалации вражды и нетерпимости, манипуляциях и нечистоплотных методах ведения внутрипартийной борьбы и т. д. В общем, весь букет. А раз так — исключить всю эту секту - и заклеймить позором.

- Ребята, пулемета я вам не дам («Белое солнце пустыни»)

Ситуация с Максимом Кацем расколола партию. Есть те, кто согласен с руководством, а есть те, кто против. Лев Шлосберг — в числе последних. При этом следует напомнить, что в декабре руководитель псковского «Яблока» проиграл на выборах председателя партии. Определяющей вновь, как и четыре года назад, стала позиция федерального руководства. Председателем организации был избран Николай Рыбаков, который в первом же содержательном интервью дал понять: руководство «Яблока» видит Шлосберга не более чем одним из региональных партийных лидеров, пост зампредседателя партии ему предлагать не будут, достаточно места в политкомитете. При этом еще в конце прошлого года стало очевидно: во взаимоотношениях внутри «Яблока», мягко говоря, не всё гладко, теперь вот последовало исключение группы партийцев — ну или сектантов, если использовать выражения оппонентов Каца, что свидетельствует о кризисной ситуации и внутрипартийном конфликте. По словам Льва Шлосберга, его задача — найти выход из этого серьезного кризиса.

Лев Шлосберг: Моя задача и задача моих товарищей заключается не в том, чтобы развалить партию и перессорить всех людей между собой... Всё, что несправедливо, вызывает ответное действие для восстановления справедливости. Этим сейчас я занят.

Так или иначе, яблочникам необходимо преодолеть кризис, покончить с теми негативными явлениями, которые обозначены в заявлении бюро партии. А там чего только нет: «непрерывные скандалы», «искусственные столкновения», деление членов партии на «своих» и «чужих», неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки, бесплодные и бесконечные склоки и т.д. Повторюсь, всё это — оценки происходящего в Москве от руководства партии. Разумеется, это сказывается на всей политической организации. Тут что-то надо делать - причем, как говорится, еще вчера, держа в уме приближение нового избирательного цикла, в первую очередь — парламентских выборов. Как известно, «Яблоко» ставит задачу вернуться в Госдуму. Достичь поставленных целей и так невероятно сложно, а уж в условиях раздрая — тем более.

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Напоследок о том, что будет происходить в общественно-политической жизни региона на этой неделе. В четверг пройдет очередная сессия областного Собрания депутатов. В рамках «парламентского часа» будет рассматриваться вопрос о реализации на территории региона национальных проектов. Отчитывается администрация области. На этот же день назначена очередная сессия Псковской гордумы. Тут в проекте повестки аж 75 вопросов, в том числе депутаты должны согласовать кандидатуры для назначения на должности руководителей нескольких учебных учреждений Пскова и директора муниципального предприятия Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

А в воскресенье, 1 марта, в регионе может вновь побывать Владимир Путин.

По крайней мере, федеральные и региональные СМИ уже неоднокатно сообщили о том, что в области ждут президента — на мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников легендарной 6-й роты.

Впрочем, на эту тему мы поговорим уже в следующем выпуске нашей программы. До встречи в следующий вторник. Всего вам доброго.

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, социальные сети, пресс-службы администрации Псковской области и регионального отделения партии «Яблоко»