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Про полпредовские пистоны и ярость Льва

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Казнить нельзя помиловать. Полпред президента Александр Гуцан в Пскове раскритиковал вице-губернаторов, ответственных за реализацию нацпроектов. Что дальше — работа над ошибками или жесткие оргвыводы?

Лев Шлосберг разбушевался. Главный псковский яблочник обрушился на свежеиспеченную партию писателя Прилепина и предложил уменьшить зарплату телепропагандисту Соловьеву в 10 раз.

Война - фигня, главное — манёвры. Псковские коммунисты со второй попытки определились с кандидатом на первые выборы 2020 года.

Хотите соглашайтесь со мной, хотите — спорьте, но так скажу: в страшно интересное время живем. На что тут делать смысловое ударение — на «страшно» или «интересное», каждый пусть решает сам - наблюдая за тем что происходит и прислушиваясь к новостям. Ну вот только пара из последних: вынесен показательно суровый приговор участникам запрещенной в России террористической группы, при этом сами молодые анархисты заявляют о том, что показания из них выбивали под пытками. Тем временем количество погибших от коронавируса растет каждый день, зараза распространяется — и совсем уж близкое к нам: по сообщению «Интерфакса», россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков. К нам едет коронавирус? А этот россиянин точно не болен? Это опасно? И что делать? Все сразу забеспокоились, а то некоторые уже начали расслабляться. Сужу в том числе по опросу на сайте ПЛН на тему «Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса». Как запустили это голосование - так поначалу уверенно лидировал вариант ответа «Да, меня вообще многое беспокоит — от глобального потепления до новых вирусов». А потом, похоже, свыклись — и вперед вырвался другой ответ: «Вообще не беспокоит. Меня волнуют совершенно иные проблемы».

Посмотрим, что будет дальше — и в свете поступающих новостей, и в контексте тиражируемых в сети всех этих мифических пророчеств вангующих на тему «конца света» — мол, якобы когда двойки соберутся в кучу — вот тогда-то всё и наступит, вернее — всё кончится. Так, для информации: двойки сойдутся уже на следующей неделе... Впрочем, всю эту хиромантию, как и прежде, мы оставим досужим сплетникам. «Гонки по вертикали» - программа серьезная, и говорим мы тут исключительно на важные темы общественно-политической повестки. И вот тут, может, и не «конец света», но крайне неблагоприятное природное явление для отдельных псковских чиновников наступило в минувшую пятницу. В Псков приезжал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Не знаю, как вы, а я после того, как посмотрел сериал «Домашний арест», типичного полпреда представляю теперь как киношного Петра Олеговича Третьякова.

Если смотрели, то, наверное, помните: такой крайне эмоциональный и жесткий персонаж в исполнении режиссера Петра Буслова. Постоянно устраивает разносы региональным чиновникам, говорить спокойно не может — всё с надрывом.

Как по мне, так этот образ достаточно точно передает обывательское представление о работе полпредов. Можно даже сказать — об идеальном полпреде.

Раз президент ставит задачи — его полномочные представители в федеральных округах, это еще одно «око государево» и одно из верхних звеньев «вертикали власти», должны всё контролировать.

Вот и Александр Гуцан мониторит, как в регионах Северо-Запада реализуются национальные проекты и поручения Путина. В конце января он побывал в Новгороде, где, говорят, очень жестко спрашивал с руководства, а потом приехал к нам. По информации региональных масс-медиа, помимо публичных мероприятий — осмотра объектов социального назначения и различных встреч, было и закрытое для СМИ итоговое совещание. И вот там, как говорится, «прилетело» вице-губернаторам, ответственным за социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. Как пишет близкий к региональной власти телеграм-канал, совещание было искрометным — ответственным чиновникам досталась «щедрая порция пистонов». «Они-то к цифрам и целевым показателям подготовились, а не к разговору по существу! Полпред прошелся по всем «любимым» темам: рождаемость, аборты, миграция, нехватка врачей, проблемы с ФАПами, строительство социальной инфраструктуры». А сегодня тот же провластный телеграм-рупор проинформировал, что заместителям разнос устроил еще и сам губернатор. На планерке Михаил Ведерников потребовал от подчиненных детально погрузиться в каждую проблему и больше не отвечать абстрактно «работаем над этим вопросом», а докладывать предметно о принимаемых мерах. В общем, досталось чиновникам жестко, в этой ситуации некоторые ожидаю оргвыводов и перестановок в администрации. Другие полагают, что ограничатся «работой над ошибками». Посмотрим, что там будет происходить дальше и где поставят запятую в известной амфиболии «Казнить нельзя помиловать».

Впрочем, наблюдая за критическими стрелами, летящими в чиновничий корпус, задаюсь вопросом: «А кому сейчас легко?» Про народонаселение вообще молчу. Вы скажете: есть такие категории — например, пропагандисты. Действуй по методичке, всё легко и просто. Почти как у Маяковского — помните?

«Нам бы работёшку эту!

Дело тихое, и нету чище.

Не то что по кузницам отмахивать ручища.

Сиди себе в редакции в беленькой сорочке -

и гони строчки»

Как бы не так! Нервная работа — и минувшая неделя это продемонстрировала.

То ранее никому не известная сотрудница Всероссийской государственной телерадиокомпании из провинции нервно расхохоталась во время записи выпуска новостей, когда говорила об индексации социальных выплат с 1 февраля.

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То «лицо российского телевидения» Владимир Соловьев неожиданно многословно комментирует информацию о том, что его приглашали на интервью и Ксения Собчак, и Юрий Дудь. А он такой ответил отказом — при этом господин Соловьев очень подробно объяснил, почему не снизошел до общения: мол, Собчак ему неинтересна (кстати говоря, у нее вчера на конкурирующем с «Россией 1» Первом канале вышел первый выпуск док-шоу), ну а Дудь, по словам Соловьева, просто «пустой». «Не читал Ленина, не понимает про Сталина» - ну о чем с ним с ним говорить? Я так подробно остановился на этой истории потому, что она неожиданно вошла и в псковскую повестку.

Накануне лидер псковского «Яблока», депутат регионального парламента Лев Шлосберг в своей еженедельной программе продолжил этот соловьевско-дудёвский сюжет.

Следует напомнить, что у псковского яблочника с ведущим российского телевидения вообще давняя история взаимоотношений. Пару лет назад Шлосберг в своих монологах не раз давал нелицеприятные характеристики Соловьеву — дескать, тот стал «платным соловьем», «лицом подлости и лжи» и т.д. Соловьев ответил — назвал Шлосберга «трупожором», и тут поясню, что всё происходило сразу после страшной трагедии в Кемерово, когда пожар унес жизни людей и в СМИ шло обсуждение причин и поиск виновных.

Спустя почти два года последовало продолжение. Лев Шлосберг публично объяснил отказ Соловьева от интервью тем, что телепропагандист испугался — ибо Дудь просто уничтожил бы его в ходе беседы, сделал из него отбивную и показал его нутро. И далее Шлосберг предложил урезать Соловьеву зарплату.

Лев Шлосберг: Вообще после этого отказа я на месте тех, кто финансирует господина Соловьева, раз так в десять уменьшил бы его зарплату, потому что если ты государственный пропагандист — ты не должен бояться идти на прямой диалог со своими противниками, тем более коллегами по цеху. Тебе же платят, ты же смелый.

Вообще вчера Лев Шлосберг был как-то особенно дерзок — отвечая на вопрос зрителя, прямо-таки обрушился (с чего вдруг?) на новый партийный проект во главе с писателем Захаром Прилепиным и кучей звезд вроде Стивена Сигала и Ивана Охлобыстина на учредительном съезде. Об этом мы говорили в прошлой программе.

Создаваемая под парламентские выборы партия называется «За правду», с чем Лев Шлосберг, как выяснилось, прямо-таки категорически не согласен. Вот его мнение: «Это партия «За ложь». Это партия для подонков... Это партия абсолютно подлых пропагандистов... Это партия-фейк. Она живет на бандитские деньги...»

В другой бы ситуации я предположил, что такие характеристики не останутся без ответа со стороны тех, на кого навешали таких ярлыков. Но, думаю, что не в этом случае. Новое партийное образование в Пскове не мычит не телится. И не подает никаких признаков жизни. Хотя, как я понимаю, на бумаге какое-то отделение свежеиспеченной партии уже существует — по крайней мере, некие активисты здесь есть. Но молчат как рыба об лед.

Между тем в регионе в ходе первой избирательной кампании подходит к окончанию срок выдвижения кандидатов на пост главы Печорского района. Дедлайн — 13 февраля. Напомню, что «Единую Россию» на выборах г представит победитель праймериз Сергей Тарасик. С «Яблоком», которое в последние годы на муниципальных выборах в Псковской области является главным соперником власти, - пока не ясно. КПРФ своего кандидата выдвигает, но действует как будто в соответствии с девизом «Война — фигня, главное — манёвры». Сначала презентовали в качестве потенциального кандидата члена КПРФ, экс-руководителя регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Олега Михайлова, потом взяли паузу — и на минувшей неделе представили другого претендента Дмитрия Богатырева.

С одной стороны, вроде бы всё логично — первый секретарь печорского райкома, депутат районного собрания. С другой стороны, перспективы и шансы, мягко говоря, не очевидны.

По крайней мере, в 2017-м Дмитрий Богатырев уже участвовал в выборах главы — занял только третье место, уступил тогда и Сергею Тарасику, и победителю — единороссу Дмитрию Сопотову. Про последнего, кстати говоря, на этой неделе тоже вспоминали. Экс-глава Печорского района, который в ноябре 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту незаконной приемки многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилья. Об этом в четверг на встрече с журналистами сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов. «Дело Сопотова» прокурор назвал примером «зарвавшегося чиновника» и выразил надежду, что оно послужит «другим наукой». Как заключил комментатор ПЛН — Господин Рейтингомер, проблемы бывшего печорского руководителя усугубляются, оба уголовных дела находятся на контроле у первых лиц силовых структур — отделаться легким испугом точно не получится.

На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.