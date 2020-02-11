Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Роман с мебелью: «12 стульев»
Дима Билан снова в БКЗ!
Нескучный февраль в «Покровском»
В чем гулять в конце зимы?
«Мельница» в Пскове
Группа BrainStorm в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Чувствую силы помогать людям
Гражданская пресса в 2019
Александр Савенко Публикаций: 177
11.02.2020 13:311 Про полпредовские пистоны и ярость Льва 04.02.2020 17:4314 «Эксцентрики заколебали» 28.01.2020 14:090 Скандал в благородном семействе 21.01.2020 16:275 Послал так послал 14.01.2020 15:102 Дудя - в парламент! Шнура - в правительство! Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 10.02.2020 09:497 В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО 11.02.2020 09:225 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 08.02.2020 20:1218 Ремонт автовокзала в Пскове застопорился из-за отсутствия средств 10.02.2020 15:0113 Телеведущая расхохоталась после слов о повышении соцвыплат в России 10.02.2020 16:191 Гаражи горят на Зональном шоссе в Пскове
Блоги / Александр Савенко

Про полпредовские пистоны и ярость Льва

11.02.2020 13:31|ПсковКомментариев: 1

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Казнить нельзя помиловать. Полпред президента Александр Гуцан в Пскове раскритиковал вице-губернаторов, ответственных за реализацию нацпроектов. Что дальше — работа над ошибками или жесткие оргвыводы?
Лев Шлосберг разбушевался. Главный псковский яблочник обрушился на свежеиспеченную партию писателя Прилепина и предложил уменьшить зарплату телепропагандисту Соловьеву в 10 раз.
Война - фигня, главное — манёвры. Псковские коммунисты со второй попытки определились с кандидатом на первые выборы 2020 года.

Хотите соглашайтесь со мной, хотите — спорьте, но так скажу: в страшно интересное время живем. На что тут делать смысловое ударение — на «страшно» или «интересное», каждый пусть решает сам - наблюдая за тем что происходит и прислушиваясь к новостям. Ну вот только пара из последних: вынесен показательно суровый приговор участникам запрещенной в России террористической группы, при этом сами молодые анархисты заявляют о том, что показания из них выбивали под пытками. Тем временем количество погибших от коронавируса растет каждый день, зараза распространяется — и совсем уж близкое к нам: по сообщению «Интерфакса», россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков. К нам едет коронавирус? А этот россиянин точно не болен? Это опасно? И что делать?  Все сразу забеспокоились, а то некоторые уже начали расслабляться. Сужу в том числе по опросу на сайте ПЛН на тему «Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса». Как запустили это голосование - так поначалу уверенно лидировал вариант ответа «Да, меня вообще многое беспокоит — от глобального потепления до новых вирусов». А потом, похоже, свыклись — и вперед вырвался другой ответ: «Вообще не беспокоит. Меня волнуют совершенно иные проблемы».

Посмотрим, что будет дальше — и в свете поступающих новостей, и в контексте тиражируемых в сети всех этих мифических пророчеств вангующих на тему «конца света» — мол, якобы когда двойки соберутся в кучу — вот тогда-то всё и наступит, вернее — всё кончится. Так, для информации: двойки сойдутся уже на следующей неделе... Впрочем, всю эту хиромантию, как и прежде, мы оставим досужим сплетникам. «Гонки по вертикали» - программа серьезная, и говорим мы тут исключительно на важные темы общественно-политической повестки. И вот тут, может, и не «конец света», но крайне неблагоприятное природное явление для отдельных псковских чиновников наступило в минувшую пятницу. В Псков приезжал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Не знаю, как вы, а я после того, как посмотрел сериал «Домашний арест», типичного полпреда представляю теперь как киношного Петра Олеговича Третьякова.

Если смотрели, то, наверное, помните: такой крайне эмоциональный и жесткий персонаж в исполнении режиссера Петра Буслова. Постоянно устраивает разносы региональным чиновникам, говорить спокойно не может — всё с надрывом.

Как по мне, так этот образ достаточно точно передает обывательское представление о работе полпредов. Можно даже сказать — об идеальном полпреде.

Раз президент ставит задачи — его полномочные представители в федеральных округах, это еще одно «око государево» и одно из верхних звеньев «вертикали власти», должны всё контролировать.

Вот и Александр Гуцан мониторит, как в регионах Северо-Запада реализуются национальные проекты и поручения Путина. В конце января он побывал в Новгороде, где, говорят, очень жестко спрашивал с руководства, а потом приехал к нам. По информации региональных масс-медиа, помимо публичных мероприятий — осмотра объектов социального назначения и различных встреч, было и закрытое для СМИ итоговое совещание. И вот там, как говорится, «прилетело» вице-губернаторам, ответственным за социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. Как пишет близкий к региональной власти телеграм-канал, совещание было искрометным — ответственным чиновникам досталась «щедрая порция пистонов». «Они-то к цифрам и целевым показателям подготовились, а не к разговору по существу! Полпред прошелся по всем «любимым» темам: рождаемость, аборты, миграция, нехватка врачей, проблемы с ФАПами, строительство социальной инфраструктуры». А сегодня тот же провластный телеграм-рупор проинформировал, что заместителям разнос устроил еще и сам губернатор. На планерке Михаил Ведерников потребовал от подчиненных детально погрузиться в каждую проблему и больше не отвечать абстрактно «работаем над этим вопросом», а докладывать предметно о принимаемых мерах. В общем, досталось чиновникам жестко, в этой ситуации некоторые ожидаю оргвыводов и перестановок в администрации. Другие полагают, что ограничатся «работой над ошибками». Посмотрим, что там будет происходить дальше и где поставят запятую в известной амфиболии «Казнить нельзя помиловать».

Впрочем, наблюдая за критическими стрелами, летящими в чиновничий корпус, задаюсь вопросом: «А кому сейчас легко?» Про народонаселение вообще молчу. Вы скажете: есть такие категории — например, пропагандисты. Действуй по методичке, всё легко и просто. Почти как у Маяковского — помните?

«Нам бы работёшку эту!
Дело тихое, и нету чище.
Не то что по кузницам отмахивать ручища.
Сиди себе в редакции в беленькой сорочке -
и гони строчки»

Как бы не так! Нервная работа — и минувшая неделя это продемонстрировала.

То ранее никому не известная сотрудница Всероссийской государственной телерадиокомпании из провинции нервно расхохоталась во время записи выпуска новостей, когда говорила об индексации социальных выплат с 1 февраля.

То «лицо российского телевидения» Владимир Соловьев неожиданно многословно комментирует информацию о том, что его приглашали на интервью и Ксения Собчак, и Юрий Дудь. А он такой ответил отказом — при этом господин Соловьев очень подробно объяснил, почему не снизошел до общения: мол, Собчак ему неинтересна (кстати говоря, у нее вчера на конкурирующем с «Россией 1» Первом канале вышел первый выпуск док-шоу), ну а Дудь, по словам Соловьева, просто «пустой». «Не читал Ленина, не понимает про Сталина» - ну о чем с ним с ним говорить? Я так подробно остановился на этой истории потому, что она неожиданно вошла и в псковскую повестку.

Накануне лидер псковского «Яблока», депутат регионального парламента Лев Шлосберг в своей еженедельной программе продолжил этот соловьевско-дудёвский сюжет.

Следует напомнить, что у псковского яблочника с ведущим российского телевидения вообще давняя история взаимоотношений. Пару лет назад Шлосберг в своих монологах не раз давал нелицеприятные характеристики Соловьеву — дескать, тот стал «платным соловьем», «лицом подлости и лжи» и т.д. Соловьев ответил — назвал Шлосберга «трупожором», и тут поясню, что всё происходило сразу после страшной трагедии в Кемерово, когда пожар унес жизни людей и в СМИ шло обсуждение причин и поиск виновных.

Спустя почти два года последовало продолжение. Лев Шлосберг публично объяснил отказ Соловьева от интервью тем, что телепропагандист испугался — ибо Дудь просто уничтожил бы его в ходе беседы, сделал из него отбивную и показал его нутро. И далее Шлосберг предложил урезать Соловьеву зарплату.

Лев Шлосберг: Вообще после этого отказа я на месте тех, кто финансирует господина Соловьева, раз так в десять уменьшил бы его зарплату, потому что если ты государственный пропагандист — ты не должен бояться идти на прямой диалог со своими противниками, тем более коллегами по цеху. Тебе же платят, ты же смелый.

Вообще вчера Лев Шлосберг был как-то особенно дерзок — отвечая на вопрос зрителя, прямо-таки обрушился (с чего вдруг?) на новый партийный проект во главе с писателем Захаром Прилепиным и кучей звезд вроде Стивена Сигала и Ивана Охлобыстина на учредительном съезде. Об этом мы говорили в прошлой программе.

Создаваемая под парламентские выборы партия называется «За правду», с чем Лев Шлосберг, как выяснилось, прямо-таки категорически не согласен. Вот его мнение: «Это партия «За ложь». Это партия для подонков... Это партия абсолютно подлых пропагандистов... Это партия-фейк. Она живет на бандитские деньги...»

В другой бы ситуации я предположил, что такие характеристики не останутся без ответа со стороны тех, на кого навешали таких ярлыков. Но, думаю, что не в этом случае. Новое партийное образование в Пскове не мычит не телится. И не подает никаких признаков жизни. Хотя, как я понимаю, на бумаге какое-то отделение свежеиспеченной партии уже существует — по крайней мере, некие активисты здесь есть. Но молчат как рыба об лед.

Между тем в регионе в ходе первой избирательной кампании подходит к окончанию срок выдвижения кандидатов на пост главы Печорского района. Дедлайн — 13 февраля. Напомню, что «Единую Россию» на выборах г представит победитель праймериз Сергей Тарасик. С «Яблоком», которое в последние годы на муниципальных выборах в Псковской области является главным соперником власти, - пока не ясно. КПРФ своего кандидата выдвигает, но действует как будто в соответствии с девизом «Война — фигня, главное — манёвры». Сначала презентовали в качестве потенциального кандидата члена КПРФ, экс-руководителя регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Олега Михайлова, потом взяли паузу — и на минувшей неделе представили другого претендента Дмитрия Богатырева.

С одной стороны, вроде бы всё логично — первый секретарь печорского райкома, депутат районного собрания. С другой стороны, перспективы и шансы, мягко говоря, не очевидны.

По крайней мере, в 2017-м Дмитрий Богатырев уже участвовал в выборах главы — занял только третье место, уступил тогда и Сергею Тарасику, и победителю — единороссу Дмитрию Сопотову. Про последнего, кстати говоря, на этой неделе тоже вспоминали. Экс-глава Печорского района, который в ноябре 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту незаконной приемки многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилья. Об этом в четверг на встрече с журналистами сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов. «Дело Сопотова» прокурор назвал примером «зарвавшегося чиновника» и выразил надежду, что оно послужит «другим наукой». Как заключил комментатор ПЛН — Господин Рейтингомер, проблемы бывшего печорского руководителя усугубляются, оба уголовных дела находятся на контроле у первых лиц силовых структур — отделаться легким испугом точно не получится.

На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1231 человек
11.02.2020, 13:510 В Дедовичском районе построили дорогу на время капремонта моста через реку Шелонь 11.02.2020, 13:470 МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра 11.02.2020, 13:461 Олег Брячак: Псковскими коммунистами руководит ватная кукла, которая их никуда не ведет 11.02.2020, 13:440 День голосования по поправкам к Конституции стоит сделать выходным днем, считает Клишас
11.02.2020, 13:360 Псковичи могут присоединиться к команде «Молодежного ТВ» 11.02.2020, 13:311 Про полпредовские пистоны и ярость Льва 11.02.2020, 13:170 Виктор Антонов: Физкультурный диспансер не остался обещанием и обеспечен всем для полноценной работы 11.02.2020, 13:030 Депутат от ЛДПР предложил предоставлять маткапитал на четвертого ребенка
11.02.2020, 12:550 Исследование: почти 80% россиян стали жертвами интернет-угроз в 2019 году 11.02.2020, 12:553 Олег Брячак: Я не обладаю гипнозом, чтоб убедить человека взять на свое имя кредит 11.02.2020, 12:461 Полсотни рабочих мест создаст «Балт-Фиш плюс» после модернизации устаревшего оборудования 11.02.2020, 12:450 Омбудсменов Северо-Запада планируют собрать в Пскове
11.02.2020, 12:264 Олег Брячак из-за банкротства готов на время сложить с себя полномочия руководителя псковской «Справедливой России» 11.02.2020, 12:120 Выставка «Городская среда» откроется в галерее «Цех» 11.02.2020, 12:120 Великолукский мясокомбинат смог выполнить госзаказ по поставке полуфабрикатов в Венесуэлу после реализации инвестпроекта в 1,6 млрд рублей 11.02.2020, 12:111 Из-за снижения покупательской способности и роста цен на сырье Псковскому хлебокомбинату пришлось скорректировать инвестпроект
11.02.2020, 12:103 Роман с мебелью: «12 стульев» 11.02.2020, 12:020 Из магазина на Октябрьском проспекте за день трижды крали алкоголь 11.02.2020, 12:020 Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию не обсуждает обнуление президентских сроков 11.02.2020, 11:561 «Псков-Полимер» расширил производство обуви за счет приобретения двух новых линий
11.02.2020, 11:480 Лукашенко сравнил фейки в СМИ с химоружием 11.02.2020, 11:460 Великолукский завод вложит свыше 150 млн рублей в строительство производственно-складского комплекса 11.02.2020, 11:450 Псковская областная библиотека приглашает на презентацию проекта, посвященного родному городу 11.02.2020, 11:330 Призерами всероссийских соревнований стали псковские легкоатлеты
11.02.2020, 11:310 Более 200 тысяч рублей похитили мошенники с банковских карт псковичей 11.02.2020, 11:310 «Подстрочник»: Как себя вести на дороге в период масштабных дорожных ремонтов, расскажет начальник ГИБДД Пскова 11.02.2020, 11:180 Александр Козловский принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям 11.02.2020, 11:160 Единый комплекс производства, хранения и первичной переработки картофеля и овощей построят в Псковском районе
11.02.2020, 11:122 В кабмине не поддержали поправки о психиатрическом освидетельствовании педагогов 11.02.2020, 11:051 В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках 11.02.2020, 11:043 Внедорожник и микроавтобус столкнулись на перекрестке Петровская - Пароменская в Пскове 11.02.2020, 11:010 Роскомнадзор информирует о массовой рассылке уведомлений о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных
11.02.2020, 10:590 Россельхознадзор запретил вывоз 60 тонн соевого концентрата из Псковской области 11.02.2020, 10:570 Прокуратура проведет проверку по жалобе псковича на ненадлежащую организацию записи к стоматологу 11.02.2020, 10:540 Би-би-си снимет сериал о Грете Тунберг 11.02.2020, 10:531 «Гайд-парк»: Вся правда о банкротстве Брячака из первых уст
11.02.2020, 10:530 «Село Степанчиково и его обитатели» - Псковский театр встречает весну большой премьерой 11.02.2020, 10:360 Начался капремонт автобусной станции в Опочке 11.02.2020, 10:300 Кафе «Вкус и цвет» приглашает на ужин «Едим руками» 11.02.2020, 10:240 Опыт Псковской области в развитии шахматного образования изучат власти Республики Удмуртия
11.02.2020, 10:220 Порховича ждет суд за сбыт наркотиков через интернет-магазин и Telegram 11.02.2020, 10:140 Сенаторы предложили наказывать россиян за семейные дебоши 11.02.2020, 10:140 Первое в 2020 году совместное российско-белорусское учение десантников пройдет в Псковской области в феврале 11.02.2020, 10:077 В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией
11.02.2020, 09:571 Никотиносодержащие смеси стали темой для разговора псковских полицейских с педагогами 11.02.2020, 09:390 Парламентарии нашли способы снизить «алкогольную смертность» 11.02.2020, 09:310 Псковичи сняли с кадастрового учета около 3000 земельных участков - эксперт 11.02.2020, 09:225 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков
11.02.2020, 09:200 Юные псковские штангисты примут участие соревнованиях, которые проводит олимпийский чемпион Дмитрий Берестов 11.02.2020, 09:120 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчин, укравших кофе из магазина 11.02.2020, 08:573 Третий концерт проекта «Добрый рок» в Великих Луках пройдет 22 февраля 11.02.2020, 08:540 Три гаража и автомобиль сгорели на Зональном шоссе в Пскове
11.02.2020, 08:501 Женщина за рулем «Ниссана» сбила пешехода на улице Советской в Пскове 11.02.2020, 08:470 Онлайн-продажу рецептурных лекарств предложили внедрить в июле 11.02.2020, 08:440 Водолазы извлекли тело мужчины из локнянского озера Дулово 11.02.2020, 08:300 Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году
11.02.2020, 08:2612 Санкт-Петербург предложили переименовать в Конституции 11.02.2020, 08:210 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального представительства МИД РФ 11.02.2020, 08:1235 Интерактив: Кому стало лучше от сноса детской площадки у храма Покрова и Рождества от Пролома? 11.02.2020, 08:100 Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек
10.02.2020, 23:011 Мультсериал «Том и Джерри» отмечает 80-летний юбилей 10.02.2020, 22:480 Посетить выпускной экзамен Псковской школы звонарей и записаться в следующий набор приглашают горожан 10.02.2020, 22:180 Легендарный футболист Пеле не может ходить — СМИ 10.02.2020, 21:550 Профилактический противопожарный рейд прошел в Себеже
10.02.2020, 21:3611 Водонаеву вызвали в полицию из-за скандального поста в Instagram 10.02.2020, 21:132 Интерактив: Закрытие моста через реку Шесть отрежет многие пушкиногорские деревни от райцентра 10.02.2020, 20:502 Выражение лица певицы Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом 10.02.2020, 20:350 Псковичи вернулись с медалями с соревнований СЗФО по ушу
10.02.2020, 20:192 Четыре класса и шесть групп в детских садах Псковской области закрыты на карантин 10.02.2020, 20:021 В Минздраве объяснили, почему мужчины пьют чаще женщин 10.02.2020, 19:480 На очередные Александро-Невские беседы приглашает храм св. Александра Невского 13 февраля 10.02.2020, 19:380 Видеожурнал «…Лет тому назад…» расскажет об истории Пушкинского заповедника кадрами кинохроники прошлого века
10.02.2020, 19:211 Неоднократно судимый житель Бежаницкого района вновь осужден за кражу имущества и паспорта гражданина РФ  10.02.2020, 19:077 «Единая Россия» проверит нормативы накопления и платежи за вывоз мусора в регионах РФ 10.02.2020, 18:550 Фильмы для души: рекомендации насельника Псково-Печерского монастыря 10.02.2020, 18:430 Эксперты ОНФ в Псковской области обсудили предложения в адрес Минздрава для решения вопросов льготного лекарственного обеспечения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.