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Путин, партии, парфюмер

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

1 марта в Пскове побывал президент России Владимир Путин. Это был его шестой визит в наш регион за время, которое он находится у власти — и половина из них напрямую связана с легендарной 6-й ротой. В воскресенье президент принял участие в мероприятиях, посвященных 20-летию со дня гибели десантников, встретился с родственниками героев и военнослужащими 76-й дивизии. Вместе с ними вспоминал погибших в 2000-м в Аргунском ущелье.

Владимир Путин: Псковские десантники остались верны заветам отцов, дедов, прадедов, воевавших за Родину в самые разные периоды её истории... Ребята приехали служить в Псковскую десантно-штурмовую дивизию из разных регионов страны, многие выбрали этот род войск осознанно, по зову сердца.

Многие обратили внимание на то, что в своих выступлениях в Пскове президент отклонялся от написанного текста, что-то добавлял от себя, делился личным.

Владимир Путин: Вы знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их. Ведь молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло! Удивительно…

По сообщениям СМИ, президент пообещал родственникам погибших решить вопросы, связанные с формальными вещами, в частности, с уровнем наград и последующими действиями. Также Владимир Путин заверил родственников погибших бойцов 6-ой роты, что будет решен вопрос с доплатами. Добавлю, что вместе с президентом в памятных мероприятиях участвовали министр обороны Сергей Шойгу, полпред на Северо-Западе Александр Гуцан, секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

К другим темам минувшей недели. Губернатор Михаил Ведерников продолжал делать активные шаги в медиасфере. В четверг глава области встретился с журналистами, ответил на вопросы, в том числе неприятные и неудобные для власти. В частности, прокомментировал резонансную историю с приобретением дорогостоящей мебели для псковской музыкальной школы (там возбуждено уголовное дело). Особо остановился на ходе мусорной реформы. «Вопросы есть, но люди о них говорят уже в другой тональности», — сказал Михаил Ведерников, при этом не обошел и острых углов, обозначив возможный негативный сценарий развития событий.

Михаил Ведерников: Мы знаем, какая компания хочет, чтобы наш регоператор обанкротился. Мы знаем, какая компания хочет сюда войти. И мы понимаем, что Псковская область станет помойкой для Ленинградской области, Новгородской области и города Санкт-Петербург.

Поднимались на встрече и другие темы. Так, стало известно, что освободившееся после декабрьской отставки Николая Цветкова кресло политического вице-губернатора обретет хозяина совсем скоро, еще до голосования по поправкам в Конституцию — выбирают из трех кандидатов, консультации с администрацией президента продолжаются.

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Кстати говоря, на пресс-конференции среди собеседников губернатора несколько неожиданно оказались не только сотрудники СМИ, но и руководитель управления информационной политики и связей с общественностью Псковского госуниверситета, экс-главред «Псковской правды» Ирина Федорова.

Разгадка последовала вскоре. В понедельник стало известно, что ей предложено вернуться в государственный медиахолдинг. И не просто вернуться — а возглавить его. По словам губернатора, к этой структуре есть ряд вопросов, связанных — и тут цитата - «с организацией работы, взаимоотношениями с районными изданиями, расходованием выделяемых средств».

А раз так — региональные власти решили не продлевать контракт с Ириной Назаровой, занимавшей должность исполнительного директора медиахолдинга (она курировала финансовые вопросы) и директора автономной некоммерческой организации, выпускающей районные газеты. Другой руководитель медиахолдинга - Александр Машкарин продолжит работу, но уже в качестве заместителя директора по информационной политике.

А перед Ириной Федоровой ставится задача — сделать работу холдинга эффективной, тем более, что как было сказано губернатором: средства выделяются серьезные. В общем, вновь фиксируем попытки что-то сделать с официальным рупором губернской власти и провести здесь какие-то реформы. Этим Дом Советов занимается многие годы. Понятно, что новому руководителю будет непросто — еще и потому что времени на раскачку, как обычно, нет: стартует большой избирательный цикл, и уже меньше двух месяцев остается до голосования по поправкам в Конституцию - впрочем, эта крайне важная для властей тема заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов особо, чем и займемся в следующем блоке нашей программы.

Напомню, что старт процессу был дан в середине января. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию. В случае принятия они серьезно изменят политическую систему страны. Тут же была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок. Вскоре президент внес законопроект в госдуму, парламент его в первом чтении принял.

При этом политические партии продолжили вносить предложения — и вот в понедельник стало известно, что в Госдуму поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта.

При этом уже известно, что голосование за поправки в Конституцию пройдет 22 апреля - это будет среда, которая станет выходным днем, сообщают СМИ. Помимо прочего, в этот день будет отмечаться 150-летие Ленина. Коммунисты уже готовятся, намечают какие-то мероприятия, издают к юбилею литературу.

Сегодня, 3 марта, во всемирный день писателя, мы просто не можем пройти мимо литературного творчества псковских политиков.

Не скажу, что многие из них внесли свой вклад, но такие примеры есть. Можно вспомнить написанную еще в 1990-е книгу экс-губернатора Евгения Михайлова «Бремя имперской нации», мемуары бывшего председателя областного собрания Юрия Шматова, книгу воспоминаний «Ступени» коммуниста Геннадия Бубнова... Впрочем, больше, чем все региональные политики вместе взятые (по крайней мере, по количеству единиц печатной продукции), написал неформальный лидер псковских коммунистов, член ЦК КПРФ и руководитель движения «Русский лад» Владимир Никитин.

Вот и к 150-летию тезки Владимир Степанович издал новую книжку. Называется «О русскости ленинизма». Открываем, читаем - и вслед за товарищем Никитиным устремляемся то в космические высоты, то в глубины этой самой русскости и по новому осмысленного ленинизма. С вашего позволения пара цитат. Русская мысль на всех этапах эволюции человеческого мышления (мифологического, религиозного, научного) развивалась с опережением, устремляясь за пределы Земли в ближний и дальний Космос... Русскость – это понятие цивилизационно-мировоззренческого уровня, а не только кровнородственного уровня. Она претендует на всемирное значение, потому что отличается особым вселенским целостным мировоззрением с его космическим масштабом восприятия мира во всей его целостности и непрерывном движении в пространстве и времени, пишет Никитин.

И так далее, и тому подобное — про законы Вселенной, единство космического и земного, русский космизм и космический же порядок...

Кто-то скажет, Владимир Степанович продолжает валять ваньку: вместо того, чтобы засесть за написание честных мемуаров о двух десятилетиях в парламенте, боданиях Госдумы и Бориса Ельцина, выборах, роли системной оппозиции - короче, вместо того, чтобы «вспомнить всё», он пишет про космос и законы вселенной. Может оно и так, но я отмечу, что всё тут, видимо, не так просто - есть тут и, скажем так, прикладная задача.

Если взглянуть на обложку (а там Ленин глядит на эмблему никитинского движения), то складывается ощущение: Ильич если и не основатель «Лада», то уж идеолог точно. Из содержания становится понятно, что Ленина Никитин относит к восьми столпам «русскомыслия и бесстрашного разума» (так у автора). Кроме него, это еще и Ломоносов, Менделеев, Пушкин и... Сталин, куда ж коммунистам сейчас без него. «Грузин И.В. Сталин и поляк Ф.Э. Дзержинский были русскомыслящими людьми», а «отличительной чертой Дзержинского была доброта», утверждает автор - в общем читайте книгу Никитина, она источник неочевидных знаний и чудных открытий.

Пока ветераны коммунистического движения предаются литературным опытам, более молодые зюгановцы ведут свою борьбу за место под политическим солнцем. В последнее время мы неоднократно отмечали, что в Псковской области КПРФ раз за разом проигрывает власти борьбу на выборах (куда активнее и успешнее здесь псковское «Яблоко») и может потерять статус «партии №2». Но есть и успехи — может, и не глобальные, но все-таки... Руководитель фракции КПРФ в Псковской городской думе Александр избран заместителем главы города. По итогам голосования на сессии его кандидатуру поддержали 20 депутатов (против высказались двое), то есть очевидно, что представителя компартии поддержали единороссы, имеющие большинство в муниципальном парламенте..

Тут следует напомнить, что при голосовании по кандидатурам на пост главы города в конце прошлого года фракция КПРФ, как и другие представители «системной оппозиции», поддержали кандидата от «Единой России» Елену Полонскую. Теперь последовало такое вот «алаверды». К сказанному добавлю, что Александр Баев будет исполнять функции заместителя главы города на общественных началах. Как пишет обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер, выставивший заместителю главы города в еженедельном рейтинге высокую оценку +4, Баев известен по работе в качестве заместителя начальника снабжения Псковского хлебокомбината и руководителя отдела продаж «Псковмясопрома». В самое ближайшее время рассчитываем увидеть нового замглавы Пскова в нашей радиостудии. Так что следите за анонсами программ и не пропустите.

Время нашей программы подходит к концу. Напоследок коротко о других событиях минувшей недели.

В новом псковском гайд-парке у Михайловской башни прошла первая акция. На митинг памяти убитого пять лет назад политика Бориса Немцова собрались представители оппозиции — несколько десятков человек. Организаторами мероприятия выступили псковские яблочники во главе с депутатом областного Собрания Львом Шлосбергом.

Между тем депутат Псковской гордумы Григорий Турчин, ранее исключенный из фракции «Единой России», потерял портфель председателя бюджетного комитета. Произошло это в результате изменения структуры городской думы.

И вот еще любопытная новость — в Москве в закрытом режиме прошел учредительный съезд новой партии, созданной перед парламентскими выборами по инициативе владельца парфюмерно-косметической компании Faberlic (как отмечают в СМИ, члена центрального штаба ОНФ) Алексея Нечаева.

- Все побежали, и я побежал («Джентльмены удачи»).

По сообщениям СМИ, большая часть делегатов съезда — сотрудники компании из регионов. Директор департамента по развитию торговой сети Ирэна Лукиянова возглавила главный руководящий орган партии, которую решено назвать «Новые люди».

Отделения партии будут созданы в большинстве регионов — так что наряду с анонсированным визитом в Псков нового фронтмена «Партии Роста» Сергея Шнурова и хоть какой-то публичной активностью сторонников свежеиспеченной партии «За правду» писателя Захара Прилепина, ждем проявления на местности этих новых спасителей Отечества из числа продавцов косметики и парфюмерии. Всего вам доброго!

Иллюстрации: пресс-службы президента РФ и администрации Псковской области, архив Псковской Ленты Новостей, социальные сети