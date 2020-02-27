Политика

Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта

Псковская Лента Новостей представляет обозрение политической жизни региона. Центральным событием этой недели стал визит в Псков президента России Владимира Путина. В воскресенье, 1 марта, глава государства принял участие в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига десантников легендарной 6-й роты.

Наряду с главой государства в Пскове сегодня находятся министр обороны Сергей Шойгу, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и другие высокопоставленные лица.

Отметим, что перед началом рабочей поездки в Псков Владимир Путин в аэропорту Внуково-2 провел совещание по актуальным международным проблемам. А в Пскове международная повестка в этот день отозвалась весьма неожиданно: хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова и разместили там многочисленные изображения турецкого флага.

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Впрочем, и без этого общественно-политическая жизнь изобиловала событиями. Сессии областного Собрания депутатов и гордумы Пскова, заметные кадровые решения, скандалы - всему этому мы стали свидетелями. За происходящим внимательно наблюдал наш штатный политический комментатор Господин Рейтингомер. Сегодня он готов представить свой еженедельный рейтинг. Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале.

5 баллов - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков.

- 5 Лариса Васильева

Председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области покинула свой пост.

По словам госпожи Васильевой, она ушла «по собственному желанию», однако, как утверждают источники ПЛН, решение было принято после настоятельной просьбы руководства региона.

Это косвенно подтвердил близкий к администрации области анонимный телеграм-канал, который связал уход Васильевой с декабрьской отставкой вице-губернатора Николая Цветкова.

- 4 Марина Гаращенко

Руководитель областного комитета по здравоохранению, мало того, что оказалась в центре резонансного скандала вокруг островского роддома (там пациентов накормили супом с личинками), так еще встала на тропу «борьбы с масс-медиа». Именно так журналисты расценили распоряжение госпожи Гаращенко, которым работники сферы здравоохранения ограничиваются в праве напрямую общаться со СМИ и давать какие-либо комментарии без получения согласования.

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- 3 Лев Шлосберг

Лидер псковского «Яблока» продолжает терять очки. Намедни обозреватели получили основания говорить о «начале конца "псковской яблости"» (напомню, что так Лев Шлосберг определял пять муниципальных образований, в которых в 2017-2019 годах были избраны главами кандидаты от «Яблока»). Ни для кого не секрет, что руководство региона и партия власти пытались перетянуть некоторых районных руководителей на свою сторону. Эти усилия и раньше приносили результат (вспомним решение главы Плюсского района Виталия Аршинова отказаться от участия в губернаторских выборах или информацию об уходе гдовского управленца Юрия Павлова под знамена ЕР), а на минувшей неделе о намерении стать сторонником «Единой России» объявил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Представляется символичным, что о своем решении г-н Шауркин рассказал в тот день, когда в районе находился губернатор Михаил Ведерников (это при том, что по информации ПЛН, заявление о вступлении в число сторонников партии власти дновский глава написал около месяца назад).

Для председателя псковского регионального отделения «Яблока» произошедшее стало, видимо, неприятной неожиданностью. Так или иначе, сразу комментировать решение своего соратника Лев Шлосберг не стал - лишь на следующий день сделал заявление, в котором через формулировки вроде «политическая структура с низкой социальной ответственностью» явно проступает горечь и обида.

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- 2 Григорий Турчин

Опальный депутат Псковской городской думы, ранее исключенный из фракции «Единой России», потерял портфель председателя бюджетного комитета. Произошло это в результате изменения структуры городской думы.

Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю ликвидирован наряду с еще двумя структурными подразделениями муниципального парламента.

Вместо них будут образованы два комитета: по стратегическому планированию и бюджетной политике, а также по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

Депутаты дружно проголосовали за данное решение, которое, помимо прочего, означает: экс-руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта и теперь уже бывший глава бюджетного комитета Григорий Турчин теряет позиции в гордуме.

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- 1 Пресс-служба администрации области

Пресс-служба администрации Псковской области отнесена к «двоечникам». И не где-нибудь на заборе или в каком-нибудь анонимном телеграм-канале, а в рейтинге «Замполита» - известного интернет-портала, который по-прежнему позиционирует себя «главным ресурсом политинформации». Накануне семинара для пресс-служб губернаторов и правительств субъектов РФ (его АП проводила 27-29 февраля) эксперты проанализировали деятельность региональных чиновников, ответственных за взаимодействие со СМИ, и пришли к выводу, что в целом пресс-службы стали более халатно относиться к имиджу глав республик, краев и областей. Это общероссийская тенденция, однако даже на этом фоне пресс-служба администрации Псковской области выделилась. Схлопотала двойку, то есть была отнесена к тем, «кто существует, периодически с нами общается, но комментировать что-либо категорически отказывается, реакция на информатаки ниже среднего». «Кадровая чехарда в информблоке Ведерникова привела его пресс-службу в эту группу, а ведь когда-то были в отличниках», - заключает «Замполит». Напомню, что в отчетном 2019 году после того, как весной пост начальника управления информационной политики покинул один из самых опытных и грамотных медиаменеджеров региона Олег Добрынин, за СМИ в администрации отвечали Виктория Иванова и Федор Турыгин. А вице-губернатором, курирующим медийный блок с конца 2017 по декабрь 2019-го, являлся Николай Цветков, об отставке которого мы сегодня уже вспоминали. Напоследок вслед за экспертами выражу осторожную надежду на то, что в будущем ситуация улучшится - и в очередном рейтинге (его обещают опубликовать совсем скоро) псковская пресс-служба уже не окажется среди «двоечников».

0 Александр Баранов

Глава Пушкиногорского района в последнее время неоднократно удостаивался в нашем рейтинге низких оценок со знаком «минус» в связи с кризисной ситуацией в муниципалитете и уголовным делом, фигурантом которого он является. Многим представлялось, что дни господина Баранова на посту главы сочтены и он может повторить судьбу тех своих коллег, которые, оказавшись на скамье подсудимых, были вынуждены уйти в отставку. Однако, по нашей информации, перед муниципальным руководителем забрезжила надежда отделаться штрафом, то есть выйти из «судебной воды» не сильно мокрым. Впрочем, от каких-либо однозначных выводов и прогнозов пока воздержимся - точка в «деле Баранова» еще не поставлена.

+1 Марина Хохлова

Председатель Счетной палаты Псковской области сохранила за собой должность и назначена на новый пятилетний срок. На состоявшейся в четверг сессии регионального парламента депутаты согласовали ее кандидатуру. Госпожу Хохлову поддержал 41 законодатель, против никто не высказался, недействительных бюллетеней не было. Председатель областного Собрания Александр Котов поздравил Марину Хохлову с назначением и пожелал успешной работы. В свою очередь она поблагодарила депутатов за поддержку и доверие. «Будем стараться усиливать контроль, особенно за реализацией национальных проектов», - поделилась планами глава Счетной палаты.

+ 2 Олег Брячак

Лидер псковских эсеров выступил с заявлениями, которые касаются подготовленных «Справедливой России» поправок в Конституцию. Свою позицию Олег Брячак озвучил на встрече с журналистами в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. По словам политика, самая важная из предложенных его однопартийцами поправок - возвращение прежнего возраста выхода на пенсию и ежегодная индексация пенсий для всех. «Для нас принципиально, чтобы власть признала ошибкой повышение пенсионного возраста, и раз и навсегда оставила эту затею», - отметил Олег Брячак. Партия предлагает ввести нормы о праве на социальную пенсию для женщин по достижении 55 лет и для мужчин - в 60 лет, а также закрепить положение о ежегодной индексации пенсий, в том числе работающим пенсионерам.

Кроме того, в четверг областное Собрание депутатов одобрило изменения, предусматривающие ответственность за ненадлежащее использование символов власти. Как известно, автором идеи этого законопроекта выступил депутата Псковской гордумы Олег Брячак.

По его мнению, неправильно, что закон распространялся только на физических лиц и чиновников, не затрагивая юридических лиц, которые используют государственную символику без надлежащих на то оснований и тем самым вводят граждан в заблуждение, и эту недоработку необходимо было исправить. Бывшие коллеги Брячака по региональному парламенту с такой постановкой вопроса согласились.

+ 3 Игорь Сопов

Председатель избирательной комиссии Псковской области продемонстрировал, что способен принимать самостоятельные решения и настаивать на своем. Именно так я понимаю суть произошедшего в пятницу, когда заместителем председателя облизбиркома был избран руководитель аппарата администрации Псковского района, экс-кандидат на пост губернатора от «Партии пенсионеров» Сергей Кулаков. Напомню, что членом комиссии он стал около месяца назад - и уже тогда высказывалось предположение: быть креатуре Игоря Сопова его замом. Однако после того, как эта тема была вброшена в публичное пространство (да еще в выгодной авторам анонимного телеграм-канала интерпретации) и стала предметом обсуждения в политических кругах, Сергей Кулаков поспешил заявить: претендовать на пост зампредседателя облизбиркома я не намерен. Однако прошло время - и Игорь Сопов внес кандидатуру Сергея Кулакова. Альтернативы предложено не было. Перед началом процедуры голосования против избрания Кулакова высказалась член комиссии от партии «Яблоко» Елена Маятникова. Она усмотрела возможность конфликта интересов, при этом большинство членов избиркома поддержали предложенную кандидатуру. За нее было отдано 12 голосов, против - 1. Сразу после голосования Игорь Сопов поздравил своего нового заместителя с избранием.

+ 4 Александр Баев

Руководитель фракции КПРФ в Псковской гордуме избран заместителем главы города. По итогам голосования на сессии кандидатуру Баева поддержали 20 депутатов (против высказались лишь двое), то есть очевидно, что представителя компартии поддержали единороссы, имеющие большинство в городской думе. Напомним, что при голосовании по кандидатурам на пост главы города в конце прошлого года фракция КПРФ, как и другие представители «системной оппозиции», поддержали кандидата от «Единой России» Елену Полонскую.

Александр Баев будет исполнять функции заместителя главы города на общественных началах (другой заместитель Владимир Воробьев, который до сих пор работал на общественных началах, переведен на штатную основу).

Господину Баеву 51 год. В гордуму он избран в 2017 году по округу №6. Известен по работе в качестве замначальника снабжения Псковского хлебокомбината и руководителя отдела продаж «Псковмясопрома».

+ 5 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области на минувшей неделе провел пресс-конференцию, накануне которой региональная администрация прямо-таки настаивала на том, чтобы представители масс-медиа задавали все интересующие их и читателей представляемых ими СМИ вопросы. Даже самые неприятные. В итоге журналисты, а вместе с ними читатели, слушатели и зрители получили ответы из первых уст, а региональное руководство - информацию о реально волнующих людей проблемах и возможность заявить: на все вопросы даны исчерпывающие ответы, в том числе на те, которые активно обсуждались в социальных сетях и ранее относились к числу «неудобных» для региональной власти (будь то «мусорная реформа», резонансная история с приобретением дорогостоящей мебели для Псковской музыкальной школы и др.). Особо отмечу, что Михаил Ведерников ответил на вопрос о перспективах назначения политического вице-губернатора (после декабрьской отставки Николая Цветкова кресло пустует).

- Есть три кандидатуры, - рассказал глава региона и сформулировал основные требования к претендентам. - Ставка делается на профессионализм и умение коммуницировать с разными политическими силами. Пока смотрим и консультируемся с администрацией президента. Это вопрос политической стабильности региона, а не только выборов. Как считает Михаил Ведерников, у будущего вице-губернатора не должно быть «соблазна поиграться в политику». Он должен учитывать баланс политических сил - без личной интерпретации при докладе губернатору о тех или иных процессах (иначе говоря, он должен быть едва ли не полной противоположностью предшественнику). Михаил Ведерников пообещал определиться с кандидатурой до дня всероссийского голосования за поправки в Конституцию, то есть уже до 22 апреля.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер