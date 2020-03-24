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В зеркале коронавируса

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем обзор событий и явлений общественно-политической жизни. В ближайшие 12 минут будем говорить о том, что происходит и что изменилось за эту неделю - первую, которую Псковская область (как и другие регионы страны) провела в условиях многочисленных ограничений и запретов, как меры противодействия распространению эпидемии коронавируса.

Центральные темы выпуска:

На дистанции. В партиях и органах власти учатся работать в новых форматах.

Быть или не быть? Политический класс спорит, надо ли проводить 22 апреля всероссийское голосование по вопросу поправок в Конституцию.

Поле брани. Отчего некоторые псковские политики переходят на непарламентскую лексику и оскорбления?

Итак, на минувшей неделе начали действовать различные ограничения и запреты. Школьники и студенты сидят дома, многие компании перевели сотрудников на дистанционные формы работы, наиболее уязвимым категориям - пожилым и хронически больным гражданам рекомендуется свести к минимуму контакты с внешним миром, отменены массовые спортивные и культурные мероприятия и т.д. Подобно тому как коронавирус уже отразился на многих сферах, естественно, изменил он и общественно-политическую жизнь. Тут тоже - вопреки прежним дежурным установкам «быть ближе к людям», сейчас всё наоборот - быть дальше, в целях профилактики.

Отсюда ограничения, отмены партийных акций, визитов (вот и новый фронтмен Партии Роста Сергей Шнуров до выборов главы Печорского района 5 апреля, как анонсировалось, наверняка не приедет), а также встреч с населением.

Это - если мероприятия можно вовсе отменить. Если нельзя - то на ходу разрабатывается формат работы в новых условиях. Скажем, в этот четверг, 26 марта, должна пройти очередная сессия Псковского областного Собрания. Уже известно, что она пройдет не так, как обычно - можно сказать, в секвестированном виде, без десятиминутных выступлений представителей фракций в начале заседания и с ограниченным количеством приглашенных. Желающие смогут наблюдать за ходом сессии онлайн - как обычно, будет вестись прямая видеотрансляция в Интернете. Отмечу, что на сессии в формате парламентского часа пройдет обсуждение самой актуальной темы - мер профилактики предупреждения и распространения коронавируса в Псковской области. То есть представители администрации и депутаты будут обсуждать ситуацию, когда появились первые зараженные и стоит вопрос: что делать дальше. Это что касается предстоящего пленарного заседания, а на минувшей неделе Совет Собрания принял решение предусмотреть в регламенте возможность дистанционного участия депутатов в сессиях, такое поручение дано правовому управлению. Мотивируя предложение о включении в режим работы удаленного формата, председатель регионального парламента Александр Котов пояснил: мол, неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше - надо быть готовыми работать с учетом изменившихся условий и не подвергать ненужному риску людей.

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов: Мы не можем отложить проведение сессий на 2021 год по аналогии с чемпионатом Европы по футболу. Наша задача - сохранить работу законодательного органа, быть готовыми к тому, чтобы в нужный момент минимизировать количество участников и по максимуму перевести их присутствие в удаленный режим.

В настоящее время регламент Псковского областного Собрания предполагает личное присутствие депутатов на сессии, но допускает в исключительных случаях право передачи голоса другому депутату, которое должно быть подтверждено заявлением. Норму, которая позволит собираться дистанционно, будут использовать в крайних случаях и тогда, когда решит Совет Собрания, оценив обстановку.

Между тем в администрации области уже вынужденно перешли на режим работы в условиях дистанционного управления. Как известно, еще неделю назад губернатор Михаил Ведерников по собственной инициативе ушел на карантин с признаками ОРВИ и сдал тест на коронавирус. То есть посчитал необходимым перестраховаться.

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В дальнейшем он рассказал об опыте дистанционного руководства регионом. Такой режим работы губернатор назвал «новым интересным вызовом». Дескать, привык всегда быть на прямом контакте с подчиненными и с жителями области, выезжать на объекты и лично проверять выполнение поручений - а карантин дал возможность опробовать новые подходы с более плотным использованием всех доступных гаджетов». При этом, по оценке главы области, коэффициент полезного действия заочной работы оказался «все-таки ниже, чем в обычном режиме» при больших затратах времени.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: График становится более затянутым, к тому же режим почти круглосуточной работы за монитором и телефоном дополнительно утомляет чисто физически… Живого общения, конечно, не хватает.

Кроме того, в социальных сетях госуправленец прокомментировал новые фейки - иначе говоря, распространяемые в Интернете сообщения о том, что он якобы не соблюдает карантин и приобрел в Петербурге автомобиль BMW представительского класса. «В псковских социальных сетях отдельные «товарищи» начинают рассказывать интересные (как им кажется) истории про Ведерникова из Питера, который там «вышел ИЗ карантина» и покупает себе новый BMW представительского класса. Как человек, находящийся 5-й день на карантине в Москве и терпеливо ждущий результатов анализов, искренне рад за своего питерского однофамильца», - написал губернатор в Инстаграме. «Если речь все же обо мне, то они забыли упомянуть, что в Питер я обычно летаю вертолетом санавиации», - пошутил Михаил Ведерников, обыгрывая предыдущий фейк шутников. Если серьезно, то, как заверяет региональное руководство, работа ведется, деятельность различных ведомств координируется в рамках регионального оперативного штаба. На состоявшемся в конце недели заседании этой структуры первый заместитель губернатора Вера Емельянова заявила: «Мы знаем, что делать, у нас достаточно ресурсов, мы готовы ко всем вызовам».

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Один из самых спорных вопросов: как в этой ситуации быть со всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Напомню, что оно назначено на 22 апреля. То есть через месяц вся страна должна была бы отправиться на участки, чтобы высказать мнение об изменениях в Основной закон. Есть такая точка зрения, что отменять голосование не надо. Или, в крайнем случае, пока не спешить с принятием решения не стоит - ибо еще есть месяц, надо посмотреть, что будет дальше. Другая точка зрения - уже сейчас перенести всё на более поздний срок, что представляется логичным - в условиях карантина, перевода на дистанционные формы и отмены массовых мероприятий по всему миру. Предположу, что власти пока будут смотреть за развитием ситуации - и уже в зависимости от этого примут окончательное решение. Перенос голосования на более поздний срок более чем возможен.

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Как бы то ни было, заявляют в Доме Советов, главной задачей на ближайшие дни должна стать работа с гражданами, относящимися к группе риска: необходимо, чтобы реализация всех мер не вызывала паники, страха и сомнений в том, что удастся качественно и квалифицированно препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Ранее на минувшей неделе было объявлено о начале работы областного информационного круглосуточного центра.

При всем при этом тема распространения коронавируса становится и своеобразным маркером отношения некоторых политиков к людям, обществу, электорату - назовите как хотите. Словом, к тем, к кому обращаются представители политических сил, и на чью поддержку они рассчитывают.

И вот тут - чтобы быть лучше понятым - предлагаю рассмотреть, как мне кажется, понятный каждому пример и ответить на достаточно простой вопрос. Как бы вы - лично вы, уважаемый радиослушатель - попытались объяснить происходящее сейчас с распространением коронавируса детям, близким людям, родителям, которые столкнувшись с этой беспрецедентной ситуацией и мощным потоком информации (подчас противоречивой и сбивающей с толку) порой не знают, что и думать, может быть, даже теряют душевный покой. Как поступили бы вы? Обращаясь к экспертному мнению специалистов - скажем, профессора - вирусолога Потехина, статью которого все обсуждали на минувшей неделе, доктора Комаровского или кого-то, может быть, менее известного, но авторитетного - попытались бы объяснить, что новый коронавирус - да, опасный, достаточно заразный, уже наделавший много бед, - но лишь коронавирус. Не чума, не оспа, не туберкулез, от которого каждые несколько дней в мире умирает больше людей, чем от нового коронавируса за все время его существования.

И объяснив это, постарались бы вселить в окружающих спокойствие, призвали бы не паниковать, - да, соблюдать все необходимые меры, но при этом все-таки верить в лучшее и понимать, что всё рано или поздно закончится. Это один путь.

А второй - принципиально иной. Стали ли бы вы в этой ситуации, когда общее волнение действительно прямо-таки витает в воздухе, внушать тем, кто вас слушает, что это практически конец света, вот-вот наступит мгла и все умрут - и стали бы вы постоянно сравнивать ситуацию с войной? Как по мне, так тут и обсуждать нечего - только первый путь и возможен. Только так и надо действовать. Увы, с огромным сожалением уже вторую неделю наблюдаем, что у нас находятся те, кто пытаются хайпануть на этой теме, раздуть, использовать всё в своих целях.

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Я в прошлом выпуске вскользь коснулся этой темы - даже не называя конкретных имен. Кстати, и мои коллеги - журналисты тоже обратили внимание на эти попытки некоторых местных политиков. И, представьте, тут же получили от этих господ такую гневную истеричную реакцию, что невольно вспомнили, на ком, согласно народной мудрости, горит шапка. Особо доставляет форма этой отповеди. То есть люди, как говорится, ни разу не вирусологи, к примеру, очень слабо понимают, что такая вакцина и откуда она в принципе может появиться в организме человека, но при этом тут же любого указавшего на эту слабость их дилетантской паникерской позиции обзывают идиотами. И в целом прибегают к непарламентской лексике, передергиваниям, навешиванию ярлыков и оскорблениям, подменяя этим суть проблемного разговора. Однако если вы переходите на этот язык, если в конечном итоге всё сводите к аргументу «сам дурак» - будьте готовы услышать и в свой адрес что-то вроде этого.

Доктор Борменталь: - Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно («Собачье сердце»).

Резюмируя. Всё пройдет - пройдет и это. Живы будем - не помрем. Жизнь, даже в условиях коронавируса, надо прожить так, чтобы - нет, я сейчас не про бесцельно прожитые годы - про то, что когда всё пройдет, придется посмотреть в глаза людям. И, как мне представляется, кому-то из псковских политиков и околополитических деятелей сделать это будет весьма непросто. Ну если, кроме идей и политических интересов, у вас есть еще совесть.