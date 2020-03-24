Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легендарный БГ в Пскове!
Резиновые сапоги: за и против
Дело Гавунаса
Ангарский дом для псковичей
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Парк для людей, попавших в беду
Александр Савенко Публикаций: 183
24.03.2020 14:570 В зеркале коронавируса 17.03.2020 15:532 Коронавирус виляет собакой 11.03.2020 10:254 Операция «Обнуление» 03.03.2020 15:020 Путин, партии, парфюмер 25.02.2020 13:264 Пробить Дно. Разогнать секту Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 21.03.2020 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 22.03.2020 18:390 Туроператоры заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж 21.03.2020 22:2625 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 22.03.2020 22:3010 Число госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло в Псковской области до 21 23.03.2020 11:381 В Псковской областной клинической больнице объявлен карантин
Блоги / Александр Савенко

В зеркале коронавируса

24.03.2020 14:57|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем обзор событий и явлений общественно-политической жизни. В ближайшие 12 минут будем говорить о том, что происходит и что изменилось за эту неделю - первую, которую Псковская область (как и другие регионы страны) провела в условиях многочисленных ограничений и запретов, как меры противодействия распространению эпидемии коронавируса.

Центральные темы выпуска:
На дистанции. В партиях и органах власти учатся работать в новых форматах.
Быть или не быть? Политический класс спорит, надо ли проводить 22 апреля всероссийское голосование по вопросу поправок в Конституцию.
Поле брани. Отчего некоторые псковские политики переходят на непарламентскую лексику и оскорбления?

Итак, на минувшей неделе начали действовать различные ограничения и запреты. Школьники и студенты сидят дома, многие компании перевели сотрудников на дистанционные формы работы, наиболее уязвимым категориям - пожилым и хронически больным гражданам рекомендуется свести к минимуму контакты с внешним миром, отменены массовые спортивные и культурные мероприятия и т.д. Подобно тому как коронавирус уже отразился на многих сферах, естественно, изменил он и общественно-политическую жизнь. Тут тоже - вопреки прежним дежурным установкам «быть ближе к людям», сейчас всё наоборот - быть дальше, в целях профилактики.

Отсюда ограничения, отмены партийных акций, визитов (вот и новый фронтмен Партии Роста Сергей Шнуров до выборов главы Печорского района 5 апреля, как анонсировалось, наверняка не приедет), а также встреч с населением.

Это - если мероприятия можно вовсе отменить. Если нельзя - то на ходу разрабатывается формат работы в новых условиях. Скажем, в этот четверг, 26 марта, должна пройти очередная сессия Псковского областного Собрания. Уже известно, что она пройдет не так, как обычно - можно сказать, в секвестированном виде, без десятиминутных выступлений представителей фракций в начале заседания и с ограниченным количеством приглашенных. Желающие смогут наблюдать за ходом сессии онлайн - как обычно, будет вестись прямая видеотрансляция в Интернете. Отмечу, что на сессии в формате парламентского часа пройдет обсуждение самой актуальной темы - мер профилактики предупреждения и распространения коронавируса в Псковской области. То есть представители администрации и депутаты будут обсуждать ситуацию, когда появились первые зараженные и стоит вопрос: что делать дальше. Это что касается предстоящего пленарного заседания, а на минувшей неделе Совет Собрания принял решение предусмотреть в регламенте возможность дистанционного участия депутатов в сессиях, такое поручение дано правовому управлению. Мотивируя предложение о включении в режим работы удаленного формата, председатель регионального парламента Александр Котов пояснил: мол, неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше - надо быть готовыми работать с учетом изменившихся условий и не подвергать ненужному риску людей.

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов: Мы не можем отложить проведение сессий на 2021 год по аналогии с чемпионатом Европы по футболу. Наша задача - сохранить работу законодательного органа, быть готовыми к тому, чтобы в нужный момент минимизировать количество участников и по максимуму перевести их присутствие в удаленный режим.

В настоящее время регламент Псковского областного Собрания предполагает личное присутствие депутатов на сессии, но допускает в исключительных случаях право передачи голоса другому депутату, которое должно быть подтверждено заявлением. Норму, которая позволит собираться дистанционно, будут использовать в крайних случаях и тогда, когда решит Совет Собрания, оценив обстановку.

Между тем в администрации области уже вынужденно перешли на режим работы в условиях дистанционного управления. Как известно, еще неделю назад губернатор Михаил Ведерников по собственной инициативе ушел на карантин с признаками ОРВИ и сдал тест на коронавирус. То есть посчитал необходимым перестраховаться.

В дальнейшем он рассказал об опыте дистанционного руководства регионом. Такой режим работы губернатор назвал «новым интересным вызовом». Дескать, привык всегда быть на прямом контакте с подчиненными и с жителями области, выезжать на объекты и лично проверять выполнение поручений - а карантин дал возможность опробовать новые подходы с более плотным использованием всех доступных гаджетов». При этом, по оценке главы области, коэффициент полезного действия заочной работы оказался «все-таки ниже, чем в обычном режиме» при больших затратах времени.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: График становится более затянутым, к тому же режим почти круглосуточной работы за монитором и телефоном дополнительно утомляет чисто физически… Живого общения, конечно, не хватает.

Кроме того, в социальных сетях госуправленец прокомментировал новые фейки - иначе говоря, распространяемые в Интернете сообщения о том, что он якобы не соблюдает карантин и приобрел в Петербурге автомобиль BMW представительского класса. «В псковских социальных сетях отдельные «товарищи» начинают рассказывать интересные (как им кажется) истории про Ведерникова из Питера, который там «вышел ИЗ карантина» и покупает себе новый BMW представительского класса. Как человек, находящийся 5-й день на карантине в Москве и терпеливо ждущий результатов анализов, искренне рад за своего питерского однофамильца», - написал губернатор в Инстаграме. «Если речь все же обо мне, то они забыли упомянуть, что в Питер я обычно летаю вертолетом санавиации», - пошутил Михаил Ведерников, обыгрывая предыдущий фейк шутников. Если серьезно, то, как заверяет региональное руководство, работа ведется, деятельность различных ведомств координируется в рамках регионального оперативного штаба. На состоявшемся в конце недели заседании этой структуры первый заместитель губернатора Вера Емельянова заявила: «Мы знаем, что делать, у нас достаточно ресурсов, мы готовы ко всем вызовам».

Один из самых спорных вопросов: как в этой ситуации быть со всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Напомню, что оно назначено на 22 апреля. То есть через месяц вся страна должна была бы отправиться на участки, чтобы высказать мнение об изменениях в Основной закон. Есть такая точка зрения, что отменять голосование не надо. Или, в крайнем случае, пока не спешить с принятием решения не стоит - ибо еще есть месяц, надо посмотреть, что будет дальше. Другая точка зрения - уже сейчас перенести всё на более поздний срок, что представляется логичным - в условиях карантина, перевода на дистанционные формы и отмены массовых мероприятий по всему миру. Предположу, что власти пока будут смотреть за развитием ситуации - и уже в зависимости от этого примут окончательное решение. Перенос голосования на более поздний срок более чем возможен.

Как бы то ни было, заявляют в Доме Советов, главной задачей на ближайшие дни должна стать работа с гражданами, относящимися к группе риска: необходимо, чтобы реализация всех мер не вызывала паники, страха и сомнений в том, что удастся качественно и квалифицированно препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Ранее на минувшей неделе было объявлено о начале работы областного информационного круглосуточного центра.

При всем при этом тема распространения коронавируса становится и своеобразным маркером отношения некоторых политиков к людям, обществу, электорату - назовите как хотите. Словом, к тем, к кому обращаются представители политических сил, и на чью поддержку они рассчитывают.

И вот тут - чтобы быть лучше понятым - предлагаю рассмотреть, как мне кажется, понятный каждому пример и ответить на достаточно простой вопрос. Как бы вы - лично вы, уважаемый радиослушатель - попытались объяснить происходящее сейчас с распространением коронавируса детям, близким людям, родителям, которые столкнувшись с этой беспрецедентной ситуацией и мощным потоком информации (подчас противоречивой и сбивающей с толку) порой не знают, что и думать, может быть, даже теряют душевный покой. Как поступили бы вы? Обращаясь к экспертному мнению специалистов - скажем, профессора - вирусолога Потехина, статью которого все обсуждали на минувшей неделе, доктора Комаровского или кого-то, может быть, менее известного, но авторитетного - попытались бы объяснить, что новый коронавирус - да, опасный, достаточно заразный, уже наделавший много бед, - но лишь коронавирус. Не чума, не оспа, не туберкулез, от которого каждые несколько дней в мире умирает больше людей, чем от нового коронавируса за все время его существования.

И объяснив это, постарались бы вселить в окружающих спокойствие, призвали бы не паниковать, - да, соблюдать все необходимые меры, но при этом все-таки верить в лучшее и понимать, что всё рано или поздно закончится. Это один путь.

А второй - принципиально иной. Стали ли бы вы в этой ситуации, когда общее волнение действительно прямо-таки витает в воздухе, внушать тем, кто вас слушает, что это практически конец света, вот-вот наступит мгла и все умрут - и стали бы вы постоянно сравнивать ситуацию с войной? Как по мне, так тут и обсуждать нечего - только первый путь и возможен. Только так и надо действовать. Увы, с огромным сожалением уже вторую неделю наблюдаем, что у нас находятся те, кто пытаются хайпануть на этой теме, раздуть, использовать всё в своих целях.

Я в прошлом выпуске вскользь коснулся этой темы - даже не называя конкретных имен. Кстати, и мои коллеги - журналисты тоже обратили внимание на эти попытки некоторых местных политиков. И, представьте, тут же получили от этих господ такую гневную истеричную реакцию, что невольно вспомнили, на ком, согласно народной мудрости, горит шапка. Особо доставляет форма этой отповеди. То есть люди, как говорится, ни разу не вирусологи, к примеру, очень слабо понимают, что такая вакцина и откуда она в принципе может появиться в организме человека, но при этом тут же любого указавшего на эту слабость их дилетантской паникерской позиции обзывают идиотами. И в целом прибегают к непарламентской лексике, передергиваниям, навешиванию ярлыков и оскорблениям, подменяя этим суть проблемного разговора. Однако если вы переходите на этот язык, если в конечном итоге всё сводите к аргументу «сам дурак» - будьте готовы услышать и в свой адрес что-то вроде этого.

Доктор Борменталь: - Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно («Собачье сердце»).

Резюмируя. Всё пройдет - пройдет и это. Живы будем - не помрем. Жизнь, даже в условиях коронавируса, надо прожить так, чтобы - нет, я сейчас не про бесцельно прожитые годы - про то, что когда всё пройдет, придется посмотреть в глаза людям. И, как мне представляется, кому-то из псковских политиков и околополитических деятелей сделать это будет весьма непросто. Ну если, кроме идей и политических интересов, у вас есть еще совесть.

Теги: #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 743 человека
24.03.2020, 16:220 До ослабления курса рубля и коронавирусных ограничений Псковская область демонстрировала умеренный рост экономических показателей 24.03.2020, 16:100 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на март 2020 года 24.03.2020, 16:063 Псковичи не столкнутся с дефицитом товаров первой необходимости - бизнесмен 24.03.2020, 16:062 Андрей Михеев призвал псковичей не переживать из-за полупустых полок в магазинах
24.03.2020, 15:550  В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции проводят лектории по безопасности дорожного движения с детьми 24.03.2020, 15:520 Вернувшийся из США псковский боксер о коронавирусе: Меры в любом случае надо принимать, иначе расползется 24.03.2020, 15:490 Союз экологов Псковской области включился в работу волонтерского центра по борьбе с коронавирусом 24.03.2020, 15:445 Ажиотаж вокруг коронавируса привел к росту выручки - директор «Империала»
24.03.2020, 15:410 Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год - СМИ 24.03.2020, 15:380 Индивидуальную программу развития Псковской области могут утвердить до конца марта 24.03.2020, 15:370 Эксперт: Студенты-медики окажут ощутимую помощь скорой помощи в ситуации борьбы с коронавирусом 24.03.2020, 15:310 Дистанционное обучение станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
24.03.2020, 15:280 Тело пропавшей день назад пенсионерки нашли на окраине Пскова 24.03.2020, 15:110 Минздрав России: Ибупрофен может использоваться у пациентов с коронавирусом 24.03.2020, 15:072 Российские семинаристы спели Bella Ciao! в поддержку итальянцев, находящихся на карантине. ВИДЕО 24.03.2020, 14:590 Антисептики для рук имеются в продаже в «Империале» в достаточном количестве
24.03.2020, 14:570 В зеркале коронавируса 24.03.2020, 14:420 «Эхономика» с Андреем Михеевым. ВИДЕО 24.03.2020, 14:400 Псковичи могут посетить виртуальный концертный зал 24.03.2020, 14:390 Взаимополезной назвала практику студентов-медиков в условиях борьбы с коронавирусом Анжелика Шундер
24.03.2020, 14:370 Андрей Михеев о развитии бизнеса в условиях коронавируса: Ситуация непростая, но кризисом ее называть пока нельзя 24.03.2020, 14:330 О вероятности исключения из Единого реестра субъектов МСП предупредили псковских юрлиц и предпринимателей 24.03.2020, 14:240 В Псковской области клиентские службы ПФР временно будут осуществлять прием граждан только по предварительной записи 24.03.2020, 14:164 Михаил Ведерников получил результат теста на коронавирус
24.03.2020, 14:150 Два автомобиля и уборочная машина столкнулись на улице Ижорского Батальона в Пскове 24.03.2020, 14:140 При мешковом сборе ТКО можно накапливать в любых пакетах - «Экопром» 24.03.2020, 14:115 Николай Рассадин о влиянии коронавируса на псковский бизнес: Придется тяжело 24.03.2020, 14:050 ПЛН-ТВ: Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля - сохранить или переносить?
24.03.2020, 14:000 Роскачество рассказало о безопасном походе в магазин в условиях коронавируса 24.03.2020, 13:500 Завтра псковичи смогут посмотреть онлайн-трансляцию 6-й симфонии Чайковского в исполнении Николая Хондзинского и «Русской консерватории» 24.03.2020, 13:440 Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам 24.03.2020, 13:390 Музей святителя Тихона может появиться в Куньинском районе
24.03.2020, 13:350 Представители рабочих профессий вышли на открытый рынок труда Псковской области 24.03.2020, 13:220 Родители с детьми на удаленном обучении не получат больничные листы 24.03.2020, 13:210 Пропавшая в Пскове день назад пенсионерка найдена мертвой 24.03.2020, 13:200 До обеда на горячую линию по профилактике коронавируса в Псковской области поступило более 350 звонков
24.03.2020, 13:170 Сбербанк профинансирует съемку фильма «Псков, Знамя Победы» 24.03.2020, 13:070 Марина Гаращенко: Студенты-медики, привлекаемые для помощи врачам, не будут контактировать с пациентами 24.03.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Михеевым 24.03.2020, 13:033 Продажи презервативов в России выросли на 30% за неделю
24.03.2020, 13:010 Свыше 16 тысяч в месяц будут платить переписчикам счетных и стационарных участков в Псковской области 24.03.2020, 12:570 В Псковскую область более десяти тысяч жителей вернулись из-за границы в период пандемии коронавируса 24.03.2020, 12:472 Утвержден прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года 24.03.2020, 12:471 По предварительным данным, коронавирус подозревается у 7 жителей Псковской области
24.03.2020, 12:380 Минтруд РФ: Денег в ФСС хватит на все выплаты, в том числе по больничным 24.03.2020, 12:340 В Псковской области создан ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в экономике 24.03.2020, 12:280 Мясные полуфабрикаты похитила женщина из псковского магазина 24.03.2020, 12:260 Фестиваль «Без_Предел» перенесен на май
24.03.2020, 12:220 Около 6 тысяч тонн продуктов досмотрено на границе Псковской области за выходные 24.03.2020, 12:163 Самой важной частью поправок в Конституцию россияне считают доступность и качество медицинского обслуживания 24.03.2020, 12:120 Сотрудники салона красоты сдали полиции клиентку, вернувшуюся из Италии 24.03.2020, 12:120 «Виртуальный Пушкинский Заповедник» предлагает своим виртуальным туристам новые видеоматериалы
24.03.2020, 12:080 В Кадастровой палате по Псковской области рассказали о платной деятельности 24.03.2020, 11:580 Варианты развития территории садоводческих товариществ на Линейной в Пскове рассмотрит градсовет 24.03.2020, 11:530 Пьяного водителя на «ГАЗе» остановили полицейские в Псковском районе 24.03.2020, 11:510 «Единая Россия» сократит расходы и направит средства на помощь гражданам в связи с COVID-19
24.03.2020, 11:460 Минтруд разъяснил россиянам порядок удаленной работы при карантине 24.03.2020, 11:453 Цены на бензин рухнули в США, а россиян пугают ростом цен на топливо 24.03.2020, 11:410 Поисками пожилой псковички, страдающей потерей памяти, занялась полиция 24.03.2020, 11:400 Банк России призвал ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией рециркуляции
24.03.2020, 11:370 Псковский театр драмы покажет свои лучшие спектакли на YouTube 24.03.2020, 11:366 Маски-шоу 24.03.2020, 11:170 Весеннее ограничение на движение большегрузов по дорогам Псковской области отменено 24.03.2020, 11:062 Чиновников предлагают наказывать за пренебрежение к людям
24.03.2020, 11:060 Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах состоялся в Пскове 24.03.2020, 11:010 «Эхономика»: Выдержит ли инвестклимат Псковской области суровое испытание коронавирусом и слабым рублем? 24.03.2020, 10:590 Росгвардейцы задержали в Пскове похитительницу косметики 24.03.2020, 10:561 Глава Бежаницкого района: Важно, что в поправках в Конституцию мы говорим о преемственности
24.03.2020, 10:471 Предоставление мест в новых детсадах в Борисовичах планируется закрепить соглашением 24.03.2020, 10:450 По предварительной записи псковичи смогут попасть в клиентские службы псковского ПФР 24.03.2020, 10:380 На исправительные работы отправился житель Гдовского района за неуплату алиментов 24.03.2020, 10:383 Как псковский бизнес выживает в эпоху коронавируса, расскажет Николай Рассадин в программе «Гайд-парк»
24.03.2020, 10:310 69 пьяных водителей поймали в Пскове с начала года 24.03.2020, 10:211 Псковские студенты-медики будут помогать лечебным учреждениям бороться с коронавирусом 24.03.2020, 10:211 Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт 24.03.2020, 10:150 Сегодня в Пскове началась операция «Надзор»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.