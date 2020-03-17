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Блоги / Александр Савенко

Коронавирус виляет собакой

17.03.2020 15:53|ПсковКомментариев: 1

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Обзор новостей общественно-политической жизни сегодня начинаем с темы коронавируса. За последние недели это слово прочно вошло в активный лексикон наших сограждан. Тему обсуждают всюду — и тут велик соблазн обратиться к штампу прежних времен: мол, об этом говорят в автобусах, на кухнях, на работе, на лавочках - везде, короче. Обратимся к этой теме и мы. Но, естественно, рассматривать будем не медицинский аспект проблемы, не то, как коронавирус распространяется по миру и есть ли сейчас реальные причины для беспокойства (подчеркиваю — не для паники, паниковать вообще никогда не надо — для беспокойства, и вообще это тема для специалистов). Мы, в нашей программе о политике, рассмотрим другое, а именно то, как коронавирус влияет на ход общественно-политического процесса. И для начала обозначим ситуацию на данный момент.

Притом, что в Псковской области в настоящее время не выявлено ни одного случая заболевания, а в России заболевших всего порядка ста человек, принимаются поистине беспрецедентные меры профилактики и предупреждения эпидемии.

Запрет на проведение массовых мероприятий, карантин, перевод учащихся на дистанционное обучение в учреждениях образования, закрытие границ, ограничение на въезд иностранцев, и так далее и тому подобное — всё это произошло за последние дни.

Сложно сказать, достаточные это меры, чрезмерные или напротив, требовалось большего — развитие событий покажет. В любом случае надеемся, что всё будет хорошо и призываем сохранять спокойствие.

Иллюстрация: bing.com

При этом фиксируем, что никогда прежде такого не было. Всё это - вызов, прежде всего, для власти: насколько она адекватно и грамотно будет действовать в стремительно меняющейся ситуации. Пока честно говоря, действия чиновников от здравоохранения и тех, кто призван нести информацию в массы, — что на федеральном уровне, что на региональном — лично меня не особо впечатляют. Дай бог, ошибаюсь, но пока это всё выглядит как заклинание и мантры. Так или иначе, повторюсь, для власти коронавирус будет серьезным испытанием. А для оппозиции это, естественно, возможность среагировать на важную тему, которая актуальна и волнует едва ли не всех. И тут надо сказать несколько общих слов, на минуту отойдя от главной темы. Противостоя действующей власти, подвергая критике ее общий курс и конкретные действия, оппозиция должна предлагать альтернативу. Указывая на ошибки и косяки - предлагать иной путь. Так должно быть — но у нас, как мы ранее неоднократно отмечали на многих других примерах, оппозиция либо запаздывает, либо вообще не реагирует на актуальные темы. Это уже в порядке вещей: отмечать какие-то непонятные юбилеи исторических деятелей и писателей и педалировать не трогающие народ темы, когда главное и наболевшее прямо-таки витает в воздухе. Вот и сейчас, если посмотреть на псковскую оппозицию, никакой реакции на угрозу распространения коронавируса фактически нет. Ни альтернативных предложений, ни мониторинга ситуации и конструктивной критики — ничего. Причем, я же не то только про отсутствие масок в аптеках говорю — проблема намного шире. Если и звучит в каких-то заявлениях оппозиции эта тема, то, во-первых, выглядит либо как попытка хайпануть — и тут звучат какие-то общие слова, ничем не подтвержденные прогнозы и взятые с потолка цифры: мол, нужна тысяча мест для проведения карантина. Почему — тысяча? А не полторы, не пять, не десять тысяч или не семьсот коек — я не знаю, и понять невозможно. Из той же серии и советы, звучащие от местных околополитических фриков, в духе «Боитесь коронавируса? Ешьте сырую клюкву — будете здоровы». Это с одной стороны.

А с другой стороны, уже «лепятся отмазки» в духе: мы бы такую избирательную кампанию провели в этом году в муниципалитетах — мама не горюй, мы бы такой бой дали власти, мы бы так всё народу перед голосованием по поправкам в Конституцию объяснили про обнуление президентских сроков и прочие новеллы — но не судьба: коронавирус помешал.

Это как в той известном правиле: тот, кто хочет что-то сделать и добиться результата, — ищет способы, кто не хочет — ищет причины не делать. Вот и коронавирус, похоже, становится такой причиной. Доходит до каких-то совершенно анекдотичных историй. Обозреватель ПЛН - Господин Рейтингомер в своем еженедельном обозрении активности депутатов, чиновников, партийцев, общественников рассматривает ситуацию, когда один небезызвестный псковский деятель сначала, надув щеки, объявил, что собирает команду на выборы по всей России, и практически тут же объявил о том, что отменяет публичные мероприятия из-за распространения коронавируса. Там в обзоре и конкретное имя называется, но я лишнюю рекламу делать не буду — еще и потому, что ситуация эта становится типичной. Так сейчас у многих — тема коронавируса в этом смысле неожиданно оказалась выгодна.

А завершая на сегодня разговор на эту тему, напомню про когда-то нашумевший и во многом провидческий американский фильм, который у нас известен под названием «Плутовство. Хвост виляет собакой». Помните? Дабы отвлечь перед выборами внимание общества от сексуального скандала с участием президента, его советник - политтехнолог быстро придумывает угрозу некоей албанской террористической группы и даже начинается мнимая война. С тех пор эта фраза про хвост, виляющий собакой (иначе говоря, про намеренное отвлечение внимания от более важного вопроса к менее значимому) стала крылатой и у нас — ее часто вспоминают, комментируя актуальные события и явления. Вполне естественно, что и мировой ажиотаж вокруг темы коронавируса с самого начала некоторыми наблюдателями рассматривался именно так. Лтчего и искали ответы на вопросы «Кто виляет» (если виляет) и «Кому выгодно» - мировым лидерам, фармацевтическим гигантам или кому-то еще. Вопросы остаются открытыми, возможно, ответы получим позднее.

Стэнли Моттс, кинопродюсер: Рано или поздно все узнают правду.

Конрад Брин, советник президента: Кто?

Стэнли Моттс: Люди, общественность.

Конрад Брин: А они обязательно должны узнать?...

Теперь к другой актуальной теме — внесению поправок в Конституцию. Напомню, что изменить Основной закон страны еще в январе предложил президент Владимир Путин. С тех пор много чего было — от создания рабочей группы, состав которой у многих вызывал удивление, до тысячи поправок от инициативных граждан и общественно-политических объединений. На минувшей неделе процесс, запущенный пару месяцев назад, не то не потерял темпа - наоборот, ускорился. Вначале, во вторник, Госдума приняла закон о поправках во втором чтении.

На следующий день, то есть в среду, депутаты рассмотрели его уже в третьем, окончательном чтении. Тут же закон одобрил Совет Федерации. А на следующий день в поддержку инициатив выступали депутаты региональных парламентов. Естественно, не могло остаться в стороне и Псковское областное Собрание депутатов. По итогам голосования за одобрение поправок в Основной закон высказались 36 парламентариев — это фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», двое яблочников высказались против, пятеро коммунистов воздержались. О позиции коммунистов — и не только в Пскове, но в целом на федеральном уровне — сейчас много говорят. В том смысле, что позиция никакая, ни за, ни против, «ни два, ни полтора», как выразился обозреватель ПЛН и он же продолжил: дескать, это весьма странно: если вы заявляете, что принятая еще во времена Бориса Ельцина Конституция страдает множеством «врожденных пороков», ее давно надо изменить и поставить на службу народу — более того, если вы вносите свои предложения и часть из них включается в Основной закон, то тогда - надо поддерживать. Если же считаете, что принципиально важные для вас изменения в Конституцию так и не были включены, а принимаемый пакет поправок не позволит решить проблем страны — то тогда надо выступать против принятия такого документа. Однако в КПРФ пошли «другим путем». Вроде бы и не против президентских инициатив, но и не за них. Впрочем, сами коммунисты объяснение своей позиции дают. Вот как об этом говорил на сессии первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Петр Алексеенко. Давайте послушаем фрагмент его выступления.

Петр Алексеенко: Преподносится как большое достижение, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. В то же время умалчивают, какой прожиточный минимум. А он с учетом обвала рубля стал 150 долларов. Пять долларов в день. В Папуа - Новая Гвинея, наверное, больше — лучше живут, чем в России. Посадить бы на этот прожиточный минимум, тех, кто его устанавливает.

Так или иначе поправки в Конституцию поддержаны законодателями — и в регионах, и в Москве. Владимир Путин уже подписал закон. Теперь дело за гражданами, которым 22 апреля предстоит сказать свое слово на общероссийском голосовании.

Напоследок несколько слов о муниципальной жизни. Тут, можно сказать, своя эпидемия, которая косит ряды глав. Напомню, в прошлом в 2019-м году потеряли свои кресла почти треть всех районных и городских руководителей. Хуже того - у целого ряда муниципальных управленцев возникли серьезные проблемы с правоохранителями. Фигурантами уголовных дел стали теперь уже бывший глава Новоржевского района Михаил Пашков, его печорский коллега Дмитрий Сопотов (после скандала вокруг резонансного «матерного видео» он также покинул должность), пушкиногорский глава Александр Баранов, руководитель Великолукского района Сергей Петров. На минувшей неделе следователи пришли к палкинскому главе Евгению Седову.

В его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной дороги в поселке Палкино. В пятницу в муниципалитете проводились следственные действия. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Судя по всему, для главы района всё очень серьезно. Не следует исключать отставки господина Седова и проведения в районе досрочных выборов. Мы продолжим следить за развитием этой темы и обязательно вернемся к ней в следующих выпусках «Гонок по вертикали» и на сайте Псковской Ленты Новостей. На этом всё на сегодня. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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