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Блоги / Александр Савенко

Против лома есть приемы?

28.07.2020 14:35|ПсковКомментариев: 2

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Салют! Это «Гонки по вертикали». У микрофона - автор программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко, или - «поклонник хеви-метал» и «носитель политических ломов», как меня тут окрестили участники околополитической фейсбучной тусовки.

Вы спросите, причем тут ломы? В предыдущем выпуске нашей программы я поделился наблюдениями: мол, как показывает практика, если действовать грамотно и реально работать, то и против лома есть приемы.

То есть: оппозиция может обыгрывать на выборах власть - и вообще всем надо учиться побеждать, играя по тем правилам, которые установлены - а прозвучала эта, не бог весть какая оригинальная, мысль, в контексте разговора о возможности введения в России трехдневного голосования. Озвученные тезисы некоторым товарищам не понравились - и вашему покорному слуге послали упреки в демагогии, посвятили эпиграмму, а еще сделали героем шаржа, на котором за шахматной доской с одной стороны сидят, аки васюкинские любители, лидеры псковской оппозиции (эсер Олег Брячак, яблочник Лев Шлосберг и прочие) - а с другой стороны я - весь такой Остап Бендер в морской фуражке с эмблемой радио «Эхо Москвы» в Пскове, или как иронически выразился экс-депутат Госдумы Виктор Яшин, Савенко - VIP псковской политжурналистики - протягиваю фомку, то есть небольшой ломик, лидеру псковских коммунистов Петру Алексеенко.

Иллюстрация: страница Владимира Толкачева в «Фейсбуке»

Ну забавно, че... А товарищ Алексеенко - уже не рисованный, а самый что ни на есть реальный член ЦК КПРФ - прокомментировал всё это почти по ильфо-петровски: дескать, «пишите, Шура, пишите». Ну раз читатели и слушатели просят, будем и дальше писать и высказываться по актуальным политическим вопросам. И начнем сегодня с тех самых многодневных выборов, ибо тема актуальная и на минувшей неделе получила продолжение.

Трехдневное голосование, о котором мы в прошлый раз, неделю назад, говорили лишь предположительно, имея в виду выборы только следующего года, на глазах становится реальностью.

Как объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, уже осенью этого года голосование пройдет в три дня: досрочное - 11 и 12 сентября, ну а основной день, как и планировалось, воскресенье, 13-е. То есть будет похоже на то, как проходило недавнее голосование по поправкам в Конституцию - несмотря на летний сезон и коронавирус, явка была достаточно высокой, по официальным данным, проголосовали две трети российских избирателей.

Помимо прочего, госпожа Памфилова напомнила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы различного уровня в течение трех дней, не распространяется на единый день голосования в этом году. Однако ранее законодатели в связи с пандемией коронавируса наделили Центральную избирательную комиссию возможностью изменять порядок досрочного голосования. «В данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться», - сказала Элла Памфилова на заседании избиркома в пятницу. По ее определению, это решение - «требование времени», поскольку, несмотря на то, что пандемия «на излете», ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано, принимать все меры безопасности просто необходимо». Конец цитаты.

Что это значит и к чему приведет «удлинение» единого дня голосования? Очевидно, что должна стать выше явка. И это в определенном смысле выгодно едва ли не всем - и самому обществу, и власти, для которой вопрос легитимности всегда значим (ну и да - разумеется, раз партия власти поддерживает это изменение, значит, видит для себя плюсы, не стала бы она делать чего-то себе во вред). Но и для оппозиции тут тоже есть плюсы. Ну а почему нет? Три дня - это же бОльшие возможности для того, чтобы привести на участки своих сторонников, если они есть. Сколько разговоров в свое время было про то, что их не привести на участки в единый день голосования в пору уборки урожая - а теперь проще с этим будет. Не можешь из-за поездки на дачу сходить на выборы в воскресенье - проголосуй в пятницу.

Короче, мобилизуйте сторонников - чтобы потом не заниматься привычными и по большому счету лишенными смысла подсчетами в духе: 20 процентов проголосовало «против», плюс половина избирателей не пришла (проголосовала ногами) - стало быть, большинство не голосовало. Так что - «Ура, товарищи! Это победа оппозиции, несмотря на то, что записано в итоговом протоколе избиркома».

Так что, повторюсь, я в отличие от некоторых представителей оппозиции ничего страшного в этом не вижу.

Ну три дня так три; боитесь фальсификаций (а более длительное по времени голосование, действительно, повышает риск разного рода нарушений) - так обеспечивайте наблюдение, готовьтесь, пишите заявления, обращайте внимание правоохранителей на нарушения, если они есть. Зажигайте близких вам по взглядам энтузиастов, вдохновляйте их на труд и на подвиг ради высоких идей. И будет вам счастье при высокой явке.

Вообще, избирательное законодательство - не догма, оно должно меняться. Когда-то в древних Афинах народное голосование проводилось на глиняных черепках, еще, помнится, бобы использовали: белый - за, черный - против. В дореволюционной России, как утверждают историки, выборы депутатов городских дум проходили в течение нескольких дней. Избиратели голосовали отдельно за каждого кандидата, бросая белые и черные шары в ящик с двумя отделениями: в правом были голоса «за», в левом - «против». Если бы не ничего не менялось, так и бросали бы шары.

И потом: чем больше возможностей - тем лучше. Как по мне, так чем меньше ограничений - тем выборы демократичнее. Будь моя воля - поотменял бы большинство запретов, начиная с табу на публикацию в агитматериалах фото иных лиц, кроме самого кандидата, и заканчивая «Днем тишины». Тем самым заодно устранили бы львиную долю оснований для подачи жалоб, по которым потом снимают кандидатов по каким-то надуманным поводам. Надеюсь, когда-нибудь доживем до изменений в избирательном законодательстве - и именно с точки зрения его либерализации.

В продолжение разговора о сентябрьских выборах напомню, что в нашей области в этот раз большой общеобластной кампании не будет, крупнейшие города - Псков и Великие Луки не голосуют - но пройдет масштабная кампания в районах. На кону более тысячи мандатов депутатов различного уровня. Это во многих отношениях важно, в том числе потому что формируется муниципальный фильтр на следующие губернаторские выборы. А без этого - претендентам на главный губернский пост никуда.

На фото: псковские коммунисты выдвигают кандидатов на сентябрьские выборы. 22 июля

И всё это означает, что партиям обязательно надо участвовать в этом муниципальном забеге по псковской глубинке, надо проводить своих представителей в органы местного самоуправления, чтобы не быть потом статистами на главных региональных битвах. Этим они и занимаются. Неделя за неделей мы наблюдаем, как региональные отделения политических объединений выдвигают свои команды. Вслед за единороссами, эсерами, либерал-демократами на минувшей неделе кандидатов выдвинули коммунисты и яблочники.

Что касается последних, то в воскресенье к лидеру регионального отделения Лев Шлосберг и компании в гости приехал Максим Кац - столичный политтехнолог-полевик, чемпион по игре в покер, участник внутрипартийных яблочных скандалов и человек с чувством юмора. Это я ко тому, что в постперестроечное время вышла такая комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Был в этом фильме такой забавный персонаж по фамилии Кац - член русской мафии в Америке. В исполнении Армена Джигарханяна. И вот он там повторял фразу: «Кац предлагает сдаться, Кац предлагает сдаться».

Максим Кац эту фразу переиначил и предлагает победить, это уже стало призывом из его уст: «Кац предлагает победить». Такая шутка, которая кстати получила своеобразное продолжение в Пскове. В июле вышло видеообращение к жителям региона нашего главного яблочника - и оно называется... «Лев Шлосберг предлагает победить».

Такая вот интеллектуальная помощь от Максима Каца. Ну а в воскресенье он из Пскова провел прямой эфир на своем ютуб-канале - проводил фандрайзинговые действия в пользу Льва Шлосберга и Ко. Подробнее об этом и в целом о ходе предвыборной кампании читайте на сайте Псковской Ленты Новостей - буквально накануне там в разделе «Политика» вышел большой аналитический материал «Битва за МСУ. Время Ч», в котором мы постарались разложить по полочкам то, что происходит за полтора месяца до теперь уже трехдневного голосования.

Мы и в дальнейшем  будем следить за развитием событий - и на ПЛН, и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Так что, если хотите быть в курсе событий, понимать что происходит в региональной общественно-политической жизни, оставайтесь с нами. На этом прощаюсь. Всего вам доброго. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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