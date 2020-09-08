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Блоги / Александр Савенко

Минус восемнадцать

08.09.2020 15:18|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! В ближайшие десять минут будем говорить о региональной политике: что происходит, какие темы будоражат умы партийцев всех мастей, как события могут развиваться дальше - в целом, как меняется политическая жизнь.

В Псковской области завершается большая избирательная кампания в муниципальных образованиях.

Уже в эту пятницу стартует трехдневное голосование. Последний день - воскресенье, 13 сентября. Напомню, на кону - кресло главы одного из районов (Себежского) и более тысячи мандатов депутатов различного уровня - сельских поселений, городов, ряда районов. Проголосовать имеет право большинство жителей региона, голосует фактически вся область - разве что крупнейшие центры - Псков и Великие Луки - не участвуют в этом процессе, по итогам которого формируется, как принято говорить с подачи президента Владимира Путина, самая близкая к людям власть. Значение МСУ меняется, в том числе в связи с поправками в Конституцию. Как известно, уже идет разработка проекта Основ государственной политики РФ в области МСУ до 2030 года. Что до Псковской области, то у нас уже подготовлен проект своей программы по поддержке местного самоуправления. Документ будет отражать общее видение стратегии развития местного самоуправления в регионе. В настоящее время проект проходит согласования, в том числе в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». А вчера его обсуждали на совещании губернатора Михаила Ведерникова с главами районов.

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Возвращаясь к теме выборов, следует сказать, что формируемый сейчас депутатский корпус - это еще и будущий муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Проще говоря, если кандидат в губернаторы не сможет собрать установленного количества подписей в поддержку своего выдвижения - он не будет зарегистрирован, соответственно, выбывает из числа претендентов на областной пост №1. То есть тем партиям, которые не хотят договариваться с властью и при этом хотят участвовать в борьбе, надо иметь своих депутатов. А сейчас их недостаточно для самостоятельного прохождения предвыборного барьера - в основном по несколько десятков депутатов у каждой партии. Как говаривал персонаж известного мультика, «маловато, понимаешь, маловато будет».

И вот в эти выходные для политических объединений наступает момент истины и решающий час. Итоги кампании мы подведем в следующей передаче, тогда же сделаем окончательные выводы, пока же зафиксируем, что ожидавшейся битвы за мандаты не произошло. Если не считать нескольких территорий, которые выглядят исключением из правил, никаких жарких битв, никаких громких скандалов не случилось - всё проходит достаточно спокойно и, я бы даже сказал, рутинно.

В целом по области на мандаты претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - напомню, что пять лет назад на предыдущих аналогичных выборах их было четырнадцать.

Если так называемые малые партии (в том числе новые, создаваемые под парламентские выборы - вроде партии «За правду» Захара Прилепина или «Новых людей») в этот раз либо вовсе не участвуют, либо выставили очень небольшое количество кандидатов, то каждое из основных политических объединений - таких как КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» - выставило отряды численностью порядка ста человек, а то и больше. «Единая Россия» «закрывает» все сто процентов округов, таким образом больше половины всех кандидатов - это «медведи».

На минувшей неделе партия провела для них предвыборные форумы. Встречи прошли в Пскове и Великих Луках. Спикерами стали губернатор Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский и его заместитель, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Долго грузить пропагандистскими речами и кидаться лозунгами не стали, напомнили, что все собравшиеся - это одна большая команда и главное - приносить пользу людям, после чего вниманию участников форумов представили концерт с патриотическими песнями и народными танцами, ну и дали всем возможность пообщаться друг с другом.

Тем временем псковские коммунисты во главе с первым секретарем обкома и руководителем фракции компартии в областном Собрании депутатов Петром Алексеенко приняли участие в онлайн-совещании под председательством Геннадия Зюганова.

Справедливости ради отмечу, что формулировка «приняли участие» - здесь не совсем верная. Уместнее говорить, что псковские партийцы посмотрели трансляцию и послушали партийное руководство, а также коллег из регионов, где в воскресенье будут избирать губернаторов.

По определению Зюганова, сентябрьские выборы в России - исключительно важные и ответственные. Впрочем, для псковских коммунистов главные выборы пройдут в следующем году, когда будет избираться новый состав областного Собрания. Ибо, как мы уже отмечали, это для них единственный способ пролонгировать свое присутствие в политической жизни и сохранить за собой места в региональном парламенте, в том числе должности депутатов на штатной основе.

При этом количество депутатов регионального парламента может сократиться с 44 до 26 человек. То есть на восемнадцать человек - чуть ли не вдвое!

Эта тема с весны активно обсуждается в политических кругах, а сегодня ее рассматривали на Совете областного Собрания. По инициативе группы парламентариев от нескольких фракций вопрос об изменении численности депутатского корпуса внесен на рассмотрение регионального парламента и включен в повестку ближайшей сессии. В предложенном варианте изменений в Устав области - 26 депутатов и прежняя структура равного представительства одномандатников и депутатов, избранных по спискам политических партий. По словам председателя областного Собрания Александра Котова, это количество неслучайно и имеет объяснение.

«По моей просьбе избирательная комиссия представила несколько возможных вариантов нарезки избирательных округов. Было разное количество - 13, 14, 15, 16… Самая оптимальная нарезка получается при тринадцати избирательных округах. В этом случае все наши районы будут входить в состав округа целиком, не будет дробиться территория, как сейчас. В каких-то случаях в состав округа войдет два района, где-то три», - пояснил Александр Котов.

Отмечу, что единороссы выступают за сокращение числа депутатов. И это при том, что грядущее изменение бьет, прежде всего, по ним. Представителей партии власти, которые в 2016-м победили во всех (!) двадцати двух одномандатных округах, при почти двукратном сокращении депутатских мест, естественно, станет в Собрании меньше. В этой связи весьма показательно, что «оптимизацию» депутатского корпуса поддержали и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и КПРФ - правда, коммунисты предлагают иную схему, где количество депутатов, избранных по партийным спискам, сохранится прежним, а число одномандатников уменьшится вдвое, в этом случае количество округов сократится до 11. А вот фракция «Яблоко» высказалась против. И это феноменальное неприятие оппозицией любых инициатив, исходящих от власти, многих просто поражает: как говорится, «назло маме отморожу уши» и проголосую против даже той инициативы, которая уменьшает количество оппонентов в региональном парламенте.

Так или иначе, можно уверенно прогнозировать: число депутатов станет меньше, правила игры на выборах изменятся, вес мандата увеличится, и конкуренция на выборах станет острее. Напомню, что до нынешних 44 депутатов их было 33, а в 1990-е и начале 2000-х - и вовсе двадцать два человека. И ничего - хватало, справлялись. А вообще двадцать лет назад всё было по-другому, о чем кстати напомнила накануне Псковская Лента Новостей. Отмечающая свое 20-летие ПЛН опубликовала первый материал из серии «Вспомнить всё».

Заодно приоткрываем завесу тайны над некоторыми планами - скажем, уже в ближайшее время на площадке Общественного пресс-центра ПЛН планируется презентовать новую книжку члена союза писателей России Романа Романова - да-да, того самого, в прошлом сотрудника администрации Псковской области, а ныне одного из руководителей «Единой России» на федеральном уровне.

В Москве Романов работает заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета партии и возглавляет в ней управление кадровой политики и образовательных проектов. В свободное от основной работы время Роман Романов, называвший себя «солдатом Андрея Турчака», пишет книжки. Возможно, вы слышали их названия или даже читали - «Чиновник Авдий», «Монархисты из квартиры 27», «Охотники за голосами»). И вот подоспел новый сборник рассказов под общим названием «Все нормальные люди». Вышел он в одном из петербургских издательств.

Любопытно, что здание на обложке книги напоминает Дом Советов в Пскове, где Роман Романов отработал более семи лет, в должностях начальника Управления внутренней политики и заместителя руководителя аппарата администрации. Почему на обложке такая картинка и о чем новая книжка, - узнаем непосредственно у автора, а заодно спросим, что в планах, имея в виду не только литературу, но и политику. Следующий год в партиях пройдет под знаком парламентских выборов.

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Ну а в планах самой ПЛН - новые публикации, в том числе в рамках традиционных проектов. Один из них - реализуемый почти 10 лет «100 псковских миллионеров» - неизменно вызывает большой читательский интерес и шквал откликов.

В разные годы среди лидеров списка псковских миллионеров оказывались такие известные псковские предприниматели и политики, как экс-депутаты областного Собрания, капитаны регионального бизнеса Игорь Савицкий, Михаил Гавунас, Дмитрий Матвеев и другие. В последние годы на этот своеобразный финансовый Олимп взобрались представители муниципалитетов - предприниматели-депутаты районных собраний, доходам которых мог бы позавидовать любой чиновник.

Короче, у нас на подходе новый список миллионеров - и там, похоже, смена лидера, вернее, возвращение на первое место одного из лидеров прежних лет, с годовым доходом - присядьте, если стоите, - с доходом свыше ста миллионов рублей. Если быть точным, то там 105 миллионов 272 тысячи 865 рублей.

- Жить, как говорится, хорошо!

- А хорошо жить еще лучше

- Точно!

Впрочем, кто этот «передовик капиталистического труда» и какое отношение он имеет к органам муниципальной власти, я раньше времени объявлять не стану. Ибо работа над изучением доходов богатых и знаменитых в редакции продолжается, - все имена, цифры и весь список ста псковских миллионеров опубликуем в будущем на сайте ПЛН. Так что - не пропустите! Ну и вообще оставайтесь с именинницей - Псковской Лентой Новостей. В связи с 20-летием редакция проведет столь любимые читателями акции и конкурсы с оригинальными призами, мы обязательно вспомним события двух последних десятилетий - и, конечно, как прежде будем держать руку на пульсе событий, продолжим следить за событиями в мире, стране и регионе - с тем, чтобы оперативно информировать наших читателей.

На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго!

Источник: Псковская Лента Новостей
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