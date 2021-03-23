Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Телефон прямого эфира 56-73-72
Международная акция 29 апреля
ЖКХ : вопросы и ответы
Александр Савенко Публикаций: 224
23.03.2021 14:400 Игра на опережение 16.03.2021 17:450 «Избрание красного коня» и другие картины партийной жизни 09.03.2021 16:300 Кандидатский минимум 02.03.2021 17:190 Согласовать нельзя запретить 16.02.2021 17:385 Тройка, пятерка, тузы Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 21.03.2021 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда 22.03.2021 08:2310 Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат 22.03.2021 14:450 Гидрометцентр рассказал, как долго жителям Псковской области ждать весны 22.03.2021 17:075 Автобусный маршрут №11 не резиновый. Или нет?
Блоги / Александр Савенко

Игра на опережение

23.03.2021 14:40|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Полуюбилейные заметки. Псковской гордуме исполнилось 25 лет. Вспоминаем, как всё начиналось — когда, как в песне, всё было впервые и вновь...
Навстречу урнам. В региональных отделениях партий продолжается подготовка к сентябрьским выборам в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.
На низком старте. В «Единой России» запустили процедуру предварительного голосования и кадровый проект «ПолитСтартап». Зачем это надо партии власти и что это ей дает?

В то время, как в России судачат о деталях ареста очередного губернатора, подозреваемого в коррупции, а всё прогрессивное человечество, судя по топам интернет-поисковиков, следит за хроникой объявленной вакцинации президента Владимира Путина, мы обращаемся к происходящему в наших палестинах. Тут всё спокойнее и прозаичнее. Можно сказать, согласно расписанию. В понедельник губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших российских банков - со стороны финансового учреждения документ скрепил подписью его глава Петр Фрадков — к слову, сын бывшего премьер-министра России.

Как напомнил губернатор, за время пандемии банк выдал только предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты на сумму около 400 млн рублей. Господин Фрадков в свою очередь рассказал про ипотечные кредиты.

Все детали заключенного соглашения в сообщении пресс-службы администрации области не раскрываются, но, надо думать, для, мягко говоря, не самого богатого региона с внушительным госдолгом подписание такого документа — важное событие, открывает определенные перспективы.

Что касается законодательной ветви власти, то псковские депутаты готовятся к очередной сессии областного Собрания. Она пройдет в четверг. На мой взгляд, самое интересное в проекте повестки — это очередной «парламентский час». Напомню, депутаты раз за разом препарируют самые актуальные проблемы: сразу после новогодних отключений электричества говорили о болевых точках энергетики, а в следующий раз вновь задавались «мусорным вопросом», теперь на очереди — чистая вода в городах и селах. Уже предвкушаю бледный вид отчитывающихся чиновников, жесткие замечания спикера Александра Котова, традиционные «пять копеек» от оппозиции, искрометный спич Алексея Севастьянова — артиста и депутата, который прошел огонь, болота и медные трубы, а на старте выборного года обрел прежнее вдохновение и поймал кураж. Всё это, повторюсь, ждем уже в четверг, 25 марта.

Ну а в пятницу в Пскове пройдет сессия городской Думы — ни много ни мало 408-я по счету, если учитывать все созывы. Гордуме накануне, по сообщению ее пресс-службы, исполнилось 25 лет. Раньше круглые даты тут принято было отмечать в апреле, но в этот раз сыграли на опережение, напомнив, что ровно четверть века назад, 22 марта 1996-го, состоялась первое заседание депутатов. Перед этим, естественно, прошли первые выборы. Полуюбилей возращает в середину 1990-х — в совершенно иное время: еще президент Борис Ельцин, губернатор Владислав Туманов, мэр Пскова Александр Прокофьев... 

На снимке: Александр Прокофьев, Виктор Асадчий, депутаты Псковской гордумы. Архивное фото

Перелистываю страницы газет тех лет — заголовки о многомесячных задержках зарплат, забастовке трудовых коллективов — в каком-нибудь районе Псковской области в такой забастовке могли участвовать абсолютно все школы и детсады. Сейчас всё это воспринимается как нонсенс, как что-то не то, что-то из прошлой - не из нашей жизни. При всём при этом тогда было время реальной политической борьбы, появления ярких самостоятельных политиков, острых публичных конфликтов и конкурентных непредсказуемых  выборов, о чем многие сейчас ностальгируют. История Псковской гордумы тех лет — яркое подтверждение сказанному. Это такое своеобразное зеркало общественных настроений и политических процессов. А какие люди были! Первые созывы Псковской гордумы в 1990-е и начале 2000-х — это и председатели Виктор Асадчий и ныне покойный Леонид Трифонов, и такие депутаты, как Игорь Савицкий, будущий глава Пскова Иван Цецерский, Юрий Сорокин (ныне он - вице-спикер областного Собрания), а также многие другие. При желании весь выпуск нашей радиопрограммы (и даже не один) можно было бы посвятить истории рождения и становления этого института местного самоуправления.

На снимке: Михаил Хоронен, Иван Цецерский и Леонид Трифонов. Архивное фото

История гордумы — это, выражаясь сухим языком канцеляризмов, и создание новой нормотворческой базы для работы органов местного самоуправления, и те 407 предыдущих сессий, тысячи решений, сотни публичных слушаний, реакция на вопросы актуальной повестки. Так или иначе, сейчас всё по-другому - в том смысле, что не так, как в 90-е или начале нулевых: всё более предсказуемо и ровно - и жизнь вокруг, и сам характер работы муниципальных депутатов, и выборы. Хотя, конечно, и тут не обходится без неожиданностей. Из самого свежего: намедни депутаты устроили, на мой взгляд, несколько запоздалый хайп вокруг спиленных деревьев в районе торгового центра «Шайба».

А что касается выборов — то и тут, бывает, не всё тихо: достаточно вспомнить последнюю избирательную кампанию 2017 года, тактический альянс псковских коммунистов и эсеров с «группой Михаила Гавунаса», конфликты, задержания активистов и кандидатов, черный пиар. Поглядим, как будет в следующий раз, как проявят себя представители оппозиции, какую тактику изберет партия власти — выборы на самом деле не за горами, уже в 2022-м. 

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»

Впрочем, горячей тема муниципальной кампании в Пскове станет несколько позже. А сейчас все мысли представителей политического класса - о сентябрьских выборах этого года. Как мы уже не раз отмечали, подготовка к парламентскому марафону и выборам депутатов Псковского областного Собрания уже идет. Думают о командах кандидатов и ресурсах все — и в партии власти, и в рядах оппозиции. Проблемы прежние — короткие кадровые скамейки, недостаток денег, ветхие организационные структуры в районах.... Но как бы то ни было, готовятся. Собственно, любое упоминание в сообщениях партийных пресс-служб того или иного деятеля (неважно, коммуниста, единоросса или птенца гнезда яблочника Льва Шлосберга) - можно (и даже нужно) рассматривать сквозь призму главных выборов года. Проявляет человек активность в таком-то районе — смотрим, какой это одномандатный округ — а, ну всё понятно! Решил хайпануть на потенциально резонансной проблеме, о которой раньше и не вспоминал, - тоже всё ясно. Выборы приближаются.

Короче, подготовка продолжается, а первой в активную фазу неофициальной избирательной кампании вступила «Единая Россия». Ранее мы говорили о том, что партия запустила в начале марта традиционную процедуру предварительного голосования. И вот на минувшей неделе пошли новости по этой линии. В четверг на первое заседание собрался оргкомитет по проведению праймериз, там утвердили правила этого первичного отбора кандидатов. После чего стартовал процесс выдвижения участников. И теперь каждый день тут приносит сообщения в духе: первый пошел, второй, третий... Уже заявились на участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в региональный парламент по одномандатным округам первый вице-спикер Собрания Виктор Антонов, помощник секретаря Генсовета «Единой России», экс-сотрудник администрации области Армен Мнацаканян и несколько других политиков, в том числе действующие депутаты.

Параллельно партия запустила кадровый проект «ПолитСтартап». Это своего рода политический лифт для молодежи — ЕР выявляет и обучает активных из числа тех, кому еще нет 35-ти. И вот при том, что процедура предварительного голосования — традиционная, многие годы с нее начинаются выборы, знаю, что многие до сих пор задаются вопросами: мол, зачем это надо партии власти и что это ей дает? Очень коротко повторю основные моменты. Это тоже «игра на опережение»: благодаря праймериз единороссы первыми вступают в кампанию, стремятся захватить инициативу и диктовать свою повестку. Ход предварительного голосования приносит информационные поводы, благодаря чему партия постоянно присутствует в СМИ. Активизируются потенциальные кандидаты. Избиратель задолго до старта официальной кампании знакомится с теми, за кого в будущем ему предложат проголосовать. И т. д. Это не говоря про то, что отбираются сами кандидаты. Хотя, справедливости ради надо сказать, что лидеры списка на выборы в областное Собрание в партии уже определены. Это губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и спикер регионального парламента Александр Котов.

Андрей Турчак на минувшей неделе вновь оказался в центре внимания — да, я о той самой жесткой и эмоциональной отповеди на заявление президента США Джозефа Байдена, который допустил некорректные высказывания в адрес Путина. К словам Турчака и той манере, в которой они были произнесены можно относиться по-разному. От оппозиции ему уже досталось, сторонники режима, наоборот, хвалят и соглашаются. А я бы тут привел точку зрения штатного комментатора ПЛН Господина Рейтингомера. По его рейтингомеровскому мнению, сам факт такого выступления секретаря Генсовета «Единой России» свидетельствует: степень политического влияния Андрея Турчака на федеральном уровне повышается. Именно ему высшим руководством России было поручено озвучить позицию по важной теме международной повестки - причем, подобная миссия возлагается на экс-губернатора Псковской области уже не впервые. Подробнее об этом, а также о других проявлениях активности в псковской политике и оценках — читайте на сайте ПЛН в еженедельном обзоре. Как обычно, он вышел в понедельник.

Засим прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 117 человек
23.03.2021, 16:020 Апарт-отель появится в Пушкинских Горах 23.03.2021, 15:550 Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» появится в Псковской области 23.03.2021, 15:460 Главный судья чемпионатов России провел семинар по рукопашному бою в Пскове 23.03.2021, 15:400 Дмитрий Пермяков: Если в Пскове нет дендролога, давайте заменим его общественным мнением
23.03.2021, 15:370 День «Икс» на экзаменах в ГИБДД 23.03.2021, 15:340 Сроки охоты определены в Псковской области 23.03.2021, 15:220 Псковских предпринимателей предупредили об ответственности за неприменение ККТ 23.03.2021, 15:150 Полномочия региона в сфере природопользования и охраны окружающей среды уточнят
23.03.2021, 15:110 Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистые игры» 23.03.2021, 15:010 С 1 апреля в России отменят некоторые льготы 23.03.2021, 14:560 Житель Бежаниц получил условный срок за поножовщину 23.03.2021, 14:490 «Эхономика» о декларационной кампании-2021 и интересных проектах ФНС. ВИДЕО
23.03.2021, 14:400 Игра на опережение 23.03.2021, 14:370 На пешеходных зонах Пскова ликвидируют последствия снегопада. ФОТО 23.03.2021, 14:310 Пушкиногорца заключили под стражу за уклонение от наказания 23.03.2021, 14:250 20 животных не выпустили за границу в Псковской области из-за одной собаки
23.03.2021, 14:200 Псковский налоговик рассказал о нарушениях в сфере общественного питания 23.03.2021, 14:160 Классы в пяти школах Псковской области закрыты на карантин из-за COVID-19 23.03.2021, 14:140 Кремль надеется на рост темпов вакцинации от COVID-19 после прививки Путина 23.03.2021, 14:080 Псковичей приглашают присоединиться к акции «10 000 шагов к жизни»
23.03.2021, 14:010 Россияне смогут пожаловаться на мошенников и телефонный спам через портал госуслуг 23.03.2021, 13:521 Езда грузовиков по тротуару на улице Горького возмутила псковича 23.03.2021, 13:460 «Горячая линия» по вопросам защиты должников от коллекторов пройдет в Пскове 23.03.2021, 13:400 Mango представил псковичам весеннюю коллекцию одежды
23.03.2021, 13:340 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Нам не разрешают петь «Катюшу» 23.03.2021, 13:292 В Кремле объяснили, почему Путин не будет публично делать прививку от COVID-19 23.03.2021, 13:210 Автобус наехал на пенсионера на Привокзальной площади в Пскове. ФОТО 23.03.2021, 13:130 Книжная ярмарка пройдет в Пскове
23.03.2021, 13:090 В порховском кафе изъяли более 300 литров алкоголя 23.03.2021, 13:040 Дмитрий Пермяков объяснил, почему хочет попасть в Псковское областное Собрание 23.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с экспертами налоговой службы 23.03.2021, 12:490 Подростковая преступность снижается в Псковской области
23.03.2021, 12:410 Возможности для досрочного выхода на пенсию расширили по ряду профессий в России 23.03.2021, 12:350 Почти 100 раз проверили оружие у жителей Псковской области за неделю 23.03.2021, 12:302 Проектно-сметную документацию на ликвидацию старой свалки Пскова обсудят на слушаниях 23.03.2021, 12:240 Сотрудники требуются в цех деревообработки «ПсковАгроИнвеста»
23.03.2021, 12:130 Более 200 млн рублей за год принесли платные дороги Псковской области 23.03.2021, 12:060 Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для коллекторов 23.03.2021, 12:000 Открыть вклад «Весеннее настроение» смогут клиенты СНГБ через мобильное приложение 23.03.2021, 11:536 При строительстве новой школы в Пскове сохранят старые сосны
23.03.2021, 11:480 По новой схеме действуют мошенники в Псковской области 23.03.2021, 11:423 Вопрос о передаче псковских бань в концессию рассмотрят на сессии Псковской гордумы 23.03.2021, 11:360 «Эхономика»: О декларационной кампании-2021 и интересных проектах налоговой службы 23.03.2021, 11:271 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19
23.03.2021, 11:220 Сквер медиков-героев нашего времени просят создать в Пскове 23.03.2021, 11:111 Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 217 23.03.2021, 11:040 О важности страховых взносов рассказали псковичам в ПФР 23.03.2021, 10:521 Активная фаза учений с участием псковских десантников началась под Могилевом
23.03.2021, 10:410 «Гайд-парк»: Дмитрий Пермяков о безжалостной рубке деревьев и политических планах 23.03.2021, 10:350 Глубокий космос сфотографировал псковский астроном 23.03.2021, 10:240 Житель Гдовского района заплатит штраф за оскорбительные сообщения 23.03.2021, 10:170 Фальшивую купюру нашли в кассе одной из великолукских организаций
23.03.2021, 10:111 Минтруд предложил освободить дистанционных работников от вакцинации 23.03.2021, 10:072 Дороги к школам, детсадам и больницам отремонтируют в Псковской области 23.03.2021, 10:000 Около восьми тонн сена сгорело в Палкинском районе 23.03.2021, 09:550 Выезд с парковки поликлиники №3 в Пскове затруднен из-за ДТП
23.03.2021, 09:455 Темпы роста цен на фрукты и овощи снизились в Псковской области 23.03.2021, 09:430 Гдович во второй раз осужден за вождение в нетрезвом виде 23.03.2021, 09:320 Мошенники обманули жителей Пскова и Великих Лук 23.03.2021, 09:210 Великолучанина отправили в колонию за поножовщину в общежитии
23.03.2021, 09:100 В Гидрометцентре заявили, что через 50 лет погода станет максимально предсказуемой 23.03.2021, 09:000 Великолукский боксер проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге 27 марта 23.03.2021, 08:500 Анимационный фильм об Александре Невском выйдет в конце 2024 года 23.03.2021, 08:390 Счетная палата выявила увеличение процентного риска для российского бюджета
23.03.2021, 08:270 Опочанин обокрал дом пожилой петербурженки 23.03.2021, 08:150 Четырехдневную рабочую неделю безусловно поддержали лишь 30% россиян 23.03.2021, 08:011 В России планируют продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло 23.03.2021, 07:561 Лавров заявил об уничтожении ЕС отношений с Россией
23.03.2021, 07:370 Эксперты оценили шансы партий на выборах в Госдуму 23.03.2021, 07:180 В Госдуме просят регламентировать сдачу ГТО школьниками с отклонениями по здоровью 23.03.2021, 07:000 Бизнес заявил о риске подорожания бензина на 14% 23.03.2021, 00:190 Бывший замглавы СВР, отец экс-сенатора от Псковской области Виталий Маргелов умер из-за осложнений от коронавируса
22.03.2021, 23:433 В погоне за хайпом 22.03.2021, 22:210 Еще 63 случая заражения коронавирусом подтверждено в Псковской области 22.03.2021, 21:590 Генпрокуратура получит право представлять Россию в международных судах 22.03.2021, 21:452 Телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.