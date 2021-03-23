Блоги / Александр Савенко

Игра на опережение

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Полуюбилейные заметки. Псковской гордуме исполнилось 25 лет. Вспоминаем, как всё начиналось — когда, как в песне, всё было впервые и вновь...

Навстречу урнам. В региональных отделениях партий продолжается подготовка к сентябрьским выборам в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.

На низком старте. В «Единой России» запустили процедуру предварительного голосования и кадровый проект «ПолитСтартап». Зачем это надо партии власти и что это ей дает?

В то время, как в России судачат о деталях ареста очередного губернатора, подозреваемого в коррупции, а всё прогрессивное человечество, судя по топам интернет-поисковиков, следит за хроникой объявленной вакцинации президента Владимира Путина, мы обращаемся к происходящему в наших палестинах. Тут всё спокойнее и прозаичнее. Можно сказать, согласно расписанию. В понедельник губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших российских банков - со стороны финансового учреждения документ скрепил подписью его глава Петр Фрадков — к слову, сын бывшего премьер-министра России.

Как напомнил губернатор, за время пандемии банк выдал только предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты на сумму около 400 млн рублей. Господин Фрадков в свою очередь рассказал про ипотечные кредиты.

Все детали заключенного соглашения в сообщении пресс-службы администрации области не раскрываются, но, надо думать, для, мягко говоря, не самого богатого региона с внушительным госдолгом подписание такого документа — важное событие, открывает определенные перспективы.

Что касается законодательной ветви власти, то псковские депутаты готовятся к очередной сессии областного Собрания. Она пройдет в четверг. На мой взгляд, самое интересное в проекте повестки — это очередной «парламентский час». Напомню, депутаты раз за разом препарируют самые актуальные проблемы: сразу после новогодних отключений электричества говорили о болевых точках энергетики, а в следующий раз вновь задавались «мусорным вопросом», теперь на очереди — чистая вода в городах и селах. Уже предвкушаю бледный вид отчитывающихся чиновников, жесткие замечания спикера Александра Котова, традиционные «пять копеек» от оппозиции, искрометный спич Алексея Севастьянова — артиста и депутата, который прошел огонь, болота и медные трубы, а на старте выборного года обрел прежнее вдохновение и поймал кураж. Всё это, повторюсь, ждем уже в четверг, 25 марта.

Ну а в пятницу в Пскове пройдет сессия городской Думы — ни много ни мало 408-я по счету, если учитывать все созывы. Гордуме накануне, по сообщению ее пресс-службы, исполнилось 25 лет. Раньше круглые даты тут принято было отмечать в апреле, но в этот раз сыграли на опережение, напомнив, что ровно четверть века назад, 22 марта 1996-го, состоялась первое заседание депутатов. Перед этим, естественно, прошли первые выборы. Полуюбилей возращает в середину 1990-х — в совершенно иное время: еще президент Борис Ельцин, губернатор Владислав Туманов, мэр Пскова Александр Прокофьев...

На снимке: Александр Прокофьев, Виктор Асадчий, депутаты Псковской гордумы. Архивное фото

Перелистываю страницы газет тех лет — заголовки о многомесячных задержках зарплат, забастовке трудовых коллективов — в каком-нибудь районе Псковской области в такой забастовке могли участвовать абсолютно все школы и детсады. Сейчас всё это воспринимается как нонсенс, как что-то не то, что-то из прошлой - не из нашей жизни. При всём при этом тогда было время реальной политической борьбы, появления ярких самостоятельных политиков, острых публичных конфликтов и конкурентных непредсказуемых выборов, о чем многие сейчас ностальгируют. История Псковской гордумы тех лет — яркое подтверждение сказанному. Это такое своеобразное зеркало общественных настроений и политических процессов. А какие люди были! Первые созывы Псковской гордумы в 1990-е и начале 2000-х — это и председатели Виктор Асадчий и ныне покойный Леонид Трифонов, и такие депутаты, как Игорь Савицкий, будущий глава Пскова Иван Цецерский, Юрий Сорокин (ныне он - вице-спикер областного Собрания), а также многие другие. При желании весь выпуск нашей радиопрограммы (и даже не один) можно было бы посвятить истории рождения и становления этого института местного самоуправления.

На снимке: Михаил Хоронен, Иван Цецерский и Леонид Трифонов. Архивное фото

История гордумы — это, выражаясь сухим языком канцеляризмов, и создание новой нормотворческой базы для работы органов местного самоуправления, и те 407 предыдущих сессий, тысячи решений, сотни публичных слушаний, реакция на вопросы актуальной повестки. Так или иначе, сейчас всё по-другому - в том смысле, что не так, как в 90-е или начале нулевых: всё более предсказуемо и ровно - и жизнь вокруг, и сам характер работы муниципальных депутатов, и выборы. Хотя, конечно, и тут не обходится без неожиданностей. Из самого свежего: намедни депутаты устроили, на мой взгляд, несколько запоздалый хайп вокруг спиленных деревьев в районе торгового центра «Шайба».

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А что касается выборов — то и тут, бывает, не всё тихо: достаточно вспомнить последнюю избирательную кампанию 2017 года, тактический альянс псковских коммунистов и эсеров с «группой Михаила Гавунаса», конфликты, задержания активистов и кандидатов, черный пиар. Поглядим, как будет в следующий раз, как проявят себя представители оппозиции, какую тактику изберет партия власти — выборы на самом деле не за горами, уже в 2022-м.

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»

Впрочем, горячей тема муниципальной кампании в Пскове станет несколько позже. А сейчас все мысли представителей политического класса - о сентябрьских выборах этого года. Как мы уже не раз отмечали, подготовка к парламентскому марафону и выборам депутатов Псковского областного Собрания уже идет. Думают о командах кандидатов и ресурсах все — и в партии власти, и в рядах оппозиции. Проблемы прежние — короткие кадровые скамейки, недостаток денег, ветхие организационные структуры в районах.... Но как бы то ни было, готовятся. Собственно, любое упоминание в сообщениях партийных пресс-служб того или иного деятеля (неважно, коммуниста, единоросса или птенца гнезда яблочника Льва Шлосберга) - можно (и даже нужно) рассматривать сквозь призму главных выборов года. Проявляет человек активность в таком-то районе — смотрим, какой это одномандатный округ — а, ну всё понятно! Решил хайпануть на потенциально резонансной проблеме, о которой раньше и не вспоминал, - тоже всё ясно. Выборы приближаются.

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Короче, подготовка продолжается, а первой в активную фазу неофициальной избирательной кампании вступила «Единая Россия». Ранее мы говорили о том, что партия запустила в начале марта традиционную процедуру предварительного голосования. И вот на минувшей неделе пошли новости по этой линии. В четверг на первое заседание собрался оргкомитет по проведению праймериз, там утвердили правила этого первичного отбора кандидатов. После чего стартовал процесс выдвижения участников. И теперь каждый день тут приносит сообщения в духе: первый пошел, второй, третий... Уже заявились на участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в региональный парламент по одномандатным округам первый вице-спикер Собрания Виктор Антонов, помощник секретаря Генсовета «Единой России», экс-сотрудник администрации области Армен Мнацаканян и несколько других политиков, в том числе действующие депутаты.

Параллельно партия запустила кадровый проект «ПолитСтартап». Это своего рода политический лифт для молодежи — ЕР выявляет и обучает активных из числа тех, кому еще нет 35-ти. И вот при том, что процедура предварительного голосования — традиционная, многие годы с нее начинаются выборы, знаю, что многие до сих пор задаются вопросами: мол, зачем это надо партии власти и что это ей дает? Очень коротко повторю основные моменты. Это тоже «игра на опережение»: благодаря праймериз единороссы первыми вступают в кампанию, стремятся захватить инициативу и диктовать свою повестку. Ход предварительного голосования приносит информационные поводы, благодаря чему партия постоянно присутствует в СМИ. Активизируются потенциальные кандидаты. Избиратель задолго до старта официальной кампании знакомится с теми, за кого в будущем ему предложат проголосовать. И т. д. Это не говоря про то, что отбираются сами кандидаты. Хотя, справедливости ради надо сказать, что лидеры списка на выборы в областное Собрание в партии уже определены. Это губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и спикер регионального парламента Александр Котов.

Андрей Турчак на минувшей неделе вновь оказался в центре внимания — да, я о той самой жесткой и эмоциональной отповеди на заявление президента США Джозефа Байдена, который допустил некорректные высказывания в адрес Путина. К словам Турчака и той манере, в которой они были произнесены можно относиться по-разному. От оппозиции ему уже досталось, сторонники режима, наоборот, хвалят и соглашаются. А я бы тут привел точку зрения штатного комментатора ПЛН Господина Рейтингомера. По его рейтингомеровскому мнению, сам факт такого выступления секретаря Генсовета «Единой России» свидетельствует: степень политического влияния Андрея Турчака на федеральном уровне повышается. Именно ему высшим руководством России было поручено озвучить позицию по важной теме международной повестки - причем, подобная миссия возлагается на экс-губернатора Псковской области уже не впервые. Подробнее об этом, а также о других проявлениях активности в псковской политике и оценках — читайте на сайте ПЛН в еженедельном обзоре. Как обычно, он вышел в понедельник.

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Засим прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.