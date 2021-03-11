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ЖКХ

Депутаты призвали Путина вмешаться в мусорную проблему в Гдовском районе

17.03.2021 16:28|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Гдовского районного Собрания направили президенту России Владимиру Путину обращение, в котором призвали главу государства незамедлительно вмешаться в ситуацию вокруг гдовского мусорного полигона для «предотвращения возможных тяжелых экологических последствий и социального взрыва». Об этом говорится в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Документ направили 17 марта через электронную приемную президента. Обращение поддержали председатель Собрания Константин Тарасов, депутаты Надежда Сингатуллова, Александр Конашенков, Александр Моисеев, Дмитрий Ашихмин, Роман Мерцалов, Ирина Курылёва, Елена Гусарова, Сергей Кочетков, Ирина Кириллова, Светлана Костромина, Николай Пахарев и Татьяна Чудакова.

Депутаты Владимир Васильев и Елена Зайцева не имели возможности оперативно ознакомиться с текстом обращения, а депутат Николай Авдейчик заявил, что ему «нужно подумать».

Обсуждение мусорной проблемы решили вынести на ближайшую сессию Гдовского районного Собрания.

Теги: #Путин #Гдовский район #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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