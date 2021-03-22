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Политика

В погоне за хайпом

22.03.2021 23:43|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. Как обычно по понедельникам, свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Субъективные оценки политикам, общественникам и прочим публичным персонам он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто. Ни сокрушительных поражений, ни позорных отставок на неделе с 15 по 21 марта не было.

-4 Сергей Грахов

Председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству получает низкий балл со знаком минус в связи с появлением проблемной зоны, чего вполне можно было избежать. Речь о планах властей по решению так называемого «мусорного вопроса».

Вроде бы ничего нового не произошло, однако оппозиция получила повод будоражить народ. Тут надо понимать, что в выборный год чиновники, делая любой шаг, должны учитывать: их высказывания и действия могут быть использованы — желающие пораздувать обязательно найдутся. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. 

-3 Эдуард Белов 

Депутат Псковской городской думы оказался под валом негативных публикаций, критических замечаний и едкого троллинга в социальных сетях и масс-медиа. Причин тут несколько — начиная проблемой возведения многоквартирного дома, который всё никак не может достроить фирма господина Белова, и заканчивая многомиллионным иском, который, по сообщениям СМИ, подал к депутату некий псковский бизнесмен.

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-2 Депутаты Псковской гордумы 

Группа псковских муниципальных парламентариев из разных фракций - Сергей Колосов, Валерий Тюменцев (ЕР), Дмитрий Пермяков («Яблоко»), Григорий Турчин (вне фракций, член «Партии дела») и некоторые другие их коллеги, мягко выражаясь, проспали ситуацию со спиливанием деревьев в районе торгового комплекса «Шайба».

И только потом они, образно говоря, стали хлопать крыльями: мол, как же так, деревья срубили! Всё пропало!

Глядя на эти запоздалые хлопоты, хочется задать несколько вопросов. Господа, ну а где вы были раньше, когда землю делали частной? Почему прежде вы не заявляли о необходимости изменения правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова (согласно этому документу сейчас всё и происходит)? Наконец, что это за мода такая пошла - повозмущаться, разместить фотки в соцсетях и... вскоре благополучно забыть о проблеме?! Это становится трендом для нашего депутатского корпуса: шуметь, когда всё уже произошло, писать письма, создавать искусственные инфоповоды... Понятно, что в политике все средства хороши, но порой такая погоня за хайпом выглядит совсем уж комично.

-1 Назир Тангатов

Кандидат на пост главы Порховского района от партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» снят с выборов по иску представителя «Партии роста» Игоря Романова, которого иногда еще называют «электоральным киллером». Основанием для принятия судом такого решения стало выдвижение господина Тангатова в нарушение федерального закона «О политических партиях» неправомочным на то органом – политсоветом. Любопытно, что торпедированием жителя Карачаево-Черкесии господин Романов может и не ограничиться. По крайней мере, он не исключил новых «сюрпризов» в отношении соперников.

0 Святослав Колинко

Первый заместитель главы администрации Псковского района назначен членом облизбиркома.

Кандидатура Святослава Колинко предложена советом муниципальных образований региона. В избирательной комиссии Псковской области он сменил экс-руководителя регионального исполкома «Единой России» Андрея Карпова, недавно перешедшего на работу в ЦИК партии и покинувшего Псков. Распоряжением губернатора Михаила Ведерникова Карпов был освобожден от обязанностей члена облизбиркома.
 
+1 Михаил Иванов


Руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость», экс-глава псковского облизбиркома провел встречу с членами регионального отделения Союза пенсионеров России. Договорились о сотрудничестве перед выборами депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания. Учитывая, что ветераны - это традиционно самая дисциплинированная часть электората, можно говорить о том, что Партия пенсионеров набирает очки.

+2 Антон Минаков 

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов вместе с коллегами выступил с законодательной инициативой.

«Либерал-демократы» предлагают подправить федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с тем, чтобы повысить роль и статус общественных палат муниципальных образований.

В законопроекте предлагается отнести обеспечение деятельности таких палат к правам органов МСУ (на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения). Кроме того, в проекте документа обозначается круг полномочий муниципальных общественных палат. 

+3 Александр Баев

Член фракции КПРФ в Псковской городской думе выступил с инициативой изменить организацию процесса присвоения названий улиц, муниципальных учреждений и памятников.

Вопросы, связанные с переименованием исторически сложившихся названий улиц, площадей, скверов Пскова, предложено рассматривать после опроса граждан о целесообразности присвоения нового имени в соответствии с действующим законодательством.

Раньше такие решения принимались комиссией самостоятельно. Только при необходимости через средства массовой информации изучалось общественное мнение. По сообщениям масс-медиа, коллеги депутата из комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму инициативу поддержали.  

+4 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова продемонстрировал новый подход к организации уборки города после зимы. Весь апрель в региональной столице будет проходить состязание-субботник «Чистые игры». Напомним, что месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий в апреле проходит традиционно, однако теперь псковичей (в том числе представителей различных организаций) постараются мотивировать на активное участие в процессе. Победители получат призы и подарки, а сам процесс приведения города в порядок должен если уж не превратиться в увлекательный квест, то, по крайней мере, станет веселее. Будем надеяться, что замысел городских властей сбудется, и со временем такая уборка Пскова станет традицией.   

+5 Андрей Турчак 

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации дал жесткую отповедь на заявление президента США Джозефа Байдена, который допустил некорректные высказывания по отношению к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Андрей Турчак был резок в оценках, эмоционален и использовал категоричные выражения.

Можно по-разному относиться к словам и той манере, в которой они были произнесены (отчего единороссу уже досталось от оппозиции в комментариях), однако сам факт такого выступления свидетельствует: уровень политического влияния Андрея Турчака на федеральном уровне повышается.

Именно ему высшим руководством России было поручено озвучить позицию по важной теме международной повестки. Причем, подобная миссия возлагается на экс-губернатора Псковской области уже не впервые.  

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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