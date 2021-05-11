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«Гонки по вертикали»: Эхо трагедии в Казани, старт выборов и «кадры решают всё»

11.05.2021 14:17|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Здравствуйте! К сожалению, сегодняшний выпуск начинаем с трагической новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении, по предварительным данным, не менее восьми человек погибли, более двадцати пострадали. Один из нападавших задержан, второй ликвидирован. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших и поручил ужесточить правила владения оружием. От имени жителей Псковской области соболезнования выразил и губернатор Михаил Ведерников. В связи с этой трагедией в школах Псковской области усилены меры безопасности. Проводятся дополнительные инструктажи с руководителями учебных заведений, организациями, которые охраняют детские сады, школы и все образовательные учреждения, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц в учреждения.

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К другим темам. Мы выходим в эфир после длинных майских каникул, и сегодня будем обозревать общественно-политическую жизнь за пару последних недель. Естественно, отмечаем тему майских праздников, которые традиционно в годы больших избирательных кампаний дают старт активной фазе предвыборной гонки. Обычно же как бывает? Политические силы проводят свои массовые акции - шествуют, митингуют, в общем, пытаются всячески обратить на себя внимание и продемонстрировать политические амбиции. Так бывает каждый год, но сейчас всё несколько иначе. Во-первых, ковидные ограничения никуда не делись: если уж у нас главные мероприятия по случаю Дня Победы проходили, считай, без зрителей и в усеченном виде, а салют и вовсе отложили до лучших времен, то, что говорить про всё остальное?! И второй важный момент: возможно, к организаторам всех этих демонстраций и партийных митингов под флагами разных цветов все-таки пришло осознание того, что теперь это, по большому счету, не работает, надо искать новые формы — маевками выборы не выиграешь. Чай, не начало двадцатого века на дворе. Так или иначе, майские праздники подвели черту под этапом подготовки к избирательным кампаниям 21-го года. Я напомню, что в сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Теперь, как говорится, вперед и с песней. Впереди избирательная кампания: вначале неофициальная, а потом, после партийных съездов и региональных конференций с выдвижением команд кандидатов — стартует уже официальная избирательная кампания.

С большой долей уверенности можно прогнозировать, что никаких громких сенсаций и неожиданностей не будет, интриги не видно — и появиться ей неоткуда. Всё те же на манеже: думские долгожители, партия власти, системная оппозиция. Как говорится, чужие здесь не ходят — к слову, то, что и так было очевидно, теперь становится уже не де-факто, а де-юре: я о новых законопроектах, которые обсуждали в начале мая. Поясню, что неделю назад группа депутатов Госдумы во главе с единороссом, председателем комиссии по борьбе с вмешательством во внутренние дела России Пискаревым внесла в Думу пакет поправок, которые ужесточают законодательство об экстремизме и о нежелательных организациях. Как отмечают СМИ, основная новация — запрет на участие в думских выборах не только для руководителей или участников экстремистских организаций, но и для тех, кто их спонсировал или оказывал «иную помощь». Сторонники оппозиционера Алексея Навального, организации которых суд в ближайшее время может признать экстремистскими, считают, что законопроекты направлены прежде всего против них.

Так или иначе, расхожее утверждение о том, что выборы и несистемная оппозиция — это непересекающиеся прямые, находит еще одно подтверждение. Не сомневаюсь, что и по результатам парламентских выборов всё будет ровно так, как и прогнозирует большинство экспертов: несколько системных партий в Госдуме — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», последняя, к слову, в минувшие выходные провела в Санкт-Петербурге большой обучающий семинар — псковское региональное отделение представляла руководитель фракции в областном Собрании депутатов Наталья Тудакова, она и презентовала «Паспорт одномандатного избирательного округа №148» (напомню, что, как заявлялось ранее, СР в этом округе представит лидер регионального отделения партии Олег Брячак). Не исключают эксперты и появление в Госдуме кого-то из новых — может быть, это будут «Новые люди», может, еще кто-то... А большинство - у «Единой России», которая ставит задачу получить не менее двух третей депутатских мандатов. Примерно то же самое прогнозируется и в Псковской области.

Кстати, о партии власти - за майскими праздниками многими осталось незамеченным событие, которое, по моему мнению, может достаточно серьезно повлиять на результаты выборов. Речь о полумиллионе новых избирателей — тех жителях Донбасса, которые в последние годы получили российские паспорта. «Единая Россия» перед выборами фактически пришла в самопровозглашенную ДНР - и это, безусловно, потенциальный ресурс: полагаю, что люди, которые там решили получить паспорта граждан РФ, готовы поддержать партию президента, а не оппозицию. Так вот экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, ныне он, напомню, секретарь Генсовета «Единой России», в понедельник в Ростове-на-Дону по итогам заседания Совета командиров Союза добровольцев Донбасса подписал соглашение о взаимодействии партии и вот этой общественной организации. Со стороны «Союза добровольцев Донбасса» документ заверил своей подписью Александр Бородай — тот самый, который почти семь лет назад в статусе председателя Совета министров ДНР трудоустраивал псковского экс-губернатора Евгения Михайлова на должность управляющего делами совета министров республики. Впрочем, было это очень давно, Евгений Михайлов уже давно не там, он пытался вернуться в псковскую региональную политику, заходил с разных сторон — то с партией «Родина», то с партией пенсионеров, то со «Справедливой Россией», но всё безрезультатно. В любом случае, теперь эта история уж точно не про него. А что до единороссов во главе с Андреем Турчаком и добровольцев Донбасса, то они договорились, что «Единая Россия» представит возможность для участия широкого круга общественных организаций и объединений в этом избирательном цикле и в предварительном голосовании партии. Речь о тех самых праймериз «Единой России», которые завершатся уже в конце мая онлайн-голосованием.

«Мы хотим открыть двери для того, чтобы представители Союза добровольцев Донбасса могли быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы. Уверен, вместе у нас это получится», – сказал Андрей Турчак. Может, и до Псковской области доберутся. Как заявляют в партии, объединяя возможности Союза добровольцев Донбасса и «Единой России», партия демонстрирует два важных для нее постулата – не бросаем своих и поддерживаем друг друга. Так что, общественников, которых благодаря привлечению на праймериз волонтеров-борцов против ковида среди участников предварительного голосования достаточно много, станет там еще больше. Напомню, что выдвижение на предварительное голосование завершится уже в конце этой недели. В целом по стране заявились более пяти тысяч трехсот человек. Около половины из них - это представители общественных организаций. Что до Псковской области, то на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент у нас заявилось порядка ста человек, действующих депутатов областного Собрания относительно немного — не более двадцати. И как уже было сказано, достаточно много здесь общественников и волонтеров.

В продолжение разговора об общественном секторе — несколько слов о происходящих здесь кадровых изменениях. Во-первых, фактически завершился процесс формирования нового состава Общественной палаты Псковской области. На минувшей неделе член Общественной палаты России Андрей Царев провел заседание членов палаты региональной, на тот момент уже утвержденных губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и избранных Псковским областным Собранием депутатов.

Основной вопрос повестки дня касался избрания членов Общественной палаты, которые выдвинуты кандидатами по представлению местных общественных объединений. Вдобавок к 24 уже избранным членам избрали еще 10. Таким образом, Общественная палата Псковской области правомочна приступить к работе. Понятно, что каких-то завышенных ожиданий тут нет. Но с учетом того, что изменился состав и будет другой председатель (напомню, что прежний руководитель, директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах покинул палату), выскажу надежду на то, что эта структура, в адрес которой нередко звучат критические замечания, станет более активной, будет оперативно откликаться на темы актуальной повестки и проявлять большую открытость в отношениях со СМИ — и участие руководителей Общественной палаты не будет восприниматься как какое-то чудо, исключение из правил.

Во-вторых, намедни сменился руководитель и в другой общественной организации — областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На пост председателя вернулась Ирина Голубева, которая возглавляла псковское отделение этой общественной организации десять лет, с 2007 по 2017-й. И именно в этот период защитники старины проявляли активность, были заметны в публичной плоскости, зачастую солидаризировались с представителями псковской оппозиции. Тут можно вспомнить целый ряд долгоиграющих шумных историй — и вокруг реконструкции набережной реки Великой в Пскове, и Замковую гору в Себеже, и другие резонансные темы. Что касается архитектора-реставратора Андрея Лебедева, возглавлявшего отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с 2017-го, то при нем в последние годы выступления общественников стали менее заметны — и в целом, и что касается членов ВООПИиК. На память приходит разве что дискуссия по поводу сохранения инсталляции «Россия начинается здесь». Теперь Ирина Голубева вернулась на пост — посмотрим, получится ли у нее войти второй раз в эту воду — не скажу, что в ту же самую: все-таки общественно-политический климат стал иным.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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