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Политика

Рейтингомер: удар по штабам Навального, переобувание Шлосберга и губернаторы на субботнике

27.04.2021 00:06|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. Минувшая неделя прошла в России под знаком ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию. Многие ждали от выступления президента неких крутых шагов и заявлений на внешнеполитические темы (будь то судьба самопровозглашенной ДНР, интеграция РФ с Белоруссией или обострение отношений с Западом), однако о вопросах международной повестки президент говорил немного — разве что, рассуждая о недругах России, вновь обратился к классике: мол, «вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки, подвывают - всё, как у Киплинга». А большая часть послания была посвящена внутренним делам, в том числе мерам поддержки различных категорий населения: 10 тысяч родителям школьников единовременно в августе, выплаты нуждающимся матерям-одиночкам ежемесячно и проч. Озвучил президент столько всего, что сторонникам режима хватило тем для комментирования на несколько дней вперед. Со среды до уик-энда они обсуждали путинское послание, которое, как уже объявлено, станет основой предвыборной программы ЕР, а в субботу вышли на общероссийский партийно-минстроевский субботник. По определению автора репортажа на ПЛН, «субботниковой столицей России» стал наш Псков — в том смысле, что и глава Минстроя Ирек Файзуллин, и «генеральный секретарь» единороссов Андрей Турчак, и губернатор Михаил Ведерников, и весь местный партийный актив пилили сухостой и таскали бревна на набережной реки Великой.

На фото: губернатор Михаил Ведерников и сенатор Андрей Турчак. Псков, 24 апреля

Судя по обсуждению в масс-медиа и соцсетях, эта «большая приборка» с участием губернаторов (действующего главы и его предшественника) вызвала больший интерес, чем акция несистемной оппозиции в минувшую среду. Как по мне, так это странно и удивительно — уж точно, невозможно представить, что в конце января — начале февраля, когда бушевали страсти по вернувшемуся в Россию и задержанному оппозиционеру Алексею Навальному, проведение какого-нибудь традиционного мероприятия власти не уступало бы по степени общественного резонанса несанкционированной акции оппозиции. Но — всё течет, всё изменяется: протест схлопнулся, социально-экономических условий для его разрастания как не было, так и нет, к тому же система ответила жестко и достаточно последовательно. Вдобавок сама оппозиция в Пскове выглядит крайне неубедительно, количество участников акций колеблется от нескольких десятков до, в лучшем случае, нескольких сотен, а протестная акция в минувшую среду (с хороводом и плясками под песни прошлых лет) — это, скорее, прикольный молодежный флешмоб, а не выражение политического протеста. По крайней мере, так это выглядит со стороны.

За проявлениями политической активности, публикациями СМИ и постами в социальных сетях всю неделю внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как всегда по понедельникам он высказывает свое субъективное мнение и выставляет по пятибалльной шкале оценки местным политикам, общественникам и прочим публичным персонам.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто. Обошлось без громких отставок, судебных приговоров и позорных поражений.

-4 Псковский штаб Навального

Работа штабов оппозиционера Алексея Навального по всей стране приостановлена по иску прокуратуры о признании ряда организаций экстремистскими. До окончания рассмотрения иска данным структурам запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Также они не могут пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам. Самими сторонниками господина Навального объявлено, что страницы их объединения в социальных сетях будут заморожены, названия групп будут изменены и максимально обезличены. Очевидно, произойдут и другие изменения, касающиеся работы штабов. 

Возможно, где-то в других регионах России это будет заметно многим — но не в Пскове. У нас штаб Навального уже давно едва заметен, а фамилию руководителя этой структуры, полагаю, не смогут вспомнить даже многие из тех, кто внимательно следят за политической жизнью.  Показательно, что при едва ли не при любом разговоре о мероприятиях навальнистов в Пскове чаще звучат имена местных яблочников. Так или иначе, судебное решение о приостановке деятельности штабов Навального наносит по местной несистемной оппозиции ощутимый удар.

-3 Ирина Богачева

Главный врач Островской межрайонной больницы несет репутационные потери в связи с опубликованным в Сети обращением к губернатору Михаилу Ведерникову сотрудников этого учреждения здравоохранения - как бывшего зав. хирургического отделения, так и действующих медиков. Не берусь судить, насколько обоснованны данные оценки и высказанные обвинения (в этом предстоит разобраться для начала главе областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко), но на данный момент отмечаю сам факт обращения медработников к главе региона с просьбой остановить «произвол» в районной больнице, превращенной, по определению авторов письма, в «государство в государстве».

-2 Лев Шлосберг

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» в начале прошлой недели опубликовал свои предсказания относительно послания президента. Как и можно было ожидать, ничего хорошего от выступления Владимира Путина Лев Шлосберг не ждал, а ждал исключительно негативных последствий - войну, разруху, репрессии, «железный занавес» и т. д. Когда послание было оглашено, стало очевидно: с прогнозом вышла промашка. Путин переиграл многочисленных оракулов, в том числе псковского яблочника. Внешней повестки президент едва коснулся, зато много говорил о внутренних делах — и, как вы знаете, никакой войны и репрессий. Произошедшее, впрочем, не помешало псковскому яблочнику «переобуться» на лету и, как ни в чем не бывало, прокомментировать послание в том духе, что всё равно говорилось не о том - и не этого мы, либералы, ждали от президента.

-1 Елена Полонская

Глава города Пскова попала в, мягко говоря, не очень приятную ситуацию. Депутату гордумы от «Яблока» Дмитрию Пермякову с его партийным руководителем удалось провести через правовой комитет муниципального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра города. И вот теперь этот вопрос должен рассматриваться на ближайшей сессии городской думы в ближайший четверг, 29 апреля. Понятно, что парламентское большинство эту, постоянно исходящую от оппозиции, инициативу сейчас не поддержит, но за пропуск такого вопроса на сессию главу города - видного единоросса ее руководство по головке не погладит. Так что, вероятно, придется исправлять ситуацию и переигрывать решение, ранее принятое правовым комитетом.     

0 Василий Краснов

Экс-активист областного отделения ЛДПР, бывший руководитель региональных организаций «Правого дела» и «Партии роста» продолжает публиковать в социальных сетях какие-то совершенно невероятные сообщения о деятельности своего нового движения и подготовке к очередному мега-супер-важному глобальному форуму. По прочтении подобных опусов не покидает ощущение, что Василий по-прежнему находится в каком-то ином измерении, живет на своей волне, окружен сотнями воображаемых соратников, утопает в горах обращений граждан и, ничего не боясь, ведет свою непримиримую борьбу - нет, не с мельницами, а с режимом. Правда, об этой битве только тогда и узнаешь, когда открываешь страницу этого бесстрашного и неутомимого «рубаки».

+1 Олег Лебедев

Глава Куньинского района Олег Лебедев на минувшей неделе встретился с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым, получил от него положительную оценку своей работы и законспектировал поставленные губернатором задачи на будущее. Всё это представляется особенно важным, если учесть, что выборы главы муниципального образования не за горами, и действующему руководителю, видимо, предстоит пролонгировать полномочия.   

+2 Антон Минаков

Региональное отделение ЛДПР во главе с координатором, депутатом областного Собрания Антоном Минаковым заметно активизировалось перед стартом избирательной кампании.

Все последние недели псковские «соколы Жириновского» проводят встречи с жителями региона, устраивают конкурсы для различных групп населения, дружно поучаствовали в субботнике, стараются не оставить без своего комментария ни одну актуальную тему - от фактов мошенничества в отношении ветеранов перед Днем Победы до вопросов большой политики и сентябрьских выборов, К слову, господин Минаков уже пообещал, что представители ЛДПР будут бороться на выборах в областное Собрание во всех одномандатных округах, а сам руководитель регионального отделения партии представит ее на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу. 

+3 Петр Алексеенко и Владимир Никитин

Первый секретарь Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко и экс-руководитель обкома, лидер общественного движения «Русский лад» Владимир Никитин побывали на съезде партии. Пожалуй главный итог форума заключается в том, что бессменный председатель компартии Геннадий Зюганов сохранил свой пост, а ведь сколько звучало версий и прогнозов на этот счет.

Сохранили свои посты в руководстве КПРФ и псковские ветераны коммунистического движения. Оба остались членами Центрального комитета партии.   

На фото: Первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко с лидером партии Геннадием Зюгановым 

+4 Дмитрий Месхиев

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Псковского драмтеатра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева Орденом Дружбы. Как следует из текста указа, награды кинорежиссер удостоен «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Кстати говоря, на днях Дмитрий Месхиев отметил 40-летие своей творческой деятельности. И тут остается только присоединиться к уже прозвучавшим многочисленным поздравлениям в адрес орденоносца.

+5 Михаил Ведерников и Андрей Турчак

Псковская область может получить значительные дополнительные средства на благоустройство территорий. Федеральный центр готов оказать региону поддержку в реализации ряда инфраструктурных проектов. В частности, псковичи могут рассчитывать на поддержку министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Это только часть заявлений, прозвучавших в минувшую субботу, когда в регионе работали глава Минстроя Ирек Файзуллин и первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым они приняли участие в уже упомянутом всероссийском субботнике и селекторном совещании на тему формирования комфортной городской среды.

Отмечу, что в эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей Андрей Турчак прокомментировал вопросы подготовки единороссов к сентябрьским выборам. Он подтвердил, что примет участие в выборах депутатов Псковского областного Собрания. Как сообщалось ранее, планируется, что в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в региональный парламент войдут губернатор Михаил Ведерников, Андрей Турчак и председатель областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов.

«Решение принимает конференция, она пройдет перед июньским съездом «Единой России». Поэтому о расстановке внутри тройки пока рано еще говорить. Однозначно губернатор является региональным лидером. У губернатора высокая популярность в регионе. Поэтому я рад, что Михаил Юрьевич поддержал наше партийное предложение и согласился возглавить тройку», - сказал Андрей Турчак

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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