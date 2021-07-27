Блоги / Александр Савенко

Большой секрет для вяленькой кампании

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Выборы-выборы... Избирательная кампания приближается к своему самому зрелищному этапу, а пока участники, видимо, подустав на старте, взяли паузу.

Сбить дыхание, или «Обыск с изъятием». В офисе псковских коммунистов побывали силовики.

Острые углы круглого стола. «Эхо Москвы» в Пскове и ПЛН продолжают серию радиопрограмм в прямом эфире с участием ведущих политиков региона.

Как наверняка знают постоянные слушатели радио «Эхо Москвы» в Пскове, раз в неделю в нашей программе мы отмечаем главные, значимые и просто интересные события, анализируем процессы, устраиваем «разбор полетов» псковских чиновников, депутатов, партийцев всех мастей. Всегда стремимся быть актуальными, то есть говорим о том, что важно именно сейчас, в данный момент. В настоящее время такая актуальная тема в нашей региональной политике (да и не только в региональной — в федеральной, разумеется, тоже) — это выборы. Напомню, в середине сентября мы будем голосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Псковского областного Собрания. До выборов остается уже меньше двух месяцев, кампания набирает обороты и вступает в свою наиболее активную фазу. Позади остались этапы подготовки, формирования ресурсной базы и отбор членов команд, позади и выдвижение кандидатов. Теперь - только вперед, совсем скоро мы станем свидетелями традиционного для любых выборов месячника агитации и пропаганды, как говорится, с материализацией духов и раздачей слонов. Второй год выборы в этой части проходят нестандартно — это не то, что комплимент участникам процесса, а констатация факта — речь о том, что в условиях пандемии и действия различных ограничительных мер многие привычные формы агитации и коммуникации стали невозможны. Риск заболевания при контактах по-прежнему присутствует. И, кстати говоря, одна из самых заметных предвыборных инициатив минувшей недели — как раз об этом. Единороссы призвали все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы». Суть там в следующем: участникам кампании предлагается взять на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм. Инициативу в компании с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко озвучил экс-губернатор Псковской области, сенатор от нашего региона Андрей Турчак, и, насколько я понимаю, в целом никаких принципиальных возражений у большинства представителей оппозиции этот посыл, идущий от партии власти, не вызвал. Ибо, думаю, все понимают, что здоровье и жизни людей — это главное.

Так или иначе, партии и кандидаты ищут альтернативные методы доведения информации до избирателей и убеждения их в том, что только они, единственные, способны обеспечить стабильность и развитие, изменить ситуацию, повлиять на рост цен на продукты из пресловутого борщевого набора (нужное подчеркнуть, как принято писать в таких случаях).

Всё большее значение при доведении всей этой предвыборной информации отводится сети Интернет — как традиционным электронным СМИ, так и другим медиа, социальным сетям. Ибо не секрет, что большинство населения, электората уже там - в Сети. Что, впрочем, не отменяет необходимости использования других форм работы с населением, и на примере нашей Псковской области мы это хорошо видим. Весь предшествующий опыт проведения избирательных кампаний показывает, что успеха, как правило, добиваются именно те, кто использует различные инструменты, а не уповает на что-то одно. Это что касается формы работы, что касается содержания — то тут всё достаточно привычно, без каких-либо неожиданностей — по крайней мере, до этого момента. На минувшей неделе вообще могло показаться, что устали псковские партийцы, которые раньше успели удивить несколькими нестандартными ходами — то в тройку лидеров одной партии записывают представителя другого, то та, другая партия берет да и зачем-то меняет в тройке своих лидеров местного на неместную — и не факт, что это имеет какие-то электоральные перспективы — но не буду тут подробно повторяться: об этих сюрпризах партийной жизни на старте избирательной кампании мы уже говорили, и не раз.

Короче, могло показаться, что, совершив все эти действия, партийцы подустали и решили отдохнуть. Взяли паузу - устроили себе передышку в эту июльскую жару. По крайней мере, какой-то заметной публичной активности намедни они не проявляли. Неделя вообще была любопытная: соглашусь с теми, кто пишет в телеграм-каналах: мол, если убрать из регионального информационного потока новости на темы городских праздников, стартовавшей олимпиады, кинофестиваля, приезда на него известных и не очень известных кинематографистов, то, считай, ничего в этом информационном потоке не останется. Событий в общественно-политической жизни было откровенно мало — заслуживающих нашего внимания вообще децл - можно пересчитать на пальцах одной руки.

В псковский обком КПРФ пришли сотрудники правоохранительных органов. Изъяли печатные материалы с изображениями второго секретаря, депутата регионального парламента Дмитрия Михайлова и руководителя фракции КПРФ в псковской гордуме, заместителя главы города Александра Баева. Как назвали события минувшей среды в самом обкоме, это был «обыск с изъятием».

Кто-то, конечно, скажет, что и это не новость — с подобными проблемами коммунисты сталкиваются традиционно. Достаточно вспомнить кампании по выборам депутатов областного Собрания и Псковской городской Думы в Пскове несколько лет назад. Да и не только у нас так. Вон, в Москве экс-кандидата в президенты от КПРФ Грудинина сняли с парламентских выборов. У нас никого с дистанции не сняли — по крайней мере, пока.

Что до оценок из уст самих коммунистов, то в произошедшем они видят попытку, как выразился тот же Дмитрий Михайлов, сбить дыхание.

Между тем для коммунистов, как и для многих других участников процесса, выборы очень важные. По большому счету, это вопрос политического выживания. Если обозначать главную интригу этих выборов, скажем так, их самые большие секреты, то наряду с вызовами, стоящими перед другими основными игроками, они связаны как раз с коммунистами: сумеют ли они сохранить статус партии №2, какое представительство в областном Собрании получат, как проведут кампанию, по сути, без сброшенной с корабля современности «старой гвардии» - тех, кто многие годы олицетворял партию в нашем регионе и принимал решение. Здесь вопросов достаточно много — подробнее об этом вы можете почитать в материалах ПЛН, вышедших в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон — 2021». Пишем обо всем, в том числе про коммунистов. Посоветовал бы два материала — из последнего «Кто под красным знаменем?», ну, а ранее вышла «Диспозиция оппозиции».

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И я завершаю, ибо наше время в эфире сегодня подходит к концу. Но надолго прощаться не будем. В четверг как всегда встретимся в прямом эфире в программе «Сообразим на троих», а еще раньше, в среду, 28 июля, - в 13.05 — радио «Эхо Москвы» в Пскове совместно с интернет-порталом Псковская Лента Новостей проводит круглый стол в рамках серии радиопрограмм, посвященных выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Старт проекту был дан пару недель назад - проведением первого круглого стола с участием руководителей политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов.

Пришли яблочник Лев Шлосберг, либерал-демократ Антон Минаков, эсер Олег Брячак, коммунист Петр Алексеенко и единоросс Виктор Остренко. Обсудили с партийцами стоящие перед ними задачи, основные вызовы избирательной кампании и другие актуальные темы. Было интересно и содержательно. Встреча не осталась незамеченной, вызвала заметный интерес у слушателей и резонанс, по крайней мере, у той части нашего общества, которая следит за политической жизнью и предвыборными дискуссиями.

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И вот близится новая встреча. Повторюсь, в среду, 28 июля, в 13.05 начнем разговор с представителями региональных отделений ведущих партий. Понятно, что говорить будем о многом, а основная тема круглого стола обозначена так: как обеспечить честные, конкурентные, легитимные выборы? На словах все заинтересованы в том, чтобы выборы проходили честно и конкурентно. На практике мы раз за разом наблюдаем, как, с одной стороны, оппозиция обвиняет власть в том, что выборы нечестные, с многочисленными нарушениями, возможности у кандидатов неравные — и вообще тут принято вспоминать известное высказывание: «Неважно, как проголосуют — важно, как подсчитают». С другой стороны, власть обвиняет ту же оппозицию, что разговорами про нечестные выборы она прикрывает свою слабость, непопулярность, отсутствие поддержки у широких масс — и говорит: избирательная система прозрачна, контролируйте избиркомы, присылайте наблюдателей — короче, работайте, а не списывайте свою слабость на мнимые проблемы. Где здесь истина, есть ли проблема и как обеспечить честные выборы будем разбираться в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове с ведущими региональными политиками. Прямая видеотрансляция встречи будет вестись на сайте Псковской Ленты Новостей и в группах ПЛН в социальных сетях. В дальнейшем на сайте ПЛН появятся информационные сообщения на тему работы круглого стола.

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Вот теперь всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы — и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.