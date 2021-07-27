Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
новая инсталляция псков - любовь
Kids Mall комплекс для всей семьи
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
в отпуск при параде
БОПЭТ цифры и факты
Миллион для доктора
«Зенча» идем на завод
дело превыше всего
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сколько стоит Прыжок с моста
Жизнь в «Сказке»
Александр Савенко Публикаций: 241
27.07.2021 14:050 Большой секрет для вяленькой кампании 20.07.2021 19:000 Сенсация, сенсация! Грядет... стабилизация 13.07.2021 17:380 Переносное назначение 06.07.2021 23:570 Марафон выдвижений 29.06.2021 21:460 Предвыборные «сюрпризы» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021 19:033 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса 26.07.2021 11:093 Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления 25.07.2021 15:185 Отменяется вакцинация от коронавируса на стоянке «Леруа Мерлен» в Пскове
Блоги / Александр Савенко

Большой секрет для вяленькой кампании

27.07.2021 14:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.  

 

Центральные темы выпуска.

Выборы-выборы... Избирательная кампания приближается к своему самому зрелищному этапу, а пока участники, видимо, подустав на старте, взяли паузу.
Сбить дыхание, или «Обыск с изъятием». В офисе псковских коммунистов побывали силовики.
Острые углы круглого стола. «Эхо Москвы» в Пскове и ПЛН продолжают серию радиопрограмм в прямом эфире с участием ведущих политиков региона.

Как наверняка знают постоянные слушатели радио «Эхо Москвы» в Пскове, раз в неделю в нашей программе мы отмечаем главные, значимые и просто интересные события, анализируем процессы, устраиваем «разбор полетов» псковских чиновников, депутатов, партийцев всех мастей. Всегда стремимся быть актуальными, то есть говорим о том, что важно именно сейчас, в данный момент. В настоящее время такая актуальная тема в нашей региональной политике (да и не только в региональной — в федеральной, разумеется, тоже) — это выборы. Напомню, в середине сентября мы будем голосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Псковского областного Собрания. До выборов остается уже меньше двух месяцев, кампания набирает обороты и вступает в свою наиболее активную фазу. Позади остались этапы подготовки, формирования ресурсной базы и отбор членов команд, позади и выдвижение кандидатов. Теперь - только вперед, совсем скоро мы станем свидетелями традиционного для любых выборов месячника агитации и пропаганды, как говорится, с материализацией духов и раздачей слонов. Второй год выборы в этой части проходят нестандартно — это не то, что комплимент участникам процесса, а констатация факта — речь о том, что в условиях пандемии и действия различных ограничительных мер многие привычные формы агитации и коммуникации стали невозможны. Риск заболевания при контактах по-прежнему присутствует. И, кстати говоря, одна из самых заметных предвыборных инициатив минувшей недели — как раз об этом. Единороссы призвали все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы». Суть там в следующем: участникам кампании предлагается взять на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм. Инициативу в компании с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко озвучил экс-губернатор Псковской области, сенатор от нашего региона Андрей Турчак, и, насколько я понимаю, в целом никаких принципиальных возражений у большинства представителей оппозиции этот посыл, идущий от партии власти, не вызвал. Ибо, думаю, все понимают, что здоровье и жизни людей — это главное.

Так или иначе, партии и кандидаты ищут альтернативные методы доведения информации до избирателей и убеждения их в том, что только они, единственные, способны обеспечить стабильность и развитие, изменить ситуацию, повлиять на рост цен на продукты из пресловутого борщевого набора (нужное подчеркнуть, как принято писать в таких случаях).

Всё большее значение при доведении всей этой предвыборной информации отводится сети Интернет — как традиционным электронным СМИ, так и другим медиа, социальным сетям. Ибо не секрет, что большинство населения, электората уже там - в Сети. Что, впрочем, не отменяет необходимости использования других форм работы с населением, и на примере нашей Псковской области мы это хорошо видим. Весь предшествующий опыт проведения избирательных кампаний показывает, что успеха, как правило, добиваются именно те, кто использует различные инструменты, а не уповает на что-то одно. Это что касается формы работы, что касается содержания — то тут всё достаточно привычно, без каких-либо неожиданностей — по крайней мере, до этого момента. На минувшей неделе вообще могло показаться, что устали псковские партийцы, которые раньше успели удивить несколькими нестандартными ходами — то в тройку лидеров одной партии записывают представителя другого, то та, другая партия берет да и зачем-то меняет в тройке своих лидеров местного на неместную — и не факт, что это имеет какие-то электоральные перспективы — но не буду тут подробно повторяться: об этих сюрпризах партийной жизни на старте избирательной кампании мы уже говорили, и не раз.

Короче, могло показаться, что, совершив все эти действия, партийцы подустали и решили отдохнуть. Взяли паузу - устроили себе передышку в эту июльскую жару. По крайней мере, какой-то заметной публичной активности намедни они не проявляли. Неделя вообще была любопытная: соглашусь с теми, кто пишет в телеграм-каналах: мол, если убрать из регионального информационного потока новости на темы городских праздников, стартовавшей олимпиады, кинофестиваля, приезда на него известных и не очень известных кинематографистов, то, считай, ничего в этом информационном потоке не останется. Событий в общественно-политической жизни было откровенно мало — заслуживающих нашего внимания вообще децл - можно пересчитать на пальцах одной руки.

В псковский обком КПРФ пришли сотрудники правоохранительных органов. Изъяли печатные материалы с изображениями второго секретаря, депутата регионального парламента Дмитрия Михайлова и руководителя фракции КПРФ в псковской гордуме, заместителя главы города Александра Баева. Как назвали события минувшей среды в самом обкоме, это был «обыск с изъятием».

Кто-то, конечно, скажет, что и это не новость — с подобными проблемами коммунисты сталкиваются традиционно. Достаточно вспомнить кампании по выборам депутатов областного Собрания и Псковской городской Думы в Пскове несколько лет назад. Да и не только у нас так. Вон, в Москве экс-кандидата в президенты от КПРФ Грудинина сняли с парламентских выборов. У нас никого с дистанции не сняли — по крайней мере, пока.

Что до оценок из уст самих коммунистов, то в произошедшем они видят попытку, как выразился тот же Дмитрий Михайлов, сбить дыхание.

Между тем для коммунистов, как и для многих других участников процесса, выборы очень важные. По большому счету, это вопрос политического выживания. Если обозначать главную интригу этих выборов, скажем так, их самые большие секреты, то наряду с вызовами, стоящими перед другими основными игроками, они связаны как раз с коммунистами: сумеют ли они сохранить статус партии №2, какое представительство в областном Собрании получат, как проведут кампанию, по сути, без сброшенной с корабля современности «старой гвардии» - тех, кто многие годы олицетворял партию в нашем регионе и принимал решение. Здесь вопросов достаточно много — подробнее об этом вы можете почитать в материалах ПЛН, вышедших в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон — 2021». Пишем обо всем, в том числе про коммунистов. Посоветовал бы два материала — из последнего «Кто под красным знаменем?», ну, а ранее вышла «Диспозиция оппозиции».

И я завершаю, ибо наше время в эфире сегодня подходит к концу. Но надолго прощаться не будем. В четверг как всегда встретимся в прямом эфире в программе «Сообразим на троих», а еще раньше, в среду, 28 июля, - в 13.05 — радио «Эхо Москвы» в Пскове совместно с интернет-порталом Псковская Лента Новостей проводит круглый стол в рамках серии радиопрограмм, посвященных выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Старт проекту был дан пару недель назад - проведением первого круглого стола с участием руководителей политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов.

Пришли яблочник Лев Шлосберг, либерал-демократ Антон Минаков, эсер Олег Брячак, коммунист Петр Алексеенко и единоросс Виктор Остренко. Обсудили с партийцами стоящие перед ними задачи, основные вызовы избирательной кампании и другие актуальные темы. Было интересно и содержательно. Встреча не осталась незамеченной, вызвала заметный интерес у слушателей и резонанс, по крайней мере, у той части нашего общества, которая следит за политической жизнью и предвыборными дискуссиями.

И вот близится новая встреча. Повторюсь, в среду, 28 июля, в 13.05 начнем разговор с представителями региональных отделений ведущих партий. Понятно, что говорить будем о многом, а основная тема круглого стола обозначена так: как обеспечить честные, конкурентные, легитимные выборы? На словах все заинтересованы в том, чтобы выборы проходили честно и конкурентно. На практике мы раз за разом наблюдаем, как, с одной стороны, оппозиция обвиняет власть в том, что выборы нечестные, с многочисленными нарушениями, возможности у кандидатов неравные — и вообще тут принято вспоминать известное высказывание: «Неважно, как проголосуют — важно, как подсчитают». С другой стороны, власть обвиняет ту же оппозицию, что разговорами про нечестные выборы она прикрывает свою слабость, непопулярность, отсутствие поддержки у широких масс — и говорит: избирательная система прозрачна, контролируйте избиркомы, присылайте наблюдателей — короче, работайте, а не списывайте свою слабость на мнимые проблемы. Где здесь истина, есть ли проблема и как обеспечить честные выборы будем разбираться в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове с ведущими региональными политиками. Прямая видеотрансляция встречи будет вестись на сайте Псковской Ленты Новостей и в группах ПЛН в социальных сетях. В дальнейшем на сайте ПЛН появятся информационные сообщения на тему работы круглого стола.

Вот теперь всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы — и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 225 человек
27.07.2021, 15:050 Палкинский район празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков 27.07.2021, 14:570 Более 70 млн рублей направят на грантовую поддержку фермеров в Псковской области 27.07.2021, 14:440 В Великих Луках взяли пробы воды из ручья со зловонным запахом 27.07.2021, 14:390 «Эхономика»: Об инвестиционной привлекательности Псковской области. ВИДЕО
27.07.2021, 14:330 Автомобиль «Рено» вылетел с дороги в Великолукском районе 27.07.2021, 14:320 Псковские справедливороссы озвучат позицию по поводу вакцинации от COVID-19 27.07.2021, 14:290 «Единая Россия» предложила поддержку отдельных категорий граждан при социальной газификации 27.07.2021, 14:250 Мария Баянкина: Шедевры творчества барокко мы снова предоставим на суд псковской публике
27.07.2021, 14:140 «Экопром» опубликовал видео мастер-класса по сортировке ТКО 27.07.2021, 14:050 Большой секрет для вяленькой кампании 27.07.2021, 13:530 Доброхоты поставили спектакль о «золотобуквенном» тригорском лете Пушкина 27.07.2021, 13:421 У экономики Псковской области нет серьезных заболеваний - Вячеслав Федюнин
27.07.2021, 13:370 Специалисты Псковских теплосетей устранили утечки на улице Новоселов 27.07.2021, 13:281 Детская смертность в ДТП выросла за год на территории Псковской области 27.07.2021, 13:152 Псков це Европа 27.07.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Вячеславом Федюниным
27.07.2021, 12:573 Пскович поделился своими снимками планеты Юпитер 27.07.2021, 12:410 План реализации стратегии развития туризма в России подготовят к концу лета 27.07.2021, 12:290 Минэнерго подготовило документацию о возможном запрете экспорта бензина 27.07.2021, 12:210 Пелагея примет участие в праздничном концерте, посвященном 1000-летию Усвят
27.07.2021, 12:181 Избиратели могут подать письменное заявление о голосовании по месту нахождения со 2 августа 27.07.2021, 12:020 Жительница Пушкиногорского района отдала свои сбережения мошеннику 27.07.2021, 11:570 Нетрезвые великолучане попали в поле зрения госавтоинспекторов 27.07.2021, 11:500 «Эхономика»: Об инвестиционной привлекательности Псковской области
27.07.2021, 11:400 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 553 27.07.2021, 11:350 В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков 27.07.2021, 11:320 МЧС предлагает создать оперштабы по предотвращению ЧС в каждом регионе 27.07.2021, 11:210 Псковские антимонопольщики признали незаконной рекламу «М.Видео»
27.07.2021, 11:141 Ученые назвали полезную для сердца дозу алкоголя 27.07.2021, 11:030 Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в августе 27.07.2021, 11:000 Пять единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 27.07.2021, 10:570 «Беседка»: О причинах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
27.07.2021, 10:518 Псковичи смогут приложиться к мощам Александра Невского в Троицком соборе 27.07.2021, 10:433 В облздраве разъяснили, как получить сертификат вакцинации от COVID-19 на госуслугах 27.07.2021, 10:370 Россиян предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры 27.07.2021, 10:260 Грозы и жару прогнозируют в Псковской области 28 июля
27.07.2021, 10:230 Псковские пограничники изъяли более 5000 пачек контрабандного табака 27.07.2021, 10:130 В Пскове вор вынес из магазина виски и закуску 27.07.2021, 10:110 В госархиве рассказали о старых банях Великих Лук и бочках нечистот 27.07.2021, 10:000 По решению прокуратуры 16 псковичей остались без водительских прав
27.07.2021, 09:532 Взгляд на за(па)д 27.07.2021, 09:500 Пассажирка «Ниссана» сломала локоть в ДТП под Островом 27.07.2021, 09:440 Как идет строительство завода «Титан-Полимер». ВИДЕО 27.07.2021, 09:400 Более 80 лесных пожаров произошло в Псковской области с начала года
27.07.2021, 09:300 Зачетные ведомости двух студентов в Великих Луках признали недействительными 27.07.2021, 09:150 70 кубометров леса сгорело в гдовской деревне 27.07.2021, 09:100 В Роспотребнадзоре напомнили правила использования кондиционеров 27.07.2021, 09:000 Миска типично псковская
27.07.2021, 08:530 «Опель» и «Шевроле Нива» столкнулись на дальнем Завеличье 27.07.2021, 08:340 Псков станет участником проекта «Музейные маршруты России» 27.07.2021, 08:211 Стало известно, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях 27.07.2021, 08:030 Книгу «Комета WK» презентовали в Пскове
27.07.2021, 07:470 При продаже жилья обяжут рассказывать о размере платы за ЖКУ 27.07.2021, 07:327 Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область 27.07.2021, 07:160 Туроператоры назвали самые дешевые направления для отдыха с детьми в августе 27.07.2021, 06:570 Коронавирус в Псковской области выявили еще у 116 человек
26.07.2021, 23:581 Скандалы, интриги, преследования 26.07.2021, 22:121 Россияне нарастили валютные сбережения до допандемийного уровня 26.07.2021, 21:530 Мошенник обманул великолучанина под предлогом покупки роликовых коньков 26.07.2021, 21:380 Псковичи могут стать участниками конкурса практик в сфере национальных отношений
26.07.2021, 21:191 Направления стратегии устойчивого туризма обсудили в Пскове 26.07.2021, 21:000 В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках 26.07.2021, 20:380 Основные причины гибели на воде перечислили в МЧС 26.07.2021, 20:186 Ученые выявили снижение когнитивных способностей у переболевших COVID-19
26.07.2021, 19:580 Около 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Пустошкинском районе 26.07.2021, 19:390 Псковичей приглашают к участию в фестивале уличных мультфильмов 26.07.2021, 19:200 В МЧС предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников пожарного надзора 26.07.2021, 18:500 Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табачных изделий
26.07.2021, 18:386 Партию вакцины «ЭпиВакКорона» распределили по районам Псковской области 26.07.2021, 18:230 Два рейса псковского аэропорта задерживаются до завтра 26.07.2021, 18:000 Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов в кафе и поликлиниках без очереди 26.07.2021, 17:590 Пал травы ликвидируют пожарные в Пыталовском районе
26.07.2021, 17:520 Псковские библиотекари «оживили» Пушкина и Ленина 26.07.2021, 17:401 Порховича ожидает полгода исправительных работ за неуплату алиментов 26.07.2021, 17:340 В Псковской области продлили срок приема заявок на конкурс «Многодетная семья года» 26.07.2021, 17:250 Сельхозпредприятия обокрали в двух районах Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.