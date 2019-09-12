Политика

Рейтинг политической активности. 6-13 сентября

Псковская Лента Новостей представляет традиционный обзор политической активности. В минувшее воскресенье по всей России, в том числе в Псковской области, прошли выборы. Их главным бенефициаром в масштабах страны стала «Единая Россия», кандидаты которой победили в подавляющем большинстве избирательных кампаний — за исключением Хабаровского края, на всех региональных выборах. Средний процент ЕР на муниципальных выборах — более 80 процентов. Если бы не Псковская область — было бы еще больше. Как выразился секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Андрей Турчак, партия «жахнула всех».

Члены команды Андрея Турчака Максим Жаворонков и Роман Романов в футболках, обыгрывающих запоминающееся высказывание шефа

Но это в масштабах всей России. А в Псковской области выборы ознаменовались успехом другой партии. Кандидаты от «Яблока» победили на выборах глав в трех районах и на довыборах депутата областного Собрания по округу №2.

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг в футболке с изображением «царя зверей». Фото из социальных сетей

Так что победители и проигравшие очевидны. Награды нашли героев — страна должна знать их имена, равно как и фамилии лузеров. И значит наш штатный комментатор - Господин Рейтингомер приступает к работе. Вполне естественно, что сегодняшний обзор политактивности будет в значительной степени партийно-кандидатским, учитывающим итоги воскресного выборного поединка.

Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Политтехнологи власти

Продуть с треском половину значимых избирательных кампаний — это надо было еще умудриться! Но, как показал день голосования, для приезжих политтехнологов власти (Михаила Малова и Ко) ничего невозможного нет — облажались. Даже пресловутый административный ресурс не помог. И нечего тут кивать на общие для всей страны социально-экономические проблемы и последствия непопулярной пенсионной реформы. Выборы в других регионах продемонстрировали, что даже в таких условиях «Единая Россия» может уверенно побеждать. Правда, для этого надо не косячить, верно подбирать кандидатов, честно организовывать праймериз, учитывать особенности конкретных территорий, опираться на местные элиты и кадры, делать качественную реальную электоральную социологию, использовать многочисленные конкурентные преимущества, грамотно проводить агитационно-пропагандистскую и фоновую кампании, задействовать весь арсенал приемов и технологий. А у нас, кроме попыток снятия кандидатов от оппозиции по суду, ничего толком и не делалось. Там, где подход «против лома нет приема» не сработал, всё и посыпалось. Как итог — крупнейшее за многие годы поражение региональной власти на выборах, последствия которого теперь придется расхлебывать.

-4 Николай Цветков

«Политический» вице-губернатор Псковской области несет прямую ответственность за итоги выборов. В принципе можно было ожидать, что господин Цветков, не дожидаясь «разбора полетов», напишет заявление о сложении полномочий уже вечером 8 сентября. На тот момент предварительные результаты голосования уже поступили и позорное поражение партии власти стало очевидным. Как говорится, на войне как на войне. Поражение надо принимать с честью. Офицеры, в том числе гардемарины, так обычно и поступают. Однако ничего подобного после эпического провала формальный куратор политического блока администрации не предпринял. 9 сентября он отметил День рождения и ушел на больничный, при этом постарался сделать хорошую мину при плохой игре. Как можно понять, логика тут такая: за поражение должны ответить те, кто непосредственно занимался избирательной кампанией, а вице-губернатор... А что вице-губернатор? Он уже давно отодвинут, не рулил, вообще не при делах, занимался другим и т. д.

Впрочем, логика эта ущербная, ибо если вице-губернатор деактивирован — так тем хуже для него: значит, давно надо было освободить кресло.

В любом случае точку пока не ставим — до окончательного подведения итогов избирательной кампании в Доме Советов и объявления «крайнего», если оно будет.

-3 Жанна Малышева.

Феерическая и неподражаемая глава областного комитета по культуре учудила в очередной раз. В четверг, 12 сентября, госпожа Малышева пришла в региональный парламент представлять депутатам законопроект о господдержке кинематографии в Псковской области. Рутинное дело — депутаты знают про это важное для команды губернатора Михаила Ведерникова направление работы, про систему рибейтов и т. д. - в общем, не было никаких сомнений, что инициативу администрации Собрание поддержит. Чиновнице от культуры надо было только соблюсти формальность — представить документ и ответить на вопросы. Но даже это нехитрое дело обернулось конфузом. Госпожа Малышева выступила так, что у многих закрались сомнения: а она вообще знает, в чем суть этой инициативы. В Собрании ей даже подсказали: мол, это не про «посмотреть кино», а про «заплатить за кино». На что чиновница, ничтоже сумняшеся, зачитала длинный фрагмент из сопроводительной записки к законопроекту — ни к селу ни к городу, но, по крайней мере, стало понятно, что хотя бы читать глава комитета по культуре умеет. Если серьезно, то эти несколько минут сессии парламента наглядно продемонстрировали всю глубину несоответствия госпожи Малышевой занимаемой должности. Так агитировать депутатов за то, чтобы бюджетные деньги давались за съемки «идеологически правильного кино» - это форшмак и зашквар. Мы уже устали отмечать косяки в разных отраслях сферы культуры, теперь вот — кинематограф. У нас комитет по культуре то демонстративно «забивает» на День российского кино, то вот так издевательски представляет важный для губернатора законопроект. Короче, кавер-версию некогда популярной англоязычной песенки «Видео погубило радиозвезду» отныне предлагаю перепевать так: кино губит звезду администрации.

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-2 КПРФ

Псковское областное отделение КПРФ на глазах теряет статус партии №2. Выборы 8 сентября — явное тому подтверждение. В то время, как яблочники завоевывают район за районом, коммунисты, простите за резкость, жуют сопли и зализывают раны: мол, так ударили по нам электоральные киллеры - так ударили. Если бы нам не противодействовали — мы бы так выступили, всех бы победили. Но не пускают, ох, не пускают.

Товарищи зюгановцы, а готовиться к избирательным кампаниям вы не пробовали?

Не приходила в голову мысль, что вместо запоздалых сетований на происки оппонентов и решения судов надо было привлекать грамотных юристов и тщательно готовить документы на регистрацию? Не считаете, что правильным было бы не жаловаться на недостаток денежных средств, а подобно вашим оппонентам использовать фандрайзинговые схемы — проще говоря, собирать с миру по нитке? Или всё еще ждете, что власть принесет вам мандаты на блюдечке с голубой каемочкой? Так не будет этого - даже не надейтесь. Как поется в пролетарском гимне, «своею собственной рукой». И далее там про «вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо». Пора вздувать — а то остынет.

-1 Иван Штылин

Глава областного спорткомитета был послан руководством на выборы главы Пустошкинского района — и ожидаемо потерпел фиаско в абсолютно чужом для себя муниципалитете. Получил менее 37% - и, по определению самого господина Штылина, это совсем не тот результат, на который он рассчитывал.

«Самым большим моим разочарованием стало то, что я не смог оправдать доверие тех пустошан, которые меня поддерживали», - так чиновник прокомментировал в соцсетях итоги выборов.

Главный вопрос теперь: какой будет его дальнейшая судьба, продолжит ли он работу на посту председателя комитета по спорту? Вернуться к исполнению обязанностей после продолжительной паузы будет непросто еще и потому, что теперь всякий, глядя на Ивана Штылина, уж точно будет вспоминать не его про футбольно-тренерское прошлое или время работы в областном Собрании, а про эту странную предвыборную командировку в Пустошку и ее бесславный финал.

0 Всеволод Козловский

Нулевой отметки удостаивается депутат Псковского областного Собрания из Великих Лук, некогда активист Общероссийского народного фронта Всеволод Козловский. На минувшей неделе он объявил о выходе из фракции «Единой России» в региональном парламенте. Подобные шаги, как правило, подразумевают наличие неких веских причин и сопровождаются внятным комментарием. Но — не в этот раз. Всеволод Козловский решил выйти из партийной фракции под предлогом... переименования улицы Зеленой в Великих Луках. О как! А то мы поначалу подумали, что, может, депутату перестал нравиться шрифт в логотипе «Единой России» или медведь на партийной эмблеме шагает не в ту сторону. Но все-таки прояснилось: улицу переименовывают — значит, надо бечь из фракции... В общем, странное, слабо мотивированное решение, от которого, правда, ровным счетом ничего не меняется.

+1 Галина Неваленная

Главный врач Псковской городской поликлиники пусть со скрипом и обвинениями из уст оппонентов, но все-таки победила на выборах. А значит получит мандат депутата гордумы и гипотетически может претендовать на пост главы Пскова (если исходить из версии, согласно которой региональное руководство вело Неваленную на выборы, планируя в будущем сделать ее градоначальницей). Однако высокого уровня поддержки Галина Ивановна не получила, менее 35 процентов голосов (тем более - с учетом досрочного голосования) едва ли делают ее фаворитом грядущего голосования и непререкаемым авторитетом среди коллег. К тому же среди них самих есть ряд депутатов, которые в принципе не хотят поддерживать никого, ибо сами не прочь сесть в главное кресло областного центра.

Уж точно двумя дамами — исполняющей полномочия главы города Еленой Полонской и Галиной Неваленной - список потенциальных претендентов не ограничивается.

Так что ранее представлявшийся весьма непростым процесс избрания главы города становится еще более запутанным. Образно говоря, в уравнении со многими неизвестными переменных величин стало еще больше. Ждем, как эту задачку будет решать команда губернатора Михаила Ведерникова — начиная тем, кого отправят проводить эту специфическую спецоперацию.

+2 Вера Емельянова

Первый вице-губернатор Псковской области удостаивается оценки со знаком плюс за оперативное решение проблемы с размещением Центра образования «Подросток». Для этого учреждения в Пскове выделят целый этаж здания филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета (бывший ФИНЭК) на Крестовском шоссе. Этот вариант устроил, похоже, все заинтересованные стороны. Таким образом, есть надежда, что конфликтная ситуация, о которой Псковская Лента Новостей подробно писала на прошлой неделе, разрешена. Как отмечалось на встрече чиновников с педагогами и родителями воспитанников Центра, для подростков будет организован подвоз к месту учебы и обратно, а также решен вопрос с обеспечением питания тинейджеров.

+3 Дмитрий Петров и Сергей Михеев

Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, действующие руководители двух районов — кандидаты от «Единой России» уверенно победили на выборах 8 сентября. Исполняющего обязанности главы Усвятского района Дмитрия Петрова (на фото)поддержали более 92% избирателей, главу Бежаницкого района Сергея Михеева — более 70%.

Столь высокий уровень поддержки — показатель того, что если глава района реально работает и находится в постоянном контакте с жителями муниципального образования, то по большому счету никакие политтехнологи и специфические избирательные приемы ему не нужны. Люди выберут, вне зависимости от партийной принадлежности.

+4 Команда Андрея Турчака

Секретарь Генсовета «Единой России» и члены его команды получают «плюс четыре» по итогам избирательной кампании в масштабах всей страны. «Медведи» обеспечили победы своих кандидатов в большинстве из нескольких тысяч кампаний, в том числе по выборам 4 депутатов Госдумы, 19 глав регионов, 13 региональных законодательных собраний и т. д. Общие итоги этого марафона дали Турчаку основания сделать заявление, мгновенно ставшее мемом: «Единая Россия» жахнула всех». После такого следовало бы отправиться в отпуск, «принять ванну, выпить чашечку кофе». Но — Турчак и Ко решили иначе. Напомнив, что новая избирательная кампания должна начинаться на следующий день после прошедших выборов, партийцы наметили новое направление движения — избирательные кампании ближайших лет. «Времени на раскачку нет. Мы с вами не должны почивать на лаврах, - заявил Андрей Турчак. - В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах. Понятно, что регионы разные и сравнивать с прошедшими выборами не совсем корректно, но по их охвату и количеству замещаемых мандатов она будет не менее напряженной. Будут избираться 14 губернаторов, 11 заксобраний, 24 городские думы, 24 массовые кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления и пока одни довыборы в Государственную Думу». А уже в 2021-м году пройдет парламентская кампания, которая в настоящий момент выглядит главным испытанием для Турчака и его команды. Уже объявлено, что в ближайшее время состоится съезд партии, посвященный прежде всего подготовке партии к выборам в Госдуму.

+5 Лев Шлосберг и кандидаты-яблочники

Команда кандидатов от «Яблока» триумфально завершила избирательную кампанию. Артур Гайдук выиграл довыборы депутата областного Собрания (округ №2), Михаил Шауркин избран главой Дновского района, Софья Пугачева возглавила Новоржевский район, а Светлана Василькова — Пустошкинский. Говоря об успехах конкретных кандидатов, отмечаем вклад главной движущей силы яблочников — председателя регионального отделения партии Льва Шлосберга. Он проявил волю (прошлогодние неудачи не сломили), продемонстрировал организаторские способности (подобрал сильную команду кандидатов) и вдобавок сумел сыграть на ошибках оппонентов и перехватить инициативу. Особого упоминания заслуживает тот факт, что главный псковский яблочник сумел раздобыть бумагу от итальянского композитора Даниеле Динаро, благодаря чему партийным кандидатам удалось остаться в предвыборной гонке (оппоненты пытались лишить их регистрации из-за якобы нарушенного авторского права).

Тем самым всей псковской оппозиции, в массе своей - инертной и безынициативной, было показано, как надо работать — оперативно, с блеском в глазах, если надо — переходя на итальянский.

После завершения одних выборов Льву Шлосбергу, вероятно, предстоят другие — председателя «Яблока» на федеральном уровне. Четыре год назад он уже претендовал на высший партийный пост, но уступил тогда Эмилии Слабуновой. И вот теперь, судя по всему, последует попытка №2.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер