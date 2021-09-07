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Александр Савенко Публикаций: 247
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Блоги / Александр Савенко

Никто. Никуда. Не. Уходит

07.09.2021 16:08|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Всем привет! Это «Гонки по вертикали» — программа о том, что происходит в общественно-политической жизни нашего региона, что там интересного и важного, что меняется и может измениться в ближайшее время. Сегодняшний разговор предлагаю начать с такой интересной и традиционно волнующей многих темы, как будущее псковского губернатора. Это у нас почти всегда так: губернатора избрали или назначили, он работает, никуда, вроде, не собирается уходить, а региональные элиты — партийцы, депутаты, чиновники, бизнесмены - интересуются будущим главы региона и гадают. Не на кофейной - на кремлевской гуще. Если вспомнить практически любого из предшественников Михаила Ведерникова на посту главы Псковской области — Андрея Турчака, Михаила Кузнецова, да любого другого, то все они рано или поздно сталкивались с этим явлением.

В определенный момент местное сообщество начинало активно обсуждать их перспективы, рассуждать, какое продолжение может быть в их карьере, и высказывать на этот счет разные версии и гипотезы.

Что касается Михаила Ведерникова, то этот вопрос, по моим наблюдениям, до последнего времени никак всерьез не обсуждался — ни публично, ни в кулуарах, нигде: он не был актуальным, не присутствовал в повестке — да и с чего бы? Времени с момента избрания Михаила Юрьевича губернатором прошло не так много — напомню, он был избран на пятилетний срок в 2018-м. 

Михаил Ведерников в ходе церемонии вступления в должность губернатора. 17 сентября 2018 года

То есть в этом году пройдена только половина дистанции первого срока, своего рода экватор. И, честно говоря, я бы даже не стал сегодня обращаться к этой теме, тем более вот так - в самом начале программы, если бы не сопутствующие обстоятельства — а именно: если бы со стороны самого губернатора вновь не последовала подача, принять которую должен всякий уважающий себя политический обозреватель. Уже не в первый раз за последние месяцы Михаил Ведерников обращается в публичном пространстве к теме своего будущего.

Напомню, что в июле губернатор в традиционном видеообращении в инстаграм-аккаунте заявил буквально следующее: «Еще одна кадровая новость связана с моим переходом на работу в Москву. Поэтому это последний выпуск еженедельного» - конец цитаты. Впрочем, губернатор тут же дал понять, что это шутка на тему вбросов в блогосфере, а на самом деле он работал, работает и будет работать, пойдет на второй срок, если, конечно, жители региона поддержат, вот об этом заявил тогда губернатор. И можно сказать — закрыл тему.

Тем интереснее, что на минувшей неделе Михаил Ведерников вновь вернулся к этому вопросу. Произошло это в интервью столичному изданию Daily Storm - и прозвучало в контексте разговора о сентябрьских выборах и планах губернатора на период после 19 сентября. Напомню, что Михаил Ведерников возглавляет список партии «Единая Россия» на выборах в областное Собрание депутатов и также его фамилия включена в список региональной группы кандидатов на парламентских выборах — под №2. Так что, с почти стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что по итогам трехдневного голосования 17-19 сентября Михаил Ведерников обретет право на получение депутатского мандата. Его дело — взять мандат или отказаться. И тут следует сказать, что прием, когда так называемый паровоз идет на выборы во главе списка, далеко не нов - так многие поступают, нынешние выборы в Пскове не исключение — тот же Владимир Жириновский по традиции возглавляет список ЛДПР, у эсеров №1 — депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко, у коммунистов России — «товарищ Максим Сурайкин» — естественно, никто из них не планирует переезжать в Псков и работать здесь в региональном парламенте, если будет избран. Не планирует уходить в Госдуму и Михаил Ведерников, о чем он и заявил в интервью Daily Storm. Процитирую небольшой фрагмент: «Я не планирую работать в Госдуме. Информация про переход — очевидный вброс. Так всегда бывает. Вы посмотрите, на самом деле во многих регионах начинают провожать новых руководителей субъектов. Особенно это было принято в отдельных республиках Северного Кавказа, когда человек еще не успел вступить в должность и избавиться от приставки «врио», как там уже половина администрации сидит на чемоданах, начинают прогнозировать какие-то там новые назначения, говорят о новых кандидатурах. К этому нужно относиться спокойно, это такая часть работы и политических процессов», - сказал Михаил Ведерников, и также напомнил, что — тут тоже дословно: «Стандартная практика — когда так называемый паровоз отказывается от мандата, этот мандат переходит следующему по списку». 

Всё это, собственно, и так было понятно. Что до интервью, в котором с самого начала опровергались слухи о возможном уходе в Госдуму, то отмечу, что оно стало первым за последнее время большим интервью губернатора в СМИ. Обсуждалась не только актуальная повестка — коронавирус, ограничения и прочие оперативные вопросы, а широкий круг тем — как вы уже поняли, и политический блок. Губернатор ответил на вопросы об отношении к Льву Шлосбергу, Алексею Навальному, «делу Милушкиных» и проч. Интервью вызвало широкий резонанс, разошлось по СМИ и социальным сетям, было растащено на цитаты.

К слову, прозвучали в интервью и ответы на вопросы о новых псковских вице-губернаторах. Да-да, именно так: во множественном числе. Больше полутора лет, после отставки Николая Цветкова, в Псковской области нет «политического» губернатора — вместе с тем его появление уже не раз было проанонсировано. Правда, фамилия кандидата не называется. Как не говорится пока и о том, кто в статусе заместителя главы региона (причем, вероятно, первого вице-губернатора) возглавит представительство Псковской области в Москве. Информацию о том, что открытие представительства и назначение вице-губернаторов не за горами, губернатор вновь подтвердил в интервью — имен, как и прежде, не назвал. Но ждать, видимо, осталось недолго - вскоре после сентябрьских выборов всё и узнаем. Ну а про выборы, до которых осталось всего-то полторы недели, поговорим в следующем блоке нашей программы.

Итак, до голосования остаются считанные дни. Участники забега уже на финишной прямой. К слову, именно так называется статья, опубликованная накануне на сайте Псковской Ленты Новостей в рамках «долгоиграющего» информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021».

В этом материале отмечается, что нынешняя избирательная кампания заметно отличается от предыдущих выборов 2016 года. Разница, прежде всего, в том, что сейчас нет того накала страстей, какой был пять лет назад, и не видно особой интриги. В этом смысле выборы 2021 года не идут ни в какое сравнение с кампанией пятилетней давности. Тогда, напомню, в рядах КПРФ, «Справедливой России» и некоторых других партий шла целая колонна кандидатов - представителей т. н. «группы Михаила Гавунаса». В этот раз некой, объединяющей оппозицию, силы нет. Сейчас всё представляется предрешенным, никаких неожиданностей не происходит и не прогнозируется ни в оставшееся до 19 сентября время, ни по итогам голосования.

По прогнозам экспертов, Госдума останется, скорее всего, четырехпартийной — на манеже все те же, примерно тот же расклад прогнозируется и по итогам выборов в областное Собрание депутатов.

Правда, тут еще вопрос — сумеет ли прорваться в областное Собрание депутатов псковское «Яблоко» без своего бессменного лидера Льва Шлосберга, которого, напомню, сняли с выборов и в Москве, и в Пскове.

Следует напомнить, что число депутатов регионального парламента сокращено с 44 до 26. Соответственно, почти вдвое уменьшается количество мест, которые получат представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер. По прогнозам экспертов, прошедшие в Собрание оппозиционные объединения получат по одному, максимум — два мандата. Как говорил герой популярного мультика, «маловато, понимаешь - маловато будет». Ну да, 1-2 мандата — мало. Желающих получить депутатские корочки и кресла в любой партии значительно больше.

Последний шанс прорваться — это одномандатные избирательные округа. Их, напомню, тринадцать — но далеко не во всех у представителей оппозиции есть даже теоретические шансы претендовать на кресла депутатов-одномандатников. Уж точно не стоит говорить про округа, которые включают в себя районы, традиционно дающие партии власти высокие проценты. Шансы есть разве что в псковских городских округах и Псковском районе, вместе с Гдовским районом входящим в избирательный округ №7. Вот здесь что-то может выгореть. Тем более, если представители оппозиции смогут договориться о распределении своих кандидатов на предвыборной местности, может быть, найдут какие-то компромиссы, кто-то даже снимется в пользу другого, что-то получив взамен.

Как мне стало известно, такие переговоры с участием представителей нескольких оппозиционных партий уже идут.  Подробнее об этом читайте в материале Псковской Ленты Новостей, статья выйдет в свет в ближайшее время.

Ну, а уже завтра, 8 сентября, мы услышимся и увидимся на дебатах в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В предпоследней серии этого предвыборного кино встретятся представители оппозиции — приглашены эсеры, яблочники, руководители региональных отделений «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Новых людей». Надеюсь, будет интересно. Как и прежде, начинаем в среду в 13.05. Не пропустите!

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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