Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

ЛДПР без Владимира Жириновского. Кто вместо него — и как смерть вождя может отразиться на Либерально-демократической партии, а также на всей политической системе России?

Губернатор Михаил Ведерников жестко раскритиковал псковское управление Федеральной антимонопольной службы во главе с Ольгой Милонаец. В чем причины и какими могут быть последствия?

Пять месяцев до выборов. Чем заняты в региональных отделениях партий? Единороссы не спешат заявляться на праймериз и начинать активную фазу подготовки к избирательной кампании. Коммунисты из всех групп говорят об объединении и подводят итоги социалистического соревнования. А псковские яблочники в присутствии председателя партии Николая Рыбакова вновь избирают Льва Шлосберга председателем организации.

Об этом и многом другом - в программе «Гонки по вертикали».

Как вы наверняка знаете, на минувшей неделе после тяжелой болезни умер Владимир Жириновский, в Москве с почестями прошли его похороны.

ЛДПР осталась без своего бессменного лидера — и главный вопрос сегодня: что будет с партией, ведь не секрет, что своим успехом, самим фактом существования она обязана вождю.

Сейчас политологи перебирают целый ряд потенциальных претендентов на пост партийного руководителя, который, конечно же, не станет «вторым Жириновским».

В настоящее время исполнение обязанностей председателя ЛДПР возложено на депутата Госдумы Леонида Слуцкого, а в вопросе избрания нового постоянного руководителя партия взяла паузу.

Антон Минаков, региональный координатор ЛДПР в Псковской области: На ближайшие 40 дней партия ЛДПР берет траур – и никаких кардинальных решений приниматься не будет. Через 40 дней, во второй половине мая, состоится съезд в Москве, где будет решаться вопрос об избрании нового председателя ЛДПР.

Так или иначе, эксперты высказывают различные версии относительно будущего партии. Наряду с той, согласно которой ЛДПР продолжит существование, ибо: а чего бы и не продолжать — партия системная, с историей, брендом, государственным финансированием, всем нужна - есть и другое мнение.

Уход Владимира Жириновского ставит вопрос о будущем системных политических партий. И в целом о партийно-политической структуре современной России. Эта система сложилась в 1990-е, тогда она соответствовала текущему моменту. Совершенно очевидно, что сегодня главная проблема — не в уходе героев минувших дней. Сложившаяся партийная система не отвечает реалиям времени, в обществе очевиден запрос на перемены, партии должны обновляться, и лишнее подтверждение этому наблюдатели видят в итогах прошлогодней парламентской кампании. Подробнее об этом читайте на сайте ПЛН и в нашем телеграм-канале, ну, а что касается нашей программы — в ближайшее время мы обязательно вернемся к разговору о будущем ЛДПР.

Смотрите также На смерть Владимира Жириновского

Разумеется, не можем мы сегодня пройти мимо, пожалуй, самой острой темы региональной общественно-политической жизни. Речь об обострении в отношениях областного руководства и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. То, что напряжение там присутствует — далеко не новость, по крайней мере, для тех, кто следит за событиями, читает Псковскую Ленту Новостей, смотрит еженедельные видеообращения губернатора Михаила Ведерникова. В последнее время, в условиях роста цен и возникновения дефицита на ряд товаров, он не раз делал заявления по поводу работы антимонопольщиков и посылал в их адрес сигналы. Ну, а на минувшей неделе тут был послан даже не сигнал — сигналище, кто-то вовсе говорит о черной метке. На заседании оперативного штаба по экономике губернатор публично и очень жестко раскритиковал псковское управление Федеральной антимонопольной службы.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Что касается нашего управления ФАС, вынужден принять решение о работе напрямую с центральным аппаратом. Наше управление оказалось принципиально не готово к работе в нынешних условиях и к смене приоритетов.

Кроме того, руководитель Управления ФАС Ольга Милонаец подверглась атаке в ряде информационных ресурсов, в том числе государственного медиахолдинга Псковской области. Как уже отмечено моими коллегами, событие это - неординарное для нашего времени, когда все взаимодействия в среде чиновников подчинены принципу единой системы вертикали власти, а противостояния регионального руководства и территориальных органов федеральных ведомств вроде бы остались в далеком прошлом. Ничего подобного мы не наблюдали уже лет десять. Если повспоминать события последних лет, когда происходили бы подобные события, то обычно это заканчивалось отставкой чиновника. Посмотрим, каким будет продолжение у этой истории.

Из всего происходящего видно, что взялись за Ольгу Викторовну всерьез — и работают плотно. Но надо понимать, что, во-первых, госпожа Милонаец — тертый калач, во-вторых, руководитель территориального органа ФАС — это федеральная номенклатура, и не всё тут так просто. Из всего происходящего видно, что взялись за Ольгу Викторовну всерьез — и работают плотно. Но надо понимать, что, во-первых, госпожа Милонаец — тертый калач, во-вторых, руководитель территориального органа ФАС — это федеральная номенклатура, и не всё тут так просто.

Теперь о партийной жизни — о том, что происходит в региональных отделениях основных партий за пять месяцев до муниципальных выборов. В то время как лидеры «Единой России» проявляют активность по главной теме повестки — Андрей Турчак уже неоднократно побывал в ДНР, водрузил знамя, сделал ряд резонансных заявлений, партия проводит еще и свои традиционные праймериз. Само голосование состоится в конце мая, а пока продолжается процесс выдвижения участников. Сказать, что там царит ажиотаж и наблюдается многолюдие на подступах к оргкомитету — было бы преувеличением. Но потихоньку процесс идет. На минувшей неделе в Пскове к ранее заявившимся действующим депутатам Денису Иванову и Дмитрию Барабанову присоединились их коллеги Валерий Тюменцев и Григорий Стороненков плюс еще три кандидата, имена которых вам едва ли что-то скажут. Несколько больше кандидатов выдвинулись в Великих Луках — там уже заявились и замглавы города, не побоюсь этого слова, демиург городской политики Сергей Гусев, и директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков, и целый ряд других членов партии власти. Главы города Николая Козловского среди заявившихся на праймериз пока нет, вопрос о его участии (или неучастии) в избирательной кампании остается открытым.

Тем временем оппозиция продолжает подготовку к избирательным кампаниям. В первую очередь, скажу тут о «партии №2». Стратегию и тактику предвыборной борьбы, а также - цитирую - «меры по укреплению единства областного отделения КПРФ» обсуждали на пленуме широким кругом, включая первого секретаря обкома Петра Алексеенко, представителей так называемого радикального крыла во главе с руководителем фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрием Михайловым, а также «старую гвардию» — в работе пленума участвовали и экс-депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Владимир Никитин, и бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов, который кстати, на днях стал помощником председателя областного Собрания депутатов — единоросса Александра Котова.

Смотрите также Один из бывших лидеров КПРФ стал помощником председателя областного Собрания

Помимо обсуждения вопросов подготовки к выборам и укрепления единства в обкоме, на пленуме подвели итоги социалистического соревнования: наградили переходящим красным вымпелом победителя - секретаря Локнянского райкома КПРФ, экс-главу района Валентину Акимову. Что касается кадровых решений, то тут праздник снова на улице псковского коммуниста, замглавы города Пскова Александра Баева, которому доверено вести отряд КПРФ на выборы в гордуму. В субботу решением пленума областного комитета партии товарищ Баев избран членом бюро обкома.

Завершая эту партийную перекличку, отмечу, что свою региональную отчетно-выборную конференцию провели псковские яблочники. На нее приезжал и председатель партии Николай Рыбаков. В полном соответствии с ожиданиями, председателем организации вновь избран Лев Шлосберг, бессменно возглавляющий псковское «Яблоко» уже более четверти века. Из интересного: пост одного из зампредседателей сохранил уехавший из страны экс-депутат гордумы Пскова Дмитрий Пермяков. Как известно, он находится в Европе. Кстати, там же — группа оппозиционно настроенных журналистов из Пскова. Намедни, возможно, прояснилось их будущее - по сообщениям телеграм-каналов, Латвия создаст несколько русскоязычных телеканалов и трудоустроит журналистов из России.

Напомню, что ранее они были связаны с командой Льва Шлосберга, тесно взаимодействовали с ним и псковским «Яблоком» в медийной работе, помимо прочего, находились в одних помещениях, пользовались юридической поддержкой яблочников и т. д. По нашей информации, теперь они перешли в автономное плавание. А пока оппозиция готовится к выборам, перемены происходят в районах так называемой «яблочной аномалии». Ранее мы сообщали, что глава Гдовского района Юрий Павлов, очевидно, не пойдет на сентябрьские выборы. На этой неделе Господин Рейтингомер написал, что и его коллега из Плюссы Виталий Аршинов, также избранный в 2017-м от «Яблока», не будет участвовать в избирательной кампании (напомню, что ранее он заявлял, что не планирует идти на новый срок).

Тем временем стало известно, что первый заместитель главы Плюсского района Вячеслав Прокофьев ушел добровольцем защищать Донбасс. Вот такая парадоксальная ситуация, когда кандидат от партии «Яблоко» побеждает в районе, формирует свою администрацию, а его заместитель идет в отпуск воевать на Донбассе, чтобы потом, видимо, стать кандидатом от «Единой России».

В завершение разговора о жизни районов упомяну, что на минувшей неделе заговорили о превращении Печор в «маленькую Швейцарию», это определение губернатора. При участии Михаила Ведерникова, митрополита Псковского и Порховского Тихона и главы района Сергея Тарасика прошло обсуждение концепции развития муниципалитета. Планы большие — будем наблюдать, как задуманное будет реализовано.

Напоследок несколько слов о том, что нас ждет в ближайшие дни. В пятницу, 15 апреля, пройдет сессия Псковской городской думы. Ожидается, что на ней будут обсуждать вопрос изменения системы управления Псковом — то есть замену двуглавой модели на такую, при которой глава города избирается депутатами из числа кандидатов по результатам конкурса, и он же возглавляет местную администрацию. Напомню, что ранее региональный парламент уже принял соответствующее решение — теперь очередь за гордумой.

Смотрите также Усекновение главы

В предыдущем выпуске «Гонок по вертикали» и в материалах ПЛН мы подробно рассказывали о том, что всё это значит, рассуждали о перспективах главы города Елены Полонской, которая, вероятно, скоро покинет свой пост, и сити-менеджера Бориса Елкина, который выглядит кандидатом №1 на «чемпионские пояса» муниципальной власти. Сегодня отмечу, что данная норма вступит не сразу — то есть это не так, что примут изменения в Устав, день-другой - и всё поменяется. Нет, новая модель начнет применяться после 11 сентября этого года, когда состоятся выборы в Псковскую городскую Думу. А до этого пройдут еще и публичные слушания - их планируется провести в середине мая. Так что, кто хочет, — может поучаствовать в этом процессе, высказать свою точку зрения.

На этом всё. Я с вами прощаюсь и поздравляю с Днем космонавтики — с недавних пор это, можно сказать, и наш, псковский праздник.

Напомню, в прошлом году у нас появилась первая космонавтка — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд слетала в космос для съемок фильма «Вызов». Как я понимаю, работа над картиной продолжается, ну, а в эти дни ленту презентуют Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Вот теперь всё, это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Александр Савенко