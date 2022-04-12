«Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
ЛДПР без Владимира Жириновского. Кто вместо него — и как смерть вождя может отразиться на Либерально-демократической партии, а также на всей политической системе России?
Губернатор Михаил Ведерников жестко раскритиковал псковское управление Федеральной антимонопольной службы во главе с Ольгой Милонаец. В чем причины и какими могут быть последствия?
Пять месяцев до выборов. Чем заняты в региональных отделениях партий? Единороссы не спешат заявляться на праймериз и начинать активную фазу подготовки к избирательной кампании. Коммунисты из всех групп говорят об объединении и подводят итоги социалистического соревнования. А псковские яблочники в присутствии председателя партии Николая Рыбакова вновь избирают Льва Шлосберга председателем организации.
Об этом и многом другом - в программе «Гонки по вертикали».
Как вы наверняка знаете, на минувшей неделе после тяжелой болезни умер Владимир Жириновский, в Москве с почестями прошли его похороны.
ЛДПР осталась без своего бессменного лидера — и главный вопрос сегодня: что будет с партией, ведь не секрет, что своим успехом, самим фактом существования она обязана вождю.
Сейчас политологи перебирают целый ряд потенциальных претендентов на пост партийного руководителя, который, конечно же, не станет «вторым Жириновским».
В настоящее время исполнение обязанностей председателя ЛДПР возложено на депутата Госдумы Леонида Слуцкого, а в вопросе избрания нового постоянного руководителя партия взяла паузу.
Антон Минаков, региональный координатор ЛДПР в Псковской области: На ближайшие 40 дней партия ЛДПР берет траур – и никаких кардинальных решений приниматься не будет. Через 40 дней, во второй половине мая, состоится съезд в Москве, где будет решаться вопрос об избрании нового председателя ЛДПР.
Так или иначе, эксперты высказывают различные версии относительно будущего партии. Наряду с той, согласно которой ЛДПР продолжит существование, ибо: а чего бы и не продолжать — партия системная, с историей, брендом, государственным финансированием, всем нужна - есть и другое мнение.
Уход Владимира Жириновского ставит вопрос о будущем системных политических партий. И в целом о партийно-политической структуре современной России. Эта система сложилась в 1990-е, тогда она соответствовала текущему моменту. Совершенно очевидно, что сегодня главная проблема — не в уходе героев минувших дней. Сложившаяся партийная система не отвечает реалиям времени, в обществе очевиден запрос на перемены, партии должны обновляться, и лишнее подтверждение этому наблюдатели видят в итогах прошлогодней парламентской кампании. Подробнее об этом читайте на сайте ПЛН и в нашем телеграм-канале, ну, а что касается нашей программы — в ближайшее время мы обязательно вернемся к разговору о будущем ЛДПР.
Разумеется, не можем мы сегодня пройти мимо, пожалуй, самой острой темы региональной общественно-политической жизни. Речь об обострении в отношениях областного руководства и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. То, что напряжение там присутствует — далеко не новость, по крайней мере, для тех, кто следит за событиями, читает Псковскую Ленту Новостей, смотрит еженедельные видеообращения губернатора Михаила Ведерникова. В последнее время, в условиях роста цен и возникновения дефицита на ряд товаров, он не раз делал заявления по поводу работы антимонопольщиков и посылал в их адрес сигналы. Ну, а на минувшей неделе тут был послан даже не сигнал — сигналище, кто-то вовсе говорит о черной метке. На заседании оперативного штаба по экономике губернатор публично и очень жестко раскритиковал псковское управление Федеральной антимонопольной службы.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Что касается нашего управления ФАС, вынужден принять решение о работе напрямую с центральным аппаратом. Наше управление оказалось принципиально не готово к работе в нынешних условиях и к смене приоритетов.
Кроме того, руководитель Управления ФАС Ольга Милонаец подверглась атаке в ряде информационных ресурсов, в том числе государственного медиахолдинга Псковской области. Как уже отмечено моими коллегами, событие это - неординарное для нашего времени, когда все взаимодействия в среде чиновников подчинены принципу единой системы вертикали власти, а противостояния регионального руководства и территориальных органов федеральных ведомств вроде бы остались в далеком прошлом. Ничего подобного мы не наблюдали уже лет десять. Если повспоминать события последних лет, когда происходили бы подобные события, то обычно это заканчивалось отставкой чиновника. Посмотрим, каким будет продолжение у этой истории.
Теперь о партийной жизни — о том, что происходит в региональных отделениях основных партий за пять месяцев до муниципальных выборов. В то время как лидеры «Единой России» проявляют активность по главной теме повестки — Андрей Турчак уже неоднократно побывал в ДНР, водрузил знамя, сделал ряд резонансных заявлений, партия проводит еще и свои традиционные праймериз. Само голосование состоится в конце мая, а пока продолжается процесс выдвижения участников. Сказать, что там царит ажиотаж и наблюдается многолюдие на подступах к оргкомитету — было бы преувеличением. Но потихоньку процесс идет. На минувшей неделе в Пскове к ранее заявившимся действующим депутатам Денису Иванову и Дмитрию Барабанову присоединились их коллеги Валерий Тюменцев и Григорий Стороненков плюс еще три кандидата, имена которых вам едва ли что-то скажут. Несколько больше кандидатов выдвинулись в Великих Луках — там уже заявились и замглавы города, не побоюсь этого слова, демиург городской политики Сергей Гусев, и директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков, и целый ряд других членов партии власти. Главы города Николая Козловского среди заявившихся на праймериз пока нет, вопрос о его участии (или неучастии) в избирательной кампании остается открытым.
Тем временем оппозиция продолжает подготовку к избирательным кампаниям. В первую очередь, скажу тут о «партии №2». Стратегию и тактику предвыборной борьбы, а также - цитирую - «меры по укреплению единства областного отделения КПРФ» обсуждали на пленуме широким кругом, включая первого секретаря обкома Петра Алексеенко, представителей так называемого радикального крыла во главе с руководителем фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрием Михайловым, а также «старую гвардию» — в работе пленума участвовали и экс-депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Владимир Никитин, и бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов, который кстати, на днях стал помощником председателя областного Собрания депутатов — единоросса Александра Котова.
Помимо обсуждения вопросов подготовки к выборам и укрепления единства в обкоме, на пленуме подвели итоги социалистического соревнования: наградили переходящим красным вымпелом победителя - секретаря Локнянского райкома КПРФ, экс-главу района Валентину Акимову. Что касается кадровых решений, то тут праздник снова на улице псковского коммуниста, замглавы города Пскова Александра Баева, которому доверено вести отряд КПРФ на выборы в гордуму. В субботу решением пленума областного комитета партии товарищ Баев избран членом бюро обкома.
Завершая эту партийную перекличку, отмечу, что свою региональную отчетно-выборную конференцию провели псковские яблочники. На нее приезжал и председатель партии Николай Рыбаков. В полном соответствии с ожиданиями, председателем организации вновь избран Лев Шлосберг, бессменно возглавляющий псковское «Яблоко» уже более четверти века. Из интересного: пост одного из зампредседателей сохранил уехавший из страны экс-депутат гордумы Пскова Дмитрий Пермяков. Как известно, он находится в Европе. Кстати, там же — группа оппозиционно настроенных журналистов из Пскова. Намедни, возможно, прояснилось их будущее - по сообщениям телеграм-каналов, Латвия создаст несколько русскоязычных телеканалов и трудоустроит журналистов из России.
Напомню, что ранее они были связаны с командой Льва Шлосберга, тесно взаимодействовали с ним и псковским «Яблоком» в медийной работе, помимо прочего, находились в одних помещениях, пользовались юридической поддержкой яблочников и т. д. По нашей информации, теперь они перешли в автономное плавание. А пока оппозиция готовится к выборам, перемены происходят в районах так называемой «яблочной аномалии». Ранее мы сообщали, что глава Гдовского района Юрий Павлов, очевидно, не пойдет на сентябрьские выборы. На этой неделе Господин Рейтингомер написал, что и его коллега из Плюссы Виталий Аршинов, также избранный в 2017-м от «Яблока», не будет участвовать в избирательной кампании (напомню, что ранее он заявлял, что не планирует идти на новый срок).
В завершение разговора о жизни районов упомяну, что на минувшей неделе заговорили о превращении Печор в «маленькую Швейцарию», это определение губернатора. При участии Михаила Ведерникова, митрополита Псковского и Порховского Тихона и главы района Сергея Тарасика прошло обсуждение концепции развития муниципалитета. Планы большие — будем наблюдать, как задуманное будет реализовано.
Напоследок несколько слов о том, что нас ждет в ближайшие дни. В пятницу, 15 апреля, пройдет сессия Псковской городской думы. Ожидается, что на ней будут обсуждать вопрос изменения системы управления Псковом — то есть замену двуглавой модели на такую, при которой глава города избирается депутатами из числа кандидатов по результатам конкурса, и он же возглавляет местную администрацию. Напомню, что ранее региональный парламент уже принял соответствующее решение — теперь очередь за гордумой.
В предыдущем выпуске «Гонок по вертикали» и в материалах ПЛН мы подробно рассказывали о том, что всё это значит, рассуждали о перспективах главы города Елены Полонской, которая, вероятно, скоро покинет свой пост, и сити-менеджера Бориса Елкина, который выглядит кандидатом №1 на «чемпионские пояса» муниципальной власти. Сегодня отмечу, что данная норма вступит не сразу — то есть это не так, что примут изменения в Устав, день-другой - и всё поменяется. Нет, новая модель начнет применяться после 11 сентября этого года, когда состоятся выборы в Псковскую городскую Думу. А до этого пройдут еще и публичные слушания - их планируется провести в середине мая. Так что, кто хочет, — может поучаствовать в этом процессе, высказать свою точку зрения.
На этом всё. Я с вами прощаюсь и поздравляю с Днем космонавтики — с недавних пор это, можно сказать, и наш, псковский праздник.
Напомню, в прошлом году у нас появилась первая космонавтка — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд слетала в космос для съемок фильма «Вызов». Как я понимаю, работа над картиной продолжается, ну, а в эти дни ленту презентуют Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский».
Вот теперь всё, это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.
Александр Савенко