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«Гонки по вертикали»: 3 года СВО, джокер Трамп и мир вверх тормашками

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Как наверняка знают наши постоянные слушатели и читатели ПЛН, помимо того, что в выпусках «Гонок по вертикали» мы внимательно следим за развитием событий в общественно-политической жизни и оперативно информируем вас о них, наша программа еще и отмечает различные значимые даты, подводит промежуточные итоги, анализирует важные процессы. Вот и в этом выпуске обратимся к одной из таких дат.

Накануне исполнилось три года с момента начала специальной военной операции.

В эти дни на тему трехлетия СВО в средствах массовой информации и политических Telegram-каналах появилось множество комментариев, высказывается немало прогнозов, тем более - забрезжила надежда на мир. Некоторые политики и обозреватели, ориентируясь, видимо, на заявления американского президента Дональда Трампа — эдакого джокера, меняющего повестку и переворачивающего всё вверх тормашками, даже называют конкретные сроки наступления этого мира. Кто-то говорит про ближайшие месяцы, кто-то - даже про недели.

На снимке: Владимир Путин и Дональд Трамп. 2017 год. Фото: kremlin.ru

И вот тут надо заметить, что по обе стороны границы разумные люди, придерживающиеся самых разных взглядов, живут мыслями об этом — об урегулировании конфликта, о том, что так или иначе эта страница будет перевернута. Но, увы, не все. Не будем здесь трогать европейских лидеров, Зеленского и прочих лиц, для которых такой поворот событий, видимо, означает крах политических карьер. Скажем о наших соотечественниках, среди которых тоже есть горячие головы, которые, похоже, хотели бы продолжения боевых действий любой ценой, как говорится, до последнего солдата. И они не боятся перерастания происходящего в глобальный конфликт с ужасными последствиями, когда, как уже не раз отмечалось, победителей быть не может в принципе.

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Больше всего поражает позиция многих представителей несистемной российской оппозиции, давно уехавших из страны. Вот уж кто больше других выступает за продолжение конфликта и дальнейшую эскалацию, не боясь последствий. В том числе это касается релокантов из числа бывших псковских журналистов и блогеров. Когда читаешь ими написанное, честно говоря, возникают мысли, всё ли там в порядке с психическим здоровьем.

- Когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

Если серьезно, то становится очевидным: продолжение переговорного процесса с перспективой окончания военных действий для этой публики означает конец финансирования и наступление момента, когда все они окажутся абсолютно никому не нужными. Впрочем, справедливости ради отмечу, что и среди этой группы есть более-менее здравомыслящие люди, которые выступают за разрядку, прекращение боевых действий — и да, необходимость решения первопричины конфликта. К слову, на сайте Псковской Ленты Новостей на прошлой неделе был проведен опрос читателей на тему «Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?»

Так вот большинство респондентов (порядка 60 процентов) как раз считают, что просто прекращения боевых действий недостаточно - для полноценного завершения специальной военной операции нужно искать и решать первопричины конфликта. Вторую и третью строчки занимают сторонники тех точек зрения, что Запад не раз обманывал Россию, обманет и теперь (их более 13 процентов) — и примерно столько же (11,7%) тех, кто верят новой администрации президента США Дональда Трампа и надеются на успешные переговоры.

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Думаю, что многие из участников этого опроса, размышляя об итогах трех лет СВО, как раз и исходили из того, что любое военное противостояние — это прежде всего гуманитарная катастрофа, тысячи погибших, раненых и пропавших без вести, это искалеченные судьбы людей, сломанные жизни… Продолжая разговор об итогах этих трех лет, конечно же, необходимо сказать о массовой эмиграции из страны. С начала проведения специальной военной операции Россию по различным причинам, по самым скромным подсчетам, покинули сотни тысяч людей — причем, не только политические эмигранты или звезды шоу-бизнеса, но и, что особенно важно, экономически активные граждане, которые были бы полезны экономике России. А она, безусловно, пострадала. Да, сейчас мы можем констатировать тот факт, что не оправдались убийственные прогнозы пессимистов — ни относительно полной и абсолютной изоляции России, ни по поводу социально-экономического положения. А несколько лет назад, на фоне массового ухода западных компаний из России и бесчисленных пакетов антироссийских экономических санкций, именно такую перспективу многие и рисовали.

- Всё пропало, всё пропало, шеф (из фильма «Бриллиантовая рука»).

Но и отмахиваться от того, что проблемы в экономике, в том числе с импортозамещением (особенно там, где требуются высокие технологии), присутствуют - нельзя. В целом годы СВО изменили очень многое в нашей жизни и, как мы уже неоднократно отмечали, Россия в целом и Псковская область в частности оказались в новой реальности.

В общественно-политической жизни стало иным если не всё, то многое - начиная с общей риторики и многочисленных запретительных новелл в законодательстве и заканчивая тем, что политический климат стал другим, более суровым, чем в прежние годы.

Подробнее об этом и многом другом читайте в материалах на сайте Псковской Ленты Новостей и в нашем Telegram-канале, слушайте в программах радио ПЛН FM. А у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.