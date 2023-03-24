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Блоги / Дина Дабришюте

Перспективная молодёжь, виртуальный терапевт, типичная баба

24.03.2023 14:29|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Золотая молодёжь по версии Госдумы.
  • Искусственный интеллект на смену врачей.
  • Баба с возу – псковичу легче, или Как наш народ современное искусство не оценил.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ru.pinterest.com/pin/358388082819168966/

Поступить в универ или колледж без экзаменов – мечта если не всех, то многих выпускников школ. Я тот самый человек, который без вступительных испытаний попал когда-то в ПГПУ им. С.М. Кирова. Не знаю, как сейчас, а раньше победителям школьных областных олимпиад по предметам доставался такой бонус. Им-то я и воспользовалась. Все однокурсники мне завидовали, все последующие поколения студентов, которым рассказывала историю своего поступления, тоже. Но считаю, что такое читерство губительно для неокрепшей юношеской психики. Если ты такой крутой, так иди и сдай эти несчастные внутренние экзамены, что трясти своими папками портфолио, дипломами конкурсов или вообще баллами за ЕГЭ. С последним та еще история.

До сих пор не могу понять, в каком месте уравниваются с помощью единых выпускных испытаний шансы на поступление в престижный вуз у школьника из Москвы и из деревни Гадюкино. Иногда сама прописка в каком-нибудь селе с непроизносимым названием портит людям учебу и карьеру. Предвзятое отношение и пресловутый человеческий фактор, никуда от них не денешься! Но есть шанс, что скоро школьником из провинции станет быть выгодно. В Госдуме предложили сельскую молодежь принимать вне конкурса в колледжи. Это конечно не вуз, но профессию можно получить.

Инициаторы свои душевные порывы объясняют так: у городских выпускников баллы выше, они занимают почти все вакантные места на обучение. Деревенские же ребятки уезжают восвояси несолоно хлебавши, а это значит, что проблема дефицита кадров на селе не решается, городские же не поедут возделывать целину и топтать жижу бездорожья в межсезонье. Сама идея дать преференции выпускникам школ из глубинки констатирует полное фиаско российской образовательной системы. И где ваше хваленое равенство баллов за ЕГЭ? Почему учитель в деревне не учит так же хорошо, как учитель в столице? И главный вопрос - кто из успешно поступивших в город захочет вернутся обратно? На первом курсе филфака со мной когда-то числился еще 71 человек. Почти все бесплатники. Из тех, кто смог закончить учебу, было немало людей из районов Псковской области. Уехали на свою малую родину единицы. Не думаю, что сейчас настроения молодежи сильно поменялись.

Можно бесконечно рассуждать о том, как у нас на селе все плохо с кадрами, как оттуда бежит, роняя тапки, и млад, и стар, но где хорошая инфраструктура для жизни? Дороги, медицинские пункты, культурно-досуговые центры, нормальные магазины – это все не блажь столичных жителей, а совершенно нормальные желания самых обычных людей. Представим, что у сельских школьников появилось-таки преимущество при поступлении в колледжи, что вот они отучились, получили профессию. Дальше едут в родную деревню и ищут работу по специальности. Точно найдут? Вот этого никто гарантировать не может. Когда-то в молодости наших бабушек, дедушек и родителей были такие понятия, как целевое направление и распределение на работу после учебы. Первое существует и сейчас, правда, как мне кажется, больше для правоохранителей и медиков. О втором уже никто ничего и не помнит, только истории рассказывают, как сослать могли человека после учебы на другой конец страны. Такая возможность говорит о том, что раньше в нашем государстве существовала не фиктивная, а реальная система взаимодействия учебных заведений с потенциальными работодателями. Так, может быть, именно ее и не хватает для восполнения дефицита кадров?

Источник: skillbox.ru/media/code/neyroseti-ne-v-svoyem-ume-iishizofreniki-i-dushevnobolnye-chatboty/

Неделю назад я восхищалась новостью, как в государственные поликлиники с первого июля посадят сексологов и детских психиатров, чтобы улучшить душевное здоровье нации еще в зачатке. На этом интересные факты из мира отечественной медицины не заканчиваются! Давеча искусственный интеллект начал нашим согражданам ставить диагнозы. Предварительные.

Прочитав заголовок этой новости, я подумала, что наконец-то кто-то решился сделать стартап на людях, которые гуглят симптомы своих болячек. Либо нейросеть пошла гораздо дальше случайных текстов и портретов городов. Оказалось, все не столь безрассудно – искусственный интеллект, если внедрить его в систему медицинской организации, анализирует данные личных карт и анализы пациентов. То есть фактически экономит время врача и частично заменяет младший персонал больниц и поликлиник. С нынешними зарплатами медсестер и вытекающим отсюда дефицитом кадров этого звена, лучше поставить еще один компьютер в кабинет врача. Практика использования ИИ в поликлиниках и больницах имеется уже в ряде городов и весей нашей необъятной Родины. Даже в Псковской области вот-вот появится этот тренд.

Я процитирую пару фраз новости регионального комитета по здравоохранению: «планируется интегрировать медицинскую информационную систему с интеллектуальным помощником - системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР) по профилю "сердечно-сосудистые заболевания"». Эта система дает полный расклад по картине недуга: от факторов риска до схемы лечения. Мне кажется, использовать искусственный интеллект в поликлиниках и больницах давно пора. Пусть хоть какой-нибудь там уже появится!

С завидной регулярностью я слышу от своих знакомых крайне негативные отзывы о медучреждениях Пскова. А это областной центр, между прочим! Антибиотики от ОРВИ, перепутанные анализы, общий средний список препаратов для всех пациентов – вот лишь немногие странности наших поликлиник и больниц, как детских, так и взрослых. Мне всегда везло с врачами, но только потому, что никогда серьезно не болела. Искусственный интеллект, пожалуй, единственная надежда российской медицины относительно повышения качества оказания услуг. Компьютер не нахамит пациенту, не скажет «где вы раньше были», «ну что вы хотите в вашем возрасте», не отправит срочно рожать в любой непонятной ситуации. С другой стороны, и пациент-то никак с ним поспорить не может! Кому теперь он выскажет свое недовольство длинной очередью нам прием? С кем поделится своими методами лечения заболеваний? На кого будет кричать в кабинете врача, а потом жаловаться всему интернету?

Нет, как бы соблазнительно, на первый взгляд, ни выглядели достижения науки и техники, нам их нельзя внедрять массово. У человека всегда должен быть выбор – лечиться по последним технологиям или по старинке. Правда, жаловаться все равно люди будут. Но в этом и смысл.

На этой неделе температура воздуха была высокой, на улицу массово высыпали прогуливающиеся люди. Большинство из них радостные, заряженные и без шапок. Так же я обратила внимание, что с каждым днем количество и, так скажем, качество пьяных людей в толпе росло. Если в понедельник на лавочках на набережной сидели редкие интеллигентные компании с пивом и сухариками, никого не трогали, природу не загрязняли, то уже к концу недели на Четырех углах шатался совершенно синий мужик с гитарой, который держал инструмент на плече и пытался петь песни. Что делать, искусство требует жертв! День теперь длиннее ночи, так что у псковичей появилось больше времени на культурный досуг. Повод массово обратиться к возвышенному тоже подоспел – инсталляция «Антигравитация». Скульптуру беременной бабы, полулежащей в странной позе, кто только уже не обсудил.

Эта инсталляция собрала на себя внимание всех СМИ, стала гвоздем выпусков новостей, разговоров в общественном транспорте. Наконец-то в соцсетях можно было ругать не только вечную стройку, скрепы, новый спектакль дрампуша, санкции и загнивающий Запад! А еще благодаря гипсовой бабе все узнали, что дом Сафьянщикова на Советской набережной в Пскове, а именно галерея «ПсковАРТ», живет и здравствует, выставки делает. Я страшно обрадовалась новостям оттуда.

Творческая тусовка в городе разобщенная, все друг друга скрыто или явно недолюбливают, стараются разбиться на мелкие кучки, только бы не видеть коллег по цеху лишний раз. Найти актуальную информацию о большинстве творческих персонажей, если ты с ними не знаком лично, порой очень сложно. Не питаю особых чувств к «ПсковАРТу» и местным художникам, хотя картины, конечно, видела, с творцами, конечно, общалась. Считаю, классно, что они там еще живы и не перестают заниматься искусством. Публику надо шокировать, давать ей поводы для разговоров. В нашем небольшом городе народ благодарный! Память у него короткая, но это везде так. Людям приятно поговорить о возвышенном, о творческой провокации, не менее занятно и просто наблюдать за ней со стороны. Что еще интересно, появись в Пскове какой-нибудь псих, что еженедельно шокирует народ своими творениями, он бы надоел уже на второй раз. Гражданам эпохи интернета, многое становится скучно уже через 15 секунд.

Вот и история с бабой подошла к своему логическому завершению феноменально быстро. Повалялась дамочка на оковалке весенней грязи, завернули ее в ткань, отнесли с глаз долой в помещение галереи. Скульптура затронула за живое не только неравнодушных горожан, но муниципальную власть. Градоначальники решили наведаться к «Дому на набережной». Увидели они кое-что поскандальнее голого женского тела – свалку.

Если современное искусство можно обсудить и как-то оправдать, то срач весьма затруднительно.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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