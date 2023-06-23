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Дина Дабришюте Публикаций: 157
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Педагогическое дно, божественное вмешательство и винные реки

23.06.2023 15:15|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Образование без образования, или Подарок для тупых.
  • Крепостные стены Пскова: за чей счет реставрация?
  • «Виноград» многоцветный.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: https://www.meme-arsenal.com/create/meme/4488162

На минувшей неделе в Пскове попрощались с двумя большими педагогами, деканами нашего когда-то педагогического института/университета – Людмилой Аркадьевной Холод и Верой Васильевной Санкиной. Печальные события, к сожалению, стали не только поводом вспомнить о заслугах этих преподавателей, но и послужили причиной скандала. Бывшие студенты ПГПИ/ПГПУ им.С.М.Кирова наехали на нынешнее руководство вуза и факультетов по поводу того, как надо провожать в последний путь известных учителей высшей школы. Особенно много споров вызвала церемония прощания с «мамой Холод».

Получилась большая перепалка. В наше время молчать не принято, даже когда надо соблюдать приличия, даже представителям опорного вуза региона. Который, к слову, неслабо опустился в национальном рейтинге университетов.

Хоть и говорят, что место в этом списке не имеет никакого значения, что это не существенный показатель работы заведения и уж тем более никак не сказывается на качестве получаемой тут вышки – все равно неприятно. Гораздо лучше, если в медиапространстве обсуждают, что в ПсковГУ нынче много хорошего происходит, и вообще он - локомотив развития высшего образования в регионе. А если нагло масштабировать, то и в СЗФО не на последнем месте.

Спасением репутации вверенного заведения занялась его ректор Наталья Ильина, рассказав об очередных проектах университета в эфире одного из областных СМИ. Ораторские способности, если разобраться, тоже искусство. На мой взгляд, красивых слов ей не хватило, чтобы уравновесить некрасивые, которых в адрес универа за последнюю неделю прозвучало немало. Сформулировать основную претензию псковичей можно так: неуважение к заслуженным педагогам, всю жизнь проработавшим в вузе. Это касается и ушедших от нас преподавателей, и ныне здравствующих, с которыми ПсковГУ не продлил контракт. А еще говорят, что хорошие кадры на дороге не валяются…

Сокращения часов и дисциплин, процесс оптимизации учебных программ высшего образования в университете как будто бы чересчур сильно затянулся. При этом я не вижу выраженной преемственности педагогических поколений. О ней словно не принято говорить. Возможно, внутри кафедр каждый знает, кто чей ученик, но внешне складывается ощущение, что пожилые преподаватели уходят, а новых особо и не появляется. А ведь старый костяк педагогов – это люди, что несли ту самую, лучшую в мире советскую систему образования, о которой так много скорбят нынче. Кажется, мы навсегда ее потеряли. Скоро и память о ней сотрется просто потому, что высшее образование продолжает в России обесцениваться на федеральном уровне. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил отменить для педагогов обязательное высшее образование.

Мол, хватит вам и училища, чтобы идти преподавать детям в школу. Люди такие тупые или кадровый голод не тетка? Как бы то ни было, нынешний год, Год педагога и наставника, бесконечно огорчает, окончательно подрывает доверие к системе образования в стране. Что на государственном, что на региональном уровне.

Источник: https://www.meme-arsenal.com/create/meme/5342944

Отличную новость принес в наш дом глава Пскова Борис Елкин: на улицах города отрегулировано использование электросамокатов.

Эти шайтан-машины будут автоматически снижать скорость в парковых зонах и на набережных и вовсе останавливаться в Кремле. Предлагаю властям не останавливаться и сделать лежачие полицейские для бешеных велосипедистов! А то они что по велодорожкам, что без, гоняют как гепарды, в том числе мешая размеренно гулять и любоваться красотами древнего города. Есть мнение, что скоро часть наших памятников старины станет еще презентабельнее и краше. Мстиславскую башню и участок крепостной стены между Власьевской и Мстиславской башнями передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.

РПЦ намерена отреставрировать объекты и территорию благоустроить. Новость вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Часть специалистов считает, что давно пора было это сделать. Поделить ответственность за сохранность стен Псковского Кремля между теми, кто готов ее на себя взять – идея отличная: и крепость цела, и турист доволен, и пскович рад. Какая разница, кто платит? У православной церкви точно хватит денег на необходимые работы. Не верите – гляньте на храмы и монастыри. И вообще лучше уж пусть хоть кто-то курирует памятник, нежели он будет бесхозным стоять.

Но далеко не все псковичи разделяют эту точку зрения. Некоторые смотрят на происходящее с подозрением: а зачем это РПЦ понадобились кусок стены и башня? Что церковь будет делать с памятником оборонного зодчества? Ничего лишнего не решит там устроить? В общем, как всегда мнения по поводу новости разделились.

В каждой точке зрения есть рациональное зерно. С одной стороны, действительно лучше, если памятник, который законсервирован, будет в чьих-то руках. Ежели ЧП какое и деньги нужны срочно на реконструкцию - есть с кого спросить. Пусть этим кем-то лучше будет религиозная организация, чем частник, который сначала впишется, а потом скажет, что средств у него нет и не было на такие масштабные работы. Псков, как и, пожалуй, любой древний город, знает много подобных историй. Но Псков же, с его количеством церквей, знает, как порой безобразно могут поступить отдельные представители РПЦ с вверенными им объектами. К примеру, несколько лет назад в храме Жен-Мироносиц повредили оконный проем, пока меняли стеклопакеты.

Вот тебе и поддержание памятника федерального значения в должном виде! Конечно, от недобросовестных подрядчиков не застрахован на этой земле никто.

Любопытно, что общественники, некогда стоявшие глухой обороной против любых телодвижений даже рядом с памятниками (достаточно вспомнить сколько копий было сломано в битве против инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной), - сейчас в большинстве своем отреагировали смиренно и отчасти радостно на то, что у объекта культурного наследия появился новый владелец. Никаких тебе возмущений и протестов, петиций и обращений к губернатору. То ли что-то изменилось в восприятии «охранителей», то ли тема сохранения памятников перестала быть в центре общественного внимания. Значит ли это, что все проблемы с сохранением старины в Пскове решены?

Источник: ВК

В последнее время довольно много новостей, что в России будут фиксировать цены на алкоголь. Сейчас, конечно, речь идет больше о сидре. Власти озабочены и хотят не допустить трагедий с отравлением людей и т.д., и т.п.

Тема не новая. На ней не раз пиарились разные общественники и депутаты Госдумы, заявляя, что спиртное должно стоить дорого и очень дорого. Что интересно, с сигаретами эта тема сработала. Горячительные напитки по-прежнему могут быть в магазинах дешевле молока и сока. Какое при этом у них качество, говорить излишне. Однако покупательская способность у населения падает, а душа все так же хочет праздника, вот люди и выкручиваются, иногда рискуя своим здоровьем. Но псковичам повезло, по крайне мере, некоторым. Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в этом году приятно удивила ценами на вино, особенно крымское. Стоимость некоторых позиций в два раза ниже магазинной, ассортимент при этом гораздо шире. Впрочем, адекватный ценник на бутылках - не единственная приятная данность фестиваля в этом году. «Виноград» действительно стартовал 17 июня, в прошлую субботу.

С этого дня сразу работали все точки, продукция была привезена, никаких вопросов по наличию не возникало. Зонирование площадок тоже выполнено более разумно, нежели в прошлом году: больше столов, фотозон, арт-объектов. Сами точки продажи выглядят более стильно. Презентабельнее выглядят и образовательные площадки. В целом, ощущение, что Финский парк и парк Строителей вдруг выросли по площади раза в полтора. И это при том, что у Совесткого (Троицкого) моста по-прежнему стоит спецтехника. Нет ощущения скованности, места хватает даже велосипедистам и самокатчикам, в том числе малолетним и шальным. Что смутило некоторых посетителей фестиваля – ограждение по всему периметру площадок. Всюду – полиция и рамки, даже на пешеходный мост через Пскову просто так не пройдешь. Если у тебя рюкзак – изволь открыть и продемонстрировать свои мирные намерения. Не знаю, как вас, но меня усиление охраны на массовых мероприятиях, очень радует. Во-первых, это дает шанс на жизнь самому событию, во-вторых, всем нам – в непростое время живем, как говориться. Маску на морду натягивать не надо и по справке идти на улицу, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Наличие пропускных механизмов на объектах массового посещения, к сожалению, не блажь властей, скорее, примета времени.

А вот недовольные происходящим были всегда, как и всякие #ошапурки. Последние, кстати, как рассказали работники фестиваля, снова пытались украсть пуфы. С нетерпением жду официальной информации от организаторов, удалось ли кому-то это успешно сделать. «Виноград» пройдет, а впечатления о нем останутся в памяти гостей и участников. Качество любого мероприятия зависит не только от тех, кто его придумал и реализовал, но и от посетителей. Есть еще пара дней, чтобы все остались довольны друг другом.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете совсем скоро.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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