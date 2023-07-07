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Дина Дабришюте Публикаций: 158
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Блоги / Дина Дабришюте

Деньги, салюты, кино

07.07.2023 12:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Передайте за приезд: о курортом сборе в Пскове.
  • Запрещенные хлопки, или Бесшумные праздники.
  • Пришел июль – отворяй «Западные ворота».

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: yaplakal.com

Привлечь в бюджет региона деньги на развитие чуть ли не единственной прибыльной сферы – сферы туризма – вот одна из главных задач, которую постоянно пытаются решить власти. Заводов у нас пока что не очень много, уникальной масштабной промышленности не наблюдается, полезных ископаемых не добывают, природных ресурсов особо нет. Зато есть история края. Древняя, легендарная. Сохранять объекты культурного наследия, улучшать туристическую инфраструктуру, значит инвестировать в будущее области, сохранять рабочие места для населения. Пока будет стоять Псковский кремль, Изборская крепость, Псково-Печерский монастырь – будет хоть какая-то жизнь идти. Люди приедут, поглядят, как тут что у нас, деньги оставят в магазинах, ресторанах и гостиницах. Может, вернутся, если понравится.

Что такое туристическая привлекательность, и как ее качественно раз и навсегда повысить – доподлинно неизвестно, но без нее мы все пропадем. Хорошо, конечно, что ответственность за сохранность памятников древности у нас берет на себя то РПЦ, то меценаты, отлично, что музеи области приобретают федеральный статус. Гостиницы новые открываются, рестораны и кафе развиваются, турфирмы стараются придумать интересные форматы развлечений как для самих псковичей, так и для дорогих гостей. Но я не понимаю, почему до сих пор никто не предложил ввести туристический сбор в Псковской области? Вон в Питере уже с этого года хотели собирать дань с турья. Но потом передумали и объявили, что новые правила посещения Северной столицы будут действовать с первого апреля 2024-го.

А вот любители отдыхать на русском юге уже не первый год отдают свои кровные в местную казну. Курортный сбор по закону не превышает сотни рублей в сутки. Но польза от него видна – скамейки новые ставят, дорожки прокладывают, порядок поддерживают в городах и чистоту. Вообще еще лет десять назад поговаривали, что во всех регионах, которые сильно зависят от федерального бюджета, могут ввести туристический сбор.

То был год 2014, как мы к 24-му пришли к тому, что Питер будет брать деньги с гостей, а Псков, например, нет, я не очень понимаю. Кажется, наша область больше нуждается в такой мере. Хотя бы самые посещаемые города – Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. Может, туалетов бы в достатке поставили на улицах, мусорок и последствия #ошапуркинга быстрее бы ликвидировали. Однако не все региональные отельеры и представители турфирм горячо поддерживают введение туристического сбора у нас. Дескать, туристы будут недовольны, под раздачу попадет опять сфера размещения гостей, потому не стоит даже заморачиваться.

Думаю, введение туристического сбора хотя бы в Пскове, хотя бы ради эксперимента могло бы дать как минимум пищу для размышлений. Как максимум – больше бронзовых «барсиков» в городе.

Ни то, ни другое не помешает.

Источник: memesmix.net

Хочешь жить в тишине – живи в деревне. Там и соседи далеко, и народу поменьше и воздух свежее, и трава зеленее - не загажена никакими болонками. Лет десять – пятнадцать назад так оно и было. Но сейчас далеко не всегда можно с уверенностью сказать, что, выходные за городом будут тише выходных в городе. Гарантировать спокойствие на лоне природы могут только скверная погода и отключение электричества, которое нередко ее сопровождает. Однако надежда на безмятежный отдых, вне зависимости от места нахождения, все же есть. На этой неделе в Псковской области официально запретили запускать салюты и прочую пиротехнику.

Жаль, конечно, что причина ограничений связана совсем не с непреодолимым желанием снизить уровень городского шума. Время в стране сейчас такое, что не до фейерверков, не хочется слушать никакие взрывы за окном, даже мирные шумы граждан, в первую очередь, пугают. У людей и так хватает поводов для тревожности, лишних точно не надо. Четвероногие и их хозяева скажут отдельное спасибо за новый закон – кошки и собаки всегда испытывают сильный стресс от вспышек и грохота салютов. После Нового года, Дня города и других масштабных праздников, программу которых традиционно завешал запуск петард всех мастей, только и читаешь потом в соцсетях о пропавших питомцах, которые со страху дали деру в неизвестном направлении.

Но проблема не только в городских праздниках. Наш человек любит кутить и веселиться в любое время дня и ночи. Если уж гуляет, так никто ему не указ – хоть в полночь в середине недели начнет салюты пускать, хоть в два часа ночи. В городе, в деревне – какая разница, если душа просит! Надеюсь, теперь жизнь псковичей будет потише. Запреты, связанные с непростым временем, в котором мы живем, на мой взгляд, представляют собой давно назревшие ограничения. Кроме запуска салютов, полюбил наш народ использовать беспилотники направо и налево. Мои знакомые дачники несколько лет назад горячо жаловались, что квадрокоптеры, заодно с парапланами, нарушают личное пространство. Мол, голым по своему участку не походить, даже за забором. Непорядок! Парапланы над Псковом и окрестностями покамест летают, а вот гражданские беспилотники уж два месяца под запретом.

Пусть они там и остаются, вместе с салютами. Хотя бы до лучших времен. Есть и еще одна причина тревожных взглядов за окно, как горожан, так и деревенских жителей – дрифтующие авто. Они разрывают тишину ночи, пугая мирное население. Они портят асфальтовое покрытие парковок ТЦ. Депутаты Госдумы, как выяснилось на этой неделе, тоже озабочены данной проблемой. Окрестили ее «автоэкстремизмом». Вполне в духе времени. Предлагают бороться с явлением следующим образом: авто изымать, а водителей лишать прав. Хотят приструнить и любителей агрессивного вождения и лихачества – наказывать их рублем. Думаю, здесь, законотворцы, а с ними и исполнительная власть, потерпят фиаско. Контролировать автолюбителей, кажется, нереально. Дрифтеры с колонками на максимуме будут с нами всегда, независимо от новостной повестки... А что если, их ловить и отправлять бесплатно ремонтировать дороги?

Источник: memesmix.net

В грядущие выходные псковичи и гости нашего региона окажутся на распутье. Сразу три крупных события пройдут в субботу и воскресенье – фестиваль исторической реконструкции «Хельга», открытый литературно-музыкальный фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» и международный кинофестиваль «Западные ворота». Как разорваться между Выбутами, Пушкинскими Горами и Псковом – я не знаю. Если вы в курсе, расскажите. Помимо озвученных мной активностей, будут и другие мероприятия. Из плюсов – «Западные ворота» открываются уже в пятницу, 7 июля. Так что хотя бы заглянуть туда точно получится. Стоит это сделать, к примеру, для того, чтобы убедиться в живучести международного проекта.

Скепсис по поводу кинофестиваля появился, наверное, раньше него. Потом была пандемия, потом санкции западных стран. Ну какое после этого всего зарубежное кино в Пскове? Ан нет, идея показов жива, гости приезжают, фильмы презентуют, зритель их смотрит, причем бесплатно. Довольны, как водится, не все, но проект существует, а значит, нам есть, о чем поговорить и поспорить. Нынче организаторы пообещали продемонстрировать на больших и малых экранах более 90 картин. В основной конкурсной программе семь стран.

Ну и что, что в списке нет, например, Италии или Германии? Их можно и в Интернете найти. Попробуй Киргизию скачать или Казахстан – вот где проблема. А в Пскове их покажут. В этом году индийское кино на фестиваль привезут, да не рядовую картину, а самый кассовый фильм. И какая разница, что ворота-то как будто уже и не сильно «западные»? Тут смотря с какой стороны заходить. Болливуд жив, Белоруссия на месте, значит, впечатления обеспечены.

Часть зрителей привыкли думать, что европейское или американское кино – это мерило качества. На деле, если разбираться и придираться, плохой кинематограф есть в любой стране. Что в конечном счете попадет на большие экраны и в прокат – вопрос прежде всего денежный. Сейчас в кинотеатрах показывают много отечественных идейных картин о том, что есть хорошо и плохо для русского человека. Крутить особо нечего, так что отрасль выживает, как может. Но не стоит заявлять, что ничего кроме у нас сейчас не выпускают. Онлайн-кинотеатры предлагают своему зрителю разнообразие киноновинок, которые вряд ли когда-нибудь выйдут на большие экраны или ТВ. Число картин для просмотра и их качество сейчас лишь ограничивается ленью зрителя и его предубеждениями. Пожалуй, в борьбе с пагубным внутренним личностным застоем может помочь посещение «Западных ворот». Кстати, показы проходят не только в Пскове, но и в Порхове, Опочке и Невеле.

Кроме посещения самих киносеансов можно записываться на мастер-классы и лектории, их проведут известные режиссеры и артисты. Насколько будет интересна псковичам деловая программа фестиваля, как зрители оценят старания организаторов по сохранению международного формата события - узнаем уже в ближайшие дни. А своим мнением о нынешнее программе фестиваля и впечатлениями от увиденных картин я поделюсь в следующем выпуске.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #регион60 #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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