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Мусорная реформа: к чему пришли, куда идем?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Вокруг утилизации мусора очень много мифов. Но мало кому приходит в голову, что переработка самых обычных отходов, таких как пластик и бумага, экономически нецелесообразна и существует только при субсидировании государством. Имеющиеся же сегодня объемы вторичной переработки стали возможны исключительно благодаря сортировке и раздельному сбору мусора.

Георг Бареш, директор департамента по связям с общественностью мусоросжигательного завода Шпиттелау

Вчера стало известно, что Сергей Пайст, бывший директором ООО «Экопром» – регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области с момента его создания, покинул свой пост. Что ж – вполне себе повод подвести промежуточный итог реализации «мусорной реформы» на территории региона. Давайте посмотрим, к чему мы пришли и куда идем?



На фото: Сергей Пайст

Пожалуй, ни одной реформе последних лет не доставалось столько критических стрел. Даже увеличение пенсионного возраста взбудоражило население лишь на короткий промежуток времени – коммунисты и профсоюзы немножко помитинговали, но широкой поддержки своих взглядов на пенсионную реформу не увидели и разошлись по домам. Реформа в сфере обращения с ТКО длится второй год, и только мертвые ее не критиковали.

В нашем регионе с самого начала было ясно, что реформировать систему обращения с мусором придется в ситуации жесткого конфликта заинтересованных бизнес-структур.

Не секрет, здесь великое множество проблем – трудно найти отрасль, на которую можно смотреть без слез. Но вот такое дело, что с уборкой мусора в Пскове и окрестностях дело обстояло очень даже хорошо. Все исправно убиралось и утилизировалось. Несколько лет назад, без всяких там реформ и громких политических заявлений в Пскове появился завод по сортировке и переработке мусора «СпецТрансКом». Затем, опять же без «руководящей линии партии» и федеральных денег, начали появляться сетки для раздельного сбора отходов. Дело запахло совсем уже западным подходом – так, чего доброго, стали бы мы по европейской практике своими силами отделять стекло от металла и бумагу от пластика. Но государство такого беспредела не допустило, и с 2019 года началась «Реформа ТКО». Однако реформа реформой, но просто так отдавать прекрасно отлаженный механизм в чужие руки псковские бизнесмены не планировали.

Разумеется, в пояснительных записках шла речь о том, что пора россиянам браться за ум, перестать безответственно относиться к природе и задуматься об экологии. А поможет неразумным соотечественникам в этом деле, как это преподносится и сегодня, экологическая реформа.

Я внимательно изучал основные нормативные акты реформы. В теории там все написано правильно. Полагаю, что никто особенно не заморачивался, и за основу взяли экологические стандарты вполне успешных в мусорном вопросе стран Европы. То есть там все верно написано: про необходимость правильно разделять отходы еще на уровне домохозяйства, про глубокую сортировку и дальнейшую переработку того, что можно как-то переработать, про вторичный оборот стекла и полимеров и современные экологичные технологии захоронения остатков. А дальше получилось как обычно: в теории все правильно, но на практике – не работает.

Говоря о Псковской области, надо трезво оценивать положение дел: у нас реформа реализуется, скажем так, намного выше среднего по стране. Вполне вероятно, что во многом благодаря ранее существовавшей логистической схеме и отлаженному взаимодействию между компаниями «АСПО» (транспортировка), «СпецТрансКом» (сортировка и переработка) и «Экор.Ос (утилизация). В этом смысле псковичам грех жаловаться, особенно на фоне того убожества, которое творится с мусором у ближайших соседей в Новгороде и Смоленске.

Однако по гамбургскому счету радоваться пока преждевременно. Это было в принципе ожидаемо, но реформа ТКО сходу превратилась в политическое действо. А ведь мы не раз убеждались, что медийно-политический блок областной администрации не понимает, как нужно работать с потенциальными «горячими точками». Так было с «Титан-Полимером», точно также случилось и с реформой ТКО. С самого начала ответственные чиновники спрятались «в домике» и заняли выжидательную позицию, в надежде, что как-нибудь само рассосется. А на «амбразуру» кинули начальника комитета по ЖКХ Сергея Грахова, который отдувался за всех, как мог.

Трижды в 2019 году реформа ТКО становилась предметом «парламентского часа» на сессиях областного Собрания депутатов. И все три раза это было такое каноническое избиение бедного Сергея Грахова. Заданные вопросы повисали в воздухе. Думаю, можно было еще с десяток подобных мероприятий провести – результат был бы тот же.

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На протяжении всех двух лет реформу сопровождали скандалы, взаимные обвинения, а иски против регионального оператора стали чуть ли не каждодневной практикой Арбитражного суда. Претензии «Экопрому» предъявляют как участники «мусорной цепочки», так и контролирующие органы. Каждому псковичу сегодня известно, что только управление Федеральной антимонопольной службы выявило в ходе реализации реформы нарушений чуть ли не на 100 миллионов рублей.

Отдадим должное экс-руководителю «Экопрома» Сергею Пайсту. Он как мог отбивал атаки, принимал на себя бесчисленные лучи ненависти, пытался объяснить недочеты в работе и что-то наладить.

За минувший год удалось решить целый ряд вопросов: навели порядок в квитанциях, организовали сбор мусора в сельской местности, наладили диалог с главами районов. Но главное – не допустили мусорного коллапса, как это случилось во многих российских регионах. И если не заниматься огульной критикой, то нужно отметить значительный объем работы,

Но увы, в главном реформа пока не преуспела. Думаю, если спросить среднестатистического псковича, что изменилось с момента старта мусорной реформы, он не найдет, что ответить. Потому что принципиально не изменилось ничего.



Источник: krasnodarmedia.su

Давайте ответим сами, чего мы ждали от реформы ТКО? Современного европейского отношения к мусору. Внедрения уже на уровне домохозяйства практики сортировки различных видов отходов. Появления в публичных местах урн для раздельного сбора мусора. С учетом того, что в теме обращения с отходами мы все еще находимся в каменном веке, ожидалась масштабная программа ликвидации «мусорной безграмотности» среди населения. Ну и так далее. К этому мы за время реформы не продвинулись ни на шаг. Нет соответствующей законодательной базы. Нет и воли у ответственных чиновников сдвигать эти вопросы с мертвой точки. Вместо этого нам зачем-то в сотый раз разъясняли, что уборка мусора перешла в разряд коммунальных услуг, как будто конечному потребителю интересна эта бюрократическая сторона вопроса.

Поскольку мы – дотационный регион, то ждали федеральных денег. Для их получения нужно было подготовить новую Территориальную схему обращения с отходами. С грехом пополам схему эту нарисовали к концу 2020 года, но лишь для того, чтобы на чиновников обрушилась новая волна критики. В тексте проекта такое множество несоответствий и элементарных фактических ошибок, что в дело пришлось вмешаться УФАС и прокуратуре. Ну а федеральных денег мы, ожидаемо, не получили.

И, конечно, главное – ждали принципиального решения по утилизации мусора. Псковская свалка была закрыта аккурат перед стартом реформы, ну а порховский полигон не резиновый, при нынешних объемах производимых отходов не успеем глазом моргнуть, как он заполнится до краев. Что нам предлагает в этом вопросе мусорная реформа? Строительство т.н. экотехнопарка. Опускаю тот неловкий факт, что даже всезнающий Гугл не может привести ни одного реализованного подобного проекта. Добавлю, что два года назад, когда российские чиновники заговорили про строительство экотехнопарков, я спросил ведущего европейского эксперта в сфере утилизации мусора Георга Бареша, что он обо всем этом думает. Оказалось, что он просто не понимает, о чем вообще идет речь. По его мнению, то, что намерены реализовать в России, бессмысленно технически и экономически нецелесообразно.

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Два года ответственные лица ходили вокруг да около, не понимая, как подступиться к решению задачи. Наконец, предложили устроить экотехнопарк в Палкинском районе. Ну хоть тут что-то сдвинулось с мертвой точки.

Впрочем, даже здесь не обошлось без глупого курьеза. В дело вмешался депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев. Обычно, надо сказать, Александр сторонился родного региона и старался никак не замарать себя полезными делами на благо области, делегировавшей его в безбедное настоящее. Но скоропостижно воспылал трепетной любовью и заботой к родным местам и организовал «крестовый поход» в белых кроссовках против экотехнопарка. Дескать, нельзя допустить экологической катастрофы и превращения Палкино в Свалкино. Граждане поначалу малость оторопели от такого азарта и напора, но истинные мотивы народного избранника недолго были тайной. Оказалось, что в непосредственной близости от предполагаемого места экотехнопарка расположено «родовое гнездо» депутата Васильева. И, как справедливо заметил спикер регионального парламента Александр Котов, прежде г-н Васильев не был замечен на почве «экологического протеста», хотя мусорная проблема давно актуальна в регионе, только вот решать ее приходилось другим людям, потому поверить в его искренность, мягко говоря, трудно. Почему экотехнопарк не следует размещать именно вблизи его дачи, депутат Васильев пока не пояснил.

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Чем дальше идет реформа, тем больше вопросов. Что самое тревожное – не видно, как их планируют решать.

Я внимательно слежу за выступлениями высших должностных лиц страны и с огорчением вижу, что многие совершенно не понимают теории и практики обращения с ТКО. Из уст чиновников звучат какие-то фантастические цифры, целевые показатели, которых даже близко нет ни в одной стране мира. Как долго они нам будут с федеральных экранов еще лапшу на уши вешать, обещая новые технологии обращения с отходами и фантастические проценты вторичной переработки?

В таких условиях предсказуемо буксует реформа и в регионах. Многие убеждены, что вся эта реформа была затеяна с одной лишь целью – передать прибыльный мусорный бизнес в нужные руки. А раздельный сбор, сортировка, экотехнопарки и вся прочая экология – это басни для развесившего уши электората, который наивно верит, что псковскую свалку можно превратить в горнолыжный курорт.

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Новому руководителю «Экопрома» досталось крайне непростое наследство. Надо закрывать долги перед субподрядными организациями, налаживать диалог с контролирующими органами. Думать, как уменьшить поток негатива в свой адрес в медиапространстве. И нужно как-то получить федеральное финансирование на реформу. В противном случае мы так останемся прозябать в мусорном «каменном веке», со свалками вместо полигонов. И каждое утро будем просыпаться под крики чаек. Только вот не морских, а помоечных…

Константин Калиниченк