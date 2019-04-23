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Директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов о последствиях «мусорной» реформы и конфликте с регоператором

23 апреля гостем нового выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов. В рамках эфира были затронуты вопросы, касающиеся хода реализации «мусорной» реформы в Пскове и Псковском районе и деятельности компании по сбору и утилизации ТКО. Кроме того, ведущий программы Константин Калиниченко обсудил со своим собеседником конфликт, который возник между ООО «АСПО» и ООО «Экопром» (региональным оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области), и возможные последствия этого конфликта для города Пскова. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» программа «Эхономика». В студии ведущий Константин Калиниченко. Гость сегодняшнего эфира – надо сказать, долгожданный и очень актуальный гость в сложившейся ситуации – директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов. Добрый день, Андрей Анатольевич.

Андрей Лукьянов: Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Константин Калиниченко: Сегодня мы обсудим набившую оскомину мусорную тему. Для региона сегодня это одна из наиболее актуальных проблем. Она не уходит из топов новостей и подвергается обсуждению с самых разных сторон. Как известно, с 1 января в нашей стране стартовала мусорная реформа. Как мы жили без нее – непонятно. Нам говорили, что все было очень плохо, а теперь наоборот все будет очень хорошо, и мы, наконец-то, заживем. Но, как это часто бывает в нашей стране, что-то пошло не так… Поговорим о том, как с этим обстоят дела в Пскове и Псковском районе. Андрей Анатольевич, давайте начнем с общего вопроса. Обращаюсь к вам как к эксперту, специалисту с большим опытом работы с проблемой. Какова вообще была цель мусорной реформы и от каких проблем она должна была избавить жителей?

Андрей Лукьянов: Цель реформы была задумана правильная - навести порядок в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Это ежедневно касается каждого из нас. По задумке планировалось сконцентрировать в одних руках все рычаги управления, но в то же время переложить ответственность с государства на частную компанию или частно-государственную - в зависимости от того, кто выиграет аукцион. Действительно, если смотреть по России, очень много нареканий. Россия очень замусорена, много возникает проблем. Не могу сказать, что в Пскове это было очень актуально. Думаю, я никого не обману, если скажу, что основная проблема по мусору в Пскове у нас была в частном секторе. В Псковском районе проблема связана с большим расстоянием и слабым охватом населенных пунктов системой вывоза мусора.

Константин Калиниченко: Я думаю, отчасти проблемой всей Псковской области является хуторская система устройства населенных пунктов, когда нет больших деревень, как в некоторых регионах, где в одной деревне могут проживать 5, 6 10 тыс жителей. У нас есть удаленные от магистрали населенные пункты, в которых проживает несколько человек. Но, согласно реформе ТКО, мусоровоз должен доехать и до них. Даже если они находятся в «медвежьем углу».

Андрей Лукьянов: Это, конечно, в теории. А на практике сложно сразу это сделать. Это не волшебная палочка, чтоб взять и везде сразу все это организовать. Кроме того, у нас в регионе много населенных пунктов, где и дорог как таковых нет.

Константин Калиниченко: То есть реформа предусматривает вывоз мусора с удаленных населенных пунктов, но физически это сделать невозможно.

Андрей Лукьянов: Да. Просто за основу реформы был взят вариант Москвы и Московской области. Но население Москвы и области в разы превышает все остальные субъекты РФ. Тем не менее, вариант, апробированный в столице нашей Родины, попытались наложить в том числе и на нашу Псковскую область. Но если весь наш регион как Москва...

Константин Калиниченко: … даже как один ее округ...

Андрей Лукьянов: … то с площадями и пробегом довольно сложно. Поэтому мы упираемся в проблемы, довольно сложные и реальные.

Константин Калиниченко: Андрей Анатольевич, сегодня из выпусков федеральных и региональных новостей очевидно, что что-то идет не так, и мусорная реформа на данном этапе работает не очень хорошо. Почему, на ваш взгляд? Это трудности начального этапа, или все дело в том, что она была ориентирована на Московскую область, и нереально, чтобы она заработала в Псковской области?

Андрей Лукьянов: Думаю, что в данном случае одна из главных позиций — сами взаимоотношения с тем, кто организует внедрение реформы на территории Псковской области.

Константин Калиниченко: То есть с регоператором.

Андрей Лукьянов: Да, с регоператором. В любом случае правила игры заказывает регоператор. На сегодняшний день мы являемся подрядчиком регоператора в Пскове и Псковском районе. Начиная с нового года, мы стараемся работать на престиж регоператора. Сколько людей, столько и мнений. Можно долго говорить о том, хорошо мы работаем или плохо. Но если смотреть, как реформа стартовала по Псковской области, я не обману, если скажу, что ни Псков, и Псковский район нигде не фигурировали в отрицательной информационной «сводке».

Константин Калиниченко: Совершенно верно. Без рекламы полностью с вами согласен. Хотелось бы посмотреть, изменится ли что-то. Не погрешу против истины, сказав за большинство псковичей, что в принципе не было нареканий на то, как у нас утилизировался мусор и до мусорной реформы. Работа компании «АСПО» не была проблемой. Мусор убирался, вывозился. Да, мы ругались насчет свалки: закрывать ее или не закрывать, она периодически горела. Но мусор убирался. Это известный факт. И после Нового года появилось много возмущений, почему мы платим больше, если ничего не изменилось. То есть в качестве «плюса» - хуже в Пскове и Псковском районе не стало. Вместе с тем мы смотрели, что в районах области были проблемы, особенно в первые два месяца. Сложно сказать, как там сейчас. Данные противоречивые: где-то стало лучше, где-то хуже. Тем не менее. Соглашусь с вами, что вы ни в коем случае не саботировали.

Андрей Лукьянов: Не саботировали. Мы хоть и были участниками конкурсных процедур, но не выиграли их, но, раз уж мы пришли на подряд, наша задача была, в первую очередь, работать в том числе и на имидж регоператора. Задачи саботировать не стояло. Мы пытались и дальше развивать задачи, которые ставили перед собой на протяжении 13 лет. Мы одни из первых на Северо-Западе России стали внедрять раздельный сбор мусора. Эту работу мы вели на протяжении шести лет, и очень приятно, что псковичи это поддержали, за что им спасибо. Изначально у меня были сомнения, что народ эту идею поддержит, но он активно в этом участвует. Есть иногда нарекания на своевременный вывоз сеток. Мы выбрали двухпоточную систему. Для тех, кто говорит, что мы скидываем в сетки все подряд, поясню. Мы складываем туда то, что потом можно перерабатывать. Задача этого процесса - исключить соприкосновение с пищевыми отходами.

Радиослушатель: Здравствуйте, Андрей Анатольевич. С большим уважением к вам отношусь. Я вообще не понимаю эту созданную структуру: какие-то регоператоры... Почему бы просто не развивать вас, какие-то субсидии выделять? Они ж ведь те же самые субсидии будут просить! На Западе мусорную проблему уже давно решили. Пекин, население 20 миллионов — проблем не видно. У нас в Пскове 200 тысяч населения. Вам бы карты в руки, заводики маленькие построить - и вы бы все обеспечили с вашим-то опытом. Какой регоператор? Только деньги высасывать будет!

Константин Калиниченко: Вопрос риторический в большей степени. Думаю, многие псковичи сегодня его задают. Отчасти потому, что действительно мало что изменилось в уборке мусора в Пскове, а платить приходится больше. Наверное, государство так решило — создать регоператора. И что ж поделать...

Андрей Лукьянов: Да. И, к сожалению, из-за наших не совсем партнерских взаимоотношений с регоператором получилось так, что на протяжении трех месяцев регоператор почему-то продолжает саботировать оплату наших услуг, и мы осуществляем вывоз мусора за свой счет.

Константин Калиниченко: Андрей Анатольевич, раз уж эту тему нельзя было не затронуть, то давайте мы к ней и перейдем и посвятим ей достаточно большой объем программы. На сайте Арбитражного суда Псковской области зарегистрированы иски вашей компании АСПО» и еще одного участника «мусорной» цепочки - ООО «СпецТрансКом» - к региональному оператору. Суть претензий, как я понимаю, исключительно в том, что вы работы в течение трех месяцев выполняли, а регоператор их просто не оплачивает.

Андрей Лукьянов: Да, совершенно верно. Мы работаем в течение трех месяцев (скоро уже четвертый заканчивается). Кто бы что ни говорил, хорошо мы работаем или плохо, а число жалоб, которые фигурируют в СМИ и являются обоснованными, - наверное, единицы.

Константин Калиниченко: По крайней мере, я не встречал жалоб на какие-то системные недоработки и проблемы, когда, допустим, три месяца мусор не убирается.

Андрей Лукьянов: Но, опять же, мы сталкиваемся с разным пониманием законодательства. У нас есть понимание системного вывоза бытовых отходов, которые складируются именно в контейнеры. И есть вывоз крупногабаритных отходов — которые не помещаются в контейнер. К этому относится мебель, коробки. По требованиям нормативных документов, санитарных правил, крупногабаритный мусор должен вывозиться не реже раза в неделю. В данном случае мы плотно работаем с управляющими компаниями, самостоятельно мониторим и, получая информацию, предоставляем машину на вывоз крупногабаритного мусора. А все, что в контейнерах, вывозится по графику регоператора. На сегодняшний день у нас нет нарушений графика вывоза, который утвержден. Но даже если посмотреть, январь-февраль мы работали, нареканий не было. Вы правильно сказали, что вопросы возникали по области - то контейнеров нет, то машин нет, то еще какие-то проблемы. По городу Пскову и Псковскому району вопросов не возникало. После того, как предприятие заявилось с финансовыми документами на оплату, в конце марта регоператор начал придумывать причины, где и как была сорвана работа подрядчиком, то есть нашим предприятием. Но ни одна из направленных претензий подтверждена не была.

Константин Калиниченко: Мы дже живем в гражданско-правовой ситуации. Есть договоры, есть претензионная работа. И как я понимаю, в конце месяца вы должны предоставлять акт выполненных работ и счет на оплату. Насколько я помню по нашему гражданскому законодательству, у второй стороны — у регоператора — есть пять дней на то, чтобы подписать акт выполненных работ либо выставить вам претензии. В эти пять дней как-то вам претензии высказывались?

Андрей Лукьянов: На предоставленные нами документы предъявляется так называемый контррасчет, где предлагается уменьшить объем выполненных работ практически в 2,5 раза. Причем, рассчитывается он исходя из самостоятельно придуманной формулы. Есть нормативные документы, по которым ведется коммерческий учет отходов при взаимоотношении между регоператором и организациями, осуществляющими транспортировку отходов. И там есть только два варианта: это работа по нормативу и от фактического контейнера. В нашем случае работа ведется от фактического контейнера. А регоператор выбрал третий вариант, который не прописан законодательством - перевод отходов, которые учтены на мусороперерабатывающем комплексе, из тонн в кубы, что не предусмотрено никакими нормативными документами. Но регоператору, наверное, так интереснее — объем уменьшается сразу в два раза. Это и стало камнем преткновения. Есть сумма, на которую регоператор согласен, но, несмотря на это, ее не оплачивает. Можно было оплатить сумму, а которую ты согласен, а все остальное доказывать в суде, выяснять, кто прав. А регоператор на это не идет по предлогом того, что нужно подписать документы в том варианте, который устраивает их, и после этого будет оплата. Поэтому в данном направлении не очень похоже на партнерские отношения.

Константин Калиниченко: Мягко говоря, совсем не похоже.

Радиослушатель: Добрый день. Скажите, пожалуйста, еще раз про вывоз крупногабаритного мусора. Не совсем с начала слушала ваш ответ. Ходят слухи, что управляющие компании не должны вывозить крупногабаритный мусор. Знакомые столкнулись с ситуацией, что им нужно было выкинуть диван на помойку, и им сказали, что на них наложат штраф, если они его туда поставят, потому что надо самим заказывать автомобиль и вывез его в какой-то там район на свалку.

Андрей Лукьянов: По нормативным документам диван относится к крупногабаритным отходам и входит в норму накопления населения, поэтому цена за вывоз дивана уже заложена в тарифе регоператора. У нас есть два варианта вывоза крупногабаритного мусора. Если на контейнерной площадке установлен бункерный контейнер, люди складируют этот мусор туда. Либо на контейнерные площадки для крупногабарита. Соответственно управляющая компания делает заявку, и регоператор, в данном случае «АСПО», осуществляет его вывоз.

Константин Калиниченко: Грубо говоря, если я вдруг пожелаю выкинуть диван, я просто его выношу и оставляю на положенном месте, и платить за это дополнительно не надо.

Андрей Лукьянов: Нет. Дополнительная плата собирается при условии вывоза строительного мусора, причем, взимается она именно с того, кто его образовал. Если вы меняете обои, красите окна, то образованный мусор тоже входит в норму накопления. Если вы меняете рамы, вскрываете полы, меняете плитку, это уже не входит в норму накопления, и тот, кто ведет ремонт, должен производить вывоз отходов самостоятельно — или с привлечение организации, которая оказывает такие услуги.

Константин Калиниченко: … заказывая машину.

Андрей Лукьянов: Или контейнер. На сегодняшний день это практикуют многие добросовестные люди, которые не спихивают ответственность за вывоз мусора на других, аргументируя это тем, что управляйка уберет, а заказывают машину и сами мусор вывозят. Давайте жить по-европейски.

Радиослушатель: Здравствуйте. Мы живем на улице Декабристов. Каждое утро мчатся машины мимо окна за мусором, а нам до сих пор контейнеры не поставлены, мешков никаких не давали. Я лично сама на вокзал мусор ношу. Нигде никаких контейнеров, никаких мешков. Четыре месяца прошло, а все болтают, что они возят. Раньше мы брали контейнер и все.

Константин Калиниченко: А квитанции приходили вам?

Радиослушатель: Пока не было.

Константин Калиниченко: Прекрасно у нас все организовано. Андрей Анатольевич, как я понимаю, это практически родная для вас улица (центральный офис ООО «АСПО» располагается на ул. Декабристов,15/44 - ред.).

Андрей Лукьянов: Да, родная улица. На самом деле действительно еще, наверное, в феврале мы направляли предложение регоператору по местам установки контейнеров в частном секторе. Есть два варианта работы - установка общей контейнерной площадки и индивидуальных контейнеров (на основе персональных договоров населения с регоператором). Мы предлагали варианты оборудования контейнерных площадок именно для общего пользования и брали за основу места, где когда-то «обкатывали» эту систему при главе администрации Пскова Петре Слепченко. Тогда было много контейнеров установлено по частному сектору. Но сегодня пока наше предложение осталось без ответа - пока прорабатывается.

Константин Калиниченко: Мне кажется, этот звонок показательный — как у нас идет реформа. И квитанции не приходят, и с контейнерами вопрос в стадии решения...

Андрей Лукьянов: К сожалению, много идет звонков и нареканий даже от моих клиентов. Потому что мы свою базу клиентов, с которыми работали по контейнерам, передали регоператору. Ежемесячно вместе с актом выполненных работ передается информация, сколько от кого вывезено, но до сих пор не до всех клиентов, которым оказывалась услуга в течение января, февраля и марта, доходят финансовые документы. Люди готовы и заплатить, но не имеют квитанцию. Задают вопрос, можно ли оплатить нам. Но мы всех перенаправляем к регоператору, потому что сборщик платежей - регоператор.

Константин Калиниченко: Андрей Анатольевич, сколько ваша компания работает на мусорном рынке?

Андрей Лукьянов: 18.

Константин Калиниченко: Да, редкий случай, когда в Пскове вообще что-то 18 лет работает, причем, достаточно бесперебойно. Хотелось бы вернуться к событиям сессии Псковской городской Думы. Один из депутатов фактически обвинил компанию «АСПО» чуть ли не в мошенничестве. Цитата: «Например, детский садик имеет договор на вывоз мусора, произвел у себя пять кубов мусора, а сколько на самом деле там - два, три куба? Они принимают это как пять…». То есть, грубо говоря, приписки и так далее. Ну дальше там уже «привыкли, набрались наглости» и прочие оценочные суждения. «Пришли в гордуму и начали рассказывать о том, какие вы бедные-несчастные»... На самом деле эта ситуация. Может, ее следует прояснить? Как вообще ведется учет? Возможно ли, чтобы машина собрала три куба, а вы написали 10?

Андрей Лукьянов: По поводу того, что мы пришли плакаться в гордуму. Начнем с того, что не мы пришли жаловаться. Была повестка сессии гордумы, в которую включили вопрос о вывозе ТКО с территории города Пскова, и глава города пригласил нас поучаствовать в заседании. Основным докладчиком должен был быть представитель регоператора, а я должен был выступить содокладчикам. В итоге представитель регоператора прийти не смог, а вместо себя никого не прислал. И, к сожалению, из моего доклада по организации сбора ТКО сделали показательную порку предприятия «АСПО». Были представлены фотографии с невывезенным мусором, которые преподнесли так, что это так всегда происходит. Хотя буквально за день до этого мы с главой города объезжали проблемные точки, и явных замечаний в адрес предприятия не было. Так, была представлена свалка на Алтаева, 7, но это не место накопления, а кусок участка, где свален мусор, и никакого отношения наше предприятие к качеству уборки мусора и соблюдению графика по этому месту не имеет.

Константин Калиниченко: То есть по сути управляйка просто запустила какой-то участок.

Андрей Лукьянов: Надо разбираться, чей участок. У нас есть территории, которые обслуживают управляющие компании, а есть участки, закрепленные за городом и строителями. Поэтому в данном случае надо разбираться, чей участок и кто виновен в том, что мусор там наложен.

Радиослушатель: Здравствуйте, Общественный совет Псковской области, Григорий Шустов. Вот как раз затронули сессию гордумы, я там хотел с докладом выступить, но мне не дали. Цецерский попросил представить доклад в письменном виде. Сейчас он полностью завершен и будет представлен, и не только депутатам со всей этой аналитикой по мусорной реформе в нашем регионе, но и правительству и всем необходимым полномочным органам. Спасибо.

Константин Калиниченко: Спасибо. Мы с удовольствием эту информацию опубликуем. Вообще очень здорово, что у нас есть общественные советы, которые занимаются значимой проблемой.

Андрей Лукьянов: Да, приятно, что кто-то нейтрально занимается по факту проблемы, а не под каким-то соусом. Вернемся к фразе по поводу «как ведется учет отходов». На данный момент учет мусора ведется исходя из количества вывезенных контейнеров. Олег Михайлович и сам на Думе заявил, что он не сильный специалист в этой теме, поэтому он, наверное, заблуждается с точки зрения того, что вывезли один объем, а отчитались по другому. Потому что все графики вывоза утверждаются регоператором. Учет ведется очень просто. Стоит контейнер, он имеет объем. Исходя из числа вывезенных контейнеров складывается общий объем вывезенных отходов.

Константин Калиниченко: Очевидно, он имел ввиду, что контейнер может быть заполнен не полностью, а на треть.

Андрей Лукьянов: К нам возникают вопросы, что вы приезжаете и вывозите полупустые контейнера. Но давайте говорить честно. Сегодня мы приезжем и убираем неполный контейнер, а завтра можем приедем туда, где рядом наложится еще два контейнера. В среднем получается, что если сделан правильный график вывоза, то вывозится полный контейнер. Контроль за графиком вывоза возложен на регоператора. Это его право. Если он считает, что график вывоза завышен, он может всегда скорректировать в нужную сторону.

Константин Калиниченко: … и машина просто будет пореже приезжать. И посмотрим, что из этого выйдет.

Андрей Лукьянов: Но, к сожалению, те точки, которые у нас всегда переполняются в частном секторе, рассчитаны на многоквартирные дома из расчета нормы. А когда осуществляется несанкционированный подвоз, осуществляется переполнение контейнеров. Это вызывает правильные возмущения жителей. Но так происходит не из-за нарушения графика, а из-за того, что количество потребителей не соответствует графику вывоза, который осуществляется. Мы стараемся своевременно реагировать, но в любом случае законодателем является регоператор, и мы действуем по его указанию.

Константин Калиниченко: Андрей Анатольевич, я так понимаю, что существует четко отработанная логистика, и каждая машина «АСПО» оборудована системой ГЛОНАСС.

Андрей Лукьянов: Обязательно. Это требование законодательства. Машины, вывозящие ТКО, не могут быть не оборудованы навигацией, поэтому весь мусоровозный парк предприятия оборудован системой навигации. Если есть претензии по графику вывоза, мы можем в любой момент поднять данные и посмотреть, где была машина, когда и чего. Причем, этот доступ есть у регоператора.

Константин Калиниченко: Тогда второй раз из этой логистической цепочки. Насколько я понимаю, машина сначала прибывает на перерабатывающее предприятие «Спецтранском», и прямого вывоза отходов на полигон не существует.

Андрей Лукьянов: Нет, согласно территориальной схемы и условиям контракта с регоператором у нас двухступенчатый вывоз мусора. Сначала мы его привозим на мусороперерабатывающий комплекс, и после осуществления обработки все отправляется на полигон.

Константин Калиниченко: Соответственно учет объема мусора идет под камеры и под весы.

Андрей Лукьянов: Да, но надо понимать, что учет, согласно нормативным документам, ведется в тоннах. Транспортная компания, согласно тех же нормативных документов, ведет учет в кубах, и есть такое постановление правительства РФ №505 о коммерческом учете ТБО по массе и по объему. Существует только два варианта учета отходов. Первый — по нормативу или от объема контейнера и второй - по тоннам. Соответственно регоператор, когда разрабатывал контрактную документацию, мог посчитать, что расчет с транспортной компанией идет в тоннах. Вот тогда машина, приезжая на перерабатывающий комплекс и проходя взвешивание, действительно получала бы оплату за тонны.

Константин Калиниченко: Регоператор решил поступить по-другому.

Андрей Лукьянов: Регоператор, выставляя на конкурс договор, указал расчетный способ. Соответственно и расчет идет за кубометр. Исходя из документов, выставленных на аукцион, наше предприятие и оформляет финансовые документы для регоператора.

Константин Калиниченко: Интересная ситуация. Но надеюсь, в нашем эфире в ближайшее время окажется и Сергей Пайст и сможет что-то пояснить. Не хочется потом брать пояснения с сайта Арбитражного суда. Хорошо. Но все-таки, наверное, для жителей актуально знать о рисках. Как я понимаю, регоператор в месяц должен вам оплачивать сумму в пределах 25 — 30 млн рублей.

Андрей Лукьянов: 20, 22, 24.

Константин Калиниченко: Я просто с сайта Арбитражного суда смотрел и, видимо, добавил сюда еще и сумму, выставленную «Спецтранском». Получается, совокупная сумма уже подошла к ста миллионам.

Андрей Лукьянов: Да, на сегодня задолженность имеется и по «АСПО», и по «Спецтранскому». Не полностью погашен январь, февраль, март вообще никто и не планировал оплачивать. Суммы, можно сказать, большие, но сегодня они образовались, исходя из объема выполненных работ и тарифа, который регоператор указал в своей конкурсной документации. Мы планировали при своевременной оплате провести плановую замену контейнерного парка, потому что особенно летом возникают вопросы по состоянию контейнеров. Поэтому мы планировали, начиная с апреля, начать их плановую замену. Было в планах обновление техники, потому что услуга должна быть своевременной, чтоб не подводить регоператора и держать свою марку. Это планировалось тоже за счет средств, которые мы рассчитывали получить от регоператора.

Константин Калиниченко: То есть, грубо говоря, у вас есть деньги на поддержание штанов, а на развитие нет.

Андрей Лукьянов: Повторюсь, в течение почти четырех месяцев мы свои работы финансируем за счет собственных средств и кредитов. Мы пытаемся вытаскивать ситуацию. К сожалению, создается впечатление что регоператор просто саботирует оплату, создавая ситуацию, чтоб предприятие остановилось. Для чего это делается? Чтобы показать, насколько слабое наше предприятие и не смогло выполнить взятые обязательства?. Мы изо всех сил стараемся не подвести регоператора и рассчитываем все-таки на партнерские отношения. Но, исходя из претензий, которые пытается высказывать наш заказчик, создается впечатление, что наша работа не очень устраивает, и не очень-то нас видят в этой сфере. Буквально в понедельник поступило предложение регоператора, чтобы часть районов заменить контейнерами регоператора, хотя по условиям договора эта обязанность по обеспечению контейнерами возложена на исполнителя. Но мы возвращаемся к тому, что работы не оплачены, а значит нет возможности закупить нужное количество контейнеров, которые могли бы быть в обороте. И второй момент — попытка регоператора поменять контейнеры и поставить свои. Возникает вопрос — зачем, если вы прописали в договоре, что контейнеры должно устанавливать предприятие-исполнитель.

Есть подозрение, что местного оператора просто выжимают, хотят полностью исключить с рынка.

Константин Калиниченко: Это что-то очень напоминает...

Андрей Лукьянов: … а ля 90-е.

Константин Калиниченко: Будем надеяться, чо это все-таки беспочвенные наши подозрения. Хотя пока на это не очень похоже.

Андрей Лукьянов: Вы, Константин, наверное, мониторите ситуацию и знаете, что в районах возникают вопросы о систематической нехватке контейнеров. Регоператор и сам не раз заявлял, что их пока не хватает, и будут подвозить. При этом уже неоднократно пытаются заменить контейнеры на территории города Пскова. Возникает вопрос. Контейнеров нет. Здесь мы не платим, чтоб предприятие не могло само их менять и в то же время пытаемся навязать «давайте мы поставим свои». Странная ситуация.

Стоит отметить, что помимо системной уборки мусора в обязанности регоператора входит и борьба с несанкционированными свалками. На сегодня, исходя из закона, несанкционированную свалку должен выявить регоператор и предложить собственнику участка ее ликвидировать собственными силами. Если собственник не ликвидировал свалку, то регоператор самостоятельно принимает меры для ее ликвидации и выставляет счет собственнику участка. По этому механизму борьбы с несанкционированными свалками существует. Вопрос - как он реализуется на данный момент. Мы ведем тесное общение волостями, за последние два месяца мы масштабно обхватили населенные пункты установкой контейнеров. Сейчас дорабатываем нормальный график вывоза. С учетом прихода летнего сезона в пригороды Пскова начинают ездить дачники. Исходя из этого мы будем предлагать изменять графики вывоза в зависимости от динамики накопления мусора, чтоб хорошая идея с вывозом мусора не вылилась в организацию несанкционированных свалок. Хотелось бы отметить момент, когда в сеть выкладывают фотографии с неубранным мусором. Самое плохое, когда их выкладывают до того, как мусор вывезли. И начинают критиковать! Можно критиковать регоператора за то, как плохо все организовано, но нужно смотреть: если по графику вывоз мусора в воскресенье, то уже в понедельник контейнеры могут переполниться от мусора, если на той территории проживает много народу. Мы тоже мониторим ситуацию, даем предложения, где можно увеличить количество вывозов или число контейнеров. Когда компания «АСПО» была самостоятельной и не зависела от регоператора, мы были в тесном контакте с управляющими компаниями и понимали, где, какие нежилые помещения, встроенные в домах, сколько образуют мусора и куда выносят. Исходя из этого делался график вывоза. Сегодня мы берем график регоператора. В основном он опирался на те графики, которые были у нас и которые мы ему предложили. Но мы не имеем информацию, с какими потребителями многоквартирные дома заключили договора, на какие объемы и как исходя из этого корректируется график вывоза установленных контейнеров. Там, где мы устанавливали индивидуальные контейнеры, все понятно. У человека есть свой контейнер, и он туда мусор складирует. Хуже, когда он пользуется еще и контейнерной площадкой управляющей компании.

Константин Калиниченко: Здесь учет сложнее вести. Андрей Анатольевич, возвращаясь к вопросу, чем нам все это грозит.. Мы понимаем, что какие-то проблемы можно долго терпеть. Но мусор — это проблема, которая становится политической в короткий промежуток времени. Меня несколько смутило, что депутаты гордумы в основной массе по-моему просто слились с проблемы и решили сосредоточиться на том, что это спор хозяйствующих субъектов — подождем решения суда. Но это не очень хорошее решение. Суды, бывает, затягиваются надолго. Сколько еще компания «АСПО» в состоянии продержаться в таких условиях?

Андрей Лукьянов: Мы сейчас прикладываем максимальные усилия, чтоб не допустить остановки предприятия. Оно должно функционировать, поэтому надеюсь, что регоператор выполнит свои обязательства.

Радиослушатель: Здравствуйте, Андрей Тарасов мня зовут. Два вопроса к Андрею Анатольевичу. Первый по субботникам. Впервые за многие годы у нас не добиться от регоператора, чтобы контейнеры для субботников предоставляли. Организована ли у вас с ним эта работа и каким образом? Второй вопрос. Насколько я знаю, у регоператора не только с вами договорные отношения по вывозу мусора, но и с администрацией области. Мне совершенно не понятно, администрация что, не отслеживает количество денежных средств, которые отправляет в ваш адрес? Со своей стороны она не контролирует выполнение условий, которые связаны с необходимостью своевременной оплаты?

Андрей Лукьянов: На протяжении всей деятельности «АСПО» мы всегда активно участвовали в субботниках, в том числе в прошлом году. Но в этом году финансовое состояние предприятия доведено до того, что возможности оказания услуг по вывозу мусора даже в субботники нет. Потому что довольно сложная ситуация именно с финансированием. Второе. Как у регоператора организовано предоставление контейнеров, это вопрос к нему. Вопрос, как контролирует областная администрация, вопрос тоже к ней. Потому что, в соответствии с заключенным соглашением комитета ЖКХ и регоператора, который находится в открытом доступе, четко прописано, что регоператор берет на себя обязательства по недопущению задолженности.

Константин Калиниченко: И успешно эту задолженность создает.

Андрей Лукьянов: Совершенно верно. Сказать, что об этом никто не знает, было бы неправильно. В адрес комитета, в адрес руководства города за моей подписью уходило обращение. Я описывал ситуацию, которая складывается, но ответа не получил.

Константин Калиниченко: Добавлю от себя. У нас недавно был в эфире Сергей Грахов, который прекрасно курсе этой ситуации, но тоже предпочел позицию, что это спор хозяйствующих субъектов. Я пытался вывести его на мысль, не хочет ли он выступить в качестве арбитра. Нет, он не хочет. Он хочет дождаться решения Арбитражного суда. Я согласен, это хорошо в правовом государстве. Но не зарастем ли мы мусором, пока суд разродится каким-то решением?

Андрей Лукьянов: Сергей Сергеевич Грахов все-таки не последнее лицо в это цепочке, так как является заказчиком услуг регоператора, а регоператор — это его исполнитель. Поэтому все рычаги влияния на своего подрядчика у него есть. Жаль, что он выбрал позицию «подождем».

Константин Калиниченко: Но эта позиция была им озвучена 10 дней назад. Может, с тех пор что-то изменилось. Надеюсь, Арбитражный суд не будет слишком затягивать, потому что мы можем оказаться в сложной ситуации. Андрей Анатольевич, хотелось бы в завершение эфира обсудить несколько позитивных моментов. У нас реформа подавалась как постепенный переход к раздельному сбору мусора и цивилизованному подходу. Насколько я знаю, компания «АСПО» совместно со «Спецтранскомом» в течение долгого времени реализуют проект по установке контейнеров для раздельного сбора мусора и по приобщению школьников к повседневной практике. Проводятся лекции, экскурсии на мусороперерабатывающий комплекс. У вас там по-моему и музей даже есть. Потрясающая вещь. Почему он не включен в туристический маршрут? Я б и сам с удовольствием посмотрел.

Андрей Лукьянов: Всегда рады вас видеть.

Константин Калиниченко: Все это продолжается на данный момент?

Андрей Лукьянов: Да, конечно. Социальную часть нашей работы никто не отменял. Помимо бизнеса мусор еще и социальная нагрузка. Мы рады, что от родителей много заявок поступает, чтобы детишки посетили наш комплекс. К сожалению, март у нас выпал. Была грязь, холод и слякоть, сами понимаете, что вести детишек в такую погоду плохо. Сейчас у нас экскурсия у третьеклассников. Надеюсь, им понравится.

Константин Калиниченко: Прекрасная погода, прекрасный музей.

Андрей Лукьянов: Есть еще заявки, дети хотят посмотреть, и это очень хорошо. Когда проект только начинался, его идея была - привлечь взрослых к раздельному сбору мусора через детей. Потому что они приходят к нам, а потом рассказывают родителям, что увидели. И многие удивляются, неужели у нас есть раздельный сбор, неужели у вас есть переработка? А когда к нам приходит весь класс, а их меньше 25 не бывает, 25 семей узнают, что у нас это реализуется. Очень хорошо, что псковичи активно участвуют. Адресная программа по установке сеток зашкаливает. К сожалению, у нас есть заминка, связанная с финансированием, потому что изготавливаем сетки мы самостоятельно. Надеюсь, что регоператор будет выстраивать партнерские отношения и погасит задолженность. Это позволит нам наверстать отставание от планов, которые мы строили.

Вы видели, что мы практиковали установку контейнерных площадок. Пример — микрорайон №2. Практически все места накопления оборудованы контейнерными площадками, которые предлагало наше предприятие. Причем, как правило, за счет управляющей компании. Приятно смотреть. Считаю, что мусор должен быть красивым.

Константин Калиниченко: Совершенно случайно оказался во дворе на Октябрьском проспекте, 26. Там просто какая-то европейского типа контейнерная площадка закрытого типа. Она закрыта от птиц, животных. К кому обращаться, чтобы организовали такую площадку?

Андрей Лукьянов: В любом случае это идет через того, кто обслуживает жилые дома — через управляющую компанию. Та площадка, про которую вы говорите, была завершающим этапом благоустройства двора. Там было асфальтирование, я предложил управляющей компании оборудовать там нормальную контейнерную площадку, она согласилась, и на ее средства такая площадка была там оборудована осенью. В таком варианте и должно заканчиваться благоустройства. Во дворе должна быть хорошая детская площадка, асфальтирование и место сбора отходов тоже должно быть красиво, чтобы люди не относились к месту накопления как к помойке. Хуже всего, когда люди говорят: я пойду на помойку.

Константин Калиниченко: Что ж, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш эфир. Сегодня нашим гостем был директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов. Надеюсь, конфликтная ситуация с регоператором успешно разрешится.

Андрей Лукьянов: Спасибо, Константин, всего доброго.