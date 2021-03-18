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Блоги / Константин Калиниченко

Приступ законотворчества

18.03.2021 18:47|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«В сумасшедшем доме каждый мог говорить все,

что взбредет ем в голову, словно в парламенте»

Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

Давно известно и широко задокументировано, что в предвыборный период многие отечественные народные избранники напоминают школьниц в момент активного полового созревания. И относиться к ним следует соответственно, по принципу: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело.

Так-то и в своем обычном агрегатном состоянии народные избранники вызывают тревогу и опасение. Особенно в неугомонном стремлении что-нибудь еще запретить и придумать очередной штраф или иное наказание для своих избирателей. Ведь это ни что иное как совершенно нездоровый мазохизм. С таким остервенением пилить ветку, на которой сидишь, могут только люди, утратившие всякую связь с реальностью.

Вася Ложкин «Наш кандидат»

Но предвыборная гонка накладывает дополнительные обязательства. Ну, вроде как, животный мир в определенный период начинает нереститься и размножаться, так и депутаты в год выборов развивают внешне немотивированную бурную деятельность. Это похвально. Но есть проблема.

Творческий потенциал многих из них, как бы это сказать помягче, весьма ограничен (назвать вещи своими именами запрещает Роскомнадзор). А время бежит неумолимо — нужно привлекать внимание избирателя. То есть все пять лет между выборами они, в основном, занимались тем, чтобы нагнуть этого избирателя пониже и объяснить ему, что права не существуют, и все это выдумки американских провокаторов, а праведная жизнь должна быть наполнена безответной любовью к Родине, а более — ничем. И после этого они очень хотят, чтобы сгорбленный электорат продлил их полномочия на следующие 5 лет. Вот и рождает кипящий возбужденный разум идеи, которым место разве что на полке кунсткамеры.

Из последнего — Крестьянский кодекс. Какой-то умник, живущий в Госдуме последние лет тридцать, предложил принять документ с таким названием. Я пока еще в своем уме, так что не стал глубоко вникать. Если в двух словах — это что-то вроде учебника для тех, кто живет и работает на селе. Ну то есть в 2021 году российскому крестьянству решено подарить учебник, чтобы, значит, научить его — крестьянство — как землицу нашу русскую обрабатывать. А то ведь со времен Монгольского нашествия неразумен сельский народец, прямо сказать, дремуч и не приемлет передового аграрного знания. А пуще всего не разумеет нормативной базы, где рукой отечественных законотворцев русским по белому написано, что и как сеять, а когда убирать.

С какой стороны ни посмотри, ведь прекрасная идея. Наш аграрный сектор только начал подниматься с натруженных колен, но многие пребывают в растерянности. Не понимают, куда идти дальше. Вот те, кто не понимает и растерялся, все ответы найдут в Крестьянском кодексе. Как раньше-то без него обходились — даже я, насквозь городской житель, ума не приложу.

Но тут главное — не ограничиться полумерами и незамедлительно развить успех. Крестьянам уже несказанно повезло, теперь надо помочь всем остальным. Чем, например, рабочие хуже? Разве они сегодня не пребывают в растерянности? Надо и для рабочих свой, Рабочий кодекс, разработать.

Для интеллигенции — тоже кодекс надо придумать, а то интеллигенция с давних времен склонна к метанию из стороны в сторону. Ей, по большому счету, без кодекса вообще нельзя. Для учителей и врачей — отдельно, в рамках реализации дорожных карт и национальных проектов, с учетом ряда особенностей. Но и на этом не нужно останавливаться. Следует незамедлительно приступить к разработке кодексов для кондукторов общественного транспорта и сантехников. А завершить процесс надо красиво — кодексом кассиров «Магнита» и «Пятерочки». Этим мы поставим жирную точку, а также шах и мат зарвавшимся наймитам мировой закулисы.

Кодексом слово и дело депутатов Госдумы не ограничилось. На следующий день они пошли дальше. Новая инициатива избранников народа — создание банка данных экстремистских материалов.

Тут я даже не стал поверхностно изучать вопрос. Потому что ни секунды не сомневаюсь — эту своевременную идею наш народ всецело одобряет. Вы только вдумайтесь. Или даже представьте. Вот, например, проснулись вы по утру в прекрасном расположении духа. Заварили чашечку ароматного свежемолотого кофе. Расположились в удобном кресле и задумались, что бы такое почитать, чтобы поднять себе настроение до небывалых высот. Что-нибудь такое экстремистское — уж больно тянет с утра на подвиги. И тут вам как нельзя в помощь — новый банк данных. Здесь вам про всех этих прекрасных людей, которые внесли неоценимый вклад в становление цивилизации.

Ну и органам подмога. А то ведь как — поставит начальник по утру задачу, мол, подвиг надо совершить ближе к обеду и выявить экстремиста. Где подчиненному искать злодея? А тут ему в помощь — прекрасный банк данных. Заглянул туда оперативник — а там тебе лежит, например «Майн Кампф» за авторством герра Шикльгрубера. И бежит довольный подчиненный к начальнику, и радостно рапортует: «Товарищ майор, проявил смекалку и выявил злодея-экстремиста! Шикльгрубером зовут. Надо срочно брать, пока дел не натворил...».

В общем, как видите, уже не остается никаких сомнений, что в преддверии выборов для многих отечественных законодателей наступили трудные, прямо-таки критические дни.

Еще на этой неделе группа депутатов от «Единой России» предложила принять закон об умерщвлении животных. Причем, согласно законопроекту, регионы сами должны были бы определять методы борьбы с дворнягами и численность популяции. На слух, кстати, вполне здравая инициатива. Согласитесь, не слишком приятно, когда стаи бездомных агрессивных собак беспрепятственно разгуливают на районе, как афроамериканцы по солнечному Гарлему. Но я в целом представляю, как этот закон будут исполнять на местах. В отношении кошек и собак начнется такая тотальная аннигиляция, что очень скоро живые позавидуют мертвым. Да и нравственно превратить страну в одну большую живодерню, мне кажется, не вполне правильно. Есть в мировой практике гуманные способы регулирования численности домашних животных. Поэтому неоднозначное решение отозвать этот законопроект лично я поддерживаю.

Ну и на сладкое — новый региональный закон о молодежной политике. Его на сессии в следующий четверг рассмотрят депутаты областного Собрания. С одной стороны, я ничего не имею против этого законопроекта. Вот, например, старый закон о молодежной политике никак не помогал и не мешал псковской молодежи заниматься своими молодежными делами. Не сомневаюсь, новый закон ждет та же участь.

Мне давно кажется странным, но у нас который год продолжают употреблять это словосочетание — «молодежная политика». Между тем это совершеннейший оксюморон. Молодежной политики нет и быть не может. Равно как не может быть политики пенсионерской, мужской, женской. Т. н. молодежная политика — это лишь еще один вид сегрегации по абстрактному признаку. А по факту — дискриминация.

Кто-нибудь может определить возрастные рамки молодежи? 14 лет — это уже молодежь или еще не дорос? А 35 лет — еще молодежь или великовозрастный балбес?

 
Для чего молодежи закон о молодежной политике? Чтобы наделить их дополнительными правами? Или наоборот, чтобы указать на возраст, как на фактор, который ограничивает активное участие в серьезных делах? Мол, куда вы лезете, школоло, сидите, в танчики играйте.

«Проект закона устанавливает разграничение полномочий между органами государственной власти...». Ой, всё. Понятно с этим законом. Спросите нормального представителя современной молодежи, нужен ли ему такой закон, и он в два счета укажет, куда вам этот закон следует засунуть. Потому что молодежь — это не политическая категория, а субкультура. Ей эти ваши законы нужны, как лыжи в русской бане.

И ведь все всё прекрасно понимают. И про кодексы эти безумные, и про банки данных, и уж про молодежную политику тем более. Но ничего нельзя сделать. Предвыборный сезон — это особое, измененное состояние сознания внешне нормальных людей, которым очень нужно избраться в какой-нибудь парламент. Как и любое измененное состояние, оно характеризуется, прежде всего, отрывом от реального мира, иллюзиями, иногда и галлюцинациями. К сожалению, у некоторых все это в итоге выливается в приступы законотворческой деятельности. Нам же остается только терпеть и ждать, когда приступ пройдет. Потому что в наших условиях болезнь, увы, неизлечима…

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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