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Блоги / Константин Калиниченко

Чемодан без ручки

01.04.2021 19:11|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Простой и очевидный факт, что ты облажался. Признать это — первый шаг к успеху. Когда ты в нижней точке, наступает полная ясность. По крайней мере понятно, как делать не нужно».

Стивен Кинг

Есть известный стереотипный образ — чемодан без ручки. И выбросить жалко, и нести тяжело. Ассоциативный ряд тут можно выстраивать до бесконечности, но в нашем случае более всего данный фразеологизм подходит к региональной Общественной палате.


Фото: pinimg.com

Тут нужно пояснить, что причиной обращения к этой теме стало завершение очередного созыва работы Общественной палаты Псковской области. Иного повода, разумеется, тут быть не может, потому что трудно обсуждать то, что давно умерло и в повестке присутствует исключительно потому, что это забыли похоронить, перекреститься и забыть.

Еще один принципиальный момент. Пинать ногами областную Общественную палату можно легко и непринужденно. Да она и сама с с удовольствием дает для этого поводы. Как, например, в недавней истории с отказом обсуждать проблему «Чистой воды» в Пскове и ситуацию вокруг домов по улице Ижорского батальона, жители которых оказались заложниками «двухвалентного железа». Как повела себя «палатка» в этой ситуации? Я не хочу никого оскорбить, поэтому скажу, что повела себя крайне неумно. Сначала шумно анонсировали, что будут рассматривать этот вопрос, привлекли авторитетного эксперта. А затем позорно и трусливо все отменили. Кто там наложил в штаны и отменил слушания по вопросу, на самом деле, не интересно. Потому что от такой Общественной палаты, извиняюсь, воротит. Тот, кто принимал решение не обсуждать вопрос, просто публично дискредитировал общественный институт. Респект и уважение, кстати, эксперту, Сергею Корсакову, который демонстративно покинул этот убогий ареопаг.

А впрочем, ладно, давайте попробуем тут отыскать хотя бы зернышко оптимизма. В понедельник стало известно, что нынешний председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах завершает работу в должности и впредь не намерен участвовать в ее работе. Вот эта новость - главный источник оптимизма. Не знаю, как все это со стороны видит Анатолий Иосифович, но период его руководства палатой - это эпоха позора и деградации. Так низко Общественная палата не падала никогда. Я, честно говоря, думаю, что это то само дно, которое уже невозможно пробить. Орган, номинально и законодательно призванный быть моральным авторитетом, превратился в посмешище и объект для уничижительных комментариев. Сегодня жителю региона в здравом уме и в голову не придет обратиться в Общественную палату для решения актуальной проблемы. Задать вопрос об Общественной палате все равно, что, снова извиняюсь за жесткую аллегорию, спросить про поход в публичный дом. Многие общественники натурально обижались, когда я спрашивал, не намерены ли они попробовать свои силы в новом созыве.

Но вот тут у нас очередной исторический шанс, который архиважно не продолбать. Понятно, что у Общественной палаты будет новый капитан. Предыдущий упорно пускал этот корабль на дно, но у нового есть все шансы вывести его в открытое море.

Я тут знаю, о чем говорю, поскольку сам был пару созывов назад членом Общественной палаты Псковской области. Личность председателя этого органа является определяющей. Именно в его власти формулирование актуальной повестки. Захочет председатель — и палата превратится в репрезентативную площадку для диалога по актуальным проблемам. А захочет — сделает из нее унылое кладбище заслуженных артистов.

В этом смысле принципиально важен ответ на вопрос: зачем нужна Общественная палата. Тут, несомненно, есть серьезная подмена смыслов и еще более серьезный провал во времени. Когда вся эта чехарда с региональными «палатками» затевалась, не было в нашем обществе институтов коммуникации власти и граждан. Где-то там наверху в поте лица трудилось «политбюро», где-то внизу со своими проблемами копошились люди. Все, как у Оруэлла в «1984», где сверху — «внутренняя партия», а снизу — пролы, их интересы никак не пересекаются. Вот и придумали Общественные палаты как площадку для диалога между властью и обществом.

Лет 20 назад все это выглядело стильно, модно и актуально. Сегодня, надо признать, выглядит анахнронизмом. Появились социальные сети. Власть охотно коммуницирует с гражданами напрямую, подчас сама инициирует взаимодействие. 20 лет назад внимание со стороны губернатора области было сродни диалогу с инопланетянином. Сегодня губернатор лично общается не просто в социальной сети, а лично и в директе. Тогда для чего нам Общественная палата?

Не надо быть Спинозой, чтобы понимать, что первоначальный смысл ее существования утрачен раз и навсегда. Как площадка для оперативного поиска решения проблем Общественная палата не интересна, потому что появились более эргономичные институты. Никакая палата по скорости и результативности не сравнится с инстаграмом губернатора — это очевидно, как дважды два.

Тогда вопрос, где у региональной Общественной палаты новое место под солнцем? Мне кажется, есть только один путь. Палата должна становиться дискуссионной площадкой по актуальным проблемам жизни региона. Вот как раз по таким, как «Чистая вода». Или мусорная реформа. Проблемы экологии Пскова и области. Ситуация с развитием общественного транспорта. Сохранение объектов историко-культурного наследия в условиях современного развития города. Проблема насилия в семье. Таких тем — миллион. По каждой давно назрел серьезный компетентный общественный диалог…

Тут не следует питать иллюзии. Все отдают отчет в том, что Общественные палаты как социальный институт появились по инициативе государственной власти. Цель была тоже весьма прозрачна: с одной стороны, аккумулировать общественные инициативы (некоторые из них бывают небесполезны), с другой — перенаправить активных и критически мыслящих граждан в контролируемое русло. Как многое, создаваемое по инициативе сверху, палаты быстро превратились в социальные симулякры и объекты критики и молчаливого презрения.

Власть тут оказалась заложником своих возможностей. Чертовски велик соблазн организовать все по принципу «запрещать и не пущать». Что, в свою очередь, толкает многих неравнодушных людей в протестную активность. В этих условиях власть создает ложную альтернативу: или конфликт, или «чего изволите». Вот, к большому сожалению, наша Общественная палата твердо встала на этот путь.

Но такое положение вещей вполне реально изменить. Потому что есть третий путь — конструктивного общественного диалога. Общественная палата Псковской области должна превратиться в то, что на Западе называют Communication Tube. Это непросто, но абсолютно реально.

Все зависит от конкретных людей. Приведу такую аналогию. В американских командных видах спорта, например в бейсболе, существует давно отработанная до автоматизма практика. Когда руководство понимает, что команда себя исчерпала, оно устраивает масштабную чистку рядов. Скидывает подешевле всех ветеранов и набирает в ростер молодую и перспективную молодежь, голодную до результата. У которой есть силы и желание, а не только безумная усталость и заслуги в далеком прошлом. Полная перезагрузка дает свежую кровь и новую жизнь. Какая будет эта жизнь — большой вопрос. На этом пути никто не застрахован от ошибок. Но под лежачий камень вода не течет.

Условия у нас для перезагрузки, прямо скажем. не самые благоприятные. Но и в таких есть примеры, когда региональная Общественные палаты становятся рабочими институтами, пусть и с некоторыми скидками на российскую действительность.

И думаю, что иного пути нет. Сегодня Общественная палата региона напоминает спортивную команду, которая выходит на площадку крайне неохотно и только для того, чтобы в очередной раз дискредитировать саму идею. Поскольку ликвидировать палату не позволяет закон, нужно привести ее в чувство и соответствие объективной реальности. Для этого не так много и нужно. Нормальный председатель, который живет сегодняшним днем и у которого не трясутся поджилки от актуальных тем. «Живые» общественники, получившие место в палате за свои идеи и гражданскую позицию, а не за опыт и трудовой стаж. И поиск своего места под солнцем — где и в каких вопросах Общественная палата области может быть полезной как для власти, так и для граждан. Власть тоже должна уже понять, что диалог с обществом следует строить через общественный договор и компромиссы, а не путем директив. Если с этим определиться, мы сами не заметим, как палата перестанет быть посмешищем и объектом уничижительной критики. А регион получит прекрасную площадку для конструктивного диалога по актуальной повестке…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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