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Блоги / Константин Калиниченко

Бессмысленная и беспощадная ерунда

05.08.2021 20:07|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.


 

«Чем искреннее [мы] убеждали людей, тем меньше они нам верили. Никто в нашем окружении не понимал, что мы делаем не так. Впервые, кажется, мы были абсолютно честными с нашим народом. Но никто нам не верил. Хотя верили все 20 лет, что мы их обманывали...»

Юлиан Влад, последний руководитель Сикуритате (службы госбезопасности Румынии) в 1987-1989 гг.

Понятно, что главная интрига в Псковской области в эти дни — снимут или не снимут Льва Шлосберга с предвыборной гонки. Если снимут, то когда? И сразу отовсюду, то есть и в Москве, и в Псковской области? Или только там, где он может на что-то претендовать? А сколько раз снимут, и сколько восстановят? Масса вопросов. Ими мы, вполне вероятно, будем задаваться вплоть до дня голосования 19 сентября. Полагаю, что времени эту тему обсудить будет еще достаточно. Так что, пока Лев Шлосберг и Николай Кузьмин, подобно Дон Кихоту и Санчо Панса, сражаются с ветряными мельницами, поговорим об актуальной повестке.

А так получается, что по-прежнему нет ничего актуальнее коронавируса и беспощадной борьбы с ним. Тут, казалось бы, в последнее время начало что-то получаться. Хаос и организационная вакханалия, царившие еще пару недель назад, постепенно уходят в прошлое. Вроде бы, наладили поставки вакцины. Причем где-то там, в министерстве здравоохранения, наконец-то сообразили, что для правильного течения прививочной кампании в регионы нужно сначала отправлять первый компонент вакцины. А через 2-3 недели — второй, но никак не наоборот. Довольно странно, что столичным медицинским чиновникам так трудно и долго давалось понимание того, что первый компонент потому и называется первым, что с него надо начинать вакцинировать людей. А вторым компонентом завершать. Впрочем, спасибо и на том, что с этой дилеммой в итоге разобрались.

Как, кажется, разобрались и с логистическим недопониманием, когда вакцина в один район пребывала в избыточном количестве, а в соседний не пребывала вовсе. Вообще, надо сказать, здОрово, что целый ряд проблем, совершенно неизбежных в этом хаосе, решались чиновниками и медиками в оперативном режиме, без характерной бюрократической волокиты и череды согласований. Это без иронии сейчас.

Джеймс Гилрей «Коровья оспа, или Чудесное действие новой прививки!», 1802 год

Но радоваться преждевременно. Помимо того, что процесс продолжает сопровождаться какими-то совершенно непонятными и немотивированными эксцессами, есть и системные проблемы. Вопросы, которые ставят под угрозу успешность всей прививочной кампании. Которые, в конечном итоге, ставят под сомнение главный итог — коллективный иммунитет и выход из ковидных ограничений.

Я думаю, многие обратили внимание, что на минувшей неделе Чехия — первая из европейских стран отменила масочный режим. Целиком и полностью. Страна, где еще полгода назад были самые жесткие ограничения, где трижды за полгода вводился локдаун по жесткому сценарию, сегодня позволила себе вернуться к обычной доковидной жизни. Мечта стала реальностью.

Что в основе такого решения? Рецепт очень простой. Свободный доступ к вакцине и высокий процент привившихся. Обращаю внимание, что коллективный иммунитет не достигнут — в Чехии привито чуть более 46% жителей страны. Но есть вакцина и есть динамика. Это дало основание вернуться к прежней жизни.

А что у нас? А у нас по-прежнему государство, если смотреть правде в глаза, не в силах решить главную проблему — как радикально повысить процент привитых от COVID-19 граждан. Несмотря на все усилия, мы все еще где-то топчемся в районе 20%, что, честно говоря, не внушает оптимизма.

И что бы там чиновники не рапортовали в радужных реляциях, процесс продолжает идти ни шатко ни валко. Он мог бы идти намного быстрее — как в той же Чехии или соседней с ней Австрии, где привито более 50% населения. Но для этого система должна быть настроена на достижение конечной цели. В России, увы, не так. К сожалению, даже концептуально верные решения властей часто не приносят результата из-за ошибки в методе.

Вот возьмем «ограниченно обязательную» вакцинацию. Концептуально решение абсолютно верное. С нашим народом именно так и надо поступать. Возможность свободно выбирать часто бывает понята превратно. Вместо осознанного рационального поведения в ситуации свободного выбора, русский человек, как правило, поступает по принципу «назло бабушке отморожу уши». Это вообще историческая беда русского народа: мы совершенно не понимаем — ни разумом, ни интуицией — что делать с внезапно свалившейся на наши головы свободой выбора. Подобная ситуация порождает у русских людей сопротивление власти. «Власть топит за вакцинацию? Ок, значит, я против». Увы, в общественно-политическом смысле русский человек еще пребывает в пубертатном периоде: «Родители просят не курить, не материться и не гулять до полуночи? Ок, буду поступать в точности наоборот».

Так же и с вакцинацией получилось. Один знакомый врач мне сказал: «Если бы власть рассказывала из федеральных "утюгов", что прививаться вообще не следует, а вакцина скоро закончится, народ в едином порыве стал бы прививаться. Назло. Из принципа». Но у нас все наоборот.

Источник: meme-arsenal.ru

Давайте посмотрим на нашей практике. Когда ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, установили дедлайн — 16 июля. Очень верное решение — любой вменяемый гражданин России знает, что без внятного дедлайна мы совершенно беспомощны и будем бесконечно прокрастинировать, пока не пройдут все разумные сроки. Но на подходе к 16 июля выяснилось, что ничерта не выходит.

Ладно, продлили срок на неделю. Уже тогда это вызывало сомнения, потому что смысл любого дедлайна, прежде всего, в его неотвратимости. Но, вроде как, была логика такого решения. То компонента нужного не было, то физически времени не хватало у медиков. Еще и главврачи пока осваивали какой-то там реестр, время было упущено безвозвратно. Подошел новый срок, и … власти снова перенесли этот дедлайн. Который, конечно, уже никакой не дедлайн, а смех на палке при таком подходе. Переносить его можно теперь до морковкиного заговенья — массы свято уверовали, что им ничего серьезного не будет, если в очередной раз не привьются к положенному сроку.

Кто-то возразит мне, дескать, кого-то, кажется, отстранили от работы. Что ж, это было прекрасно. В нашем, исконно русском понимании, конечно. Отстранили от работы … сторожей в образовательном учреждении. Надо полагать, после такой демонстрации «жесткой руки» в государственной политике здравоохранения все должны были в ужасе ринуться прививаться, давя друг друга у пунктов COVID-вакцинации. Но гора, как это у нас принята, снова родила мышь. Выяснилось, что и сторожа ни в чем не виноваты, отстранять от работы если и можно, то только после 20 августа. А пока нельзя, так что все возвращается на круги своя.

Затем прошла информация, что в регион пребывает партия вакцины «ЭпиВакКорона», числом 10 000 доз. С позволения спросить, зачем? Понятное дело, что в Минздраве плевать на то, что там думают в регионе. Но с таким же успехом в область можно было направить 10 000 ржавых гвоздей или таблеток активированного угля. Что такое «ЭпиВакКорона» не в силах толком объяснить ни одно научное учреждение. В отличие от действительно доказанной, в том числе международным медицинским сообществом, эффективности вакцины «Спутник V», экспериментально подтвержденных, верифицированных данных по «ЭпиВакКороне» не существует в природе. Нельзя исключать, что это некое плацебо. Но с таким успехом можно рекомендовать прививаться при помощи молитвы и горчичников. В общем, тут налицо потеря темпа и смысла — привитых этой непонятной субстанцией, вероятно, придется ревакцинировать в ближайшее время.

И последнее, на мой взгляд, самое важное. Из рубрики «иногда лучше жевать, чем говорить». Главный санитарный врач в самом конце июля радостно так сообщил, что ограничения по коронавирусу будут продлевать до зимы. Все, шах и мат вам, адепты вакцинации. Ходите в масочках. Все ваши надежды, что вы тут поставите себе прививку и сможете позволить себе чуть больше, можете засунуть себе в известное место. Представляю: как в этом момент радостно потирали потные ручонки антипрививочники, мол, вот так вам, придуркам чипированным, и надо.

Я уже устал повторять очевидную и проверенную в разных странах истину: люди массово идут прививаться, когда понимают, что это им дает. Какие преимущества они получат, относительно непривитых граждан. Но наше государство с истинно бараньим упорством делает все, чтобы между привитыми и антиваксерами не было никакого различия, в том числе в повседневном поведении. А теперь, как заявил начальник нашего Роспотребнадзора, такое положение вещей сохраниться до зимы. Это как минимум — потом, наверно, до следующего лета продлят. Ведомство явно вошло во вкус, несмотря на то, что в повседневной жизни все давно забили болт на маски и прочую ерунду, надевая только в том случае, когда этого нельзя избежать…

Вот потому, уважаемые чиновники, страна и плетется в хвосте по проценту привитых граждан. Можно изобрести еще с десяток вакцин, некоторые из которых даже будут вполне эффективными. Но, если вы сами вставляете палки в колеса по ходу движения, то результат будет предсказуемо плачевный.

Рецепт же решения задачи прост, как в младшей школе. Просто дайте людям четкое понимание того, когда и при каких обстоятельствах будут сняты ограничения. Перестаньте пугать их всяким псевдонаучным бредом про «нам теперь с этим всегда жить» и прочей мракобесной чушью. Примите столь вами любимую «дорожную карту», согласно которой в неделю должны быть достигнуты конкретные процентные показатели по вакцинации. И четко этой карте следуйте. Если пообещали отстранять от работы антиваксеров — так отстраняйте, не мните известные части тела, опасаясь социального взрыва.

Уважаемые верхние чиновники: просто будьте тем государством, с которым мы — граждане — заключили Общественный договор и передали вам соответствующие полномочия. В противном случае, все это не имеет никакого смысла. И к вашим решениям люди будут уже очень скоро относиться, как к маскам, то есть как к бессмысленной и никому не нужной ерунде.

Константин Калиниченко

Теги: #вакцинация #Резонер #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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