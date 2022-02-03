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Предсмертная агония ковидного мира

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Тому, кто правит и намерен править дальше, необходимо умение искажать чувство реальности»

Джордж Оруэлл «1984»

Судя по тому, что все больше цивилизованных стран заявляют о готовности снять все коронавирусные ограничения и вернуться к нормальной, прежней жизни, мы находимся накануне победы над пандемией. Или над ковидобесием — это кому как нравится. О формате новой старой жизни пока говорить преждевременно — вероятно, государства так легко не смогут отказаться от внедренных за последние пару лет систем контроля над людьми. Что-то из Эры Ковида, наверное, останется с нами надолго, от коронавируса и его бесконечных новых штаммов мы станем прививаться, как уже годами прививаемся от гриппа.

Фото: Reuters

Кому-то должно быть стыдно. Вчера ученые университета Джонса Хопкинса — а это, я напомню, главный научно-исследовательский институт, занимающийся вопросами динамики и распространения COVID-19 — объявили, что локдауны, которые вводили в разных частях света, никакого ощутимого эффекта не дали. А пару недель назад официальный представитель Всемирной организации здравоохранения сделал заявление, что нет никакого смысла в ограничениях на авиаперелеты, потому что эти ограничения также не влияют на распространение вируса.

То есть два года эти вредители, имеющие наглость и цинизм называть себя учеными, кормили нас страшилками, что, если не мы все не заляжем на дно, не перестанем ходить на работу и путешествовать по миру, то человечество вымрет, как мамонты. И человечество слушало — а куда деваться? Ведь вы же, мать вашу, ученые, а не мы. А теперь эти же дипломированные очкарики нам говорят: «Ребята, сорри, мы тут где-то ошиблись, все, что мы говорили два года, — все фигня, но вы там близко к сердцу не принимайте, подумаешь, два года выброшенных из жизни». Ей богу, в первый раз в жизни, наверное, я жалею, что нет на этот случай товарища Сталина, который, в целом, знал толк в разборе полетов.

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Впрочем, этот разбор — предмет разговора в самом ближайшем будущем. В России пока никто ничего не отменяет, а ковидный мир, испытывающий предсмертную агонию, в лучших древнеримских традициях решил насладиться еще одним актом ковидобесия.

Речь про зимние Олимпийские игры 2022 года, которые стартуют, кажется, в пятницу, 4 февраля. Задолго до старта стало понятно, что более отвратительного, тошнотворного зрелища трудно придумать. Существовало, наверное, множество вариантов, что делать с зимней Олимпиадой — перенести на год, как сделали двумя годами ранее с летними играми, проводить в разных странах, как Чемпионат Европы по футболу. Но организаторы напрягли извилины и приняли худшее из решений — проводить игры, но без зрителей. Вроде бы пустят на трибуны каких-нибудь китайских пионеров, которые будут весело махать китайскими флажками и издавать характерные визжащие звуки. А, может, и не пустят никого — «в случае ухудшение эпидемиологической обстановки», и атлеты, готовившиеся 4 года к главному старту жизни, будут соревноваться в оглушающей тишине.

Думаю, все, кто увлекается спортом высших достижений, отлично знают, что спорт немыслим без атмосферы. Эту атмосферу создают зрители, болельщики, фанаты на трибунах и вдоль гоночных трасс. Ничто не сравнится с живым искренним шумом трибун. Футбольный матч на переполненном «Камп Ноу» между «Барселоной» и «Реалом» — это гиперэмоциональное шоу. Та же игра при пустых трибунах окажется серым и безликим зрелищем, напоминающим тренировочный «дыр-дыр». Это, прежде всего, никому не интересно.

Вот и Олимпиада будет такая же. Спортсмены будут бороться за медали, что-то нам покажут по телеку, и мы будем за всем этим наблюдать. Со смешанными чувствами. Спортсмены-то не виноваты, для них Олимпийские игры — цель всей спортивной карьеры. Их, считаю, в этой ситуации следует всемерно поддерживать и ни в коем случае не умалять достижения победителей и призеров. Но Олимпиада прежде всего для всего мира. В Древней Греции во время Олимпийских игр останавливались войны. Олимпийские игры 1936 года в уже насквозь нацистской Германии стали триумфом чернокожего американца Джесси Оуэнса. В своих мемуарах Оуэнс писал, что Гитлер ему вполне дружески помахал рукой после победы на 100-метровке. Это, если кто не понимает, не оправдывает Гитлера — речь о роли Олимпийских игр в истории нашей цивилизации.

И вот теперь это нечто под непритязательным названием «Пекинская Олимпиада». Я зашел по традиции на один из главных российских спортивных интернет-порталов. Чем живет спортивный мир накануне старта главного спортивного события 4-хлетия? Спортивная составляющая, надо сказать, присутствует, но отодвинута на третий план.

Украинская сборная по биатлону в депрессии — ведущие спортсменки подхватили ковид аккурат перед вылетом сборной в Китай. Одни льют слезы, другие судорожно ищут варианты замены.

Известная фигуристка чуть было не осталась без еды. Дело в том, что, во избежание заражения, спортсмены питаются индивидуально, в своих комнатах, а пищу им доставляет робот. Ну вот робот немного затупил или что-то еще. Эта история вообще напоминает какой-то фантастический мир о людях, выживающих в бункере после планетарной катастрофы.

5-кратный олимпийский чемпион по биатлону, француз Фуркад в своем инстаграме написал, что он хотел бы многое сказать об этой Олимпиаде и олимпийских объектах, но в современном мире это неправильно поймут, поэтому он лучше воздержится.

Известная российская биатлонистка просит оставить ее в покое, потому что нервы на пределе. Но это отнюдь не предстартовое волнение. «Зачем вы нагнетаете? Тут и без этого такое творится… Вот почти каждый при встрече говорит, что контактировал с кем-то, кого посадили на карантин: "Отойди от меня!"».

Российские хоккеисты отказались лететь вместе с остальной сборной. Кто-то решил, что они так стараются не заболеть, кто-то решил, что у ребят понты и звездная болезнь.

Норвежские лыжники и биатлонисты прилетели в Пекин и уже там выяснилось, что один пассажир рейса сдал положительный тест, и теперь вся Норвегия на измене, все ждут, пронесет или не пронесет.

Ну и все спортсмены думают не о подготовке к соревнованиям, а молятся, чтобы им просто повезло. Потому что тесты берут каждый день, и каждый день испытываешь мощнейший стресс — что там тест показал на этот раз?

Для чего было устраивать такое издевательство над спортсменами и здравым смыслом, я не очень понимаю. И вариантов не нахожу. Честно говоря, больше похоже на какие-то евгенические опыты — как будто некие ученые-садисты вознамерились провести эксперимент, дабы установить пределы человеческой психики.

Фанаты ограничений мне возразят, мол это все забота о здоровье спортсменов. Но давайте посмотрим правде в глаза. Можно иметь разное мнение об опасности коронавируса, но вот я в последние несколько недель с наслаждением смотрю матчи плей-офф по американскому футболу. Фантастическое зрелище. Сам спорт, вероятно, на любителя. Но на каждой игре собирается по 90-100 тысяч зрителей, и тем самым создается какая-то невероятная атмосфера.

Фото: Мария Селенкова, Sports.ru

Разве это приступ вопиющей беспечности? Ничего подобного. Люди вакцинируются, как им завещало государство. Государство, в свою очередь, при первой возможности сняло бессмысленные и вредные ограничения.

Но так, увы, не везде. Мир еще полон негодяями, прикрывающимися белыми халатами, которым очень понравилось держать людей в импровизированных цепях, пугая их локдаунами, и они хотят сохранить нынешнее положение вещей как можно дольше, вопреки здравому смыслу. Где-то, как в Дании, Швейцарии, США, они вынуждены отступить, где-то, как в случае с пекинской Олимпиадой, сохраняют позиции. Что ж, посмотрим эту дико унылую, китайскую, в плохом смысле слова, Олимпиаду, потому что другой нам не предлагают.

Ну, а если ближе к нашей жизни? Я вот думаю, сколько еще продержатся эти ограничения?

Обращаю внимание, что я всегда был и остаюсь сторонником вакцинации. Те, кто сегодня кивает на снявшую все ограничения Данию, не учитывают тот факт, что в Дании привито более 80% населения, а более 60% прошли ревакцинацию. В этом смысле Роспотребнадзор вправе заявить, что, когда мы доберемся до этих цифр, то и в России можно будет снять ненавистные масочки.

Однако хотелось бы, как любят говорить наши чиновники, двигаться дальше. Вчера Министерство здравоохранения Швейцарии сделало официальное заявление, что исследования штамма «омикрон» дают все основания полагать, что коронавирус COVID-19 превратился в т. н. эндемичный вирус. А говоря по-русски, в обычное респираторное вирусное заболевание, т. е. самую обыкновенную простуду, которую многие всю жизнь переносили на ногах с минимальным медикаментозным вмешательством.

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Вроде бы и авторитетные российские специалисты в массе своей придерживаются этой точки зрения. Да, многие болеют. Но болеют легко, без госпитализации, ИВЛ и иных тяжелых последствий. Как в прежние времена, когда насморк и боль в горле не заставляли нас судорожно метаться в поисках лаборатории для сдачи анализов.

Так что же? Не пора ли перестать бояться своей тени? Я думаю, что эта позорная Олимпиада без болельщиков послана нам как последнее напоминание, каким мир быть не должен. Как наглядное пособие, от чего нужно избавиться. И очень надеюсь, что Олимпийские игры 2022 года мы будем вспоминать не только за достижения спортсменов, а и как предсмертную агонию ковидного мира.

Константин Калиниченко