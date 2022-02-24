Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Главней всего погода в доме
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Квитанции за электричество не придут
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
Константин Калиниченко Публикаций: 209
24.02.2022 17:080 Дизайн-код Пскова 17.02.2022 16:283 Дело Гавунаса: 10 лет спустя 15.02.2022 18:038 Реплика Константина Калиниченко: НЕгетто 10.02.2022 16:117 Старикам здесь не место 03.02.2022 19:2511 Предсмертная агония ковидного мира Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 19.02.2022 13:5012 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 20.02.2022 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф 20.02.2022 11:404 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 18.02.2022 07:013 В Псковской области повышают оплату труда в бюджетной сфере 18.02.2022 11:038 Водитель пострадал в аварии с боевой машиной в Псковском районе
Блоги / Константин Калиниченко

Дизайн-код Пскова

24.02.2022 17:08|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Я глядел на серую стену огромной высоты. Площадь поверхности казалась просто необъятной. Настоящий брандмауэр. Идеальная ровная поверхность — мертвый штиль. Ничего лишнего — разумный аскетизм. Так в моей голове появилось понимание, каким будет будущее здание ООН в Нью-Йорке».

Оскар Нимейер, бразильский архитектор

 

В программе «Резонер», которая, как могли заметить радиослушатели, подверглась легкому ребрендингу, я обычно анализирую по горячим следам актуальные события, случившиеся на неделе. В этом смысле логично было бы посветить этот выпуск происходящему на Украине. Но про сюжет с признанием независимости ЛДНР и последовавшие за этим событиями и без того вещают из каждого утюга. Уподобляться же диванным экспертам нет большого желания. Поэтому сегодня будет прозаичная тема. Поговорим про уничтожение Шанхая, о том, почему Шанхай должен быть уничтожен.

Речь, конечно, не про один из центров мировой экономики и, по факту, один из красивейших городов современного мира. Не секрет, «шанхаем» принято также называть трущобы, где отсутствует любая эстетика, где нет места закону и чувству прекрасного, а люди заняты выживанием в отсутствие всяких правил. В лихие 90-е все более-менее крупные города России оперативно превратились в такие «шанхаи». Ярче всего это проявлялось в наружной рекламе, различных вывесках. Каждый стремился к самовыражению в рамках собственных представлений о красоте и величии.

Тут надо замолвить слово в защиту русского народа. Наружную рекламу постсоветской эпохи принято считать уродливой и безвкусной. Но, скажите, откуда было взяться вкусу, если советская эпоха вытравливала его с безапелляционностью серной кислоты? Общество, десятилетиями жившее в пятидесяти оттенках серости, с распадом СССР неожиданно узнало, что, кроме черного и белого, существует немало других оттенков спектра. И подобно голодным детям подземелья, люди ринулись познавать мир во всей его красоте. Тем более, что законодательно никто не ограничивал. Никаких правил, какая реклама допустима, где ее вообще можно размещать — ничего не существовало в природе. Да, собственно, не до того было. Страна погрузилась с головой в капитализм и рыночные отношения, и все это напоминало прыжок в прорубь, совершенный с продавленного, но все же достаточно уютного дивана.

В интернете полно фотографий Пскова 1990-х — 2000-х, где натурально не видно фасадов зданий, потому что они все увешаны аляповатой рекламой. Бизнес в то время жил по принципу «размер имеет значение». Поэтому образцовой рекламой считался здоровенный фиолетовый баннер, на котором золотыми буквами шрифта «а ля рус» красовалось «название фирмы».

Мир с того времени сильно изменился, появилось законодательство, ограничивающее буйную фантазию рекламных отделов, однако на внешнем облике Пскова это почти никак не отразилось. Все разговоры на тему того, что за окном 21 век, и пора бы весь этот «шанхай» убрать хотя бы с центральных улиц, натыкались на полное отсутствие у бизнеса желания что-либо менять и лакуны в российском законодательстве, позволяющие заволокитить любой вопрос. А главное — не хватало желания и воли у чиновников. Многим эта тема казалась, с одной стороны, неподъемной, а, с другой, непервостепенной. Ну, что там за проблема с наружной рекламой, когда дороги разваливаются…

 
Ну, наконец-то, руки дошли и в Псковской области. Начали, понятное дело, с Пскова. В 2018 году сразу после губернаторских выборов на тот момент новый губернатор области Михаил Ведерников заговорил о необходимости внедрения в Пскове так называемого дизайн-кода. А, говоря по-русски, правил размещения вывесок, рекламы, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. По данному поводу было выпущено немало критических стрел. Кому-то не понравилось нерусское словосочетание, другие решили, что это такой новый способ кошмарить бизнес. Ну, а записные скептики махали рукой, мол, поговорят и забудут.

Не все в Пскове реализуется успешно и в срок, но вот с дизайн-кодом все вроде бы выходит как нельзя лучше. Вероятно, потому, что все причастные отработали вопрос без бюрократизмов и перегибов. Тут давайте разберемся в деталях.

Прежде всего, основная идея исходила от губернатора Михаила Ведерникова. В условиях существующей вертикали власти, такой подход является 100%-ной гарантией того, что идея одобрена к реализации и сомнениям нет места. Во многом поэтому особых дискуссий на тему того, нужен нам дизайн-код или не нужен, в Пскове не было. Да и, прямо сказать, идея эта вызвала в целом одобрение псковичей. Прежний «дизайн-код» в формате «кто во что горазд» изрядно утомил жителей. Так что, идею одобрили практически сразу, как только Михаил Ведерников ее озвучил.

Второй важный момент - реализацию концепции дизайн-кода Пскова доверили профессионалам. Это ведь только на первый взгляд кажется, что тут нет ничего сложного, достаточно выбрать красивые шрифты и заставить всех переделать под единый формат. В нашем случае основная проблема была не только в устранении огромного объема визуального мусора, который переполнял Псков, в том числе его историческую часть, но и в максимально гармоничном приспособлении нового дизайн-кода к особенностям псковской архитектуры.

 
Я не стану тут утомлять подробностями, поскольку работа была проведена, без ложной скромности, огромная. В области, наконец-то, появился главный архитектор — Евгений Шапкин — человек совершенно не публичный и не любящий пиариться в масс-медиа. Ну вот я позволю сказать пару добрых слов. Главный архитектор вроде бы не мелькает в СМИ, но в городе чувствуется, что появилась уверенная рука, которая ненавязчиво указывает, в каком направлении будет формироваться визуальный образ города.

Третий момент — не стали «гнать лошадей». Еще раз напомню, что идею дизайн-кода губернатор области Михаил Ведерников сформулировал осенью 2018 года. Бизнес в тот момент опасался, что заставят в авральном темпе отдирать вывески и вешать новые. А какие? Тут ведь тоже были опасения и сомнения. Ведь дизайн-код — это некий единый формат. Многие просто тогда слабо понимали, о чем вообще идет речь? Одинаковые шрифты на вывесках? А какая цветовая гамма? Тоже одним цветом? Ну, если одним, то не иначе черным или серым — ну, не зеленым же?

Я отлично помню пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей на начальном этапе создания концепции дизайн-кода — вопросов было столько, что чиновники просто не знали, кому отвечать. Вот здесь, давайте похвалим власть, раз уж она того заслуживает. Была проделана значительная работа по разъяснению всех нюансов «дизайнкодизации» Пскова. Что именно нужно делать и почему — это были главные вопросы и они получили, на мой взгляд, исчерпывающие ответы. А бизнес получил необходимое время для приведения своего внешнего облика в соответствие.

Я понимаю, что многие псковичи — скептики и пессимисты по духу и по жизни. Кто-то, возможно, подумал, что я тут решил зачем-то прогнуться то ли перед администрацией области, то ли перед управлением архитектуры. Думайте, что угодно. Но давайте правде в глаза посмотрим: вот, когда вы идете, например, по улице Некрасова, аккурат напротив здания администрации есть прекрасный образец псковской архитектуры рубежа 19-20 веков — доходный дом Гельдта. В Европе такие здания называют «редбриками» (от англ. red brick — красный кирпич) и весьма оберегают как памятники архитектуры.

Так вот на этом здании, где первый этаж используется под магазины и общепит, разумеется, всегда было много разных вывесок. Был там на углу магазин, кажется, кожей и мехами торговал. За сам магазин плохого не скажу, но вот вывеска у него была натуральным убожеством как по цветовой гамме, так и по оформлению в целом. Магазин давно съехал куда-то, сейчас в этом помещении обосновалась приличная кофейня. Кофейню рекламировать не буду, закон запрещает это делать. А вот вывеска там сделана просто отличная. Лаконичная и одновременно стильная. Она совершенно не заслоняет здание визуально и, что тоже важно, не причиняет ему вред. Вот такая вывеска и есть элемент общего дизайн-кода Пскова.

Сам дизайн-код находится в самой активной фазе реализации. Центр уже более-менее приведен в порядок. Избавились не только от сотен квадратных метров визуального мусора, но даже получилось, казалось бы, невозможное — достучаться до федеральных сетей гипермаркетов, особенно тех, в чьем фирменном стиле доминирует красный цвет. Самый известный пример связан с магазином «Стекляшка» на Советской, где власти нашли способ донести до руководства торговой сети необходимость соответствовать требованиям дизайн-кода города.

Ну а далее — везде. С 3 июня дизайн-код станет обязательным для всего Пскова, после чего начнется его поэтапное внедрение и в районах области.

Важно и то, что власть не пошла на поводу у отдельных собственников и арендаторов. Не все готовы были, как говорится, соответствовать, рассчитывая на традиционное русское восприятие действительности, когда строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Тем, кто не хотел демонтировать визуальный мусор, власти ненавязчиво помогли это сделать.

Почему мы вообще говорим сегодня об этом. В том числе потому, что Псков — это западные ворота страны. Нравится нам это или нет, но мы — витрина, глядя на которую составляется первое впечатление у любого, кто въезжает к нам через западную границу. Трудные времена, рано или поздно, закончатся.

Но главное — потому что мы сами живем в этом городе. Это вообще нормально, когда люди хотят жить в комфорте и гармонии с внешним миром. Гармоничный ли город Псков в 2022 году? Я не уверен. У меня к нему много вопросов, при том, что сам город, без сомнения, прекрасен. Много надо улучшить в нем в части простого человеческого комфорта: сделать дороги, уличное освещение, запретить парковку на газонах, перестать строить дома впритык друг другу.

Поэтому очень хорошо, когда какую-то масштабную многолетнюю проблему удается сдвинуть с мертвой точки. Да, так устроен наш мир, что, пока губернатор не озаботился этой темой, все как будто не замечали, что у нас с «визуальным фоном». С дизайн-кодом хорошо получилось, благодаря тому, что наверху увидели проблему и грамотно приложили усилия к ее решению, а непосредственная реализация оказалась в руках специалистов. Дизайн-код — это хороший пример на будущее, правильная, извините за сравнение, методичка про то, как нужно решать масштабные задачи.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер #дизайн-код
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 378 человек
24.02.2022, 17:360 Каким должен быть сотрудник полиции, рассказал начальник кадрового отдела УМВД 24.02.2022, 17:250 В Псковской области утвердили план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 24.02.2022, 17:160 Александр Котов о местном самоуправлении и отсрочке от армии сельским врачам 24.02.2022, 17:080 Дизайн-код Пскова
24.02.2022, 17:081 Андрей Маковский: Россия никогда не будет страной-изгоем 24.02.2022, 16:541 Всего пять отделов полиции в Псковской области на 100% укомплектованы кадрами 24.02.2022, 16:480 Сезон спортивного ориентирования в Пскове закроют при любой погоде 24.02.2022, 16:430 Ускорить отлов бездомных собак поручил псковский губернатор
24.02.2022, 16:301 Наталья Горбачева: Военной спецоперации в Донбассе давно ждали российские патриоты 24.02.2022, 16:220 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекроют из-за съемок фильма 24.02.2022, 16:206 Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро 24.02.2022, 16:170 УЕФА переносит финал Лиги чемпионов из Петербурга
24.02.2022, 16:063 Пролет группы спутников Илона Маска запечатлели в небе над Псковом 24.02.2022, 16:031 Анатолий Копосов: Россия не планирует оккупировать Украину 24.02.2022, 15:530 Объем платежей через СберБанк Онлайн в СЗФО приблизился к 40 млрд рублей в январе 24.02.2022, 15:360 Признавшихся в создании нарколаборатории псковичей отправили в колонию
24.02.2022, 15:246 Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы 24.02.2022, 15:200 Псковский губернатор подписал распоряжение о предупреждении ЧС в период паводка 24.02.2022, 15:150 Многодетные семьи в Псковской области могут автоматически получить налоговые льготы 24.02.2022, 15:101 Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана
24.02.2022, 15:020 В Дновском районе отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистов 24.02.2022, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о порядке поступления в вузы МВД России 24.02.2022, 14:570 Более 60 уведомлений о соблюдении дизайн-кода отправили псковским бизнесменам 24.02.2022, 14:520 Фальшивые купюры обнаружили в псковских банках
24.02.2022, 14:365 Россия ведет не войну, а спецоперацию - Кремль 24.02.2022, 14:310 Мошенники обогатились за счет псковичей почти на 700 тысяч рублей 24.02.2022, 14:291 Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе 24.02.2022, 14:230 В Пскове наркоман попался на краже красной рыбы
24.02.2022, 14:170 Мокрый снег и до +3 градусов прогнозируют псковские синоптики 25 февраля 24.02.2022, 14:120 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО 24.02.2022, 14:090 Интерактив: «Пороховая бочка» на Запсковье 24.02.2022, 14:061 О порядке поступления в вузы МВД России расскажут на брифинге в пресс-центре ПЛН
24.02.2022, 13:551 Ольга Милонаец прокомментировала спор УФАС и «Горводоканала» 24.02.2022, 13:540 Концепция законопроекта об одноуровневой системе МСУ вызвала дискуссию в областном Собрании 24.02.2022, 13:431 Ввоз немаркированных сигарет вместо макарон пресекли псковские таможенники 24.02.2022, 13:421 В Псковской области утвердили новый состав Молодежного парламента
24.02.2022, 13:320 Масленичную неделю в «Михайловском» открывают раньше запланированного 24.02.2022, 13:2512 Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь 24.02.2022, 13:080 Псковичей приглашают к участию в фотоконкурсе «Открытый взгляд» 24.02.2022, 12:559 Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
24.02.2022, 12:541 Инициативу псковских депутатов об отсрочке от армии сельским медикам рассмотрят в Госдуме 24.02.2022, 12:470 Собрание одобрило введение штрафов за нарушение содержания домашних питомцев 24.02.2022, 12:424 В Псковской области законодательно закрепили запрет экстремистам участвовать в выборах 24.02.2022, 12:362 Псковский «Горводоканал» отстоял свою позицию в споре с УФАС 
24.02.2022, 12:310 Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе 24.02.2022, 12:283 Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт 24.02.2022, 12:180 Выставка «Масленичный сувенир» откроется в Пскове 28 февраля 24.02.2022, 12:150 В областной Избирательный кодекс внесли изменения
24.02.2022, 12:080 ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины 24.02.2022, 11:583 Начинается видеотрансляция радиомарафона о военной спецоперации России в Донбассе 24.02.2022, 11:527 Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли 24.02.2022, 11:420 В Острове женщина ограбила магазин 23 февраля
24.02.2022, 11:411 В Псковской области разделили полномочия по увековечиванию памяти погибших воинов 24.02.2022, 11:352 Рассмотрение жалобы на приговор Милушкиным в Пскове снова перенесли 24.02.2022, 11:341 Единый интернет-портал оценки регулирующего воздействия запустят в Псковской области 24.02.2022, 11:260 В Псковской области скорректировали закон о системе органов исполнительной власти
24.02.2022, 11:230 В «дом №0» квитанции за электричество не придут – «Псковэнергосбыт» 24.02.2022, 11:220 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» 24.02.2022, 11:180 Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердили законом области 24.02.2022, 11:150 Концерт «Песни странствующего подмастерья» могут посетить псковичи по «Пушкинской карте»
24.02.2022, 11:090 Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта 24.02.2022, 10:501 Юрист рассказал, как не платить долги бывшего супруга 24.02.2022, 10:400 Псковичей приглашают показать свои таланты известным режиссерам и актерам 24.02.2022, 10:210 Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов
24.02.2022, 10:190 Антикриминальную операцию проводит полиция в Псковском районе 24.02.2022, 10:101 В ПТС рассказали о «подарке» от коммунальных служб на 23 февраля 24.02.2022, 10:005 Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке 24.02.2022, 09:501 Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме
24.02.2022, 09:430 Жителя Плюсского района наказали за избиение знакомого битой 24.02.2022, 09:292 Бранч – уже знакомая традиция 24.02.2022, 09:210 Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины 24.02.2022, 09:190 Футболисты из Псковской области приняли участие в финале игр СЗФО
24.02.2022, 08:580 Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу 24.02.2022, 08:532 Военное положение введено на всей территории Украины 24.02.2022, 08:400 Дверь квартиры подожгли в доме на улице Металлистов в Пскове 24.02.2022, 08:337 Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru