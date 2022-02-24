Блоги / Константин Калиниченко

Дизайн-код Пскова

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Я глядел на серую стену огромной высоты. Площадь поверхности казалась просто необъятной. Настоящий брандмауэр. Идеальная ровная поверхность — мертвый штиль. Ничего лишнего — разумный аскетизм. Так в моей голове появилось понимание, каким будет будущее здание ООН в Нью-Йорке».

Оскар Нимейер, бразильский архитектор

В программе «Резонер», которая, как могли заметить радиослушатели, подверглась легкому ребрендингу, я обычно анализирую по горячим следам актуальные события, случившиеся на неделе. В этом смысле логично было бы посветить этот выпуск происходящему на Украине. Но про сюжет с признанием независимости ЛДНР и последовавшие за этим событиями и без того вещают из каждого утюга. Уподобляться же диванным экспертам нет большого желания. Поэтому сегодня будет прозаичная тема. Поговорим про уничтожение Шанхая, о том, почему Шанхай должен быть уничтожен.

Речь, конечно, не про один из центров мировой экономики и, по факту, один из красивейших городов современного мира. Не секрет, «шанхаем» принято также называть трущобы, где отсутствует любая эстетика, где нет места закону и чувству прекрасного, а люди заняты выживанием в отсутствие всяких правил. В лихие 90-е все более-менее крупные города России оперативно превратились в такие «шанхаи». Ярче всего это проявлялось в наружной рекламе, различных вывесках. Каждый стремился к самовыражению в рамках собственных представлений о красоте и величии.

Тут надо замолвить слово в защиту русского народа. Наружную рекламу постсоветской эпохи принято считать уродливой и безвкусной. Но, скажите, откуда было взяться вкусу, если советская эпоха вытравливала его с безапелляционностью серной кислоты? Общество, десятилетиями жившее в пятидесяти оттенках серости, с распадом СССР неожиданно узнало, что, кроме черного и белого, существует немало других оттенков спектра. И подобно голодным детям подземелья, люди ринулись познавать мир во всей его красоте. Тем более, что законодательно никто не ограничивал. Никаких правил, какая реклама допустима, где ее вообще можно размещать — ничего не существовало в природе. Да, собственно, не до того было. Страна погрузилась с головой в капитализм и рыночные отношения, и все это напоминало прыжок в прорубь, совершенный с продавленного, но все же достаточно уютного дивана.

В интернете полно фотографий Пскова 1990-х — 2000-х, где натурально не видно фасадов зданий, потому что они все увешаны аляповатой рекламой. Бизнес в то время жил по принципу «размер имеет значение». Поэтому образцовой рекламой считался здоровенный фиолетовый баннер, на котором золотыми буквами шрифта «а ля рус» красовалось «название фирмы».

Мир с того времени сильно изменился, появилось законодательство, ограничивающее буйную фантазию рекламных отделов, однако на внешнем облике Пскова это почти никак не отразилось. Все разговоры на тему того, что за окном 21 век, и пора бы весь этот «шанхай» убрать хотя бы с центральных улиц, натыкались на полное отсутствие у бизнеса желания что-либо менять и лакуны в российском законодательстве, позволяющие заволокитить любой вопрос. А главное — не хватало желания и воли у чиновников. Многим эта тема казалась, с одной стороны, неподъемной, а, с другой, непервостепенной. Ну, что там за проблема с наружной рекламой, когда дороги разваливаются…

Ну, наконец-то, руки дошли и в Псковской области. Начали, понятное дело, с Пскова. В 2018 году сразу после губернаторских выборов на тот момент новый губернатор области Михаил Ведерников заговорил о необходимости внедрения в Пскове так называемого дизайн-кода. А, говоря по-русски, правил размещения вывесок, рекламы, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. По данному поводу было выпущено немало критических стрел. Кому-то не понравилось нерусское словосочетание, другие решили, что это такой новый способ кошмарить бизнес. Ну, а записные скептики махали рукой, мол, поговорят и забудут.

Не все в Пскове реализуется успешно и в срок, но вот с дизайн-кодом все вроде бы выходит как нельзя лучше. Вероятно, потому, что все причастные отработали вопрос без бюрократизмов и перегибов. Тут давайте разберемся в деталях.

Прежде всего, основная идея исходила от губернатора Михаила Ведерникова. В условиях существующей вертикали власти, такой подход является 100%-ной гарантией того, что идея одобрена к реализации и сомнениям нет места. Во многом поэтому особых дискуссий на тему того, нужен нам дизайн-код или не нужен, в Пскове не было. Да и, прямо сказать, идея эта вызвала в целом одобрение псковичей. Прежний «дизайн-код» в формате «кто во что горазд» изрядно утомил жителей. Так что, идею одобрили практически сразу, как только Михаил Ведерников ее озвучил.

Второй важный момент - реализацию концепции дизайн-кода Пскова доверили профессионалам. Это ведь только на первый взгляд кажется, что тут нет ничего сложного, достаточно выбрать красивые шрифты и заставить всех переделать под единый формат. В нашем случае основная проблема была не только в устранении огромного объема визуального мусора, который переполнял Псков, в том числе его историческую часть, но и в максимально гармоничном приспособлении нового дизайн-кода к особенностям псковской архитектуры.

Смотрите также Скверы в центре Пскова и площадь Ленина поправят по единому «дизайн-коду»

Я не стану тут утомлять подробностями, поскольку работа была проведена, без ложной скромности, огромная. В области, наконец-то, появился главный архитектор — Евгений Шапкин — человек совершенно не публичный и не любящий пиариться в масс-медиа. Ну вот я позволю сказать пару добрых слов. Главный архитектор вроде бы не мелькает в СМИ, но в городе чувствуется, что появилась уверенная рука, которая ненавязчиво указывает, в каком направлении будет формироваться визуальный образ города.

Третий момент — не стали «гнать лошадей». Еще раз напомню, что идею дизайн-кода губернатор области Михаил Ведерников сформулировал осенью 2018 года. Бизнес в тот момент опасался, что заставят в авральном темпе отдирать вывески и вешать новые. А какие? Тут ведь тоже были опасения и сомнения. Ведь дизайн-код — это некий единый формат. Многие просто тогда слабо понимали, о чем вообще идет речь? Одинаковые шрифты на вывесках? А какая цветовая гамма? Тоже одним цветом? Ну, если одним, то не иначе черным или серым — ну, не зеленым же?

Я отлично помню пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей на начальном этапе создания концепции дизайн-кода — вопросов было столько, что чиновники просто не знали, кому отвечать. Вот здесь, давайте похвалим власть, раз уж она того заслуживает. Была проделана значительная работа по разъяснению всех нюансов «дизайнкодизации» Пскова. Что именно нужно делать и почему — это были главные вопросы и они получили, на мой взгляд, исчерпывающие ответы. А бизнес получил необходимое время для приведения своего внешнего облика в соответствие.

Я понимаю, что многие псковичи — скептики и пессимисты по духу и по жизни. Кто-то, возможно, подумал, что я тут решил зачем-то прогнуться то ли перед администрацией области, то ли перед управлением архитектуры. Думайте, что угодно. Но давайте правде в глаза посмотрим: вот, когда вы идете, например, по улице Некрасова, аккурат напротив здания администрации есть прекрасный образец псковской архитектуры рубежа 19-20 веков — доходный дом Гельдта. В Европе такие здания называют «редбриками» (от англ. red brick — красный кирпич) и весьма оберегают как памятники архитектуры.

Так вот на этом здании, где первый этаж используется под магазины и общепит, разумеется, всегда было много разных вывесок. Был там на углу магазин, кажется, кожей и мехами торговал. За сам магазин плохого не скажу, но вот вывеска у него была натуральным убожеством как по цветовой гамме, так и по оформлению в целом. Магазин давно съехал куда-то, сейчас в этом помещении обосновалась приличная кофейня. Кофейню рекламировать не буду, закон запрещает это делать. А вот вывеска там сделана просто отличная. Лаконичная и одновременно стильная. Она совершенно не заслоняет здание визуально и, что тоже важно, не причиняет ему вред. Вот такая вывеска и есть элемент общего дизайн-кода Пскова.

Сам дизайн-код находится в самой активной фазе реализации. Центр уже более-менее приведен в порядок. Избавились не только от сотен квадратных метров визуального мусора, но даже получилось, казалось бы, невозможное — достучаться до федеральных сетей гипермаркетов, особенно тех, в чьем фирменном стиле доминирует красный цвет. Самый известный пример связан с магазином «Стекляшка» на Советской, где власти нашли способ донести до руководства торговой сети необходимость соответствовать требованиям дизайн-кода города.

Смотрите также Правила благоустройства Пскова будут внедряться постепенно и поэтапно

Ну а далее — везде. С 3 июня дизайн-код станет обязательным для всего Пскова, после чего начнется его поэтапное внедрение и в районах области.

Важно и то, что власть не пошла на поводу у отдельных собственников и арендаторов. Не все готовы были, как говорится, соответствовать, рассчитывая на традиционное русское восприятие действительности, когда строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Тем, кто не хотел демонтировать визуальный мусор, власти ненавязчиво помогли это сделать.

Смотрите также Дизайн-код вывесок сделают обязательным на территории всего Пскова

Почему мы вообще говорим сегодня об этом. В том числе потому, что Псков — это западные ворота страны. Нравится нам это или нет, но мы — витрина, глядя на которую составляется первое впечатление у любого, кто въезжает к нам через западную границу. Трудные времена, рано или поздно, закончатся.

Но главное — потому что мы сами живем в этом городе. Это вообще нормально, когда люди хотят жить в комфорте и гармонии с внешним миром. Гармоничный ли город Псков в 2022 году? Я не уверен. У меня к нему много вопросов, при том, что сам город, без сомнения, прекрасен. Много надо улучшить в нем в части простого человеческого комфорта: сделать дороги, уличное освещение, запретить парковку на газонах, перестать строить дома впритык друг другу.

Поэтому очень хорошо, когда какую-то масштабную многолетнюю проблему удается сдвинуть с мертвой точки. Да, так устроен наш мир, что, пока губернатор не озаботился этой темой, все как будто не замечали, что у нас с «визуальным фоном». С дизайн-кодом хорошо получилось, благодаря тому, что наверху увидели проблему и грамотно приложили усилия к ее решению, а непосредственная реализация оказалась в руках специалистов. Дизайн-код — это хороший пример на будущее, правильная, извините за сравнение, методичка про то, как нужно решать масштабные задачи.

Константин Калиниченко