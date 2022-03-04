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Мир. У всех разный

04.03.2022 19:38|Псков

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «60FM» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Мы встретимся там, где будет светло». Это было сказано спокойно, почти небрежно, просто слова, а не команда».

Джордж Оруэлл «1984»

О чем бы нам поговорить в такой интересный момент истории? Идет специальная военная операция на Украине. 2 марта Министерство обороны впервые озвучило цифры потерь, и они, разумеется, ужасают. 500 погибших — просто представьте эту цифру вне современного российско-украинского континуума. И предлагаю не спекулировать на цифрах.

Фото: panthermedia/vostock-photo

Я в эти дни стараюсь говорить о мире. На каждое заявление официальных лиц с обеих сторон о готовности к переговорам, на предложения нейтральных стран, готовых выступить посредником на таких переговорах, я смотрю с надеждой. Не очень большой — стараюсь не обольщаться и не обманывать себя и окружающих, кто задает вопросы напрямую или читает канал Псковской Ленты Новостей в Телеграме. Но факт простой — люди, в массе своей, хотят мира. По обе стороны баррикад, независимо от этнического происхождения, вероисповедания и политических предпочтений. Худой мир лучше доброй ссоры — пожалуй, из всех цитат эта мне сегодня нравится больше. Мирное небо над головой — единственное, что объединяет всех здравомыслящих людей на планете. Мир — это краеугольный камень, на котором строится уже все остальное. Мир — то, что нас объединяет, неважно кто ты, скрепный патриот или убежденный укрофил. Мир — это возможность смотреть в будущее.

Я промониторил высказывания разных сторон, в том числе тех, кто по зову сердца, долгу службы или по итогу морально-нравственных страданий так или иначе поддерживает специальную военную операцию российской армии на Украине. Вот, например, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов заявил, что «…Никому не хочется кровопролития, никому не хочется войны, И русские, и украинцы готовы и могут жить в мире и согласии…». Его коллега, бывший псковский сити-менеджер Александр Братчиков в своем инстаграме опубликовал символ российско-украинской дружбы и единства. Их политические оппоненты — Лев Шлосберг, Артур Гайдук — также призывают к миру.

 
К миру призывают люди, называющие себя украинскими патриотами. С ними солидарны граждане стран Запада и Востока. В последние дни мне пишут мои друзья и хорошие знакомые из разных стран, преимущественно тех, которые объявили нам жесточайшие экономические санкции. Тут вообще интересный срез. Австрийский приятель, врач, профессор местного университета написал, что был другого мнения о русских, и он не уверен, что готов сейчас общаться со мной лично или в переписке. Мне было неприятно, я что-то пытался объяснить, но увы. Наоборот, мой эстонский друг позавчера вечером написал, что, несмотря на происходящее, его отношение ко мне не меняется, что не поддерживает набирающую обороты русофобию в Европе. Ну а бывшая герлфренд, этническая хорватка, написала длиннющее письмо про то, что все в итоге будет хорошо, но теперь я лучше буду понимать, почему хорваты ненавидят сербов. Ну, это лирика. Речь о том, что все, без исключения так или иначе говорили, что нет иного пути, кроме мирного. И чем быстрее настанет мир, тем легче мы переживем последствия.

Но вот беда. При общем понимании правильного ответа, метод решения задачи у всех сторон разный.

Есть так называемые «ястребы». Они хотят мира только после тотального разгрома противника. Чтобы уж отрубить «гидре» все ее головы, а заодно и руки с ногами. Чтобы встать даже и не пыталась. Да, боюсь, долго рубить придется. Не оказалась бы победа Пирровой.

Есть те, кто за мир немедленно и на любых условиях. Многие так думают под воздействием ежечасно капающей информации о все новых санкциях. Другие с ужасом думают, что Россия с каждой минутой все дальше удаляется от мировой цивилизации, в полном одиночестве отправляется в крайне бурное и враждебное море. И пока еще не поздно, не слишком далеко от берега, нужно срочно мириться, а условия — дело десятое. Звучит, конечно, красиво, но несколько наивно. Такие истории в одночасье не заканчиваются. Тем более, что стороны имеют диаметрально противоположное видение ситуации.


Запад оседлал своего коня. Я сейчас не собираюсь обсуждать, кто и насколько прав в этой ситуации. Но вот я — человек глубоко прозападный, что никогда не скрывал — с тревогой смотрю, как сложившуюся ситуацию используют не столько ради гуманитарного аспекта, сколько с целью закошмарить Россию, унизить ее и поставить на колени, навечно изгнав из цивилизованного мира. Можно не любить Россию в принципе, можно не соглашаться с ее политикой, можно, наверно, даже быть пещерным русофобом и относиться к русским, как белые американцы в довоенные годы относились к неграм. Но вот на днях министр экономики и финансов Франции заявил, что «надо обрушить экономику России». Блин, я все понимаю. Но зачем вам, господин министр, рушить экономику России? Чтобы что? Думаете, российское правительство сгорит от стыда в Москве? Или чтобы простая российская бабушка, живущая на скромную пенсию, умерла от голода? Чтобы самые обычные русские люди, которые по-разному относятся к сложившейся ситуации, претерпели максимальный ущерб? Зачем вам такой мир, если в нем живые позавидуют мертвым?
 

Я смотрю на этот «парад санкций» и не понимаю, какую цель в этой истории преследует коллективный Запад? Чем люди-то обычные провинились? Компания Lego объявила, что перестает поставлять свои конструкторы в Россию. Российских кошек и котов не пустят на международные кошачьи выставки. «Тургеневский дуб» исключили из европейского конкурса «Дерево года». Ну вот что это такое? Мир станет лучше от того, что российские дети не получат очередной набор «Lego» или не посмотрят диснеевский мультик? Коты-то с дубом чем провинились?

Или, например, когда европейские дипломаты демонстративно покидают зал заседаний Совета по правам человека ООН в момент выступления МИД Лаврова. Я вот совершенно не восторге от Лаврова. Но зачем этот цирк с конями? Хороший Лавров или плохой, другого в данный момент нет. И чем быстрее Запад это поймет, тем быстрее стороны от хамства и ругани перейдут за стол переговоров.

Фото: rbc.ru

Вот в такой мы оказались ситуации. Вроде все за мир, а как к нему подобраться — непонятно. Сторон в этом конфликте много, и все уперлись рогом, стоят на своем, боятся уступить полдюйма своей позиции. Глупо. И чем дальше, тем больше масштаб трагедии.

И последнее. Я намеренно не обвиняю ни одну из сторон в конфликте. У меня есть мнение, моим близким, друзьям, знакомым оно хорошо известно. Но общество наше так поляризовано, что вносить дополнительную смуту считаю вредным и опасным. Пусть каждый сам найдет свое место в этом историческом моменте.

Я же, хоть и совершенно нерелигиозный человек, пойду в храм и поставлю свечку. За то, чтобы настал мир и как можно скорее. Чтобы не было жертв. А братские народы перестали ненавидеть друг друга. Аминь.

Константин Калиниченко

Теги: #Украина #Резонер #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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04.03.2022, 09:500 Сейм Латвии постановил не выгонять граждан России с видом на жительство 04.03.2022, 09:410 Цены на стоматологию в России выросли на 10-15% 04.03.2022, 09:301 Магазин Sela откроется в торгово-досуговом центре Fjord Plaza 04.03.2022, 09:250 Любителя спиртного задержали псковские росгвардейцы
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