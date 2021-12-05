ЕС пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной

Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info
«Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России», — цитирует его РИА Новости.
Напомним, после начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.