Реплика Константина Калиниченко: Импотенция, как и было сказано

Некоторые не слишком искушенные в местной политической кухне читатели нас упрекают. Якобы ПЛН «щемит» псковский обком КПРФ, пинает его ногами, тем самым, подыгрывает власти накануне выборов. Давайте разберемся.

Поясним нашу редакционную позицию. Мы за то, чтобы была реальная оппозиция. В России, Псковской области — везде. Красная, синяя, зеленая, хоть в крапинку. Пусть цветут сто цветов, как говорил товарищ Мао. Кроме экстремистов, конечно.

Но мы категорически против лже-коммунистов, квази-оппозиции и любых имитаторов политического процесса, которые словом «оппозиция» прикрывают политическую импотенцию. Нынешний псковский обком и его лидеров мы критикуем, прежде всего, за то, что они дискредитируют оппозиционную деятельность.

ПЛН всегда давала коммунистам слово и трибуну. В нашей радиостудии бывали партийцы всех поколений — от Владимира Никитина и Геннадия Бубнова до Аркадия Мурылева и Михаила Вяткина. За дело хвалили, за ошибки ругали. И вдруг — тишина. Товарищи из обкома скоропостижно решили к нам не ходить.

Почему? А им просто нечем крыть. Нет у псковских коммунистов ответа на звучащую «из каждого утюга» критику. Дискомфортно им в прямом эфире. И, что намного важнее, нечего сказать своим избирателям. Импотенция, как и было сказано.

Что мы видим на деле и чем запомнились деятели обкома за последние годы?

1. Постоянные и многократно повторяющиеся косяки с подачей документов на выборы. Люди не в силах учиться даже на своих ошибках.

2. Мелочные дрязги и скандалы разного масштаба, из-за которых из обкома ушли все сколько-нибудь яркие коммунисты, от Анатолия Копосова до того же Вяткина. Искренне верящего в идеалы коммунизма Копосова в псковском обкоме больше нет. А Дмитрий Михайлов, беззастенчиво клянчивший трудоустройство в «Моглино» в обмен на отсутствие критики в областном Собрании, следствием чего стал громкий публичный скандал, — есть.

3. Вишенка на торте — фальшивый диплом товарища Баева о среднем (!!) образовании — и ни намека на извинения перед обществом за эту стыдобу.

Многие псковские коммунисты, уже не стесняясь, говорят вслух, что персек обкома Петр Алексеенко — «кукла» в руках второго секретаря Дмитрия Михайлова, который прямо указывает ему, что делать, куда ходить, куда не ходить. Простите, конечно, но это какой-то позор.

Кстати, такие «коммунисты» — нелепые, беззубые, ни на что не способные — крайне выгодны власти. А ведь были же времена, когда псковский обком КПРФ был напрочь адекватным. В нем солировали сильные, харизматичные Владимир Никитин, Александр Рогов, Сергей Гоголев, Геннадий Бубнов. По-разному можем относиться к их политическим взглядам, но факт в том, что они искренне болели за регион. Работали всерьез, ничего не имитировали, критиковали по делу и были реальной оппозицией. А не ряжеными сталинистами с картонными лозунгами, которым важно сохраниться любой ценой на оплачиваемых местах в Псковском областном Собрании.

Логика тут предельно проста: хочешь быть оппозицией — будь ею, соответствуй. Критикуй по делу, предлагай решения, держи планку. А не думай о сохранении задницы в мягких креслах обкома и регпарламента.

Есть ли выход их псковского коммунистического тупика? Выход, на наш взгляд, один — полная зачистка обкома, формирование его из настоящих коммунистов и системный перезапуск. Реально ли это? Вопрос открытый.

